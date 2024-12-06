Погода на сентябрь 2025 в Москве и Московской области

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Какой будет погода в Москве, самый точный прогноз погоды в столице и области на 30 дней. Прогноз синоптиков на сентябрь 2025.

Начало осени традиционно ассоциируется с переменами в погоде. Перепады температуры и природные аномалии могут застать врасплох в самое неподходящее время. Однако к таким ситуациям можно подготовиться заранее. Синоптики составили прогноз на сентябрь 2025 года и предупреждают о том, чего стоит ожидать от погоды в Москве и Московской области.

Особенности погоды в Москве и Московской области в сентябре

Сентябрь отделяет жаркое лето от дождливой осени. В этом месяце сочетаются черты сразу двух времен года. В первой половине месяца еще наблюдается высокая температура воздуха, но уже во второй декаде становится заметным тренд на понижение.

Средние температурные показатели в дневное время составляют +17°C, а в ночное время столбик термометра может снижаться до +8°C. Несмотря на то, что осень часто ассоциируется с дождями, среднемесячная норма осадков меньше летних – 66 мм. С приходом сентября в столичном регионе возрастает сила ветра: до 4,5 м/с преимущественно западного направления.

В своей деятельности синоптики тщательно собирают, анализируют и хранят информацию о погоде за различные периоды. Эта информация помогает метеорологам строить точные климатические модели, выявлять схожести и аномалии, фиксировать изменения и составлять прогнозы погоды. Согласно историческим данным, в различные периоды в Москве и Московской области были установлены такие рекорды по температуре:

  • Самое высокое значение: +32,3°C (зафиксировано 3 сентября 1890 года).
  • Самое низкое значение: -8,5°C (установлено 29 сентября 1881 года).

Синоптики предполагают, что в 2025 году новых рекордов по температуре не будет, но средние показатели окажутся немного выше месячной нормы. Однако стоит помнить, что осенняя погода отличается своей переменчивостью, особенно в период активных климатических изменений. При планировании важных дел рекомендуется учитывать актуальные прогнозы от синоптиков Гидрометцентра.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Предлагаем разобраться, какая погода будет в Москве и Московской области в разные периоды сентября 2025 года.

Погода в Москве на начало сентября 2025 года

Первая половина месяца очень похожа на продолжение лета. Жара и практически полное отсутствие осадков станут характерной чертой начала сентября 2025 года. Лишь в середине второй декады появится облачность и первые намеки на осадки. К этому времени стоит пересмотреть свои планы и внести необходимые коррективы, особенно во время прогулок под открытым небом.

Средняя температура в начале месяца:

  • Днем: +18,7°C.
  • Ночью: +11,1°C.

Таблица ниже показывает метеорологические ожидания на первую половину осеннего месяца. Стоит отметить достаточно жаркую и засушливую погоду. Этот период будет благоприятным для знакомства с местными достопримечательностями и проведения мероприятий.

Дата

Температура воздуха, °C

Погодные условия

Дневная

Ночная

1

+20

+12

Солнечно

2

+19

+12

3

+20

+10

4

+17

+11

Небольшая облачность

5

+19

+11

6

+18

+10

Облачно

7

+18

+11

Солнечно

8

+19

+12

9

+20

+11

10

+20

+12

Небольшая облачность

11

+19

+11

12

+19

+12

13

+18

+11

14

+18

+10

Облачно, возможен легкий дождь

15

+16

+11

Начало сентября 2025 года – достаточно жаркий и засушливый период месяца. Влияние осени не будет ощущаться практически до середины второй декады. Внезапный дождь вряд ли сможет испортить настроение, однако стоит помнить о переменчивости погоды и следовать прогнозам.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Погода в Москве на конец сентября 2025 года

Во второй половине сентября климатические изменения станут более заметными. Температура начнет быстро снижаться, в том числе и за счет более дождливой и облачной погоды. К концу месяца условия будут полностью соответствовать времени года.

Средняя температура в конце месяца:

  • Днем: +14,9°C.
  • Ночью: +8,2°C.

Таблица ниже показывает, какую погоду ожидают синоптики в Москве и Московской области во второй половине сентября 2025 года. При составлении планов на этот период месяца стоит учитывать, что долгосрочные прогнозы составляются на основе статистических данных. В результате реальная погода может немного отличаться от прогнозируемой.

Дата

Температура воздуха, °C

Погодные условия

Дневная

Ночная

16

+16

+9

Солнечно

17

+14

+7

Облачно

18

+15

+9

Солнечно

19

+18

+10

Дождь

20

+16

+7

21

+16

+9

Небольшая облачность

22

+16

+10

23

+16

+10

24

+14

+8

Облачно

25

+14

+7

26

+14

+6

Дождь

27

+14

+6

28

+15

+8

29

+13

+9

Облачно

30

+13

+8

Небольшая облачность

Вторая половина сентября – более прохладный и дождливый период осеннего месяца. Среднее снижение температуры составит 3,8°C днем и 2,9°C ночью. Осадков будет больше, поэтому рекомендуется всегда иметь при себе зонт, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Синоптики составили прогноз погоды на сентябрь 2025 года в Москве и Московской области и предупреждают о том, как могут меняться условия. Специалисты ожидают, что температура будет более жаркой, чем в предыдущие годы, но без новых рекордов. Погодные условия будут характерными для этого времени года.

Ульяна Володская

Журналист

 

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