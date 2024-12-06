Погода на сентябрь 2025 в Санкт-Петербурге

Начало осени в северной столице редко обходится без сюрпризов. Для этого времени года характерны перепады температуры, сырость и внезапные похолодания. Прогноз погоды на сентябрь 2025 года в Санкт-Петербурге поможет подготовиться к таким переменам и избежать неприятных ситуаций.

Погода в Санкт-Петербурге в сентябре

Начало осени в Санкт-Петербурге сопровождается нестабильной погодой. В первые дни месяца все еще сохраняется теплая летняя погода. Дневная температура комфортна для отдыха под открытым небом и знакомства с местными достопримечательностями. Однако, начиная со второй декады, изменения в погоде становятся более заметными: дожди и пасмурная облачность появляются чаще раз за разом. Такие погодные перемены привычны для местных жителей, но могут стать полной неожиданностью для гостей города.

Средняя температура в сентябре 2025 года устанавливается на уровне +16°C, а в ночное время столбик термометра показывает +10°C. Норма осадков в течение месяца составляет 57 мм. Дожди, как правило, непродолжительные, но достаточно частые. Температура воды постепенно снижается следом за общим похолоданием: с +16°C в начале сентября до +12°C в последние дни.

В своей деятельности метеорологи опираются на богатую базу данных и многолетнюю статистику. Эта информация помогает выявлять закономерности и отклонения от нормы, строить климатические модели и составлять достоверные прогнозы погоды. По информации за весь период метеорологических наблюдений, в сентябре были зафиксированы такие температурные рекорды:

Самая высокая температура : +30,4°C (установлен 1 сентября 1992 года).

: +30,4°C (установлен 1 сентября 1992 года). Самая низкая температура: -3,1°C (зафиксирован 28 сентября 1976 года).

Синоптики предполагают, что в 2025 году погода будет в пределах средних значений. Нет предпосылок для значительных отклонений от среднемесячной нормы. Впрочем, стоит помнить, что осенняя погода в Санкт-Петербурге не отличается стабильностью. При планировании важных дел и мероприятий под открытым небом стоит учитывать актуальные прогнозы от синоптиков Гидрометцентра.





Предлагаем разобраться, какая погода будет в сентябре 2025 года в различные периоды месяца.

Погода в Санкт-Петербурге на начало сентября 2024

Погодные условия в первой половине месяца будут слабо отличаться от летних: жителей и гостей города ожидают теплые и солнечные дни. Впрочем, это продлится недолго. Уже во второй декаде погодные условия будут становиться по-настоящему осенними: начнутся первые дожди, а солнце спрячется за облаками.

Средняя температура в начале месяца:

Днем : +17,5°C.

: +17,5°C. Ночью: +11°C.

Таблица показывает, как будет меняться погода в начале осеннего месяца. Главные перемены приходятся на середину второй декады, позволяя более точно планировать дела на этот период.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 1 +19 +13 Небольшая облачность 2 +17 +13 3 +17 +11 4 +19 +10 5 +18 +12 6 +15 +11 7 +16 +10 8 +18 +12 Солнечно 9 +19 +11 10 +19 +11 Облачно 11 +17 +11 Солнечно 12 +17 +13 13 +16 +10 14 +19 +10 Небольшая облачность 15 +17 +7 Облачно

Начало сентября – теплый период без осадков. Это время идеально подходит для прогулок и знакомства с городом. Впрочем, важно помнить о переменчивости погоды в этот период: природа может сильно удивить своими сюрпризами. Стоит держать под рукой зонт, если синоптики предупреждают о возможных осадках на ближайшие дни.





Погода в Санкт-Петербурге на конец сентября 2024

Во второй половине сентября ожидается заметное похолодание. Это связано не только с приближением осени, но и с возросшим количеством осадков. Дожди в этот период – не редкость. Плохая погода может испортить все планы, поэтому стоит заранее подготовиться к возможным ситуациям.

Средняя температура в конце месяца:

Днем : +13,5°C.

: +13,5°C. Ночью: +7,5°C.

В таблице ниже показано, какую погоду ожидают синоптики во второй половине сентября 2025 года в Санкт-Петербурге. Следует помнить, что долгосрочные прогнозы составляются с учетом данных за предыдущие годы, поэтому могут не учитывать некоторые важные особенности. Из-за этого реальная погода может немного отличаться от прогнозируемой.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 16 +14 +7 Облачно 17 +16 +9 18 +15 +8 Небольшая облачность 19 +16 +9 20 +15 +8 Облачно 21 +15 +5 Дождь 22 +13 +11 23 +12 +7 Облачно 24 +11 +6 25 +12 +9 Дождь 26 +14 +6 27 +12 +6 28 +12 +8 Небольшая облачность 29 +13 +8 Облачно 30 +12 +5 Дождь

На вторую половину приходится основное сентябрьское похолодание. Средняя температура упадет на 4°C, в ночное время станет прохладнее на 3,5°C по сравнению с началом месяца. Возрастет и количество осадков, поэтому стоит пересмотреть свои планы, особенно если они предусматривали мероприятия под открытым небом.





Подведем итог

Прогноз погоды на сентябрь 2025 года в Санкт-Петербурге поможет заранее подготовиться к приходу осени – как в бытовых вопросах, так и при планировании поездок и мероприятий. Синоптики ожидают погодные условия, характерные для этого месяца. Отклонения от нормы будут маловероятными.