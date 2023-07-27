Женские куртки на весну 2023 года

Дизайнеры считают, что куртки станут главным элементом женского гардероба на весну 2023 года. Сейчас самое время пересмотреть свои шкафы и узнать, что станет модным уже в ближайшее время.

Бомберы

Этой весной этот тип курток снова вернется в моду. Фасон, позаимствованный у американских авиаторов, практически не изменился за эти годы. Всё так же в нем присутствует высокий воротник и манжеты. И уже давно этот тип курток перекочевал из исключительно мужского гардероба в женский. Об этом свидетельствуют новые детали, длина, тип ткани и различные расцветки.

Дизайнеры уверены: весной 2023 года популярность приобретут женские бомберы гладкой и стеганой фактуры. Предпочитаемыми материалами станут кожа, замша, джинсовая ткань или деним, а также различный текстиль. В качестве декора популярными в этом сезоне станут вышивки, надписи и фурнитура. Бомберы отлично совмещаются и с платьями, и с брюками, с джинсами.

Куртки из денима

Знакомые каждой девушке джинсовые куртки также вернутся в моду весной 2023 года. Модели типа оверсайз, укороченный и удлиненный вариант, а также снабженные различными принтами окажутся в тенде, а узоры спереди или сзади привлекут внимание окружающих. Если такие модели присутствуют в вашем гардеробе, обязательно наденьте их этой весной.

Классические куртки из денима и выполненные в винтажном стиле были в моде всегда. Такая тенденция продолжится и весной 2023 года. Для женщин, которым не хватает времени менять образ каждый день, стоит выбрать джинсовый тотал лук. Рубашка и брюки из денима гармонично смотрятся в любой ситуации. Предпочтительными цветами ткани в этом сезоне станут все оттенки синего: бледно-голубой, небесный, темно-синий и даже серый.

Джинсовые женские куртки с мехом будут особенно популярными ранней весной 2023 года. Этот элемент гардероба не только станет модным, но и практичным. В прохладные дни он не даст замерзнуть.

Универсальность курток из денима позволяет создавать множество стильных образов. Материал прекрасно сочетается с платьями, футболками, топами, рубашками, зауженными брюками, юбками и шортами. Завершить образ помогут классические туфли или кроссовки, рюкзак и сумка-клатч.

Кожаные куртки

Следующим модным материалом для женских курток в 2023 году станет кожа. Популярными вновь станут привычные всем парки, косухи, жакеты приталенного кроя и бомберы, выполненные из кожи. В моде будут и однотонные классические модели, и современные цветные варианты.

Данный вид курток отлично сочетается с платьями и ботильонами. Этот образ будет уместным и в рабочей атмосфере, и на вечеринке. А, заменив платье джинсами, можно получить неплохой наряд для ежедневных прогулок. С брюками и футболкой хорошо смотрится укороченный вид кожаных женских курток. Любительницам необычных луков подойдут короткие жакеты в сочетании с платьем или мини. Подчеркнуть фигуру поможет пояс и пышная юбка.

В весеннем модном сезоне 2023 года окажутся кожаные куртки необычных расцветок. Дамам, которые предпочитают ловить восхищенные взгляды, стоит обратить на них особое внимание. Дизайнеры рекомендуют зеленый, терракотовый и синий цвета, но лучше подбирать те оттенки, которые больше всего подходят.

Парки

Длинные куртки – это прекрасное решение для любительниц спортивного стиля и кэжуал. Такая разновидность верхней одежды одинаково подходит для любого возраста и типов фигуры. Помимо отличной сочетаемости, парки являются еще и практичным видом одежды. Непромокаемый материал, капюшон и дополнительная подкладка не дадут замерзнуть в прохладные весенние дни и защитят от осадков.

Длинные куртки легко сочетаются как со спортивным стилем общего образа, так и с офисным луком, и даже праздничным. Современный рынок предлагает большое разнообразие этого типа верхней одежды: от классических вариантов в расцветке хаки, до гламурных темно-синих, бежевых и серых. Каждая модница сможет выбрать для себя подходящий вариант. Фото женских курток подтверждают удачность этого выбора на весну 2023 года.

Молодым девушкам, предпочитающим спортивный стиль, дизайнеры рекомендуют выбирать парки с накладными карманами, нашивками и принтами. Они отлично подойдут к леггинсам, джинсам и кроссовкам. Деловым дамам стоит брать тонкие плащи, которые подходят под классический стиль обуви и офисный лук.

Искусственный мех

Изделия из заменителей натурального меха стали активно продвигаться в последние годы. Отчасти это связано с мировой тенденцией по защите животных и окружающей среды. Впрочем, внимание к искусственному меху помогло дизайнерам создавать действительно интересные модели. Такие куртки отлично согревают и смотрятся, их приятно носить.

По мнению экспертов в области моды, ранней весной 2023 года популярными женскими куртками будут модели типа teddy-bear. Как правило, они представлены на рынке натуральными оттенками и кроем оверсайз. В редких случаях можно найти более интересные модели синего, ярко-зеленого и желтого цветов. При наличии большого разнообразия, следует выбирать подходящую расцветку под общий образ. Излишний контраст и дисгармония в данном случае дадут противоположный эффект.

Меховые модели удачно сочетаются со спортивным стилем, но также удачно дополняют водолазки и длинные юбки. В качестве обуви стоит присмотреться к высоким ботинкам или ботильонам. Они останутся в моде в этом сезоне.

Пуховики

Это, наверное, один из немногих видов курток, поражающий своим разнообразием фактуры, длины, кроя и расцветки. Тяжело точно назвать, какая из этих женских курток будет самой модной весной 2023 года. Неизменными остаются ее практичность и способность защищать от холода и осадков.

Тонкие стеганые пуховики удлиненного фасона практически не ощущаются по весу, защищают от дождя, ветра и небольшой прохлады. В них не будет жарко, даже если температура за окном существенно поднялась выше нуля. Куртка неплохо сочетается с брюками и юбками.

Короткие модели пуховиков очень хорошо подходят для весенней носки. Благодаря такому крою вероятность запачкать материал существенно снижается, а значит, можно пробовать яркие расцветки.

Пуховик в стиле оверсайз подойдет каждой моднице. Он неплохо сочетается с джинсами и выгодно подчеркивает достоинства фигуры. Современные модели могут украшаться стоячими воротниками, принтами, накладными карманами, а разнообразие расцветок сможет удовлетворить любые запросы.

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Подведем итог

Если вы желаете приобрести на весну 2023 года женскую куртку, стоит обратить внимание на рекомендации дизайнеров. Эксперты сообщают, какие варианты окажутся модными в этом сезоне.