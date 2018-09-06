7 лучших фильмов о путешествиях в лето

Мы не можем оставить время, лето неминуемо уходит. «Лето - у каждого в душе!” - твердят все вокруг. Вернуться в лето всегда помогут теплые воспоминания, а также солнечные и яркие фильмы. Отличные истории переплетаются с прекрасными видами, актеры выглядят просто сногсшибательно и будто делятся своим счастьем – ведь они снимаются среди пальм и песка, в лесах и в других редкой красоты местах. Давайте сохраним тепло этого лета ! Специально для Kleo интернет-кинотеатр tvzavr предлагает 7 лучших фильмов для тех, кто хочет вернуться в лето.

«Джуманджи. Зов джунглей»

Съемки этого фильма проходили на Гавайях, поэтому ощущение жаркого лето передается сполна. Четверо подростков попадают в игру, в которой должны победить, чтобы вернуться к обычной жизни. Герои проходят захватывающие испытания в джунглях, за которыми интересно следить всем зрителям. В главных ролях – Дуэйн Джонсон, Джек Блэк, Кевин Харт и Карен Гиллан.

https://www.tvzavr.ru/film/dzhumandzhi-zov-junglei/

«Моана»

Добро пожаловать на далекий остров, затерянный где-то в Тихом океане. На этом острове живет Моана – дочь главы племени, мечтающая отправиться в приключения и переплыть океан. Когда над ее племенем нависнет опасность, она решится на это, и вместе с полубогом Мауи отправится навстречу волнам и красоте природы.

https://www.tvzavr.ru/film/moana/

«Притворись моей женой»

У главного героя Дэнни есть своя «фишка» – новым знакомым девушкам он рассказывает о том, как тяжко ему жить с женой, хотя он даже не женат. Его новая возлюбленная сообщает, что хочет познакомиться с супругой Дэнни – теперь ему нужно выкручиваться. А делать он это будет на гавайском курорте. Солнечные пляжи, незабываемые вечеринки и вкусные коктейли.

https://www.tvzavr.ru/film/pritvoris-moei-zhenoi/

«Назови меня своим именем»

Любознательный Элио проводит лето у своего отца на вилле в Италии. Там он встречает с молодым ученым Оливером. Между ними возникают не знакомые им чувства. Будут ли они противиться им или поддадутся? Картина с Армии Хаммером и Тимоти Шаламе воссоздает пейзажи Италии 1983 года.

https://www.tvzavr.ru/film/nazovi-menya-svoim-imenem1/

«Предложение»

Главная героиня Маргарет – успешная и суровая начальница, которую ненавидят ее подчиненные, в том числе и личный помощник Эндрю. Узнав, что ей грозит высылка из США в Канаду, Маргарет сообщает всем, что они с Эндрю скоро поженятся и она получит американское гражданство. Чтобы доказать, что эти чувства якобы не фиктивны, герои отправляются в путешествие на Аляску. Зрители ожидают холод и снега, но там прекрасная погода и ласковое теплое солнце.

https://www.tvzavr.ru/film/predlozhenie/

«128 ударов сердца в минуту»

Лето в Лос-Анджелесе круглый год. Это город, где исполняются мечты и талантливые люди становятся известными и популярными. Так считает главный герой Коул, молодой диджей, ищущий славы. Он знакомится с продюсером Джеймсом и его девушкой. Коул понимает, что влюбляется в нее. Перед ним встает непростой выбор: стать знаменитым или последовать за своим сердцем.

https://www.tvzavr.ru/film/128-udarov-serdtsa-v-minutu/

«Короли лета»

Когда вы молоды, вы – короли мира. Трое подростков решают сбежать от городской суеты и жить летом в лесу. Они строят себе жилье, организуют пропитание и начинают дышать полной грудью – без упреков учителей, без контроля родителей. Эта лента, без сомнений, вдохновит зрителей любого возраста сделать все, чтобы почувствовать свободу.

https://www.tvzavr.ru/film/koroli-leta/