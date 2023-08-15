Синоптики Гидрометцентра сообщают, какой будет погода на март 2023 года в Санкт-Петербурге. Этот месяц окажется достаточно прохладным, хотя влияние весны уже будет просматриваться в погодных условиях.

Погода в Санкт-Петербурге в марте 2023 года

Обычно с приходом весны начинаются масштабные перемены в погоде, наступают теплые дни. Синоптики уверены, что март 2023 года окажется достаточно холодным. Влияние аномально холодной весны будет хорошо ощущаться.

Март является самым сухим месяцем года. По прогнозам экспертов, за весь месяц выпадет всего 25 мм осадков, а это самый низкий показатель за весь год. Но погода будет в основном пасмурной. Впрочем, для жителей северной столицы это не новость. Солнце в Санкт-Петербурге — не частый гость.

Синоптики тщательно собирают и обрабатывают информацию о температуре и погодных условиях во всех городах страны. Это позволяет экспертам составлять прогнозы на основе статистических данных. Они не отличаются особой точностью, но дают примерное представление о погодных условиях на длительной дистанции.

С помощью исторических данных можно также определить, какой была максимальная и минимальная температура в определенные годы. В Санкт-Петербурге в марте устанавливались такие рекорды:

максимальная – +8,7°C (17 марта 2015 года);

минимальная – -29,9°C (22 марта 1883 года).

Синоптики предполагают, что погодные условия в марте 2023 года будут далеки от рекордных. С большой вероятностью жителей и гостей Санкт-Петербурга ожидает температура, сравнимая со средними показателями. Отклонения от нормы будут минимальными.

Традиционно первая половина месяца окажется немного холоднее, хотя ощутимое потепление ожидается только в последние дни марта. Ознакомиться детальнее с прогнозами синоптиков можно далее.

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Погода в Санкт-Петербурге на начало марта 2023 года

Начало марта нельзя назвать весенним. Влияние зимы будет хорошо ощущаться в течение всего месяца, но особенно сильным оно окажется именно в первой половине. Столбик термометра будет держаться в районе нулевой отметки днем, а в ночной период покажет минусовые значения.

Средние показатели температуры:

днем – +0,4°C;

ночью – -5,8°C.

Таблица ниже показывает, какой будет погода в Санкт-Петербурге в начале марта 2023 года. Напоминаем, что долгосрочные прогнозы синоптики строят на основе статистических данных, поэтому они являются ориентировочными. Реальная температура станет доступной незадолго до наступления нужного дня.

Дни месяца Температура, °C Погодные условия Дневная Ночная 1 0 -7 Ясно 2 0 -5 Небольшая облачность 3 -1 -5 Пасмурно 4 -1 -6 5 -1 -7 6 -1 -8 Небольшая облачность 7 -1 -8 Пасмурно 8 +1 -6 9 +2 -6 Ясно 10 +2 -4 Небольшая облачность 11 +2 -3 Пасмурно 12 +2 -5 13 +2 -5 Небольшая облачность 14 +2 -5 Пасмурно 15 -1 -6 Небольшая облачность 16 0 -7 Пасмурно

В первой половине марта 2023 года будет преобладать пасмурная погода. Лишь 2 дня окажутся солнечными, но на температурных показателях это практически не отразится. Астрологи не ожидают существенных осадков в этой половине месяца.

Погода в Санкт-Петербурге на конец марта 2023 года

Март станет своеобразным переходом от холодных зимних дней к теплому весеннему периоду. Влияние нового сезона станет особенно заметным в последней декаде месяца. И хотя значительных перемен в температуре не наблюдается, вступление в силу весны будет очевидным.

Средние показатели температуры:

днем – +2,7°C;

ночью – -4,7°C.

Таблица ниже показывает, какую погоду стоит ждать жителям и гостям Санкт-Петербурга в конце марта 2023 года.

Дни месяца Температура, °C Погодные условия Дневная Ночная 17 +1 -8 Незначительная облачность 18 +2 -7 Ясно 19 +2 -4 Пасмурно 20 +1 -4 Незначительная облачность 21 +2 -5 Ясно 22 +2 -5 23 +3 -5 Незначительная облачность 24 +2 -6 25 +2 -6 Пасмурно 26 +3 -5 27 +4 -4 Незначительная облачность 28 +5 -2 29 +5 -3 Пасмурно 30 +4 -3 31 +3 -4 Незначительная облачность

Наибольшие изменения произойдут в температуре – средние дневные показатели увеличатся на 2°С. В ночное время перемены окажутся не такими очевидными, повышение произойдет лишь на 1°C. Увеличится количество солнечных моментов и дней с переменной облачностью.

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Подведем итог

Синоптики предупреждают о том, какой будет погода на март 2023 в Санкт-Петербурге. Ожидается по-зимнему холодный месяц, а существенное потепление произойдет не ранее третьей декады.