Бег – польза или вред? Разговор с тренером Бегового сообщества Павлом Кондрашевым

Бег тренирует выносливость, укрепляет тело и дух. Но не стоит забывать и про основное правило любительского спорта: не навредить. Чтобы занятия приносили пользу, а не боль в коленях и воспаление надкостниц, важно учесть некоторые моменты. Разобраться, как начать правильно бегать, Клео.ру поможет заместитель руководителя спортивного отдела и тренер Бегового сообщества Павел Кондрашев.

– Что для вас бег?

– Бег для меня – это выражение любви к себе.

– С чего начать, если никогда не бегал?

– Я бы посоветовал начать с выбора тренера, ведь бег – это не просто "надеть кроссовки и побежать". Это совокупность нюансов, а тренер станет вашим проводником в открытии нового и интересного мира.

– Нужны ли новичкам специальные кроссовки?

– Да, беговые кроссовки нужны – минимум две пары. Но не гонитесь за трендами и самыми дорогими моделями – они вам ни к чему. Сейчас в спортивных магазинах можно подобрать обувь с учетом особенностей вашей стопы на разный бюджет.

– Есть ли у бега противопоказания?

– Хотя бег полезен для здоровья, у него могут быть и противопоказания. Перед тем как начать тренировки, важно пройти комплексное медицинское обследование – проверить сердечно-сосудистую и другие системы организма. Это необходимо, поскольку бег связан с серьезными нагрузками.

– Действительно ли бег вредит коленям?

– Колени могут пострадать из-за неправильной техники бега, неподходящей обуви и избыточного веса. Важно, чтобы нагрузка соответствовала уровню вашей физической подготовки.

– Как правильно дышать во время пробежки?

– Старайтесь дышать ритмично, синхронизируя дыхание с шагами. Вдыхайте через нос и выдыхайте через рот, делайте глубокие и полные вдохи, чтобы обеспечить организм достаточным количеством кислорода.

– Как ставить стопу?

– При беге стопу следует ставить на переднюю часть. Если речь идет о спринтерском (быстром) беге, то стопу ставят на носки. Но важно помнить, что выбор техники зависит от индивидуальных особенностей бегуна.

– Нужна ли растяжка до и после пробежки?

– Перед пробежкой рекомендуется сделать легкую суставную разминку, а после длительной пробежки – полноценную растяжку. Не стоит пренебрегать хорошим стретчингом: чтобы минимизировать риск травмы, мышцы должны быть эластичными.





– А что вы делаете для того, чтобы восстановиться и отдохнуть?

– Я делаю… ничего. Мой режим жизни держит меня в тонусе, и я доволен этим.

– Правда ли, что бег продлевает жизнь?

– Любая физическая активность продлевает жизнь. И бег, конечно, не исключение.

– Действительно ли бег помогает похудеть?

– Бег – это лишь один из способов похудеть. Чтобы снизить вес, нужно создать дефицит калорий, и здесь важна не только физическая активность, но и правильное питание. Важно не просто меньше есть, а придерживаться сбалансированного и разнообразного рациона.

– А что вам помогает поддерживать себя в форме?

– Я слежу за питанием и тренируюсь вместе со своими учениками.

– Бег на улице полезнее, чем в зале?

– В целом бег на улице полезнее, чем в зале, с точки зрения техники. На улице есть возможность естественного проталкивания вперед, в то время как на беговой дорожке движения ограничены и подстраиваются под скорость ленты. Однако если нет возможности бегать на улице, то лучше заниматься в зале, чем пропускать тренировку.

– Чем вы гордитесь как тренер?

– Как тренер я горжусь, что мои ученики вдохновляются бегом и ставят личные рекорды. Ну а я помогаю им в этом.





– Из чего состоит ваш идеальный день?

– Из рабочих созвонов и тренировок с учениками. Люблю быть продуктивным.

– Павел, а о чем мечтаете?

– Мечтаю пробежать марафон в Нью-Йорке.

– Что бы вы посоветовали тем, кто хочет начать бегать, например, по утрам?

– Каждый, кто хочет начать бегать, должен помнить о правиле постепенности. Не все сразу.