Погода на октябрь 2025 в Санкт-Петербурге

Октябрь в северной столице – это переходный период от мягкой осени к зимним холодам. Природа в этот месяц может удивлять контрастами: от солнечных дней до первых заморозков. Синоптики подготовили прогноз погоды на октябрь 2025 года в Санкт-Петербурге и рассказали, чего ожидать жителям города в этом месяце.

Особенности погоды в Санкт-Петербурге в октябре

Октябрь в Санкт-Петербурге – месяц контрастов и перемен в природе. В этот период осень полностью вступает в свои права, и даже ощущается легкое влияние зимы. Яркие краски листвы сочетаются с постепенным похолоданием, а солнечные часы становятся короче.

Погода отличается нестабильностью: утром можно застать ясное небо, а вечером попасть под холодный дождь или порывистый ветер. Но несмотря на такую непредсказуемость, октябрь в Петербурге обладает особым очарованием. Город утопает в золотых и багряных листьях, а атмосфера на улицах и набережных становится особенно романтичной.

Средняя температура воздуха устанавливается на уровне +8…+10°C, а ночью столбик термометра снижается до +3…+5°C. Погода преимущественно облачная, с небольшими дождями. Средняя норма осадков в октябре составляет 65 мм. Температура воды тоже постепенно снижается и достигает +8°C к концу месяца.

Для составления прогнозов синоптики опираются на информацию о погоде за предыдущие годы: температуру, количество осадков, влажность воздуха, направление ветра. Эти данные помогают определить, чего стоит ждать от середины осени, выявить закономерности и отклонения. За весь период метеорологических наблюдений в Санкт-Петербурге устанавливались такие температурные рекорды:

Самый теплый день был зафиксирован 3 октября 1889 года. Температура воздуха составила +21°C.

Наиболее холодным днем считается 29 октября 1920 года. Температурные значения установились на уровне -12,9°C.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в октябре 2025 года экстремальных значений не ожидается. Погода будет соответствовать климатической норме для этого месяца, хотя небольшие отклонения возможны. Следует помнить о непредсказуемости осенней природы. При планировании важных дел на месяц стоит учитывать только актуальные прогнозы и метеорологические предупреждения.





Предлагаем узнать, какой будет погода в Санкт-Петербурге в различные периоды октября 2025 года.

Прогноз погоды на начало октября 2025

Первая половина октября в Санкт-Петербурге сохранит преемственность сентября. Дни будут прохладными, но относительно мягкими, как для осени. Периодически появится солнце, однако все чаще начнут преобладать облака и кратковременные дожди. Характерная для города влажность и ветер могут создавать ощущение более низкой температуры, чем показывает термометр.

Средние температуры на начало месяца:

Днем : +10,1°C.

: +10,1°C. Ночью: +4,9°C.

В таблице показаны ожидания синоптиков Гидрометцентра по погоде в первой половине октября. Следует учитывать, что этот прогноз является предварительным и составляется на основе статистических данных с учетом актуальных погодных моделей. Он может немного отличаться от реальной погоды в отдельные дни месяца.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 1 +11 +5 Солнечно 2 +11 +4 Облачно, возможны осадки 3 +12 +4 4 +12 +7 5 +12 +4 6 +11 +3 Облачно 7 +10 +5 Осадки 8 +8 +7 Облачно, возможны осадки 9 +9 +7 Солнечно 10 +12 +7 Облачно 11 +10 +3 12 +10 +3 Осадки 13 +10 +7 14 +9 +6 Облачно, возможны осадки 15 +8 +4 Облачно 16 +7 +3 Солнечно

Октябрь считается месяцем очень переменчивой погоды, но основные изменения начнут происходить лишь во второй половине. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, рекомендуется скорректировать свои планы в соответствии с прогнозами синоптиков и учитывать возможные изменения.





Прогноз погоды на конец октября 2025

Во второй половине месяца осень в Петербурге становится суровее. Световой день заметно сокращается, а температура неуклонно идет вниз. К концу октября возможны первые заморозки и мокрый снег.

Средние температуры на конец месяца:

Днем : +5,1°C.

: +5,1°C. Ночью: +0,4°C.

Таблица демонстрирует прогноз погоды на вторую половину октября 2025 года в Санкт-Петербурге. Синоптики предупреждают: даже при относительно небольших колебаниях температуры холод ощущается сильнее из-за ветра и высокой влажности. Для прогулок и экскурсий в этот период стоит выбирать утепленную одежду, непромокаемую обувь и аксессуары, защищающие от осадков.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 17 +5 +3 Облачно 18 +7 +1 Облачно, возможны осадки 19 +7 +1 20 +5 +1 Осадки 21 +5 -1 22 +3 0 23 +2 -2 Облачно, возможны осадки 24 +4 -1 25 +5 -2 26 +4 -1 Осадки 27 +5 0 28 +4 0 Облачно, возможны осадки 29 +6 +1 Облачно 30 +7 +3 Облачно, возможны осадки 31 +7 +3 Облачно

Во второй половине октября влияние приближающейся зимы будет ощущаться сильнее. Средняя температура воздуха упадет на 5°C днем и на 4,5°C в ночное время. При этом сохраняется облачная и дождливая погода, поэтому стоит всегда иметь под рукой зонт, если об этом предупреждают синоптики.





Подведем итог

Прогноз на октябрь 2025 года в Санкт-Петербурге указывает на привычную для этого месяца переменчивость погоды. Солнечные дни будут редкими, но атмосферными, а основную часть определят облачность, прохлада и дожди. Синоптики отмечают: температура и уровень осадков будут близки к многолетней норме, без аномалий.