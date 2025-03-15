Усталость и проблемы с кожей: эксперт рассказал, как распознать у себя нехватку витаминов и что с этим делать

Хочется спать? Постоянная разбитость? Часто болеете? Цвет лица стал тусклым? Обычно в этих ситуациях мы слышим: "А что вы хотели? Это авитаминоз". Мы произносим это слово, практически не задумываясь о том, что такое авитаминоз и действительно ли с ним сталкивается каждый человек.

Андрей Петрович Кондрахин, кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета пояснил: "Как такового понятия авитаминоз не существует. Авитаминоз – это отсутствие витаминов. Скорее всего, мы говорим про гиповитаминоз".

По словам эксперта, устоявшееся представление о том, что к весне мы подходим с явным дефицитом витаминов, не совсем корректно.

"В зимнее время фрукты и овощи присутствуют, но есть такие витамины, как витамин D3, который исчезает при нехватке солнечного света, поэтому человек себя чувствует опустошенным, снижается работоспособность и так далее", – объяснил кандидат медицинских наук

Признаки дефицита основных витаминов

Общие симптомы нехватки витаминов

К основным симптомам гиповитаминоза относятся усталость, ухудшение состояния кожи, повышение ее чувствительности, ломкость и тусклый цвет волос, ухудшение состояния ногтей, частые инфекционные заболевания, а также ухудшение состояния желудочно-кишечного тракта.

Витамин А

"В присутствии солнца вырабатываются такие витамины, как А и Е. Они защищают организм от возможных от влияний инсоляции. Нехватка витамина А проявляется в виде гнойничковых поражений кожи", – поясняет Андрей Кондрахин. Также дефицит витамина А приводит к проблемам со зрением и сухости глаз.

В каких продуктах содержится: рыба, печень, молочные продукты, яйца, красные и оранжевые фрукты и овощи. Витамин относится к жирорастворимым.

Витамин Е



Если витамина Е недостаточно, то человек чувствует мышечную слабость, кожа становится более сухой, ухудшается зрение. Если дефицит серьезный, то может нарушиться чувствительность конечностей. Повышается ломкость сосудов, на коже легко появляются синяки, человека постоянно преследуют болезни: он только выздоровел, как начинается новая инфекция.



В каких продуктах содержится: растительные масла, орехи, семена, зелень свеклы, листовая капуста, спаржа, манго. Витамин относится к жирорастворимым.

Витамины В9 и В12

Общими признаками недостатка этих витаминов в организме являются слабость, головокружение, одышка, плохая переносимость физических нагрузок. Аппетит ухудшается, человек чувствует общую вялость, но некоторые сталкиваются с повышенной возбудимостью. Дефицит обоих витаминов часто связан с нарушением их всасывания в кишечнике, поэтому может сопровождаться неприятными ощущениями со стороны ЖКТ. При дефиците витамина В12 кожа приобретает желтоватый оттенок, может возникать онемение пальцев.

В каких продуктах содержится В9: говяжья печень, бобовые, темная листовая зелень, спаржа, брокколи. Препараты В9 (фолиевой кислоты) обычно назначают беременным женщинам, так как для них дефицит этого витамина особенно опасен.

В каких продуктах содержится В12: мясо, птица, субпродукты, яйца, молоко и молочные продукты.

Витамин В1

Судороги в икроножных мышцах, ощущение жжения в стопах, потеря мышечной массы – все это может быть признаком дефицита витамина В1. Более того, может развиться тахикардия, колебания давления, повышается потливость.

В каких продуктах содержится: зерновые, соя, пшеничные отруби, бобовые, крупы и субпродукты.

Витамин В2





Это очень важный витамин для углеводного обмена, а также для образования клеток крови. При его дефиците в углах рта появляются характерные трещины, губы становятся бледными, но очерчены красной каймой. Может начаться себорейный дерматит, кожа шелушится и зудит. Учащаются конъюнктивиты, пациенты часто жалуются на боль в горле.

В каких продуктах содержится: субпродукты, белокочанная капуста, брокколи, жирная рыба, мясо, яйца, кунжут, шиповник, икра, пшеничные отруби. Ученые отмечают, что высокие дозы этого витамина снижают частоту приступов мигрени.

Витамин D

Дефицит витамина D особенно опасен для детей, так как приводит к развитию рахита. У взрослых повышается риск развития остеопороза, ухудшается состояние волос и ногтей. В клетках снижается скорость обменных процессов, что негативно сказывается на общем тонусе. Могут отмечаться резкие перепады настроения.

В каких продуктах содержится: основные источники этого витамина – рыба жирных сортов, печень трески, яйца, также витамином D обогащают молочную продукцию. Очень важно, что синтез витамина D идет непосредственно в коже, но для этого необходимо ультрафиолетовое облучение. Проще говоря, больше бывайте на солнце.

Витамин С

Крайнее проявление дефицита витамина С – это цинга, тяжелое заболевание, которым часто страдали моряки, вынужденные долгое время обходится без свежих овощей и фруктов. Сегодня, как поясняет Андрей Кондрахин, цинга практически не встречается, максимум, что может отметить врач, – кровоточивость десен. Также дефицит витамина С приводит к слабости, вызывает сонливость, организм хуже сопротивляется инфекциям, в случае болезни выздоровление затягивается.

В каких продуктах содержится: конечно, в цитрусовых, но не только. Витамин есть в белокочанной капусте, сладком перце, смородине, петрушке и укропе, помидорах, яблоках и ананасах.

Витамин К

Этот витамин активирует белки, которые отвечают за распределение кальция в организме, поэтому его дефицит сказывается на содержании этого важного элемента. Низкое содержание витамина К приводит к повышению ломкости сосудов, кровоточивости, растет риск развития атеросклероза.

В каких продуктах содержится: зеленые листовые овощи, шпинат, брокколи, бобовые.

"При правильном питании витаминов должно хватать. Мультивитаминные комплексы мы используем, например, когда человеку надо реабилитироваться после тяжелой болезни. Также не следует забывать, что были исследования, которые показали, что рак груди у женщин развивался чаще в той группе, где бесконтрольно применяли мультивитаминные комплексы. Мультивитаминный комплекс – это искусственно созданные витамины, и они не такие же, как в продуктах питания. Лучше разнообразить питание, есть фрукты и овощи. Этого будет достаточно. В некоторых случаях при различных болезнях мы можно немножко добавить этих ингредиентов, и это позволит организму "встрепенуться", но не постоянно. По большому счету мы должны получать витамины с продуктами питания", – резюмировал Андрей Кондрахин.