Как распознать подходящего вам партнера для отношений (да, он существует)

Человек — существо социальное. Поэтому оставаться без пары для многих становится болезненным испытанием, говорит Екатерина Альская — психолог, сексолог, руководитель московского психологического центра отношений О!ДА.

Страх одиночества — состояние, когда человек испытывает дискомфорт от того, что остается один. Также это может свидетельствовать о психическом заболевании, но чаще всего людям просто некомфортно от мысли, что у них нет романтических отношений, и от этого они испытывают грусть. Часто это обусловлено и тем, что человек в таком случае не соответствует социальной норме.

Порой страх остаться одним толкает нас в отношения, которым мы в начале так рады, что можем не замечать важной вещи, а именно — подходит ли нам этот партнер.

Кто такой «подходящий партнер»

Предположим, что отношения только начинаются, как понять, подходит ли вам этот партнер? В начале отношений мы испытываем такой гормональный бум, что бывает сложно разобраться, кто этот человек и есть ли у нас совместное будущее.

Психолог и сексолог Екатерина Альская выделяет несколько пунктов, которые стоит распознать, чтобы понять, подходит ли вам человек для построения прочных отношений.

Цели и ожидания от отношений

Что вы хотите от этих отношений? А что хочет ваш партнер? Например, вы намерены завести семью и детей в ближайшие 5-10 лет, а ваш потенциальный партнер не рассматривает для себя брак, да и дети ему не особо нравятся. Или вы хотите переехать в мегаполис и построить головокружительную карьеру, а ему хорошо в своем городе: тут семья, связи, все родное и знакомое.

Никто не «неправильный», просто разные люди хотят разного, и это нормально. Да, может быть этот же партнер через год решит жениться на вас, и у вас появится семеро чудесных пухлых ребятишек. Но вероятность мала, скорее вы так и будете ждать момента, уговаривать, а то и до манипуляций и шантажа дойдете (мало ли).

Все мы знаем шутки про «часики тикают». Медицина, конечно, шагнула вперед в плане деторождения, но есть вероятность, что партнер не передумает ни через год, ни через пять. И будет прав, ведь он сразу честно признался вам: не хочу детей. Поэтому куда лучше, когда вы точно знаете, что оба хотите чего-то схожего, иначе не стоит тратить энергию и время на неподходящего человека.

Потребности: ваши и партнера

Все мы, люди, сотканы из потребностей. Какие-то более важные, какие-то менее.

Потребность может быть в поддержке партнера, помощи, совместных увлечениях, подарках и сюрпризах, заботе, совместных увлечениях, и много чем еще. Главное не завалить партнера ими всеми одновременно, а вычленить то, что важнее всего.

В разное время у нас возникают разные потребности, жаждущие удовлетворения. Какие-то мы можем закрыть сами, какие-то закроют друзья, родственники, коллеги. Однако многие потребности закрывают друг другу именно партнеры.

Важно уметь договариваться о том, кто что любит, кому чего не хватает в отношениях, кто чего хочет, ведь утаивание приводит к отчуждению и непониманию.

Если потенциальный партнер не готов или не способен закрыть ваши важнейшие потребности — значит он вам не подходит. Также работает и в обратную сторону, ведь у него тоже есть потребности.

Возможность договариваться

Одна женщина обидится, если мужчине важно ходить по четвергам в баню с друзьями, другая махнет рукой и отметит вечер четверга в календаре для встреч с семьей или занятий йогой и макраме, а третья сама отправит, и сумку соберет, и денег на пиво даст. И любая ситуация нормальна, если она нормальна для вас двоих.

Умение договариваться — одно из важнейших в любых отношениях. Вы принимаете друг друга как отдельных личностей, со своими желаниями и потребностями. Порой придется идти на компромисс, а порой и настаивать на своем.

Конфликты

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Столкновение идей, споры и дискуссии неизбежны, если, конечно, вы два отдельных живых человека. Конфликты — это не плохо, так мы узнаем друг друга лучше, подстраиваемся друг под друга или обнаруживаем веские причины не быть вместе. Все, так или иначе, к лучшему.

Здесь важно обратить внимание на то, как они проходят и как завершаются. Признает ли человек свою неправоту, умеет ли признавать ошибки и извиняться, идти на уступки?

Если вы заметили, что партнер в конфликтах проявляет агрессию: грубо отвечает, кричит и оскорбляет вас, швыряет вещи, хватает вас (пусть не больно), ограничивает путь — бегите от него, бегите и не оборачивайтесь. Подобные «звоночки» характерны для абьюзеров, а уж с ними отношения строить себе дороже.

Жизненные ориентиры, взгляды на жизнь

Не обязательно иметь все те же интересы и увлечения, что и у потенциального партнера. Но если вы хотите долгосрочных отношений, стоит убедиться, что у вас похожие взгляды на жизнь, идеалы и основные ценности.

Это могут быть приоритеты в жизни, семейные ценности и отношение к детям, религиозные взгляды, отношение к экологии и животным, условия жизни и прочее. Столкновение с партнером касательно этих вопросов может сказаться на вашем совместном будущем.

Схожие взгляды на жизнь сближают людей, и это важный элемент при выборе партнера для романтических отношений. Однако помните, что двух идеально совместимых во всем людей не бывает, порой чем-то приходится жертвовать, если вы уверены в человеке, который рядом.

Теперь вы знаете, на что важно обратить внимание, когда вы планируете завести долгосрочные отношения. И помните: идеального партнера нет, но подходящий — обязательно.