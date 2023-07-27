Какие детали выдают российских женщин на отдыхе

Наших красоток видно везде

О красоте русских женщин всегда слагали легенды. В чем секрет очаровательных прелестниц, можно рассуждать долго. Особенной популярностью россиянки пользуются за пределами родного государства. Если по курорту вышагивает сногсшибательная женщина – весьма вероятно, что она приехала отдохнуть из России. Что выделяет россиянок в отпуске за границей, рассказывает женский журнал kleo.ru.

Каблуки

Есть очень много анекдотов на тему того, что российская девушка не выйдет за хлебом без макияжа. Разумеется, это утрированное представление о женщинах, однако что-то в этом есть. Например, большинство европейских дам давно отказались от неудобных каблуков в пользу комфортной обуви. Русская женщина готова страдать ради красоты. Для нее главное – эффектность. Поэтому даже в отпуске на море красотка будет носить обувь на высоком каблуке или платформе.

Укладка

Россиянки везде чувствуют себя, как на показе мод. Выйти на ужин с грязной головой и собранными в небрежный хвост волосами – недопустимо. Русскую женщину отличает то, что практически в любое время дня и ночи она выглядит роскошно. Даже перед простой прогулкой по набережной россиянка обязательно сделает укладку.

Макияж и маникюр

Для жительниц нашей страны выезд в отпуск – целое мероприятие. За границей русские женщины стараются выглядеть на все 100. Если по жаркому курорту вышагивает красотка с ярким макияжем – скорее всего, это наша соотечественница. Россиянки готовы терпеть неудобство из-за растекающегося под палящим солнцем тональника, но точно не могут позволить себе выглядеть средненько. То же самое касается маникюра. Чаще всего наши девушки отдают предпочтение эффектным и ярким цветам.

Нарощенные ресницы

Во многих странах нарощенные ресницы давно перестали быть в тренде. Однако россиянок это не касается. Девушки до сих пор любят делать «глазки Мальвины» и не скупятся на искусственные ресницы. В какой-то мере это практично – не нужно каждый день наносить тушь и можно не переживать во время купания в море. Однако чрезмерно толстые и густые искусственные ресницы портят внешний вид и делают образ слишком дешевым. Сейчас лучше отдавать предпочтение биозавивке своих ресниц или делать очень аккуратное, естественное наращивание.

Яркий аромат

В России считают, что от женщины должен исходить стойкий шлейф ярких духов. К сожалению, наши соотечественницы часто не знают меры и готовы вылить на себя полфлакона дорогой туалетной воды. Это тоже является отличительной чертой русских дам. Если в кафе за границей ощущается стойкий аромат духов, скорее всего, рядом находится прелестница из России.