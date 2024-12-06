Погода на октябрь 2025 в Москве и Московской области

Какой будет погода в Москве, самый точный прогноз погоды в столице и области на 30 дней. Прогноз синоптиков на октябрь 2025.

Октябрь во многих регионах России знаменует смену сезонов: осеннее тепло постепенно уступает место зимнему холоду. В это время в природе происходят особенно заметные изменения: солнечные дни часто сменяются осадками, и наоборот. Такие условия могут создавать неприятности, если не подготовиться к ним заранее. Предлагаем узнать, какую погоду обещают синоптики в Москве и Московской области на октябрь 2025 года.

Общие климатические особенности октября

Столичная погода в середине осени считается самой непредсказуемой. Влияние зимы ощущается сильнее, а теплые дни часто сменяются холодными дождями. Изменения в природе видны даже невооруженным глазом: оставшиеся листья окончательно желтеют и опадают, стоит преимущественно облачная и дождливая погода.

Температура воздуха в дневное время в среднем составляет +10…+12°C, а в ночное время может падать до +4…+6°C. К концу месяца заметно возрастет вероятность заморозков. Погода будет преимущественно облачной и дождливой, лишь изредка солнце будет пробиваться через плотные тучи. Средняя норма осадков в октябре составляет 70 мм.

При составлении долгосрочных прогнозов синоптики используют информацию о температурах и погоде за предыдущие годы. На основании исторических данных экспертам удается определить закономерности, аномалии и максимальные отклонения от нормы. Так, за весь период метеорологических наблюдений были зафиксированы такие температурные рекорды:

  • Самый жаркий день зафиксирован 3 октября 1915 года. Температура составила +24°C.
  • Самым холодным днем считается 31 октября 1920 года. Столбик термометра показывал -20,3°C.

Синоптики считают, что в 2025 году значительных отклонений от средних значений не будет. Однако стоит помнить, что осенняя погода в Москве не отличается постоянством. Природа умеет преподносить сюрпризы и удивлять даже опытных метеорологов. Рекомендуется планировать свои дела на месяц в соответствии с актуальными прогнозами.

Предлагаем разобраться, какой будет погода в октябре 2025 в Москве и Московской области в различные периоды месяца.

Погода в Москве в первой половине октября

В первой половине октября погодные условия будут относительно мягкими, но по мере приближения зимы похолодание начнет ощущаться сильнее. На восприятии скажется не только падение температуры, но и дождливая погода. Даже в первой половине месяца солнечных дней будет очень мало.

Средняя температура в первой половине октября:

  • Днем: +8,4°C.
  • Ночью: +3,6°C.

Таблица показывает ожидания синоптиков по погоде в начале октября 2025 года. Планируя дела на этот период, следует помнить, что долгосрочные прогнозы составляются на основе исторических данных. Они могут не учитывать некоторые погодные изменения.

Дата

Температура воздуха, °C

Погодные условия

Дневная

Ночная

1

+8

+2

Облачно

2

+11

+3

3

+11

+3

Осадки

4

+10

+3

Облачно

5

+8

+4

Осадки

6

+9

+2

7

+7

+3

Облачно

8

+8

+1

Осадки

9

+7

+7

Облачно

10

+11

+6

Осадки

11

+7

+1

Солнечно

12

+7

+4

13

+9

+4

14

+7

+7

Осадки

15

+9

+5

16

+5

+2

Облачно

Начало октября знаменует собой приближение зимы. Погода становится более дождливой и холодной. Температура воздуха еще колеблется немного выше нулевой отметки даже в ночное время. Рекомендуется всегда иметь под рукой зонт, если синоптики предупреждают об изменении погоды.

Погода в Москве во второй половине октября

В конце октября влияние приближающейся зимы становится особенно ощутимым. В этот период по ночам уже возможны заморозки, температура часто будет опускаться ниже нулевой отметки. Высокая вероятность осадков сохраняется, дожди будут более продолжительными. Влажный воздух и пасмурная погода будут создавать ощущение сырости и холода, поэтому жителям и гостям столицы стоит заранее позаботиться о тёплой одежде.

Средняя температура во второй половине октября:

  • Днем: +2,7°C.
  • Ночью: -1,1°C.

Прогноз погоды на вторую половину октября 2025 года в Москве и Московской области представлен в таблице ниже.

Дата

Температура воздуха, °C

Погодные условия

Дневная

Ночная

17

+2

-1

Облачно

18

+4

+2

Осадки

19

+5

+3

20

+5

+1

21

+3

0

Облачно

22

+2

-3

23

-3

-1

Осадки

24

+1

-3

25

+2

-1

Облачно

26

+4

-5

Осадки

27

0

-5

Облачно

28

+2

-2

29

+1

-2

30

+4

-1

Осадки

31

+8

+1

Вторая половина месяца будет ощутимо холоднее. Средняя температура снизится на 5,7°C днем и на 4,7°C ночью. Погода преимущественно облачная и дождливая. Собираясь на прогулку по городку или осмотр местных достопримечательностей следует заранее позаботиться о теплой одежде, особенно в вечернее время.

Подведем итог

Синоптики составили прогноз погоды на октябрь 2025 года в Москве и Московской области. Эксперты предполагают, что середина осени будет дождливой и достаточно холодной, особенно в конце месяца. Жителям и гостям столицы стоит одеваться теплее для прогулок и иметь под рукой зонт, так как погода может часто меняться.

Ульяна Володская

Журналист

 

