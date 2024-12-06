Погода в Сочи на октябрь 2025 года

Какой будет погода в Сочи - самый точный прогноз погоды на 30 дней. Актуальный прогноз синоптиков на октябрь 2025.
Осень в курортной столице – это всегда игра контрастов. Южная природа может удивить как теплыми и комфортными днями для прогулки вдоль моря, так и затяжными ливнями. Синоптики подготовили прогноз погоды на октябрь 2025 года в Сочи, который поможет спланировать отдых и повседневные дела.
Особенности климата в Сочи в октябре
Середина осени – это переходной период от летнего зноя к прохладной, но мягкой зиме. Жара постепенно уходит, но холод еще не ощущается в воздухе. Октябрьская погода наиболее комфортна для прогулок и отдыха, а мягкое осеннее солнце позволяет проводить больше времени на свежем воздухе без боязни получить солнечный удар.
Средняя температура воздуха в октябре составляет +19…+22°C днем, а в ночное время столбик термометра опускается до уровня +11…+14°C. Начало месяца сохраняет общую атмосферу бархатного сезона, но с каждым новым днем ощущение осени становится все сильнее. Сочинская погода в октябре преимущественно солнечная, но дожди начнут идти все чаще. Среднемесячная норма осадков составляет 180 мм – это самый высокий показатель не только в осенний период, но и в течение всего года.
Но главным преимуществом курортной столицы остается, конечно же, пляжный отдых. В этом месяце уже нет такого наплыва отдыхающих, как это наблюдалось летом, поэтому можно спокойно наслаждаться морскими пейзажами. Вода в Черном море к началу октября достаточно теплая – около +21°C, но к концу месяца она охлаждается до +17°C. Такие условия могут быть не самыми комфортными для купания.
Для составления прогноза специалисты Гидрометцентра используют многолетние наблюдения и климатические модели. По этим данным синоптики находят закономерности и аномалии, определяют наибольшие отклонения от нормы. Так, за весь период метеорологических наблюдений в октябре в Сочи фиксировались разные температурные рекорды:
- Самый жаркий день – 9 октября 2003 года. В этот момент столбик термометра показывал +32,1°C.
- Самым холодным днем считается 26 октября 1965 года. Была зафиксирована температура воздуха -3,2°C.
По предварительным расчетам синоптиков Гидрометцентра, в 2025 году не будет существенных отклонений от климатической нормы. Ожидается характерная для Сочи осенняя погода с небольшими перепадами температур и дождями. Следует помнить, что октябрь считается одним из самых непредсказуемых месяцев, а природа может сильно удивить своими сюрпризами. При планировании дел на месяц рекомендуется пользоваться только актуальными прогнозами и учитывать предупреждения синоптиков.
Предлагаем разобраться, какая будет погода в Сочи в различные периоды октября 2025 года.
Погода в начале октября 2025 года
Первая декада месяца традиционно радует мягкой и солнечной погодой. Осадков почти не бывает, и в это время сохраняется ощущение уходящего лета. Такой период идеально подходит для прогулок по набережной, экскурсий и неспешного отдыха. Морская вода еще прогрета до +19…+20 °C, что позволяет некоторым смельчакам продолжать купальный сезон.
Средние показатели температуры воздуха в первой половине месяца:
- Днем: +20,4°C.
- Ночью: +13,4°C.
Таблица показывает, какую погоду ожидают синоптики Гидрометцентра в начале месяца. Напоминаем, что данный прогноз является предварительным. Он основан на статистических данных предыдущих лет с использованием актуальных погодных моделей, но может не учитывать некоторые отклонения и невыявленные изменения в климате. Из-за этого прогнозируемая погода может немного отличаться от реальной. Следует учитывать эту особенность при планировании дел.
|
Дата
|
Температура воздуха, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
1
|
+19
|
+14
|
Солнечно
|
2
|
+21
|
+13
|
Осадки
|
3
|
+21
|
+14
|
4
|
+21
|
+14
|
Солнечно
|
5
|
+20
|
+14
|
6
|
+21
|
+14
|
7
|
+21
|
+15
|
8
|
+20
|
+14
|
9
|
+21
|
+12
|
Облачно
|
10
|
+21
|
+13
|
Солнечно
|
11
|
+19
|
+11
|
12
|
+19
|
+13
|
Осадки
|
13
|
+21
|
+12
|
Небольшая облачность
|
14
|
+21
|
+13
|
15
|
+19
|
+15
|
16
|
+21
|
+13
|
Осадки
Согласно прогнозам, до середины месяца температура будет оставаться комфортной, лишь к второй декаде ожидается небольшое похолодание. Даже возможные кратковременные дожди не повлияют на общее впечатление от отдыха в этот период.
Погода в конце октября 2025 года
Во второй половине месяца осеннее влияние будет ощущаться сильнее. Море начнет остывать быстрее. Температура воды снизится до +17°C, поэтому купание уже не таким приятным занятием, как ранее. Количество дождливых дней возрастет, поэтому гостям курортной столицы стоит придумать себе занятие для таких моментов, а также иметь при себе зонт на случай прогулок.
Средние показатели температуры воздуха во второй половине месяца:
- Днем: +17,5°C.
- Ночью: +10,8°C.
Таблица показывает, какая будет погода в Сочи в конце октября 2025 года. С ее помощью можно подготовиться к возможным климатическим изменениям и избежать неприятных сюрпризов.
|
Дата
|
Температура воздуха, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
17
|
+18
|
+12
|
Осадки
|
18
|
+19
|
+12
|
19
|
+18
|
+12
|
Солнечно
|
20
|
+15
|
+9
|
Осадки
|
21
|
+17
|
+10
|
Солнечно
|
22
|
+20
|
+12
|
23
|
+19
|
+12
|
24
|
+19
|
+12
|
Облачно
|
25
|
+17
|
+12
|
26
|
+18
|
+10
|
Осадки
|
27
|
+15
|
+9
|
Солнечно
|
28
|
+15
|
+10
|
29
|
+16
|
+8
|
Осадки
|
30
|
+17
|
+12
|
31
|
+19
|
+10
Во второй половине месяца погода будет более прохладной. Средняя температура воздуха снизится на 2,9°C, а ночью похолодает на 2,6°C. В вечерние часы рекомендуется одеваться немного теплее, особенно в третьей декаде месяца. Несмотря на это, в Сочи сохраняется мягкий климат: осень здесь намного теплее, чем во многих других регионах России, что делает курорт привлекательным для отдыхающих.
Подведем итог
Прогноз погоды в Сочи на октябрь 2025 года показывает, что месяц пройдет в пределах климатической нормы. Середина осени считается комфортным периодом и для пляжного отдыха, и для знакомства с местными достопримечательностями, и для оздоровительных процедур. Подготовленность к перепадам погоды позволит провести октябрь с комфортом.