Погода на сентябрь 2025 в Москве и Московской области

Какой будет погода в Москве, самый точный прогноз погоды в столице и области на 30 дней. Прогноз синоптиков на сентябрь 2025.
Начало осени традиционно ассоциируется с переменами в погоде. Перепады температуры и природные аномалии могут застать врасплох в самое неподходящее время. Однако к таким ситуациям можно подготовиться заранее. Синоптики составили прогноз на сентябрь 2025 года и предупреждают о том, чего стоит ожидать от погоды в Москве и Московской области.
Особенности погоды в Москве и Московской области в сентябре
Сентябрь отделяет жаркое лето от дождливой осени. В этом месяце сочетаются черты сразу двух времен года. В первой половине месяца еще наблюдается высокая температура воздуха, но уже во второй декаде становится заметным тренд на понижение.
Средние температурные показатели в дневное время составляют +17°C, а в ночное время столбик термометра может снижаться до +8°C. Несмотря на то, что осень часто ассоциируется с дождями, среднемесячная норма осадков меньше летних – 66 мм. С приходом сентября в столичном регионе возрастает сила ветра: до 4,5 м/с преимущественно западного направления.
В своей деятельности синоптики тщательно собирают, анализируют и хранят информацию о погоде за различные периоды. Эта информация помогает метеорологам строить точные климатические модели, выявлять схожести и аномалии, фиксировать изменения и составлять прогнозы погоды. Согласно историческим данным, в различные периоды в Москве и Московской области были установлены такие рекорды по температуре:
- Самое высокое значение: +32,3°C (зафиксировано 3 сентября 1890 года).
- Самое низкое значение: -8,5°C (установлено 29 сентября 1881 года).
Синоптики предполагают, что в 2025 году новых рекордов по температуре не будет, но средние показатели окажутся немного выше месячной нормы. Однако стоит помнить, что осенняя погода отличается своей переменчивостью, особенно в период активных климатических изменений. При планировании важных дел рекомендуется учитывать актуальные прогнозы от синоптиков Гидрометцентра.
Предлагаем разобраться, какая погода будет в Москве и Московской области в разные периоды сентября 2025 года.
Погода в Москве на начало сентября 2025 года
Первая половина месяца очень похожа на продолжение лета. Жара и практически полное отсутствие осадков станут характерной чертой начала сентября 2025 года. Лишь в середине второй декады появится облачность и первые намеки на осадки. К этому времени стоит пересмотреть свои планы и внести необходимые коррективы, особенно во время прогулок под открытым небом.
Средняя температура в начале месяца:
- Днем: +18,7°C.
- Ночью: +11,1°C.
Таблица ниже показывает метеорологические ожидания на первую половину осеннего месяца. Стоит отметить достаточно жаркую и засушливую погоду. Этот период будет благоприятным для знакомства с местными достопримечательностями и проведения мероприятий.
|
Дата
|
Температура воздуха, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
1
|
+20
|
+12
|
Солнечно
|
2
|
+19
|
+12
|
3
|
+20
|
+10
|
4
|
+17
|
+11
|
Небольшая облачность
|
5
|
+19
|
+11
|
6
|
+18
|
+10
|
Облачно
|
7
|
+18
|
+11
|
Солнечно
|
8
|
+19
|
+12
|
9
|
+20
|
+11
|
10
|
+20
|
+12
|
Небольшая облачность
|
11
|
+19
|
+11
|
12
|
+19
|
+12
|
13
|
+18
|
+11
|
14
|
+18
|
+10
|
Облачно, возможен легкий дождь
|
15
|
+16
|
+11
Начало сентября 2025 года – достаточно жаркий и засушливый период месяца. Влияние осени не будет ощущаться практически до середины второй декады. Внезапный дождь вряд ли сможет испортить настроение, однако стоит помнить о переменчивости погоды и следовать прогнозам.
Погода в Москве на конец сентября 2025 года
Во второй половине сентября климатические изменения станут более заметными. Температура начнет быстро снижаться, в том числе и за счет более дождливой и облачной погоды. К концу месяца условия будут полностью соответствовать времени года.
Средняя температура в конце месяца:
- Днем: +14,9°C.
- Ночью: +8,2°C.
Таблица ниже показывает, какую погоду ожидают синоптики в Москве и Московской области во второй половине сентября 2025 года. При составлении планов на этот период месяца стоит учитывать, что долгосрочные прогнозы составляются на основе статистических данных. В результате реальная погода может немного отличаться от прогнозируемой.
|
Дата
|
Температура воздуха, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
16
|
+16
|
+9
|
Солнечно
|
17
|
+14
|
+7
|
Облачно
|
18
|
+15
|
+9
|
Солнечно
|
19
|
+18
|
+10
|
Дождь
|
20
|
+16
|
+7
|
21
|
+16
|
+9
|
Небольшая облачность
|
22
|
+16
|
+10
|
23
|
+16
|
+10
|
24
|
+14
|
+8
|
Облачно
|
25
|
+14
|
+7
|
26
|
+14
|
+6
|
Дождь
|
27
|
+14
|
+6
|
28
|
+15
|
+8
|
29
|
+13
|
+9
|
Облачно
|
30
|
+13
|
+8
|
Небольшая облачность
Вторая половина сентября – более прохладный и дождливый период осеннего месяца. Среднее снижение температуры составит 3,8°C днем и 2,9°C ночью. Осадков будет больше, поэтому рекомендуется всегда иметь при себе зонт, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.
Подведем итог
Синоптики составили прогноз погоды на сентябрь 2025 года в Москве и Московской области и предупреждают о том, как могут меняться условия. Специалисты ожидают, что температура будет более жаркой, чем в предыдущие годы, но без новых рекордов. Погодные условия будут характерными для этого времени года.