Погода на сентябрь 2025 в Москве и Московской области

Начало осени традиционно ассоциируется с переменами в погоде. Перепады температуры и природные аномалии могут застать врасплох в самое неподходящее время. Однако к таким ситуациям можно подготовиться заранее. Синоптики составили прогноз на сентябрь 2025 года и предупреждают о том, чего стоит ожидать от погоды в Москве и Московской области.

Особенности погоды в Москве и Московской области в сентябре

Сентябрь отделяет жаркое лето от дождливой осени. В этом месяце сочетаются черты сразу двух времен года. В первой половине месяца еще наблюдается высокая температура воздуха, но уже во второй декаде становится заметным тренд на понижение.

Средние температурные показатели в дневное время составляют +17°C, а в ночное время столбик термометра может снижаться до +8°C. Несмотря на то, что осень часто ассоциируется с дождями, среднемесячная норма осадков меньше летних – 66 мм. С приходом сентября в столичном регионе возрастает сила ветра: до 4,5 м/с преимущественно западного направления.

В своей деятельности синоптики тщательно собирают, анализируют и хранят информацию о погоде за различные периоды. Эта информация помогает метеорологам строить точные климатические модели, выявлять схожести и аномалии, фиксировать изменения и составлять прогнозы погоды. Согласно историческим данным, в различные периоды в Москве и Московской области были установлены такие рекорды по температуре:

Самое высокое значение : +32,3°C (зафиксировано 3 сентября 1890 года).

: +32,3°C (зафиксировано 3 сентября 1890 года). Самое низкое значение: -8,5°C (установлено 29 сентября 1881 года).

Синоптики предполагают, что в 2025 году новых рекордов по температуре не будет, но средние показатели окажутся немного выше месячной нормы. Однако стоит помнить, что осенняя погода отличается своей переменчивостью, особенно в период активных климатических изменений. При планировании важных дел рекомендуется учитывать актуальные прогнозы от синоптиков Гидрометцентра.





Предлагаем разобраться, какая погода будет в Москве и Московской области в разные периоды сентября 2025 года.

Погода в Москве на начало сентября 2025 года

Первая половина месяца очень похожа на продолжение лета. Жара и практически полное отсутствие осадков станут характерной чертой начала сентября 2025 года. Лишь в середине второй декады появится облачность и первые намеки на осадки. К этому времени стоит пересмотреть свои планы и внести необходимые коррективы, особенно во время прогулок под открытым небом.

Средняя температура в начале месяца:

Днем : +18,7°C.

: +18,7°C. Ночью: +11,1°C.

Таблица ниже показывает метеорологические ожидания на первую половину осеннего месяца. Стоит отметить достаточно жаркую и засушливую погоду. Этот период будет благоприятным для знакомства с местными достопримечательностями и проведения мероприятий.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 1 +20 +12 Солнечно 2 +19 +12 3 +20 +10 4 +17 +11 Небольшая облачность 5 +19 +11 6 +18 +10 Облачно 7 +18 +11 Солнечно 8 +19 +12 9 +20 +11 10 +20 +12 Небольшая облачность 11 +19 +11 12 +19 +12 13 +18 +11 14 +18 +10 Облачно, возможен легкий дождь 15 +16 +11

Начало сентября 2025 года – достаточно жаркий и засушливый период месяца. Влияние осени не будет ощущаться практически до середины второй декады. Внезапный дождь вряд ли сможет испортить настроение, однако стоит помнить о переменчивости погоды и следовать прогнозам.





Погода в Москве на конец сентября 2025 года

Во второй половине сентября климатические изменения станут более заметными. Температура начнет быстро снижаться, в том числе и за счет более дождливой и облачной погоды. К концу месяца условия будут полностью соответствовать времени года.

Средняя температура в конце месяца:

Днем : +14,9°C.

: +14,9°C. Ночью: +8,2°C.

Таблица ниже показывает, какую погоду ожидают синоптики в Москве и Московской области во второй половине сентября 2025 года. При составлении планов на этот период месяца стоит учитывать, что долгосрочные прогнозы составляются на основе статистических данных. В результате реальная погода может немного отличаться от прогнозируемой.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 16 +16 +9 Солнечно 17 +14 +7 Облачно 18 +15 +9 Солнечно 19 +18 +10 Дождь 20 +16 +7 21 +16 +9 Небольшая облачность 22 +16 +10 23 +16 +10 24 +14 +8 Облачно 25 +14 +7 26 +14 +6 Дождь 27 +14 +6 28 +15 +8 29 +13 +9 Облачно 30 +13 +8 Небольшая облачность

Вторая половина сентября – более прохладный и дождливый период осеннего месяца. Среднее снижение температуры составит 3,8°C днем и 2,9°C ночью. Осадков будет больше, поэтому рекомендуется всегда иметь при себе зонт, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.





Подведем итог

Синоптики составили прогноз погоды на сентябрь 2025 года в Москве и Московской области и предупреждают о том, как могут меняться условия. Специалисты ожидают, что температура будет более жаркой, чем в предыдущие годы, но без новых рекордов. Погодные условия будут характерными для этого времени года.