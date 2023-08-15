Погода в Сочи на март 2023 года

Какой будет погода в Сочи - самый точный прогноз погоды на 30 дней. Актуальный прогноз синоптиков на март 2023.
Синоптики Гидрометцентра составили ориентировочный прогноз погоды в Сочи на март 2023 года. Жители и гости курортной столицы России смогут в полной мере насладиться весенними днями, но для купания еще слишком рано.
Погода в Сочи в марте 2023 года
С наступлением весны в южные регионы России начинают приезжать туристы. И хотя до открытия полноценного сезона еще слишком рано, гости «летней столицы» могут в полной мере насладиться теплыми днями. Развлечения есть и для любителей экстремального отдыха – в Красной поляне продолжается горнолыжный сезон. Снег там может лежать до мая-июня.
Весенняя погода в Сочи характеризуется высокой облачностью. В марте 2023 года будет всего 2 полностью солнечных дня. Согласно прогнозам синоптиков, в остальное время небо будет затянуто тучами или ожидается переменная облачность. Также частым явлением окажется дождь, поэтому гостям курортной столицы не стоит забывать о зонтике и теплой одежде.
Для составления ориентировочных прогнозов синоптики используют статистические данные за предыдущие периоды. И хотя такие расчеты не отличаются высокой точностью, но дают примерное представление о том, какой будет погода. Это позволяет подготовиться к сезонным изменениям заранее.
Также сбор статистических данных позволяет увидеть, какой была самая высокая и низкая температура в различные месяцы года. В марте в Сочи в различные периоды устанавливались такие температурные рекорды:
- максимальная температура – +30°C (29 марта 1901 года);
- минимальная температура – -7°C (1 марта 1985 года).
Синоптики уверены: в 2023 году погода не преподнесет больших сюрпризов. Ждать новых рекордов и ощутимых колебаний не стоит. Температура будет в районе средних значений.
Влияние весны будет ощущаться с самого начала марта, но изменения к концу месяца будут незначительными. Наиболее ощутимым окажется увеличение длительности светового дня, он теперь составит около 13 часов.
Предлагаем более подробно ознакомиться с тем, какой будет погода в Сочи в марте 2023 года в различные периоды месяца.
Читайте также: Магнитные бури в марте 2023 года
Погода в Сочи на начало марта 2023 года
Весенняя погода будет ощущаться уже с самых первых дней месяца. И хотя некоторые дни еще покажутся прохладными, но столбик термометра будет упорно держаться выше отметки +10°C днем. В ночное время ожидается похолодание до +4°C. Такие температурные перепады следует учитывать жителям и гостям города, предпочитающим вечерние прогулки.
Средние температурные показатели:
- днем – +11,4°C;
- ночью – +5,7°C.
В таблице ниже показано, какую температуру ожидают синоптики в Сочи в начале марта 2023 года. Следует отметить, что данный прогноз основан на статистических данных и является ориентировочным. О точной температуре синоптики извещают не ранее чем за 3 дня.
|
Дата
|
Температура, °C
|
Климатические условия
|
Днем
|
Ночью
|
1
|
+11
|
+6
|
Дождь
|
2
|
+11
|
+6
|
Пасмурно
|
3
|
+11
|
+6
|
Дождь
|
4
|
+10
|
+5
|
5
|
+10
|
+4
|
6
|
+12
|
+4
|
Переменная облачность, дождь
|
7
|
+11
|
+5
|
Солнечно
|
8
|
+11
|
+5
|
Сильный дождь
|
9
|
+13
|
+6
|
Дождь
|
10
|
+13
|
+6
|
Пасмурно
|
11
|
+12
|
+6
|
12
|
+11
|
+7
|
Дождь
|
13
|
+12
|
+7
|
Переменная облачность
|
14
|
+12
|
+6
|
Солнечно
|
15
|
+12
|
+7
|
Пасмурно
|
16
|
+11
|
+5
|
Переменная облачность
Читайте также: Погода на март 2023 в Санкт-Петербурге
Погода в Сочи на конец марта 2023 года
В отличие от других регионов страны, погода во второй половине марта в Сочи не сильно отличается от начала месяца. Напротив, в отдельные моменты столбик термометра может опускаться ниже средних значений даже в дневное время. Синоптики отмечают, что помимо относительно прохладных дней, погода в Сочи будет еще и ветреной. По этой причине происходят штормы, что делает морские прогулки опасными.
Средние показатели температуры:
- днем – +12,2°C;
- ночью – +6,1°C.
В таблице показана температура и погодные условия, которые ожидают синоптики в конце марта 2023 года в Сочи.
|
Дата
|
Температура, °C
|
Климатические условия
|
Днем
|
Ночью
|
17
|
+8
|
+3
|
Дождь
|
18
|
+9
|
+4
|
Переменная облачность
|
19
|
+11
|
+6
|
Пасмурно
|
20
|
+12
|
+6
|
Переменная облачность
|
21
|
+11
|
+5
|
22
|
+12
|
+6
|
23
|
+13
|
+6
|
24
|
+12
|
+6
|
Дождь
|
25
|
+14
|
+7
|
26
|
+15
|
+7
|
27
|
+13
|
+8
|
28
|
+13
|
+7
|
Переменная облачность
|
29
|
+13
|
+7
|
30
|
+13
|
+6
|
Пасмурно
|
31
|
+14
|
+7
Читайте также: Женские куртки на весну 2023 года
Подведем итог
Синоптики Гидрометцентра подготовили прогноз погоды на март 2023 года в Сочи. Гостей и жителей курортной столицы ждут теплые, но пасмурные дни. Ожидается большое количество осадков. Для купания месяц тоже не подходит – море остается холодным, температура воды не превысит +9°C.