Самые романтические уголки планеты

Забудьте про Венецию, Нью-Йорк и Бали! Эти места давно стали одними из самых популярных для романтических путешествий и потому банальными. А хочется, чтобы такой отдых запомнился навсегда. Так почему бы не совершить настоящее путешествие в идеальный романтический уголок?

Для спортивной пары — риф Харт на островах Уитсанди, Австралия

Риф Харт относится к знаменитому Большому Барьерному рифу у берегов Австралии, а его очертания напоминают форму сердца.

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Добраться до него можно лишь на вертолете или гидросамолете. А дальше — отправляйтесь на один из островов вокруг, чтобы наслаждаться друг другом.

В городах Кэрнс или Порт-Дуглас можно выбрать экскурсию или пройти целый курс обучения и наслаждаться видом разноцветных рыб.

Если же вы предпочитаете ходить, а не плавать, стоит побывать на вершине горы Олдфилд — на высоте 212 метров над уровнем моря. Отсюда видно множество островов и даже можно полюбоваться на китов и дельфинов, то и дело выныривающих из воды.

Для поклонниц впечатляющих видов — крыши Санкт-Петербурга, Россия

Город разводных мостов, белых ночей и бесконечных набережных — один из самых удивительных в России. Уединенные дворцы-колодцы, неустанно играющий огнями Невский проспект, оживленные площади — каждый уголок Северной столицы по-своему романтичен. И самый впечатляющий вид на нее, конечно же, сверху.

Встретить закат можно на одной из крыш старинных зданий в центре Петербурга. Ни для кого не секрет, что на многие из них можно легко попасть. С высоты откроется завораживающий вид на город Петра, а полное уединение только прибавит волшебства моменту.

123RF/dimaberkut

Обо всех тонкостях экскурсий по крышам подробно рассказали руферы в блоге momondo. Если же карабкаться по пыльным лестницам вам не хочется, то всегда есть официальные смотровые площадки, например, знаменитая колоннада Исаакиевского собора. К слову, летом, в период белых ночей, она открыта и в ночное время — до 4:30.

Для тех, кто рвется к природе — Новый Свет, Крым, Россия

Новый Свет — поселок на южном побережье Крымского полуострова. Это место понравится паре, которая любит чувствовать настоящее единение с природой. На мысе Капчик, который будто врезается в Черное море, получится сделать поистине незабываемое предложение. Здесь, словно на краю света, останетесь только вы и бесконечные голубые просторы.

123RF/Andrew Mayovskyy

Романтическую прогулку можно продолжить в горах, исследуя тропу Голицына, а потом — отправиться отмечать радостное событие в Дом шампанских вин!

Для любителей книг — Люксембургский сад в Париже, Франция

Париж считается одним из самых романтичных городов на планете. И зачастую влюбленные приезжают в него, чтобы сделать предложение у знаменитой Эйфелевой башни или на Елисейских полях.

Эти места прекрасны, но там вы вряд ли будете единственной такой парой. Лучше отправиться на прогулку в Люксембургский сад, особенно если вы оба не равнодушны к литературе. Ведь этот уютный парк часто посещали Бодлер, Бальзак, Хемингуэй и Сартр. В нем вы сможете найти старинный фонтан Марии Медичи со скульптурой 17 века. Она изображает влюбленных Ациса и Галатею, за которыми наблюдает циклоп Полифем.

123RF/Pavel Parmenov

Для утонченных натур — дворец Шенбрунн в Вене, Австрия

Венская летняя резиденция австрийских императоров — изысканное место со счастливой историей. У жившей там императрицы Марии Терезии весьма удачно сложилась личная жизнь — с любящим мужем и шестнадцатью детьми.

123RF/Olena Kachmar

Здесь вы сможете поговорить о будущем ваших отношений в декорациях барокко или в парке с лабиринтом и японским садиком, а затем посетить штрудель-шоу в местном кафе и узнать секрет этого пряного лакомства.

Тем, кто хочет поразить избранницу не только окружающей обстановкой, но и своими талантами, стоит взять несколько уроков танцев и отвезти возлюбленную в Вену в бальный сезон. В это время в городе проводится более 450 балов, а кульминация, кстати, как раз приходится на январь-февраль. Только представьте: вечерние наряды, звуки классической музыки, кружение вальса и ваше предложение в разгар великолепного торжества, разве можно будет устоять?..

Для возвышенной пары — Тадж-Махал в Агре, Индия

Энергетика в Индии ни с чем не сравнима. Если вас давно манит эта страна, то лучшего места для романтического путешествия не отыскать. Тем более именно здесь есть памятник вечной настоящей любви — Тадж-Махал.

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Уникальный, будто парящий над землей дворец из белого мрамора был возведен по указу правителя Шах-Джахана в память о его жене, с которой он был безмерно счастлив. В разное время суток архитектурное чудо выглядит по-разному, например, в дождь кажется полупрозрачным, а на закате — золотым.

Для страстных натур — Гранада, Испания

Древняя красная крепость Гранады — Альгамбра — возвышается на вершине холма, и отсюда открывается великолепный вид на город. Влюбленных здесь ожидают изящные арки и резные изразцы, а также дивные сады с фонтанами, от которых веет свежестью и прохладой.

123RF/pabkov

Если вам захочется добавить чувственности и страсти путешествию, можно отправиться в самобытный цыганский квартал Сакромонте. В нем прямо в пещерах 15 века устраивают фееричные концерты фламенко. Ритмы кастаньет помогут растопить сердце красавицы.

Для невозмутимой пары — пляж острова Ваадху, Мальдивы

Поездка на Мальдивы сама по себе запомнится надолго, особенно тем, кому интересен подводный мир. Да и просто отдых на песке под лучами мягкого солнца вместе с любимым человеком доставит массу удовольствия.

Но по ночам примерно с июля по февраль на пляже острова Ваадху влюбленных ожидает особое зрелище, которое местные называют «Жизнью света». Вдоль побережья вода озаряется сиянием тысячи голубых огоньков. Это природное явление — так светится обитающий здесь планктон. А кажется, будто под ногами оказалось звездное небо.

Публикация от Travel Motiv (@travelmotiv) Мар 3 2017 в 1:05 PST

Для экотуристов — Йеллоустон, США

Любители прогулок на природе оценят путешествие в Йеллоустонский национальный парк. В нем проложены 1770 километров маркированных троп, есть разнообразные гейзеры и горячие источники, а также музеи, которые позволят ближе познакомиться с этим невероятным местом.

123RF/Clifford Pugliese

Зимой тут можно присоединиться к экспедиции на собачьих упряжках, а в теплое время года — опробовать рафтинг в каньоне Галлатин. А поселиться при этом можно в кемпинге или на ранчо неподалеку. После насыщенных впечатлениями прогулок по природным красотам самое время предложить избраннице руку и сердце на фоне скалистых гор, цветочных лугов, прозрачных озер или среди гейзеров — там, где дышит Земля.

«Совместное путешествие — важный этап для каждой пары, и, конечно, хочется превратить его в поистине волшебный миг. В мире столько удивительных романтических мест, что каждый сможет подыскать уголок для себя и любимого по вкусу и характеру. Например, в этом может помочь сервис momondo «Куда поехать?», который распределяет направления по времени года, стороне света, бюджету и настроению. Отдельный фильтр как раз есть для романтиков», — комментирует Ирина Рябовол, представитель международного туристического метапоиска momondo.