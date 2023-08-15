Погода в Сочи на март 2023 года

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Какой будет погода в Сочи - самый точный прогноз погоды на 30 дней. Актуальный прогноз синоптиков на март 2023.

Синоптики Гидрометцентра составили ориентировочный прогноз погоды в Сочи на март 2023 года. Жители и гости курортной столицы России смогут в полной мере насладиться весенними днями, но для купания еще слишком рано.

Погода в Сочи в марте 2023 года

С наступлением весны в южные регионы России начинают приезжать туристы. И хотя до открытия полноценного сезона еще слишком рано, гости «летней столицы» могут в полной мере насладиться теплыми днями. Развлечения есть и для любителей экстремального отдыха – в Красной поляне продолжается горнолыжный сезон. Снег там может лежать до мая-июня.

Весенняя погода в Сочи характеризуется высокой облачностью. В марте 2023 года будет всего 2 полностью солнечных дня. Согласно прогнозам синоптиков, в остальное время небо будет затянуто тучами или ожидается переменная облачность. Также частым явлением окажется дождь, поэтому гостям курортной столицы не стоит забывать о зонтике и теплой одежде.

Для составления ориентировочных прогнозов синоптики используют статистические данные за предыдущие периоды. И хотя такие расчеты не отличаются высокой точностью, но дают примерное представление о том, какой будет погода. Это позволяет подготовиться к сезонным изменениям заранее.

Также сбор статистических данных позволяет увидеть, какой была самая высокая и низкая температура в различные месяцы года. В марте в Сочи в различные периоды устанавливались такие температурные рекорды:

  • максимальная температура – +30°C (29 марта 1901 года);
  • минимальная температура – -7°C (1 марта 1985 года).

Синоптики уверены: в 2023 году погода не преподнесет больших сюрпризов. Ждать новых рекордов и ощутимых колебаний не стоит. Температура будет в районе средних значений.

Влияние весны будет ощущаться с самого начала марта, но изменения к концу месяца будут незначительными. Наиболее ощутимым окажется увеличение длительности светового дня, он теперь составит около 13 часов.

Предлагаем более подробно ознакомиться с тем, какой будет погода в Сочи в марте 2023 года в различные периоды месяца.

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Погода в Сочи на начало марта 2023 года

Весенняя погода будет ощущаться уже с самых первых дней месяца. И хотя некоторые дни еще покажутся прохладными, но столбик термометра будет упорно держаться выше отметки +10°C днем. В ночное время ожидается похолодание до +4°C. Такие температурные перепады следует учитывать жителям и гостям города, предпочитающим вечерние прогулки.

Средние температурные показатели:

  • днем – +11,4°C;
  • ночью – +5,7°C.

В таблице ниже показано, какую температуру ожидают синоптики в Сочи в начале марта 2023 года. Следует отметить, что данный прогноз основан на статистических данных и является ориентировочным. О точной температуре синоптики извещают не ранее чем за 3 дня.

Дата

Температура, °C

Климатические условия

Днем

Ночью

1

+11

+6

Дождь

2

+11

+6

Пасмурно

3

+11

+6

Дождь

4

+10

+5

5

+10

+4

6

+12

+4

Переменная облачность, дождь

7

+11

+5

Солнечно

8

+11

+5

Сильный дождь

9

+13

+6

Дождь

10

+13

+6

Пасмурно

11

+12

+6

12

+11

+7

Дождь

13

+12

+7

Переменная облачность

14

+12

+6

Солнечно

15

+12

+7

Пасмурно

16

+11

+5

Переменная облачность
Погода в Сочи в первой половине марта 2023 года будет преимущественно облачной, с частыми осадками. Полностью солнечные дни станут редкостью. Впрочем, в такие дни температура воздуха не будет существенно отличаться от других дней месяца. Праздничное настроение жителям и гостям города может испортить сильный дождь, вероятность которого остается очень большой.

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Погода в Сочи на конец марта 2023 года

В отличие от других регионов страны, погода во второй половине марта в Сочи не сильно отличается от начала месяца. Напротив, в отдельные моменты столбик термометра может опускаться ниже средних значений даже в дневное время. Синоптики отмечают, что помимо относительно прохладных дней, погода в Сочи будет еще и ветреной. По этой причине происходят штормы, что делает морские прогулки опасными.

Средние показатели температуры:

  • днем – +12,2°C;
  • ночью – +6,1°C.

В таблице показана температура и погодные условия, которые ожидают синоптики в конце марта 2023 года в Сочи.

Дата

Температура, °C

Климатические условия

Днем

Ночью

17

+8

+3

Дождь

18

+9

+4

Переменная облачность

19

+11

+6

Пасмурно

20

+12

+6

Переменная облачность

21

+11

+5

22

+12

+6

23

+13

+6

24

+12

+6

Дождь

25

+14

+7

26

+15

+7

27

+13

+8

28

+13

+7

Переменная облачность

29

+13

+7

30

+13

+6

Пасмурно

31

+14

+7
Потепление в курортной столице России будет незначительным, всего на 0.8°C днем и 0.4°C ночью. Причиной этого является прохладное начало второй половины месяца. Сохранится пасмурная погода с частными дождями. Для прогулок этот период может оказаться не самым удачным.

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Подведем итог

Синоптики Гидрометцентра подготовили прогноз погоды на март 2023 года в Сочи. Гостей и жителей курортной столицы ждут теплые, но пасмурные дни. Ожидается большое количество осадков. Для купания месяц тоже не подходит – море остается холодным, температура воды не превысит +9°C.

Настя Ромашова

 

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