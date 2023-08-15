Благоприятные дни для операций в апреле 2023 года

Проведение плановых операций – это всегда риск для здоровья. Астрологи уверены, что на успешность многих медицинских процедуры Луна и другие небесные тела оказывают огромное влияние. И можно существенно повысить вероятность удачного результата, если выбрать для похода к спецалисту правильный день. Лунный календарь на апрель 2023 года поможет выбрать самое лучшее время для операций.

Операции по фазам Луны в апреле 2023

Лунное влияние на многие процессы, происходящие на нашей планете, доказано, в том числе и представителями науки. Но если эксперты сосредоточены исключительно на наблюдаемых явлениях, то астрологи уверены и в энергетическом воздействии. Энергетика Луны влияет и на здоровье, сказываясь на результативности лечения.

Чтобы снизить риски, возникающие при проведении операции, следует уточнить, как изменение положения ночного светила отражается на внутренних процессах человека. В апреле 2023 года ожидаются такие фазы Луны:

Растущая . В этот период лунного цикла активизируются жизненные процессы, происходит ускорение обмена веществ. Как ни парадоксально, но эта фаза Луны является неблагоприятной для инвазивного вмешательства. Такие медицинские процедуры окажутся более опасными для здоровья и могут пройти негативно. Вместо хирургии следует сосредоточиться на лечении медикаментами.

. В этот период лунного цикла активизируются жизненные процессы, происходит ускорение обмена веществ. Как ни парадоксально, но эта фаза Луны является неблагоприятной для инвазивного вмешательства. Такие медицинские процедуры окажутся более опасными для здоровья и могут пройти негативно. Вместо хирургии следует сосредоточиться на лечении медикаментами. Убывающая . Астрологи утверждают, что в данный период организм человека будет настроен на операцию наилучшим образом. Из-за небольшого дефицита энергии некоторые процессы будут замедлены, что удачно сочетается с хирургическим вмешательством. Вероятность большой кровопотери, заражения и негативных последствий будет минимальной.

. Астрологи утверждают, что в данный период организм человека будет настроен на операцию наилучшим образом. Из-за небольшого дефицита энергии некоторые процессы будут замедлены, что удачно сочетается с хирургическим вмешательством. Вероятность большой кровопотери, заражения и негативных последствий будет минимальной. Полнолуние . Один из самых неблагоприятных дней в лунном календаре на апрель 2023 года. Опасность того, что хирургическая операция пройдет с осложнениями, значительно увеличивается. Кроме того, звезды указывают на возможную врачебную ошибку.

. Один из самых неблагоприятных дней в лунном календаре на апрель 2023 года. Опасность того, что хирургическая операция пройдет с осложнениями, значительно увеличивается. Кроме того, звезды указывают на возможную врачебную ошибку. Новолуние. Из-за большого дефицита энергии организм человека будет ослабленным и уязвимым перед внешними негативными факторами. Увеличивается возможность заражения, а реакция на лечение проходит с большим запозданием.

Рекомендации относительно проведения операций касаются только тех случаев, когда нет прямой угрозы здоровью, а процедуру можно отложить на более подходящее время. Если же хирургическое вмешательство нужно проводить срочно, то необходимо придерживаться указаний медиков. Спасение жизни пациента в подобных случаях является первоочередной задачей.

Читайте также: Лунный календарь здоровья на апрель 2023 года

Благоприятные дни для операций в апреле 2023

Зная, как связаны между собой Луна и здоровье человека, можно вычислить подходящие периоды для лечения. Однако не только это влияет на успешность плановых операций. При выборе даты следует опираться и на другие факторы. Рассмотрим подробнее, какие дни окажутся самыми благоприятными и неблагоприятными для операций по лунному календарю в апреле 2023 года:

Растущая Луна (1-5, 21-30 апреля) . Обращаться за помощью к хирургу в этой фазе нежелательно. Даже простые медицинские процедуры окажутся достаточно опасными для здоровья человека. Рекомендовано лечиться препаратами, они будут максимально эффективными.

. Обращаться за помощью к хирургу в этой фазе нежелательно. Даже простые медицинские процедуры окажутся достаточно опасными для здоровья человека. Рекомендовано лечиться препаратами, они будут максимально эффективными. Убывающая Луна (7-19 апреля) . Лучший период, чтобы посетить хирурга и провести опасную процедуру. Операция окажется успешной, а реабилитация после вмешательства пройдет легче.

. Лучший период, чтобы посетить хирурга и провести опасную процедуру. Операция окажется успешной, а реабилитация после вмешательства пройдет легче. Полнолуние и новолуние (6 и 20 апреля) . Самые неблагоприятные дни в лунном календаре. Выполнять медицинские процедуры противопоказано. Исключением являются случаи, когда от срочного вмешательства зависят жизнь и здоровье пациента.

. Самые неблагоприятные дни в лунном календаре. Выполнять медицинские процедуры противопоказано. Исключением являются случаи, когда от срочного вмешательства зависят жизнь и здоровье пациента. Луна в мутабельных знаках зодиака (3, 4, 10, 11, 16, 17, 23, 24 и 30 апреля) . Эти созвездия символизируют собой перемены в природе, включая организм человека. Определенные процессы происходят немного иначе, что может отразиться негативным образом на медицинских процедурах. Это создает эффект случайности, который нежелателен в вопросах здоровья.

. Эти созвездия символизируют собой перемены в природе, включая организм человека. Определенные процессы происходят немного иначе, что может отразиться негативным образом на медицинских процедурах. Это создает эффект случайности, который нежелателен в вопросах здоровья. Сатанинские лунные сутки (4, 13, 19 и 28 апреля). Негативная энергетика в эти дни будет очень высокой. Возможны случаи врачебных ошибок и неправильного реагирования на медицинские препараты и хирургическое вмешательство.

Читайте также: Благоприятные дни для свадьбы в апреле 2023 года

Когда делать операцию по лунному календарю в апреле 2023

​

Одним из самых значимых факторов лунного влияния является положение Луны относительно знаков зодиака и других небесных тел. Принцип, который приписывают Гиппократу, гласит: «Противопоказано лечение органов под управлением созвездия, когда Луна расположена в нем».

Таблица показывает, когда можно проводить операцию по лунному календарю в апреле 2023 года, а в какие дни лучше избегать медицинских процедур.

Дата Созвездие Фаза лунного цикла Органы, которые можно лечить Какие операции противопоказаны 1, 2 Лев Растущая В этой фазе делать операции нежелательно Процедуры на сердце, спине и диафрагме 3, 4 Дева Лечение органов пищеварительной системы 5 Весы Операции на почках и мочевом пузыре 6 Полнолуние Любые медицинские процедуры противопоказаны 7, 8, 9 Скорпион Убывающая Зубы, шея, органы эндокринной системы Лечение органов половой системы и кишечника 10, 11 Стрелец Органы дыхательной системы, руки (до предплечья) Чистка печени и крови, пластические операции, пересадка кожи 12, 13 Козерог Операции в районе желудка и диафрагмы Лечение опорно-двигательного аппарата, желчного пузыря 14, 15 Водолей Сердечно-сосудистая система, спина, позвоночник Хирургические процедуры на ногах (до ступней) 16, 17 Рыбы Органы пищеварительной системы Хирургические процедуры на ногах (ступни и пальцы) 18, 19 Овен Мочевыделительная система Операции на мозге, глазах и ушах. Лечение зубов верхней челюсти. 20 Телец Новолуние Любые медицинские процедуры противопоказаны 21, 22 Растущая В этой фазе делать операции нежелательно Операции в районе шеи, затылка, на миндалинах и гортани. Лечение зубов нижней челюсти. 23, 24 Близнецы Процедуры на руках 25, 26 Рак Операции в районе груди и желудка 27,28, 29 Лев Процедуры на сердце, спине и диафрагме 30 Дева Лечение органов пищеварительной системы

Читайте также: Магнитные бури в апреле 2023 года

Подведем итог

Лунный календарь на апрель 2023 года сообщает, в какие дни лучше всего проводить операции. При назначении даты необходимо в первую очередь проконсультироваться с лечащим врачом и только потом пользоваться рекомендациями астрологов.