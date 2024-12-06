Погода в Сочи на сентябрь 2025 года

Отдых в Сочи в бархатный сезон – традиционный выбор для многих туристов. Чтобы правильно спланировать поездку и дни, проведенные у моря, необходимо знать особенности местного климата. Предлагаем разобраться, какой будет погода в Сочи по прогнозам синоптиков на сентябрь 2025 года.

Особенности погоды в Сочи в сентябре

Сентябрь в Сочи редко сопровождается резким похолоданием и значительным изменением погодных условий. Несмотря на то, что на календаре уже наступила осень, в реальности лето не уступает свои позиции. Дни на черноморских курортах остаются такими же теплыми, солнечными и сухими. Туристический сезон продолжается, хоть темп и начинает сбавляться во второй половине месяца.

Средняя температура в сентябре устанавливается на уровне +26°C, а в ночное время столбик термометра снижается до +17°C. Как правило, в начале осени стоит теплая и солнечная погода. Возможны дожди, которые идут достаточно редко, но обильно. Среднемесячная норма осадков – 139 мм.

Погода в сентябре считается более благоприятной для пляжного отдыха. Интенсивность солнечного излучения немного ниже, чем в летние месяцы – тут все же сказывается влияние осеннего периода. Отдыхать на пляже с комфортом можно немного дольше, если соблюдать правила нахождения под прямыми солнечными лучами. Температура воды даже к концу месяца остается теплой – около +22°C.

При составлении прогнозов погоды синоптики используют данные за предыдущие годы. Эта информация помогает выявить закономерности и аномалии, определить максимальные отклонения от нормы, необходимые для составления климатических моделей. Согласно открытым данным, в различные периоды в сентябре фиксировались такие температурные рекорды:

Самый горячий день : 12 сентября 1899 года (+36°C).

: 12 сентября 1899 года (+36°C). Самый холодный день: 30 сентября 1941 года (+2,7°C).

Синоптики предполагают, что 2025 год не сможет удивить новыми рекордами. Хотя погодные аномалии маловероятны, следует помнить, что сентябрьская погода склонна к резким переменам. Планируя важные дела и мероприятия на этот месяц, рекомендуется опираться на актуальные погодные прогнозы.





Рассмотрим подробнее, какая погода будет в Сочи в сентябре 2025 года в различные периоды месяца.

Погода в Сочи в начале месяца

Первая половина сентября практически полностью повторяет летнюю погоду. Большую часть этого периода жителей и гостей курортной столицы будет радовать солнце, а облачность и осадки окажутся незначительными и не смогут испортить настроение.

Средняя температура в первой половине месяца:

Днем : +24,1°C.

: +24,1°C. Ночью: +18,6°C.

В начале сентября уровень ультрафиолетового излучения остается достаточно высоким. Рекомендуется соблюдать правила безопасного пребывания на солнце: использовать солнцезащитные кремы, избегать длительных прогулок и загара на пляже в пиковые часы (с 11:00 до 17:00). Утро и вечер остаются наиболее благоприятными периодами для пляжного отдыха.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 1 +25 +20 Солнечно 2 +24 +19 3 +27 +19 4 +28 +18 5 +23 +19 6 +23 +18 7 +23 +19 8 +23 +19 Небольшая облачность 9 +22 +19 Облачно, возможны осадки 10 +24 +18 Солнечно 11 +24 +19 12 +24 +19 13 +24 +17 Облачно 14 +23 +19 Солнечно 15 +24 +17

Начало сентября – достаточно жаркий период. Погодные условия мало чем отличаются от предыдущего месяца. Жителей и гостей города ждут солнечные дни с небольшой облачностью. Осадки маловероятны.





Прогноз погоды на конец месяца

Вторая половина осеннего месяца ознаменуется постепенным снижением температуры. По вечерам станет прохладнее, в том числе из-за уменьшения длительности светового дня. Однако в целом климат остается достаточно мягким, а для некоторых видов отдыха – более комфортным.

Средняя температура во второй половине месяца:

Днем : +21,4°C.

: +21,4°C. Ночью: +15,7°C.

Таблица показывает предполагаемую погоду в Сочи в конце сентября 2025 года. При планировании дел стоит учитывать, что долгосрочные прогнозы дают общее представление, но не исключают краткосрочных отклонений от нормы. Возможны незначительные расхождения между реальной погодой и прогнозируемой, но в отдельных случаях они могут сыграть решающую роль. Рекомендуется учитывать только актуальные предупреждения синоптиков и корректировать свои планы соответственно.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 16 +24 +16 Небольшая облачность 17 +22 +17 18 +23 +16 Солнечно 19 +20 +17 20 +22 +15 21 +21 +16 Дождь 22 +22 +17 Небольшая облачность 23 +22 +19 Солнечно 24 +19 +14 25 +19 +14 26 +21 +13 27 +23 +18 28 +21 +13 Облачно 29 +20 +15 Дождь 30 +22 +16 Облачно

Влияние осени во второй половине сентября начнет ощущаться сильнее, температура воздуха начнет постепенно снижаться. В среднем днем похолодает на 2,7°C, а ночью – на 2,9°C. Впрочем, на фоне высоких температур на курортах Краснодарского края такие изменения будут казаться незначительными. Погодные условия остаются комфортными для отдыха.





Подведем итог

Даже на курортах Краснодарского края природа умеет удивлять своими переменами. Чтобы избежать неприятных ситуаций и сделать отдых более комфортным, следует заранее знать, какой будет погода в Сочи в сентябре 2025 года. Точные прогнозы от синоптиков Гидрометцентра помогут лучше сориентироваться и составить для себя наиболее оптимальную программу мероприятий.