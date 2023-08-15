Вспышки на Солнце провоцируют изменения геомагнитного поля. Такие явления очень часто проходят незамеченными для большинства людей, но не для тех, кто страдает метеозависимостью. Эта категория особенно остро ощущает перемены. Зная, когда будут магнитные бури в марте 2023 года, можно заранее подготовиться к такому явлению и легче перенести неблагоприятный период.

Как магнитные бури влияют на здоровье

Вспышки на Солнце провоцируют изменения в геомагнитном поле Земли. Это фиксируется не только измерительными приборами, но и отражается на самочувствии. Даже незначительные перемены в погоде сказываются на здоровье людей, страдающих метеозависимостью, а мощные колебания магнитного поля могут вывести их из строя на несколько дней.

До недавнего времени официальная медицина не учитывала влияние изменения, но сейчас все большее количество врачей начинают это признавать. По мнению экспертов, особую опасность магнитные бури представляют для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы: перенесшим инфаркты и инсульты, имеющим ИБС и гипертонию. Утверждается, что в опасный для здоровья период увеличивается вязкость крови, и это приводит к ухудшению кровотока и снабжению клеток кислородом.

Во время магнитной бури могут проявляться такие симптомы:

появляется сильная головная боль без явной на то причины;

повышается артериальное давление из-за затрудненного кровотока;

ускоряется пульс, возможна аритмия;

человек быстро теряет силы, появляется усталость и апатия;

обострение хронических заболеваний;

потеря сознания;

общее ухудшение самочувствия, предболезненное состояние.

Данный перечень не является исчерпывающим. В неблагоприятные дни метеозависимые люди могут ощущать и другие симптомы. Также ухудшение самочувствия может быть спровоцировано скрытыми недугами, которые были усилены геомагнитной бурей. Если подобное состояние проявилось впервые, следует проконсультироваться с лечащим врачом. Полное обследование поможет определить действительную причину ухудшения самочувствия.

Когда пройдут магнитные бури в марте 2023 года

В силу очевидных причин нельзя полностью избавиться от влияния солнечного возмущения. Самым эффективным способом в такой ситуации является своевременная подготовка и профилактические меры. Зная даты неблагоприятных дней, людям с метеозависимостью будет проще подготовиться к этому периоду и физически, и морально.

Таблица ниже указывает, когда пройдут магнитные бури в марте 2023 года и какой мощности они будут.

Дата Мощность возмущения Возможные последствия для организма 4, 19, 31 Средняя Полностью здоровому человеку ничего не угрожает, он даже не заметит произошедшие изменения. А вот для людей с метеозависимостью магнитное возмущение может доставить множество проблем. Ожидаются сильные головные боли, нарушение сердечного ритма, повышение давления и другие неприятные симптомы. 12 Слабая Эта магнитная буря не доставит серьезных проблем со здоровьем. Возможны небольшие головные боли, перепады настроения и отсутствие аппетита.

Информация о грядущих магнитных бурях поможет в подготовке. Эксперты советуют держать под рукой прописанные лекарства даже в случае незначительного возмущения. В случае резкого ухудшения самочувствия следует без промедления обращаться за помощью к лечащему врачу, не дожидаясь, пока все пройдет само.

Способы защиты от влияния магнитных бурь

Полностью избавиться от влияния магнитных бурь невозможно, но можно подготовить себя морально и физически к этому явлению. Простые меры профилактики ослабят или полностью уберут некоторые симптомы. Подготовку следует выполнять заранее, чтобы достичь максимальной эффективности.

Эксперты рекомендуют метеозависимым людям выполнять следующие меры профилактики:

Ограничьте физическую активность . Активная деятельность и занятия спортом приводят к ускорению сердечного ритма. Это не лучшим образом сказывается на здоровье во время магнитных бурь. Лучше отказаться от активной деятельности в неблагоприятный период.

. Активная деятельность и занятия спортом приводят к ускорению сердечного ритма. Это не лучшим образом сказывается на здоровье во время магнитных бурь. Лучше отказаться от активной деятельности в неблагоприятный период. Пейте больше жидкости . Следует отдавать предпочтение обычной питьевой воде без добавок или травяным чаям. От кофе лучше временно отказаться.

. Следует отдавать предпочтение обычной питьевой воде без добавок или травяным чаям. От кофе лучше временно отказаться. Отрегулируйте рацион питания . Жирные и соленые блюда создают дополнительную нагрузку на печень и сердце, поэтому их количество необходимо уменьшить или вовсе отказаться от употребления на неблагоприятный период. Добавьте в меню больше овощей и фруктов.

. Жирные и соленые блюда создают дополнительную нагрузку на печень и сердце, поэтому их количество необходимо уменьшить или вовсе отказаться от употребления на неблагоприятный период. Добавьте в меню больше овощей и фруктов. Избегайте спиртных напитков . Алкоголь увеличивает нагрузку на сосуды, ухудшает общее самочувствие и замедляет обмен веществ. Ограничить прием спиртных напитков следует не позднее чем за 3 дня до магнитной бури.

. Алкоголь увеличивает нагрузку на сосуды, ухудшает общее самочувствие и замедляет обмен веществ. Ограничить прием спиртных напитков следует не позднее чем за 3 дня до магнитной бури. Приготовьте прописанные врачом лекарства . Они могут потребоваться при резком ухудшении самочувствия.

. Они могут потребоваться при резком ухудшении самочувствия. Чаще гуляйте на свежем воздухе . Ходьба тренирует сердечно-сосудистую систему, делает ее более устойчивой к любым негативным факторам.

. Ходьба тренирует сердечно-сосудистую систему, делает ее более устойчивой к любым негативным факторам. Старайтесь высыпаться. Норма сна для взрослого человека – 8 часов, но может незначительно меняться. Важно просыпаться с чувством полного отдыха.

Другие неблагоприятные дни в марте 2023 года

По мнению астрологов, не только Солнце, но и Луна влияет на самочувствие каждого человека. Кроме дат магнитных бурь в марте 2023 года, эксперты в этой сфере советуют готовиться к неблагоприятным дням по лунному календарю. Особое внимание следует уделить фазам Луны. Астрологи выделяют самые неблагоприятные периоды лунного цикла:

Полнолуние (7 марта) . Этот день является одним из самых энергетически сильных, и организм человека очень остро реагирует на любые раздражители. Люди становятся более агрессивными, часто наносят вред себе и посторонним. Способность мыслить здраво притупляется.

. Этот день является одним из самых энергетически сильных, и организм человека очень остро реагирует на любые раздражители. Люди становятся более агрессивными, часто наносят вред себе и посторонним. Способность мыслить здраво притупляется. Новолуние (21 марта) . Дефицит энергетики может проявляться в сильной усталости, апатии и общей слабости. Иммунная система хуже справляется с болезнетворными организмами, повышается вероятность заболеть.

. Дефицит энергетики может проявляться в сильной усталости, апатии и общей слабости. Иммунная система хуже справляется с болезнетворными организмами, повышается вероятность заболеть. Луна в I и III четверти (15 и 29 марта) . В такие моменты лунного цикла происходят резкие перемены настроения. Эмоционально уязвимые личности с трудом принимают важные решения, даже если от этого зависят их здоровье и дальнейшая жизнь.

. В такие моменты лунного цикла происходят резкие перемены настроения. Эмоционально уязвимые личности с трудом принимают важные решения, даже если от этого зависят их здоровье и дальнейшая жизнь. Сатанинские лунные сутки (1, 7, 16, 21 и 30 марта). Астрологи считают, что в такие моменты проявляются самые негативные качества человека. Люди легко поддаются манипуляциям, чрезмерно агрессивны, проявляют жадность и эгоизм по отношению к окружающим.

Подведем итог

В марте 2023 года ожидаются магнитные бури слабой и средней мощности. Их влияние можно существенно уменьшить, если своевременно подготовиться и провести профилактические меры.