Погода на октябрь 2025 в Москве и Московской области

Октябрь во многих регионах России знаменует смену сезонов: осеннее тепло постепенно уступает место зимнему холоду. В это время в природе происходят особенно заметные изменения: солнечные дни часто сменяются осадками, и наоборот. Такие условия могут создавать неприятности, если не подготовиться к ним заранее. Предлагаем узнать, какую погоду обещают синоптики в Москве и Московской области на октябрь 2025 года.

Общие климатические особенности октября

Столичная погода в середине осени считается самой непредсказуемой. Влияние зимы ощущается сильнее, а теплые дни часто сменяются холодными дождями. Изменения в природе видны даже невооруженным глазом: оставшиеся листья окончательно желтеют и опадают, стоит преимущественно облачная и дождливая погода.

Температура воздуха в дневное время в среднем составляет +10…+12°C, а в ночное время может падать до +4…+6°C. К концу месяца заметно возрастет вероятность заморозков. Погода будет преимущественно облачной и дождливой, лишь изредка солнце будет пробиваться через плотные тучи. Средняя норма осадков в октябре составляет 70 мм.

При составлении долгосрочных прогнозов синоптики используют информацию о температурах и погоде за предыдущие годы. На основании исторических данных экспертам удается определить закономерности, аномалии и максимальные отклонения от нормы. Так, за весь период метеорологических наблюдений были зафиксированы такие температурные рекорды:

Самый жаркий день зафиксирован 3 октября 1915 года. Температура составила +24°C.

Самым холодным днем считается 31 октября 1920 года. Столбик термометра показывал -20,3°C.

Синоптики считают, что в 2025 году значительных отклонений от средних значений не будет. Однако стоит помнить, что осенняя погода в Москве не отличается постоянством. Природа умеет преподносить сюрпризы и удивлять даже опытных метеорологов. Рекомендуется планировать свои дела на месяц в соответствии с актуальными прогнозами.





Предлагаем разобраться, какой будет погода в октябре 2025 в Москве и Московской области в различные периоды месяца.

Погода в Москве в первой половине октября

В первой половине октября погодные условия будут относительно мягкими, но по мере приближения зимы похолодание начнет ощущаться сильнее. На восприятии скажется не только падение температуры, но и дождливая погода. Даже в первой половине месяца солнечных дней будет очень мало.

Средняя температура в первой половине октября:

Днем : +8,4°C.

: +8,4°C. Ночью: +3,6°C.

Таблица показывает ожидания синоптиков по погоде в начале октября 2025 года. Планируя дела на этот период, следует помнить, что долгосрочные прогнозы составляются на основе исторических данных. Они могут не учитывать некоторые погодные изменения.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 1 +8 +2 Облачно 2 +11 +3 3 +11 +3 Осадки 4 +10 +3 Облачно 5 +8 +4 Осадки 6 +9 +2 7 +7 +3 Облачно 8 +8 +1 Осадки 9 +7 +7 Облачно 10 +11 +6 Осадки 11 +7 +1 Солнечно 12 +7 +4 13 +9 +4 14 +7 +7 Осадки 15 +9 +5 16 +5 +2 Облачно

Начало октября знаменует собой приближение зимы. Погода становится более дождливой и холодной. Температура воздуха еще колеблется немного выше нулевой отметки даже в ночное время. Рекомендуется всегда иметь под рукой зонт, если синоптики предупреждают об изменении погоды.





Погода в Москве во второй половине октября

В конце октября влияние приближающейся зимы становится особенно ощутимым. В этот период по ночам уже возможны заморозки, температура часто будет опускаться ниже нулевой отметки. Высокая вероятность осадков сохраняется, дожди будут более продолжительными. Влажный воздух и пасмурная погода будут создавать ощущение сырости и холода, поэтому жителям и гостям столицы стоит заранее позаботиться о тёплой одежде.

Средняя температура во второй половине октября:

Днем : +2,7°C.

: +2,7°C. Ночью: -1,1°C.

Прогноз погоды на вторую половину октября 2025 года в Москве и Московской области представлен в таблице ниже.

Дата Температура воздуха, °C Погодные условия Дневная Ночная 17 +2 -1 Облачно 18 +4 +2 Осадки 19 +5 +3 20 +5 +1 21 +3 0 Облачно 22 +2 -3 23 -3 -1 Осадки 24 +1 -3 25 +2 -1 Облачно 26 +4 -5 Осадки 27 0 -5 Облачно 28 +2 -2 29 +1 -2 30 +4 -1 Осадки 31 +8 +1

Вторая половина месяца будет ощутимо холоднее. Средняя температура снизится на 5,7°C днем и на 4,7°C ночью. Погода преимущественно облачная и дождливая. Собираясь на прогулку по городку или осмотр местных достопримечательностей следует заранее позаботиться о теплой одежде, особенно в вечернее время.





Подведем итог

Синоптики составили прогноз погоды на октябрь 2025 года в Москве и Московской области. Эксперты предполагают, что середина осени будет дождливой и достаточно холодной, особенно в конце месяца. Жителям и гостям столицы стоит одеваться теплее для прогулок и иметь под рукой зонт, так как погода может часто меняться.