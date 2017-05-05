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Барселона: все самое интересное за два дня

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Наверняка многие слышали ироничное выражение: «День удался, если, уходя утром на работу, на всякий случай берешь с собой загранпаспорт». Я и не подозревала, что однажды смогу сказать так о себе.

Давно мечтала попасть в Барселону. Одни имена: Пикассо, Гауди, Дали манили меня еще со времен университетских лекций по истории культуры. В результате поездка получилась спонтанной, незапланированной, но приуроченной ко дню рождения, поэтому с налетом романтики.

Нам с мужем повезло и не повезло одновременно оказаться в главной культурной столице Испании в день Святого Георгия. Не повезло, потому что на улицах было не протолкнуться. Причем бродили не толпы глазеющих туристов, а местные испанцы — целыми семьями, кланами они гуляли по улицам. Всюду продавались красные розы в желтых подарочных упаковках, которые мужчины дарили своим дамам, ну а те в ответ преподносили благоверным книги, которые приобретали тут же на улицах, на огромных книжных развалах. Причем иногда очереди за книгой стояли такие, как когда-то у нас в Мавзолей и Макдоналдс.

Но народ не жаловался… Уважительно протискивался между рядами идущих, стоящих, бегущих и танцующих… Было ощущение настоящего всенародного праздника. Даже знаменитый дом Бальо по проекту Гауди в этот день был красиво украшен алыми розами и привлекал много желающих сфотографироваться на его фоне.

Да и жили мы прямо напротив, в самом центре проспекта Грасия. Такой удачный выбор отеля мне помогла сделать подруга-итальянка Кьяра, которая много лет прожила в Испании, а сейчас моя соседка в России. Она-то и подсказала, как правильно распределить эти два дня, чтобы от Барселоны остались самые наилучшие воспоминания.

В первый день мы прогулялись по набережной, посетили местный Аквариум, один из крупнейших в Европе. Туннель с акулами и гигантскими скатами просто поразил воображение. Потом поужинали в одном из ресторанчиков прямо на берегу. «Черная» паэлья с морепродуктами — теперь одно из моих самых любимых блюд!

Прогулялись по всемирно известной Рамбле (это что-то вроде нашего Старого Арбата) и в завершении вечера сходили на шоу фламенко Tablados Cordobes. Конечно, настоящие испанские песни, танцы, музыка никого не оставляют равнодушными — мы были в восторге от бешеного ритма, темпа и виртуозного исполнения на гитарах.

На следующий день (как раз в праздник Святого Георгия) с утра прогулялись по городу и купили единый билет на двухэтажный экскурсионный автобус, который ездит по 3 маршрутам. Туристы могут выходить в любом месте, гулять по городу и снова садиться в автобус — и так неограниченное число раз.

Отличная получилась обзорная экскурсия. Мы увидели все достопримечательности (разве что внутри не везде побывали): собор Саграда Фамилья (известное детище Гауди) просто сразил наповал своей красотой и необычностью форм, готический квартал впечатлил не меньше, площадь с огромными фонтанами, фуникулер с уникальным видом на самый большой порт Европы.

Нам удалось даже позагорать на пляжах Барселоны (правда, в одежде). Но купальный сезон мы практически начали, ручки помочили в воде и побродили по песочку. Испанцы же и вовсе загорали, играли в пляжный волейбол, а особо смелые даже резвились в воде. Воздух в тот день прогрелся до +21.

Целый день на свежем воздухе — в результате нам даже удалось загореть немного и получить массу положительных эмоций и ярких впечатлений.

Жаль только, что в парк Гюэль не смогли попасть, т.к. все билеты на целый день были заранее распроданы, но это ли не лишний повод приехать сюда снова, решили мы.

Сошлись мы с Александром и во мнении, что Барселона — один из самых красивых и интересных городов, в которых нам удалось побывать. Она удивительно многолика и свежа. Разнообразие архитектурных форм, гармоничное соседство истории и современности, простор и размах — все это создает впечатление очень светлой, легкой и словно дышащей культурной «столицы» Испании.

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3 Не нравится 1 Нравится 05.05.2017 Теги: Барселона Испания путешествия достопримечательности
 

Обсуждение 2  

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  • Ясмина
    Ну так это блог. Человек поделился своими впечатлениями. Мне, например, захотелось сразу в Барселону. Написано очень атмосферно
    		 05.05.17 10:15
         
    0
         
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  • bb
    Вобще статья ни о чем, ничего полезного для себя не увидела. собираюсь в Барселону, куда идти, зачем, сколько стоит ничего не поняла. А про аквариум и так все знают. Можно было бы указать его расположение. Куцая и неинтересная статья, жаль, что обратила на нее внимание, привлек заголовок.
    		 05.05.17 08:58
         
    0
         
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