Лунный календарь посевной на март 2023 года

Вот и наступила весна, а значит пора готовить свои растения к предстоящему урожайному периоду. С помощью лунного посевного календаря можно определить наиболее благоприятные дни для огородных работ в марте 2023 года.

Как Луна влияет на растения

По мнению экспертов, Луна напрямую влияет на рост и здоровье растений. Экспериментальным путем установлено, что некоторые работы покажут максимальную эффективность в определенные фазы лунного цикла, а другие нельзя проводить. Выбор неблагоприятных дней для садовых работ может привести к ухудшению состояния саженцев, замедлению их роста, а в отдельных случаях – даже гибели растений.

Чтобы огородные процедуры приносили только пользу, следует разобраться, как спутник Земли влияет на растения. В марте 2023 года следует ожидать такие лунные фазы:

Растущая (1-6, 22-31 марта) . Энергетика Луны сильно отражается на надземной части растений, но практически не влияет на корни. В результате можно без опаски пикировать саженцы, заниматься обработкой, поливом и удобрением почвы. Не рекомендовано проводить действия, которые потенциально опасны для частей растений, находящихся над землей.

. Энергетика Луны сильно отражается на надземной части растений, но практически не влияет на корни. В результате можно без опаски пикировать саженцы, заниматься обработкой, поливом и удобрением почвы. Не рекомендовано проводить действия, которые потенциально опасны для частей растений, находящихся над землей. Убывающая (8-20 марта) . На этом этапе происходит активизация процессов в корневой системе. Эта часть растения становится особо чувствительной к внешнему воздействию. Проводить их стоит с особой осторожностью, а лучше вовсе избегать. Вместо этого можно сосредоточиться на работах по борьбе с вредителями, обрезке растений, разрешается садить луковичные, бобы и корнеплоды.

. На этом этапе происходит активизация процессов в корневой системе. Эта часть растения становится особо чувствительной к внешнему воздействию. Проводить их стоит с особой осторожностью, а лучше вовсе избегать. Вместо этого можно сосредоточиться на работах по борьбе с вредителями, обрезке растений, разрешается садить луковичные, бобы и корнеплоды. Полнолуние и новолуние (7 и 21 марта). Эти дни считаются самыми неблагоприятными во всем лунном календаре. Огородные работы негативно скажутся на состоянии растений, а в отдельных случаях являются причиной их гибели. Разрешаются действия, которые не связаны напрямую с посадкой или уходом: уборка грядок, подготовка и обеззараживание почвы, чистка емкостей для посевов, подготовка посадочного материала. Огородные работы не рекомендуется выполнять и в прилегающие дни.

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Благоприятные дни для посадки в марте 2023 года

Для полноценного роста растений бывает недостаточно обеспечивать им полноценный уход. Очень важно выбрать наилучшее время для посева. При выполнении всех условий выращивания растения порадуют полноценным развитием и отличным урожаем. Таблица показывает самые благоприятные дни для посадки в марте 2023 года по лунному посевному календарю.

Что можно сажать Даты посадки Томаты, огурцы, перцы, капуста, кабачки, патиссоны, баклажаны 2, 3, 15, 29, 30 Лук на зелень и репку, чеснок, хрен, картофель 2, 3, 7, 13, 15, 16, 24-26, 29, 30 Земляника 1, 27 Бобовые 1, 16, 24-27 Корнеплоды (редис, дайкон, сельдерей и др.) 2, 3, 7, 16, 24-26, 29, 30 Зелень 2, 3, 29, 30 Однолетние и многолетние цветы, клубнелуковичные и комнатные растения 1, 7, 9, 27

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Благоприятные дни для огородных работ в марте 2023 года

Полноценное развитие растений зависит не только от времени посадки, но и ухода за ними. Выбирая неподходящее время для отдельных огородных работ, существует большая вероятность повредить уязвимые части. Даже малейшие повреждения станут причиной замедления развития, а в особо тяжких случаях – и гибели растения.

Виды работ Рекомендуемая дата проведения Пересаживание саженцев 7 Прореживание кустов, рыхление почвы 16 Внесение подкормок на органической или минеральной основе 13, 16 Полив посадок 2, 3, 13, 29, 30 Обрезать деревья и побеги растений 2, 3, 13, 29, 30 Меры по борьбе с вредителями и болезнями 1-3, 13, 15, 16, 24-27, 29, 30 Подготовка посадочного материала 7 Высаживание декоративных и плодовых кустарников 1-3, 7, 15, 16, 24-27, 29, 30 Посадка деревьев 2, 3, 7, 15, 16, 24-26, 29, 30

Лунный посевной календарь по дням в марте 2023 года

Одним из методов определения благоприятных дней для огородных работ является положение Луны относительно других небесных тел и созвездий. Некоторые огородники считают такой подход более эффективным, чем традиционные способы.

Дни месяца Зодиакальные созвездия Фазы лунного цикла Советы экспертов 1, 2, 3 Рак Рост Можно садить низкорослые растения. Подходящие дни для очищения семян от эфирных масел. 4, 5 Лев Разрешается сеять салат, базилик и фенхель, рыхлить почву и готовить грунт. Нельзя подкармливать и поливать саженцы, проращивать семена. 6 Дева В полнолуние и прилегающие дни огородные работы не проводят. 7 Полнолуние 8 Убыль 9, 10 Весы Можно садить различные сорта капусты, сельдерея, спаржи, многолетних цветов. Не рекомендуется обработка растений химикатами. 11, 12 Скорпион Удачный знак для посева практически всех овощей. Нежелательно обрезать, пересаживать и пикировать саженцы. 13, 14, 15 Стрелец Подходящие дни для выгонки лука и чеснока, посева редиса и зелени, посадки индетерминантных сортов томатов. Не рекомендуется поливать и проводить обрезку. 16, 17 Козерог Благоприятные дни для посадки капусты, перца, баклажанов и поздних сортов томатов. Допускается посев базилика, редиса, сельдерея, выгонка луковичных растений. 18, 19 Водолей Любые работы с растениями проводят с максимальной осторожностью. Не рекомендуется поливать, пересаживать саженцы, вносить подкормки. 20 Рыбы В новолуние и прилегающие дни огородные работы не проводят. 21 Новолуние 22 Овен Рост 23 Можно окучивать и рыхлить почву, прореживать всходы и бороться с вредителями. 24, 25 Телец Разрешается замачивать и проращивать семена томатов, перцев и огурцов. Полезно вносить в грунт минеральные удобрения. 26, 27, 28 Близнецы Удачное время для высадки вьющихся кустарников. 29, 30 Рак Можно садить низкорослые растения. Подходящие дни для очищения семян от эфирных масел. 31 Лев Разрешается сеять салат, базилик и фенхель, рыхлить почву и готовить грунт. Нельзя подкармливать и поливать саженцы, проращивать семена.

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Подведем итог

Лунный календарь подсказывает огородникам и садоводам, когда лучше всего проводить посевные работы в марте 2023 года. Рекомендации экспертов помогут сохранить здоровье растений и увеличить урожай в будущем.