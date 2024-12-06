Погода на октябрь 2025 в Москве и Московской области

Какой будет погода в Москве, самый точный прогноз погоды в столице и области на 30 дней. Прогноз синоптиков на октябрь 2025.
Октябрь во многих регионах России знаменует смену сезонов: осеннее тепло постепенно уступает место зимнему холоду. В это время в природе происходят особенно заметные изменения: солнечные дни часто сменяются осадками, и наоборот. Такие условия могут создавать неприятности, если не подготовиться к ним заранее. Предлагаем узнать, какую погоду обещают синоптики в Москве и Московской области на октябрь 2025 года.
Общие климатические особенности октября
Столичная погода в середине осени считается самой непредсказуемой. Влияние зимы ощущается сильнее, а теплые дни часто сменяются холодными дождями. Изменения в природе видны даже невооруженным глазом: оставшиеся листья окончательно желтеют и опадают, стоит преимущественно облачная и дождливая погода.
Температура воздуха в дневное время в среднем составляет +10…+12°C, а в ночное время может падать до +4…+6°C. К концу месяца заметно возрастет вероятность заморозков. Погода будет преимущественно облачной и дождливой, лишь изредка солнце будет пробиваться через плотные тучи. Средняя норма осадков в октябре составляет 70 мм.
При составлении долгосрочных прогнозов синоптики используют информацию о температурах и погоде за предыдущие годы. На основании исторических данных экспертам удается определить закономерности, аномалии и максимальные отклонения от нормы. Так, за весь период метеорологических наблюдений были зафиксированы такие температурные рекорды:
- Самый жаркий день зафиксирован 3 октября 1915 года. Температура составила +24°C.
- Самым холодным днем считается 31 октября 1920 года. Столбик термометра показывал -20,3°C.
Синоптики считают, что в 2025 году значительных отклонений от средних значений не будет. Однако стоит помнить, что осенняя погода в Москве не отличается постоянством. Природа умеет преподносить сюрпризы и удивлять даже опытных метеорологов. Рекомендуется планировать свои дела на месяц в соответствии с актуальными прогнозами.
Предлагаем разобраться, какой будет погода в октябре 2025 в Москве и Московской области в различные периоды месяца.
Погода в Москве в первой половине октября
В первой половине октября погодные условия будут относительно мягкими, но по мере приближения зимы похолодание начнет ощущаться сильнее. На восприятии скажется не только падение температуры, но и дождливая погода. Даже в первой половине месяца солнечных дней будет очень мало.
Средняя температура в первой половине октября:
- Днем: +8,4°C.
- Ночью: +3,6°C.
Таблица показывает ожидания синоптиков по погоде в начале октября 2025 года. Планируя дела на этот период, следует помнить, что долгосрочные прогнозы составляются на основе исторических данных. Они могут не учитывать некоторые погодные изменения.
|
Дата
|
Температура воздуха, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
1
|
+8
|
+2
|
Облачно
|
2
|
+11
|
+3
|
3
|
+11
|
+3
|
Осадки
|
4
|
+10
|
+3
|
Облачно
|
5
|
+8
|
+4
|
Осадки
|
6
|
+9
|
+2
|
7
|
+7
|
+3
|
Облачно
|
8
|
+8
|
+1
|
Осадки
|
9
|
+7
|
+7
|
Облачно
|
10
|
+11
|
+6
|
Осадки
|
11
|
+7
|
+1
|
Солнечно
|
12
|
+7
|
+4
|
13
|
+9
|
+4
|
14
|
+7
|
+7
|
Осадки
|
15
|
+9
|
+5
|
16
|
+5
|
+2
|
Облачно
Начало октября знаменует собой приближение зимы. Погода становится более дождливой и холодной. Температура воздуха еще колеблется немного выше нулевой отметки даже в ночное время. Рекомендуется всегда иметь под рукой зонт, если синоптики предупреждают об изменении погоды.
Погода в Москве во второй половине октября
В конце октября влияние приближающейся зимы становится особенно ощутимым. В этот период по ночам уже возможны заморозки, температура часто будет опускаться ниже нулевой отметки. Высокая вероятность осадков сохраняется, дожди будут более продолжительными. Влажный воздух и пасмурная погода будут создавать ощущение сырости и холода, поэтому жителям и гостям столицы стоит заранее позаботиться о тёплой одежде.
Средняя температура во второй половине октября:
- Днем: +2,7°C.
- Ночью: -1,1°C.
Прогноз погоды на вторую половину октября 2025 года в Москве и Московской области представлен в таблице ниже.
|
Дата
|
Температура воздуха, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
17
|
+2
|
-1
|
Облачно
|
18
|
+4
|
+2
|
Осадки
|
19
|
+5
|
+3
|
20
|
+5
|
+1
|
21
|
+3
|
0
|
Облачно
|
22
|
+2
|
-3
|
23
|
-3
|
-1
|
Осадки
|
24
|
+1
|
-3
|
25
|
+2
|
-1
|
Облачно
|
26
|
+4
|
-5
|
Осадки
|
27
|
0
|
-5
|
Облачно
|
28
|
+2
|
-2
|
29
|
+1
|
-2
|
30
|
+4
|
-1
|
Осадки
|
31
|
+8
|
+1
Вторая половина месяца будет ощутимо холоднее. Средняя температура снизится на 5,7°C днем и на 4,7°C ночью. Погода преимущественно облачная и дождливая. Собираясь на прогулку по городку или осмотр местных достопримечательностей следует заранее позаботиться о теплой одежде, особенно в вечернее время.
Подведем итог
Синоптики составили прогноз погоды на октябрь 2025 года в Москве и Московской области. Эксперты предполагают, что середина осени будет дождливой и достаточно холодной, особенно в конце месяца. Жителям и гостям столицы стоит одеваться теплее для прогулок и иметь под рукой зонт, так как погода может часто меняться.