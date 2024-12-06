Погода на сентябрь 2025 в Санкт-Петербурге

Какой будет погода в Санкт-Петербурге, самый точный прогноз погоды на 30 дней. Прогноз синоптиков на сентябрь 2025.
Начало осени в северной столице редко обходится без сюрпризов. Для этого времени года характерны перепады температуры, сырость и внезапные похолодания. Прогноз погоды на сентябрь 2025 года в Санкт-Петербурге поможет подготовиться к таким переменам и избежать неприятных ситуаций.
Погода в Санкт-Петербурге в сентябре
Начало осени в Санкт-Петербурге сопровождается нестабильной погодой. В первые дни месяца все еще сохраняется теплая летняя погода. Дневная температура комфортна для отдыха под открытым небом и знакомства с местными достопримечательностями. Однако, начиная со второй декады, изменения в погоде становятся более заметными: дожди и пасмурная облачность появляются чаще раз за разом. Такие погодные перемены привычны для местных жителей, но могут стать полной неожиданностью для гостей города.
Средняя температура в сентябре 2025 года устанавливается на уровне +16°C, а в ночное время столбик термометра показывает +10°C. Норма осадков в течение месяца составляет 57 мм. Дожди, как правило, непродолжительные, но достаточно частые. Температура воды постепенно снижается следом за общим похолоданием: с +16°C в начале сентября до +12°C в последние дни.
В своей деятельности метеорологи опираются на богатую базу данных и многолетнюю статистику. Эта информация помогает выявлять закономерности и отклонения от нормы, строить климатические модели и составлять достоверные прогнозы погоды. По информации за весь период метеорологических наблюдений, в сентябре были зафиксированы такие температурные рекорды:
- Самая высокая температура: +30,4°C (установлен 1 сентября 1992 года).
- Самая низкая температура: -3,1°C (зафиксирован 28 сентября 1976 года).
Синоптики предполагают, что в 2025 году погода будет в пределах средних значений. Нет предпосылок для значительных отклонений от среднемесячной нормы. Впрочем, стоит помнить, что осенняя погода в Санкт-Петербурге не отличается стабильностью. При планировании важных дел и мероприятий под открытым небом стоит учитывать актуальные прогнозы от синоптиков Гидрометцентра.
Предлагаем разобраться, какая погода будет в сентябре 2025 года в различные периоды месяца.
Погода в Санкт-Петербурге на начало сентября 2024
Погодные условия в первой половине месяца будут слабо отличаться от летних: жителей и гостей города ожидают теплые и солнечные дни. Впрочем, это продлится недолго. Уже во второй декаде погодные условия будут становиться по-настоящему осенними: начнутся первые дожди, а солнце спрячется за облаками.
Средняя температура в начале месяца:
- Днем: +17,5°C.
- Ночью: +11°C.
Таблица показывает, как будет меняться погода в начале осеннего месяца. Главные перемены приходятся на середину второй декады, позволяя более точно планировать дела на этот период.
|
Дата
|
Температура воздуха, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
1
|
+19
|
+13
|
Небольшая облачность
|
2
|
+17
|
+13
|
3
|
+17
|
+11
|
4
|
+19
|
+10
|
5
|
+18
|
+12
|
6
|
+15
|
+11
|
7
|
+16
|
+10
|
8
|
+18
|
+12
|
Солнечно
|
9
|
+19
|
+11
|
10
|
+19
|
+11
|
Облачно
|
11
|
+17
|
+11
|
Солнечно
|
12
|
+17
|
+13
|
13
|
+16
|
+10
|
14
|
+19
|
+10
|
Небольшая облачность
|
15
|
+17
|
+7
|
Облачно
Начало сентября – теплый период без осадков. Это время идеально подходит для прогулок и знакомства с городом. Впрочем, важно помнить о переменчивости погоды в этот период: природа может сильно удивить своими сюрпризами. Стоит держать под рукой зонт, если синоптики предупреждают о возможных осадках на ближайшие дни.
Погода в Санкт-Петербурге на конец сентября 2024
Во второй половине сентября ожидается заметное похолодание. Это связано не только с приближением осени, но и с возросшим количеством осадков. Дожди в этот период – не редкость. Плохая погода может испортить все планы, поэтому стоит заранее подготовиться к возможным ситуациям.
Средняя температура в конце месяца:
- Днем: +13,5°C.
- Ночью: +7,5°C.
В таблице ниже показано, какую погоду ожидают синоптики во второй половине сентября 2025 года в Санкт-Петербурге. Следует помнить, что долгосрочные прогнозы составляются с учетом данных за предыдущие годы, поэтому могут не учитывать некоторые важные особенности. Из-за этого реальная погода может немного отличаться от прогнозируемой.
|
Дата
|
Температура воздуха, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
16
|
+14
|
+7
|
Облачно
|
17
|
+16
|
+9
|
18
|
+15
|
+8
|
Небольшая облачность
|
19
|
+16
|
+9
|
20
|
+15
|
+8
|
Облачно
|
21
|
+15
|
+5
|
Дождь
|
22
|
+13
|
+11
|
23
|
+12
|
+7
|
Облачно
|
24
|
+11
|
+6
|
25
|
+12
|
+9
|
Дождь
|
26
|
+14
|
+6
|
27
|
+12
|
+6
|
28
|
+12
|
+8
|
Небольшая облачность
|
29
|
+13
|
+8
|
Облачно
|
30
|
+12
|
+5
|
Дождь
На вторую половину приходится основное сентябрьское похолодание. Средняя температура упадет на 4°C, в ночное время станет прохладнее на 3,5°C по сравнению с началом месяца. Возрастет и количество осадков, поэтому стоит пересмотреть свои планы, особенно если они предусматривали мероприятия под открытым небом.
Подведем итог
Прогноз погоды на сентябрь 2025 года в Санкт-Петербурге поможет заранее подготовиться к приходу осени – как в бытовых вопросах, так и при планировании поездок и мероприятий. Синоптики ожидают погодные условия, характерные для этого месяца. Отклонения от нормы будут маловероятными.