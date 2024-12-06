Погода на сентябрь 2025 в Санкт-Петербурге

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Какой будет погода в Санкт-Петербурге, самый точный прогноз погоды на 30 дней. Прогноз синоптиков на сентябрь 2025.

Начало осени в северной столице редко обходится без сюрпризов. Для этого времени года характерны перепады температуры, сырость и внезапные похолодания. Прогноз погоды на сентябрь 2025 года в Санкт-Петербурге поможет подготовиться к таким переменам и избежать неприятных ситуаций.

Погода в Санкт-Петербурге в сентябре

Начало осени в Санкт-Петербурге сопровождается нестабильной погодой. В первые дни месяца все еще сохраняется теплая летняя погода. Дневная температура комфортна для отдыха под открытым небом и знакомства с местными достопримечательностями. Однако, начиная со второй декады, изменения в погоде становятся более заметными: дожди и пасмурная облачность появляются чаще раз за разом. Такие погодные перемены привычны для местных жителей, но могут стать полной неожиданностью для гостей города.

Средняя температура в сентябре 2025 года устанавливается на уровне +16°C, а в ночное время столбик термометра показывает +10°C. Норма осадков в течение месяца составляет 57 мм. Дожди, как правило, непродолжительные, но достаточно частые. Температура воды постепенно снижается следом за общим похолоданием: с +16°C в начале сентября до +12°C в последние дни.

В своей деятельности метеорологи опираются на богатую базу данных и многолетнюю статистику. Эта информация помогает выявлять закономерности и отклонения от нормы, строить климатические модели и составлять достоверные прогнозы погоды. По информации за весь период метеорологических наблюдений, в сентябре были зафиксированы такие температурные рекорды:

  • Самая высокая температура: +30,4°C (установлен 1 сентября 1992 года).
  • Самая низкая температура: -3,1°C (зафиксирован 28 сентября 1976 года).

Синоптики предполагают, что в 2025 году погода будет в пределах средних значений. Нет предпосылок для значительных отклонений от среднемесячной нормы. Впрочем, стоит помнить, что осенняя погода в Санкт-Петербурге не отличается стабильностью. При планировании важных дел и мероприятий под открытым небом стоит учитывать актуальные прогнозы от синоптиков Гидрометцентра.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Предлагаем разобраться, какая погода будет в сентябре 2025 года в различные периоды месяца.

Погода в Санкт-Петербурге на начало сентября 2024

Погодные условия в первой половине месяца будут слабо отличаться от летних: жителей и гостей города ожидают теплые и солнечные дни. Впрочем, это продлится недолго. Уже во второй декаде погодные условия будут становиться по-настоящему осенними: начнутся первые дожди, а солнце спрячется за облаками.

Средняя температура в начале месяца:

  • Днем: +17,5°C.
  • Ночью: +11°C.

Таблица показывает, как будет меняться погода в начале осеннего месяца. Главные перемены приходятся на середину второй декады, позволяя более точно планировать дела на этот период.

Дата

Температура воздуха, °C

Погодные условия

Дневная

Ночная

1

+19

+13

Небольшая облачность

2

+17

+13

3

+17

+11

4

+19

+10

5

+18

+12

6

+15

+11

7

+16

+10

8

+18

+12

Солнечно

9

+19

+11

10

+19

+11

Облачно

11

+17

+11

Солнечно

12

+17

+13

13

+16

+10

14

+19

+10

Небольшая облачность

15

+17

+7

Облачно

Начало сентября – теплый период без осадков. Это время идеально подходит для прогулок и знакомства с городом. Впрочем, важно помнить о переменчивости погоды в этот период: природа может сильно удивить своими сюрпризами. Стоит держать под рукой зонт, если синоптики предупреждают о возможных осадках на ближайшие дни.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Погода в Санкт-Петербурге на конец сентября 2024

Во второй половине сентября ожидается заметное похолодание. Это связано не только с приближением осени, но и с возросшим количеством осадков. Дожди в этот период – не редкость. Плохая погода может испортить все планы, поэтому стоит заранее подготовиться к возможным ситуациям.

Средняя температура в конце месяца:

  • Днем: +13,5°C.
  • Ночью: +7,5°C.

В таблице ниже показано, какую погоду ожидают синоптики во второй половине сентября 2025 года в Санкт-Петербурге. Следует помнить, что долгосрочные прогнозы составляются с учетом данных за предыдущие годы, поэтому могут не учитывать некоторые важные особенности. Из-за этого реальная погода может немного отличаться от прогнозируемой.

Дата

Температура воздуха, °C

Погодные условия

Дневная

Ночная

16

+14

+7

Облачно

17

+16

+9

18

+15

+8

Небольшая облачность

19

+16

+9

20

+15

+8

Облачно

21

+15

+5

Дождь

22

+13

+11

23

+12

+7

Облачно

24

+11

+6

25

+12

+9

Дождь

26

+14

+6

27

+12

+6

28

+12

+8

Небольшая облачность

29

+13

+8

Облачно

30

+12

+5

Дождь

На вторую половину приходится основное сентябрьское похолодание. Средняя температура упадет на 4°C, в ночное время станет прохладнее на 3,5°C по сравнению с началом месяца. Возрастет и количество осадков, поэтому стоит пересмотреть свои планы, особенно если они предусматривали мероприятия под открытым небом.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Прогноз погоды на сентябрь 2025 года в Санкт-Петербурге поможет заранее подготовиться к приходу осени – как в бытовых вопросах, так и при планировании поездок и мероприятий. Синоптики ожидают погодные условия, характерные для этого месяца. Отклонения от нормы будут маловероятными.

Ульяна Володская

Журналист

 

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