Планы на майские праздники: чем заняться в Москве

Если вам предстоит остаться на майские праздники в столице, не переживайте: это не так скучно, как может показаться. Помимо дачи с друзьями и многочасового сна есть много других увлекательных занятий.

В парках открывается летний сезон, в кинотеатрах премьеры долгожданных фильмов, а музеи подготовили новые экспозиции. Специально для вас мы собрали список мероприятий, которые помогут провести праздники со вкусом.

Фильм «Стражи Галактики. Часть 2»

Когда: с 4 мая

Любимые герои в сборе: землянин Питер Квилл, молчаливый громила Дракс, зеленокожая наемница Гамора, живое дерево Грут и говорящий енот. Герои не изменяют себе и с завидной регулярностью продолжают попадать в немыслимые ситуации, выпутываясь из них почти без ущерба (а иногда даже с пользой) для окружающих.

Но для всех любителей космической саги будет небольшой сюрприз от создателей. В этом фильме появится новый герой, которого сыграет Сильвестр Сталлоне. Как признался сам актер, в фильме он играет — Стакара, мелкого антигероя из комиксов The Defenders и Guardians of the Galaxy.

Выставка «Глядя на птиц»

Где: Государственный Дарвиновский музей

Когда: с 5 по 26 мая

Птица — один из самых древних образов в истории мировой культуры. В искусстве он традиционно воплощает и полет духа, и бессмертие, и связь между землей и небесами.

Эта выставка станет первым знакомством московской публики с балканским художником Небойша Каварич, который активно экспонируется в Европе.

Фото: darwinmuseum.ru

В птичьей серии художник изображает самых разных пернатых — от голубя до пеликана. Посетители выставки смогут не только насладиться красотой каждой птицы, но и попытаться разгадать послание, заложенное в тот или иной образ. Также специально для этого события Дарвинский музей предоставит редкие экспонаты из своих запасников.

Беги со всем миром

Где: Коломна

Когда: 7 мая

7 мая 2017 года в подмосковной Коломне третий год подряд пройдет международный благотворительный забег Wings for Life World Run. В 14:00 по московскому времени тысячи бегунов в 23 странах одновременно выйдут на старт, чтобы внести свой вклад в развитие исследований травм спинного мозга и изменить к лучшему жизни миллионов людей.

Особенность этого мероприятия заключается в том, что это забег без финишной черты, и все участники соревнуются сами с собой. Каждый бежит, сколько сможет, до тех пор, пока его не догонит специальный автомобиль, оборудованный считывающим устройством. Автомобиль-финиш начинает движение через 30 минут после старта одновременно на всех трассах мира и постепенно наращивает скорость. Когда такой автомобиль равняется с бегуном, забег для него заканчивается.

Выставка «Гербербер»

Где: Аптекарский огород

Когда: с 22 апреля по 9 мая

В России проходит первая выставка гербер, приуроченная к 280-летию со времени первого описания рода Гербера.

Этот цветок тесно связан с «Аптекарским огородом»: растение получило своё название в честь немецкого врача и ботаника Трауготта Гербера — директора сада с 1735 по 1742 год.

На первой в России выставке гербер представлено беспрецедентное количество сортов — более 130, включая наиболее редкие, модные и новые. А также удивительные дизайнерские композиции цветов авторства лучших флористов России.

Публикация от Аптекарский огород МГУ (@hortus_ru) Апр 22 2017 в 12:49 PDT

Выставка скульптур из песка в Коломенском 2017

Где: парк Коломенское

Когда: с 22 апреля

С 22 по 28 апреля самые талантливые скульпторы из разных городов России и других стран создавали скульптуры из песка на темы: «Современный мир», «Мир будущего», «Мир экологии», «Мир литературы», «Мир Космоса», «Мир Кино», «Мир спорта», «Мир искусства», «Мир Животных», «История цивилизаций. Фантастический Замок из песка», «Церковь Кижи».

Каждый желающий в эти дни может посетить парк и подглядеть за работой художника.

Публикация от Москва. Прогулки. (@moscowalk_ru) Апр 26 2017 в 7:23 PDT

Для маленьких посетителей на площадке проекта создана большая песочница со скульптурами для детей, где будут проводиться конкурсы по скульптуре из песка. Работы будут доступны для просмотра посетителям все майские праздники.

Аттракцион «Охотники за привидениями»

Где: ВДНХ, павильон №55

Когда: с 21 апреля по 1 июля

Невероятный аттракцион «Охотники за привидениями» появился в Москве. Он создан с помощью технологии «смешанная реальность»: участник попадает в реальное игровое пространство общей площадью почти сто квадратных метров. Все препятствия и объекты виртуального мира с точностью воспроизведены на площадке, поэтому их придется преодолеть не в виртуальном, а во вполне физическом смысле: перешагнуть, оттолкнуть, обойти.

Работают не только зрение и слух, но и осязание, что делает эффект погружения просто невероятным.

Отличная графика, точность деталей, возможность смотреть не только перед собой, но в любую сторону делают игру максимально реалистичной. Поэтому все любители «пощекотать» свои нервы просто не должны пройти мимо!