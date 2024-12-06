Погода на октябрь 2025 в Санкт-Петербурге

Какой будет погода в Санкт-Петербурге, самый точный прогноз погоды на 30 дней. Прогноз синоптиков на октябрь 2025.
Октябрь в северной столице – это переходный период от мягкой осени к зимним холодам. Природа в этот месяц может удивлять контрастами: от солнечных дней до первых заморозков. Синоптики подготовили прогноз погоды на октябрь 2025 года в Санкт-Петербурге и рассказали, чего ожидать жителям города в этом месяце.
Особенности погоды в Санкт-Петербурге в октябре
Октябрь в Санкт-Петербурге – месяц контрастов и перемен в природе. В этот период осень полностью вступает в свои права, и даже ощущается легкое влияние зимы. Яркие краски листвы сочетаются с постепенным похолоданием, а солнечные часы становятся короче.
Погода отличается нестабильностью: утром можно застать ясное небо, а вечером попасть под холодный дождь или порывистый ветер. Но несмотря на такую непредсказуемость, октябрь в Петербурге обладает особым очарованием. Город утопает в золотых и багряных листьях, а атмосфера на улицах и набережных становится особенно романтичной.
Средняя температура воздуха устанавливается на уровне +8…+10°C, а ночью столбик термометра снижается до +3…+5°C. Погода преимущественно облачная, с небольшими дождями. Средняя норма осадков в октябре составляет 65 мм. Температура воды тоже постепенно снижается и достигает +8°C к концу месяца.
Для составления прогнозов синоптики опираются на информацию о погоде за предыдущие годы: температуру, количество осадков, влажность воздуха, направление ветра. Эти данные помогают определить, чего стоит ждать от середины осени, выявить закономерности и отклонения. За весь период метеорологических наблюдений в Санкт-Петербурге устанавливались такие температурные рекорды:
- Самый теплый день был зафиксирован 3 октября 1889 года. Температура воздуха составила +21°C.
- Наиболее холодным днем считается 29 октября 1920 года. Температурные значения установились на уровне -12,9°C.
По данным синоптиков Гидрометцентра, в октябре 2025 года экстремальных значений не ожидается. Погода будет соответствовать климатической норме для этого месяца, хотя небольшие отклонения возможны. Следует помнить о непредсказуемости осенней природы. При планировании важных дел на месяц стоит учитывать только актуальные прогнозы и метеорологические предупреждения.
Предлагаем узнать, какой будет погода в Санкт-Петербурге в различные периоды октября 2025 года.
Прогноз погоды на начало октября 2025
Первая половина октября в Санкт-Петербурге сохранит преемственность сентября. Дни будут прохладными, но относительно мягкими, как для осени. Периодически появится солнце, однако все чаще начнут преобладать облака и кратковременные дожди. Характерная для города влажность и ветер могут создавать ощущение более низкой температуры, чем показывает термометр.
Средние температуры на начало месяца:
- Днем: +10,1°C.
- Ночью: +4,9°C.
В таблице показаны ожидания синоптиков Гидрометцентра по погоде в первой половине октября. Следует учитывать, что этот прогноз является предварительным и составляется на основе статистических данных с учетом актуальных погодных моделей. Он может немного отличаться от реальной погоды в отдельные дни месяца.
|
Дата
|
Температура воздуха, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
1
|
+11
|
+5
|
Солнечно
|
2
|
+11
|
+4
|
Облачно, возможны осадки
|
3
|
+12
|
+4
|
4
|
+12
|
+7
|
5
|
+12
|
+4
|
6
|
+11
|
+3
|
Облачно
|
7
|
+10
|
+5
|
Осадки
|
8
|
+8
|
+7
|
Облачно, возможны осадки
|
9
|
+9
|
+7
|
Солнечно
|
10
|
+12
|
+7
|
Облачно
|
11
|
+10
|
+3
|
12
|
+10
|
+3
|
Осадки
|
13
|
+10
|
+7
|
14
|
+9
|
+6
|
Облачно, возможны осадки
|
15
|
+8
|
+4
|
Облачно
|
16
|
+7
|
+3
|
Солнечно
Октябрь считается месяцем очень переменчивой погоды, но основные изменения начнут происходить лишь во второй половине. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, рекомендуется скорректировать свои планы в соответствии с прогнозами синоптиков и учитывать возможные изменения.
Прогноз погоды на конец октября 2025
Во второй половине месяца осень в Петербурге становится суровее. Световой день заметно сокращается, а температура неуклонно идет вниз. К концу октября возможны первые заморозки и мокрый снег.
Средние температуры на конец месяца:
- Днем: +5,1°C.
- Ночью: +0,4°C.
Таблица демонстрирует прогноз погоды на вторую половину октября 2025 года в Санкт-Петербурге. Синоптики предупреждают: даже при относительно небольших колебаниях температуры холод ощущается сильнее из-за ветра и высокой влажности. Для прогулок и экскурсий в этот период стоит выбирать утепленную одежду, непромокаемую обувь и аксессуары, защищающие от осадков.
|
Дата
|
Температура воздуха, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
17
|
+5
|
+3
|
Облачно
|
18
|
+7
|
+1
|
Облачно, возможны осадки
|
19
|
+7
|
+1
|
20
|
+5
|
+1
|
Осадки
|
21
|
+5
|
-1
|
22
|
+3
|
0
|
23
|
+2
|
-2
|
Облачно, возможны осадки
|
24
|
+4
|
-1
|
25
|
+5
|
-2
|
26
|
+4
|
-1
|
Осадки
|
27
|
+5
|
0
|
28
|
+4
|
0
|
Облачно, возможны осадки
|
29
|
+6
|
+1
|
Облачно
|
30
|
+7
|
+3
|
Облачно, возможны осадки
|
31
|
+7
|
+3
|
Облачно
Во второй половине октября влияние приближающейся зимы будет ощущаться сильнее. Средняя температура воздуха упадет на 5°C днем и на 4,5°C в ночное время. При этом сохраняется облачная и дождливая погода, поэтому стоит всегда иметь под рукой зонт, если об этом предупреждают синоптики.
Подведем итог
Прогноз на октябрь 2025 года в Санкт-Петербурге указывает на привычную для этого месяца переменчивость погоды. Солнечные дни будут редкими, но атмосферными, а основную часть определят облачность, прохлада и дожди. Синоптики отмечают: температура и уровень осадков будут близки к многолетней норме, без аномалий.