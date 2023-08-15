Какой будет погода в Санкт-Петербурге, самый точный прогноз погоды на 30 дней. Прогноз синоптиков на март 2023.
Синоптики Гидрометцентра сообщают, какой будет погода на март 2023 года в Санкт-Петербурге. Этот месяц окажется достаточно прохладным, хотя влияние весны уже будет просматриваться в погодных условиях.
Погода в Санкт-Петербурге в марте 2023 года
Обычно с приходом весны начинаются масштабные перемены в погоде, наступают теплые дни. Синоптики уверены, что март 2023 года окажется достаточно холодным. Влияние аномально холодной весны будет хорошо ощущаться.
Март является самым сухим месяцем года. По прогнозам экспертов, за весь месяц выпадет всего 25 мм осадков, а это самый низкий показатель за весь год. Но погода будет в основном пасмурной. Впрочем, для жителей северной столицы это не новость. Солнце в Санкт-Петербурге — не частый гость.
Синоптики тщательно собирают и обрабатывают информацию о температуре и погодных условиях во всех городах страны. Это позволяет экспертам составлять прогнозы на основе статистических данных. Они не отличаются особой точностью, но дают примерное представление о погодных условиях на длительной дистанции.
С помощью исторических данных можно также определить, какой была максимальная и минимальная температура в определенные годы. В Санкт-Петербурге в марте устанавливались такие рекорды:
- максимальная – +8,7°C (17 марта 2015 года);
- минимальная – -29,9°C (22 марта 1883 года).
Традиционно первая половина месяца окажется немного холоднее, хотя ощутимое потепление ожидается только в последние дни марта. Ознакомиться детальнее с прогнозами синоптиков можно далее.
Читайте также: Магнитные бури в марте 2023 года
Погода в Санкт-Петербурге на начало марта 2023 года
Начало марта нельзя назвать весенним. Влияние зимы будет хорошо ощущаться в течение всего месяца, но особенно сильным оно окажется именно в первой половине. Столбик термометра будет держаться в районе нулевой отметки днем, а в ночной период покажет минусовые значения.
Средние показатели температуры:
- днем – +0,4°C;
- ночью – -5,8°C.
Таблица ниже показывает, какой будет погода в Санкт-Петербурге в начале марта 2023 года. Напоминаем, что долгосрочные прогнозы синоптики строят на основе статистических данных, поэтому они являются ориентировочными. Реальная температура станет доступной незадолго до наступления нужного дня.
|
Дни месяца
|
Температура, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
1
|
0
|
-7
|
Ясно
|
2
|
0
|
-5
|
Небольшая облачность
|
3
|
-1
|
-5
|
Пасмурно
|
4
|
-1
|
-6
|
5
|
-1
|
-7
|
6
|
-1
|
-8
|
Небольшая облачность
|
7
|
-1
|
-8
|
Пасмурно
|
8
|
+1
|
-6
|
9
|
+2
|
-6
|
Ясно
|
10
|
+2
|
-4
|
Небольшая облачность
|
11
|
+2
|
-3
|
Пасмурно
|
12
|
+2
|
-5
|
13
|
+2
|
-5
|
Небольшая облачность
|
14
|
+2
|
-5
|
Пасмурно
|
15
|
-1
|
-6
|
Небольшая облачность
|
16
|
0
|
-7
|
Пасмурно
Погода в Санкт-Петербурге на конец марта 2023 года
Март станет своеобразным переходом от холодных зимних дней к теплому весеннему периоду. Влияние нового сезона станет особенно заметным в последней декаде месяца. И хотя значительных перемен в температуре не наблюдается, вступление в силу весны будет очевидным.
Средние показатели температуры:
- днем – +2,7°C;
- ночью – -4,7°C.
Таблица ниже показывает, какую погоду стоит ждать жителям и гостям Санкт-Петербурга в конце марта 2023 года.
|
Дни месяца
|
Температура, °C
|
Погодные условия
|
Дневная
|
Ночная
|
17
|
+1
|
-8
|
Незначительная облачность
|
18
|
+2
|
-7
|
Ясно
|
19
|
+2
|
-4
|
Пасмурно
|
20
|
+1
|
-4
|
Незначительная облачность
|
21
|
+2
|
-5
|
Ясно
|
22
|
+2
|
-5
|
23
|
+3
|
-5
|
Незначительная облачность
|
24
|
+2
|
-6
|
25
|
+2
|
-6
|
Пасмурно
|
26
|
+3
|
-5
|
27
|
+4
|
-4
|
Незначительная облачность
|
28
|
+5
|
-2
|
29
|
+5
|
-3
|
Пасмурно
|
30
|
+4
|
-3
|
31
|
+3
|
-4
|
Незначительная облачность
Читайте также: Женские куртки на весну 2023 года
Подведем итог
Синоптики предупреждают о том, какой будет погода на март 2023 в Санкт-Петербурге. Ожидается по-зимнему холодный месяц, а существенное потепление произойдет не ранее третьей декады.