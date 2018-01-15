7 косметических ингредиентов, которые вредны для кожи

Состав продукта на кремах и шампунях пишут очень мелкими буквами. Не самое легкое и доступное чтиво, но если не обращать внимание на эту информацию, последствия могут быть самыми плачевными.

О том, какие ингредиенты в косметике опасны для здоровья, «Клео» рассказала косметолог Мавджуда Тохирова.

1. Пропиленгликоль

Пропиленгликоль (Propylene glycol) занимает лидирующую позицию в черном списке ингредиентов. Конечно, на этикетках баночек с нашими любимыми кремами и масками встречаются и более опасные вещества. Почему же первое место досталось именно пропиленгликолю?

Дело в том, что это одно из самых распространенных соединений в составе традиционной косметики. Его основная функция — транспортная. Также он способен вытягивать влагу и связывать жирорастворимые и водорастворимые вещества. Благодаря этим особенностям он создает ощущение гладкой и бархатистой кожи, хотя такой эффект достигается за счет вытеснения полезных для кожи компонентов.

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Говоря о безопасности пропиленгликоля, многие ссылаются на то, что он не запрещен в производстве детских косметических средств. Но вот повод задуматься: безобидное, на первый взгляд, вещество без цвета и запаха — продукт синтеза продуктов нефтепереработки и основная составляющая антифризов.

Неприятная новость: зафиксированы случаи, когда после контакта с кожей вещества с высокой концентрацией вызывали нарушения в работе печени и почек.

Наличие пропиленгликоля в составе — стоп-сигнал для тех, кто столкнулся с дерматитами, акне, экземой и псориазом, так как степень аллергических реакций довольно высока. Но есть и плюс: этот компонент биоразлагаем, а значит, не будет накапливаться в организме.

2. Фталаты

Фталаты — одни из наиболее опасных веществ в списке. Прежде всего, это незаменимый химический компонент в промышленности. Фталаты активно применяются при производстве пластика — это достаточно дешевый способ сделать изделия мягкими, гибкими и прочными.

Если говорить об использовании фталатов в косметике, увы, речь пойдет совсем не о пластиковой упаковке. Фталаты добавляют непосредственно в состав антиперспирантов, духов, увлажняющих кремов, лаков для ногтей в качестве связующего вещества и для придания эффекта мягкости и маслянистой пленки.

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Токсичный ингредиент негативно влияет на гормональные функции, эндокринную и нервную системы, работу почек и печени, а также может стать причиной генетических изменений у будущего потомства. К сожалению, недобросовестные производители не всегда указывают на этикетке факт наличия фталатов. В европейских странах существует запрет на их использование в составе косметики, а в СНГ и России подобного ограничения нет. Врага надо знать в лицо: фталаты можно распознать по аббревиатурам BBP, DBP, DEP, DHP, DEHP и DIDP.

3. SLS и SLES

В последнее время женщины старательно выбирают красивые пузырьки с надписью «без SLS», но лишь немногие могут объяснить, почему эти три страшных буквы наводят на них ужас.

Люди разделились на два лагеря: противники SLS и SLES утверждают, что такие ингредиенты крайне токсичны и имеют свойство накапливаться в печени, мозге, сердце и глазах, а любители шампуней с густой пеной уверяют, что это типичная уловка маркетинга и попытки нас запугать.

Лаурилсульфат натрия (Sodium Lauryl Sulfate — SLS) и лауретсульфат натрия (Sodium Laurеth Sulfate — SLES) — дешевые моющие компоненты, которые используются в шампунях, зубных пастах и средствах для мытья посуды для удаления жира и соли. Именно поэтому многим не полюбилась натуральная косметика — она хуже мылится и не образует такого объема пены.

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Главный минус — в том, что они сильно сушат кожу, могут вызывать зуд, раздражение и аллергические реакции. Эффект чистоты «до скрипа» обманчив: он может спровоцировать появление перхоти и выпадение волос.

Стоит отметить, что угрозу для здоровья эти вещества представляют, как правило, только в случае продолжительного контакта с кожей, поэтому такие средства лучше смывать как можно быстрее. Тщательно проверьте состав любимого шампуня, кондиционера и бальзама для волос, геля для душа и жидкого мыла. Конечно, выбор за вами, однако подумайте: стоит ли подвергать свою кожу очередному испытанию, если она и так страдает от неблагоприятной экологической обстановки, недосыпания, постоянного стресса и напряженного ритма жизни?

4. Парабены

Повсюду трубят о вреде парабенов, но так ли они страшны на самом деле? Факт остается фактом: практически все, чем мы ежедневно умываемся и что наносим на кожу, — на основе парабена (Propylparaben, Methylparaben, Butylparaben). Данный консервант популярен у производителей, так как благодаря его свойствам увеличивается срок годности средства: парабены препятствуют размножению бактерий и появлению плесени. Без консервантов кремы и маски служили бы нам верой и правдой не более 2–3 дней.

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Широко распространено мнение о том, что парабены оказывают прямое воздействие на развитие онкологических заболеваний. По сей день нет научных доказательств этой точки зрения, но после некоторых исследований в 2010 году было рекомендовано снизить концентрацию парабенов с 0,8% до 0,19%.

5. Минеральное масло

Слово «минеральное» обычно вызывает доверие. Согласитесь, второе название — «техническое масло» — понравилось бы покупателю гораздо меньше. Это вещество — продукт нефтехимии, который используется в качестве смазки или растворителя. Оно способно удерживать жидкость, образуя масляную пленку, а также делать процесс распределения средства на коже более комфортным. Но отчасти блокируется доступ к воздуху, что мешает здоровому кислородному обмену и выведению токсинов.

Из-за регулярного и длительного использования средств с минеральным маслом заметно ухудшается состояние кожи — она теряет способность к восстановлению, становится тонкой и обезвоженной.

Слухи о том, что минеральное масло вызывает рак кожи, не имеют научного обоснования, тем не менее такой компонент считается комедогенным, поэтому может вызвать самые неприятные последствия на проблемной коже.

6. Изопропиловый спирт

Многие до сих пор считают, что спирт — лучший способ победить жирный блеск. Но на самом деле спирт оказывает обратный эффект: сальные железы начинают активизироваться, чтобы восполнить жировой баланс кожи.

Изопропиловым спиртом иногда заменяют этиловый, который, кстати, в два раза менее токсичен. Изопропанол работает в качестве растворителя в смываемых косметических средствах — тониках, лосьонах и кремах после бритья. Его легко распознать по ужасно неприятному запаху.

7. Тальк

Тальк — мягкий минерал, знакомый практически каждому. Вы наверняка слышали, что он входит в состав рассыпчатых косметических средств (детская присыпка, пудра, румяна, сухие дезодоранты). К однозначному мнению о его вреде ученые пока не пришли.

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Можно с уверенностью сказать, что тальк покрывает поверхность кожи, не пропуская воздух. Кожа перестает дышать, поры закупориваются, создается благоприятная среда для размножений бактерий, появляются воспаления и черные точки. Зачем вы пользуетесь пудрой? Очевидно, чтобы лицо выглядело матовым. Достичь такого результата помогает тальк — он обезвоживает кожу и вызывает ее преждевременное старение. Чтобы оградить себя от неприятностей, выбирайте средства с отметкой «Talc free».

Советы от косметолога

Всегда читайте состав продукта, указанный на упаковке или этикетке.

Обращайте особое внимание на мелкий шрифт и последние обозначения в составе.

Изучите полный список нежелательных компонентов.

Не экономьте на здоровье и выбирайте качественные средства.

Не покупайте косметику, на которой отсутствуют данные о составе и производителе.

Консультируйтесь со специалистом — только профессионал сможет подобрать индивидуальный уход, подходящий вашему типу кожи.

Не откладывайте визит к врачу, если столкнулись с аллергическими реакциями после использования косметического средства.

Мавджуда Абдумаджидовна Тохирова ‒ косметолог с 20-летним опытом, дерматовенеролог Клиники Немецких Медицинских Технологий GMTClinic.