Лунный посевной календарь на апрель 2023 года

С наступлением весеннего периода многие огородники начинают свои работы. Лунный календарь подскажет, когда нужно выполнять посевные мероприятия в апреле 2023 года, а в какие моменты следует избегать любых действий с растениями.

Как Луна влияет на растения

Энергетическое влияние ночного светила отражается на многих земных процессах. От времени посадки и проведения садовых работ зависит то, как будут развиваться саженцы. Опытные огородники утверждают, что в определенные фазы Луны посадка семян и обработка почвы оказывают благоприятный эффект, а в другие дни приводят к замедлению роста и даже гибели саженцев.

Для эффективного выполнения огородных работ следует подробнее разобраться с влиянием Луны в определенные фазы. В апреле 2023 года они будут следующими:

Растущая (1-5, 21-30 апреля) . Отмечается, что в этот период лунного цикла наибольшее влияние приходится на побеги, а корневая система остается незадействованной. Огородники могут без опаски проводить пересадку, обрабатывать, удобрять, поливать и рыхлить почву. Действий, которые могут задеть надземную часть саженцев, следует избегать.

. Отмечается, что в этот период лунного цикла наибольшее влияние приходится на побеги, а корневая система остается незадействованной. Огородники могут без опаски проводить пересадку, обрабатывать, удобрять, поливать и рыхлить почву. Действий, которые могут задеть надземную часть саженцев, следует избегать. Убывающая (7-19 апреля) . В этой фазе ситуация меняется в противоположную сторону: разрешается работать со стеблями, но не корнями. Части растений, находящиеся под землей, становятся особенно чувствительными к повреждениям. Можно проводить обрезку кустов, бороться с вредителями и садить луковичные, бобовые и корнеплодные растения.

. В этой фазе ситуация меняется в противоположную сторону: разрешается работать со стеблями, но не корнями. Части растений, находящиеся под землей, становятся особенно чувствительными к повреждениям. Можно проводить обрезку кустов, бороться с вредителями и садить луковичные, бобовые и корнеплодные растения. Полнолуние и новолуние (6 и 20 апреля). Эти дни считаются самыми неблагоприятными для любых огородных работ. Любые действия приведут к замедлению роста растений или даже гибели. Разрешается проводить работы, которые не связаны с посадкой и уходом: обработку емкостей, подготовку плодородного грунта, обеззараживание почвы, отбор посадочного материала. Помимо новолуния, неблагоприятными днями считаются также и прилегающие даты.

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Благоприятные дни для посадки в апреле 2023 года

Чтобы растения хорошо росли и развивались, одного ухода бывает недостаточно. Важную роль играет и время посадки. Если все правила будут выполнены, то растения порадуют своих хозяев полноценным развитием и хорошим урожаем в перспективе.

В таблице ниже показано, какие дни будут благоприятными по лунному посевному календарю в апреле 2023 года для посадки отдельных огородных культур. С ее помощью можно запланировать огородные работы заранее и провести их в положенные сроки.

Для посадки и выращивания цветов благоприятными днями будут такие даты:

Посадка деревьев и некоторых кустарников имеет отдельные даты по лунному календарю.

Благоприятные дни для огородных работ в апреле 2023 года

Недостаточно просто посадить саженцы и ждать сезона урожая. Каждому растению нужен полноценный уход и забота, которые тоже нужно проводить в определенное время. Садовые мероприятия, проведенные в неподходящее время, могут привести к задержке роста, большим повреждениям или гибели куста. Таблица ниже поможет понять, когда следует проводить огородные работы по лунному посевному календарю на апрель 2023 года.

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Лунный посевной календарь по дням в апреле 2023 года

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Некоторые огородники считают, что положение Луны относительно определенных знаков зодиака может указывать на лучшее время для проведения садовых работ. Такая теория считается спорной, так как некоторые даты могут противоречить рекомендациям классического лунного календаря. Для достижения максимальной эффективности следует комбинировать обе методики.

Дата Знак зодиака Фаза Луны Рекомендации 1, 2 Лев Рост Знак считается неблагоприятным для посадки и выращивания растений. Допускаются прополка, осторожное рыхление и подготовка грядок. 3, 4 Дева Удачные дни для посадки небольших и декоративных растений, которые не рассчитаны на плодоношение. Нежелательно замачивать семена и опрыскивать кусты ядохимикатами. 5 Весы В полнолуние и прилегающие дни огородные работы не проводят. 6 Полнолуние 7 Скорпион Убыль 8, 9 Знак считается достаточно благоприятным и плодородным. Можно садить большинство растений, поливать и удобрять почву. Противопоказано проводить обрезку и пикировать саженцы. 10, 11 Стрелец Не самый удачный знак для огородных работ. Разрешена посадка корнеплодных и бобовых растений, а также удаление больных кустов и борьба с вредителями. 12, 13 Козерог Нейтральные дни. Допускается посев зелени, капусты, чеснока и лука-порея. Запрещено проводить работы, которые могут задеть корневую систему. 14, 15 Водолей Неблагоприятный огородный знак. Не приветствуются любые работы с растениями. Можно обрабатывать емкости, готовить грядки, чистить теплицы. 16, 17 Рыбы Удачный период для любых огородных работ, рекомендуемых по фазе Луны. Можно садить картофель, свеклу, лук, капусту, бобовые и зелень. 18 Овен Неблагоприятный знак для работ в саду и огороде. Садить растения крайне нежелательно. Можно бороться с вредителями и выполнять санитарную обрезку. 19 В новолуние и прилегающие дни огородные работы не проводят. 20 Телец Новолуние 21 Рост 22 Допускается посадка любых растений, рекомендованных по фазе Луны. Нежелательно пересаживать, пикировать и рыхлить почву непосредственно у корней. 23, 24 Близнецы Удачное время для выращивания вьющихся растений, а также бобовых и тыквенных. Полив, пересадка и подкормки не рекомендуются. 25, 26 Рак Самый благоприятный знак для огородных работ, за исключением высаживания клубневых растений и обработки химикатами. 27,28, 29 Лев Знак считается неблагоприятным для посадки и выращивания растений. Допускаются прополка, осторожное рыхление и подготовка грядок. 30 Дева Удачные дни для посадки небольших и декоративных растений, которые не рассчитаны на плодоношение. Нежелательно замачивать семена и опрыскивать кусты ядохимикатами.

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Подведем итог

Лунный календарь сообщает, какие дни будут самыми удачными для посевных работ в апреле 2023 года. Рекомендации опытных огородников помогут сохранить здоровье растений и вырастить отличный урожай.