Лунный календарь посевной на март 2023 года. Благоприятные посадочные дни для садовода и огородника.
Вот и наступила весна, а значит пора готовить свои растения к предстоящему урожайному периоду. С помощью лунного посевного календаря можно определить наиболее благоприятные дни для огородных работ в марте 2023 года.
Как Луна влияет на растения
По мнению экспертов, Луна напрямую влияет на рост и здоровье растений. Экспериментальным путем установлено, что некоторые работы покажут максимальную эффективность в определенные фазы лунного цикла, а другие нельзя проводить. Выбор неблагоприятных дней для садовых работ может привести к ухудшению состояния саженцев, замедлению их роста, а в отдельных случаях – даже гибели растений.
Чтобы огородные процедуры приносили только пользу, следует разобраться, как спутник Земли влияет на растения. В марте 2023 года следует ожидать такие лунные фазы:
- Растущая (1-6, 22-31 марта). Энергетика Луны сильно отражается на надземной части растений, но практически не влияет на корни. В результате можно без опаски пикировать саженцы, заниматься обработкой, поливом и удобрением почвы. Не рекомендовано проводить действия, которые потенциально опасны для частей растений, находящихся над землей.
- Убывающая (8-20 марта). На этом этапе происходит активизация процессов в корневой системе. Эта часть растения становится особо чувствительной к внешнему воздействию. Проводить их стоит с особой осторожностью, а лучше вовсе избегать. Вместо этого можно сосредоточиться на работах по борьбе с вредителями, обрезке растений, разрешается садить луковичные, бобы и корнеплоды.
- Полнолуние и новолуние (7 и 21 марта). Эти дни считаются самыми неблагоприятными во всем лунном календаре. Огородные работы негативно скажутся на состоянии растений, а в отдельных случаях являются причиной их гибели. Разрешаются действия, которые не связаны напрямую с посадкой или уходом: уборка грядок, подготовка и обеззараживание почвы, чистка емкостей для посевов, подготовка посадочного материала. Огородные работы не рекомендуется выполнять и в прилегающие дни.
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Благоприятные дни для посадки в марте 2023 года
Для полноценного роста растений бывает недостаточно обеспечивать им полноценный уход. Очень важно выбрать наилучшее время для посева. При выполнении всех условий выращивания растения порадуют полноценным развитием и отличным урожаем. Таблица показывает самые благоприятные дни для посадки в марте 2023 года по лунному посевному календарю.
|
Что можно сажать
|
Даты посадки
|
Томаты, огурцы, перцы, капуста, кабачки, патиссоны, баклажаны
|
2, 3, 15, 29, 30
|
Лук на зелень и репку, чеснок, хрен, картофель
|
2, 3, 7, 13, 15, 16, 24-26, 29, 30
|
Земляника
|
1, 27
|
Бобовые
|
1, 16, 24-27
|
Корнеплоды (редис, дайкон, сельдерей и др.)
|
2, 3, 7, 16, 24-26, 29, 30
|
Зелень
|
2, 3, 29, 30
|
Однолетние и многолетние цветы, клубнелуковичные и комнатные растения
|
1, 7, 9, 27
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Благоприятные дни для огородных работ в марте 2023 года
Полноценное развитие растений зависит не только от времени посадки, но и ухода за ними. Выбирая неподходящее время для отдельных огородных работ, существует большая вероятность повредить уязвимые части. Даже малейшие повреждения станут причиной замедления развития, а в особо тяжких случаях – и гибели растения.
|
Виды работ
|
Рекомендуемая дата проведения
|
Пересаживание саженцев
|
7
|
Прореживание кустов, рыхление почвы
|
16
|
Внесение подкормок на органической или минеральной основе
|
13, 16
|
Полив посадок
|
2, 3, 13, 29, 30
|
Обрезать деревья и побеги растений
|
2, 3, 13, 29, 30
|
Меры по борьбе с вредителями и болезнями
|
1-3, 13, 15, 16, 24-27, 29, 30
|
Подготовка посадочного материала
|
7
|
Высаживание декоративных и плодовых кустарников
|
1-3, 7, 15, 16, 24-27, 29, 30
|
Посадка деревьев
|
2, 3, 7, 15, 16, 24-26, 29, 30
Лунный посевной календарь по дням в марте 2023 года
Одним из методов определения благоприятных дней для огородных работ является положение Луны относительно других небесных тел и созвездий. Некоторые огородники считают такой подход более эффективным, чем традиционные способы.
|
Дни месяца
|
Зодиакальные созвездия
|
Фазы лунного цикла
|
Советы экспертов
|
1, 2, 3
|
Рак
|
Рост
|
Можно садить низкорослые растения. Подходящие дни для очищения семян от эфирных масел.
|
4, 5
|
Лев
|
Разрешается сеять салат, базилик и фенхель, рыхлить почву и готовить грунт. Нельзя подкармливать и поливать саженцы, проращивать семена.
|
6
|
Дева
|
В полнолуние и прилегающие дни огородные работы не проводят.
|
7
|
Полнолуние
|
8
|
Убыль
|
9, 10
|
Весы
|
Можно садить различные сорта капусты, сельдерея, спаржи, многолетних цветов. Не рекомендуется обработка растений химикатами.
|
11, 12
|
Скорпион
|
Удачный знак для посева практически всех овощей. Нежелательно обрезать, пересаживать и пикировать саженцы.
|
13, 14, 15
|
Стрелец
|
Подходящие дни для выгонки лука и чеснока, посева редиса и зелени, посадки индетерминантных сортов томатов. Не рекомендуется поливать и проводить обрезку.
|
16, 17
|
Козерог
|
Благоприятные дни для посадки капусты, перца, баклажанов и поздних сортов томатов. Допускается посев базилика, редиса, сельдерея, выгонка луковичных растений.
|
18, 19
|
Водолей
|
Любые работы с растениями проводят с максимальной осторожностью. Не рекомендуется поливать, пересаживать саженцы, вносить подкормки.
|
20
|
Рыбы
|
В новолуние и прилегающие дни огородные работы не проводят.
|
21
|
Новолуние
|
22
|
Овен
|
Рост
|
23
|
Можно окучивать и рыхлить почву, прореживать всходы и бороться с вредителями.
|
24, 25
|
Телец
|
Разрешается замачивать и проращивать семена томатов, перцев и огурцов. Полезно вносить в грунт минеральные удобрения.
|
26, 27, 28
|
Близнецы
|
Удачное время для высадки вьющихся кустарников.
|
29, 30
|
Рак
|
Можно садить низкорослые растения. Подходящие дни для очищения семян от эфирных масел.
|
31
|
Лев
|
Разрешается сеять салат, базилик и фенхель, рыхлить почву и готовить грунт. Нельзя подкармливать и поливать саженцы, проращивать семена.
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Подведем итог
Лунный календарь подсказывает огородникам и садоводам, когда лучше всего проводить посевные работы в марте 2023 года. Рекомендации экспертов помогут сохранить здоровье растений и увеличить урожай в будущем.