Благоприятные дни для зачатия в апреле 2023 года

Лунный календарь на апрель 2023 года поможет определить самое удачное время для зачатия ребенка. Зная особенности влияния Луны, родители смогут сделать жизнь своих наследников более удачной и благоприятной.

Влияние фаз Луны на зачатие в апреле 2023

Планирование ребенка – это одно из самых важных решений в жизни семейных пар. Очень важно обдумать многие моменты, а также выбрать подходящее время для зачатия. Помимо медицинских особенностей, следует учитывать также и астрологические прогнозы. И хотя современная наука скептически относится к лунному энергетическому влиянию, рекомендации астрологов точно не будут лишними.

Будучи в различных фазах, Луна меняет свое энергетическое влияние. В апреле 2023 года оно будет следующим:

Фаза роста (1-5, 21-30 апреля) . Сильная энергетика делает данный период наиболее благоприятным для зачатия. Позитивное влияние спутника Земли отразится не только на жизни самих детей, но и на протекании процесса беременности. Астрологи утверждают, что он проходит легче, а осложнения происходят намного реже.

. Сильная энергетика делает данный период наиболее благоприятным для зачатия. Позитивное влияние спутника Земли отразится не только на жизни самих детей, но и на протекании процесса беременности. Астрологи утверждают, что он проходит легче, а осложнения происходят намного реже. Фаза убыли (7-19 апреля) . Снижение энергетического потенциала не лучшим образом отразится на жизненном пути. Большую опасность представляет здоровье малышей. Они могут расти болезненными и сильно восприимчивыми к внешним негативным факторам.

. Снижение энергетического потенциала не лучшим образом отразится на жизненном пути. Большую опасность представляет здоровье малышей. Они могут расти болезненными и сильно восприимчивыми к внешним негативным факторам. Полнолуние (6 апреля) . Самый неблагоприятный день в лунном календаре на апрель 2023 года. Негативное влияние отражается на многих сферах жизни человека, включая зачатие. Ребенок будет чаще сталкиваться с несправедливостью по отношению к себе. Также возможны и проблемы со здоровьем.

. Самый неблагоприятный день в лунном календаре на апрель 2023 года. Негативное влияние отражается на многих сферах жизни человека, включая зачатие. Ребенок будет чаще сталкиваться с несправедливостью по отношению к себе. Также возможны и проблемы со здоровьем. Новолуние (20 апреля). День считается неблагоприятным для самого процесса зачатия. Из-за дефицита энергии вероятность успеха будет чрезвычайно низкой. На здоровье и жизнь малыша никакого негативного воздействия не будет.

Луна может оказывать лишь дополнительное влияние. А главными факторами успеха были и остаются подготовка родителей к этому событию. Им следует готовить себя к будущему пополнению в семье физически и психологически, настраиваться на спокойствие и радость, чтобы они сразу передавались ребенку.

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Благоприятные дни для зачатия в апреле 2023

При составлении прогнозов астрологи учитывают многие факторы. Считается, что дети, зачатые в апреле, обладают высокой целеустремленностью и настойчивостью. Благодаря этому таким людям проще добиваться своих целей. Но нередко эти качества перерастают в честолюбие и готовность жертвовать интересами окружающих ради себя. Поэтому родителям необходимо с ранних лет прививать детям правильные модели поведения и устанавливать границы, за которые нельзя переходить.

Самыми благоприятными днями для зачатия по лунному календарю будут 1, 18, 21 и 23 апреля 2023 года. Детям чаще других будет сопутствовать удача. Они легко справляются с любыми жизненными ситуациями, мастерски находят выход даже из безвыходного положения, обладают крепким здоровьем и всегда настроены оптимистично. Успех будет сам идти в руки, но для получения желаемого нужно делать и встречные шаги.

Неплохими днями для зачатия станут 4, 11, 12, 14-16, 20, 25-27 и 30 апреля. Жизнь таких людей окажется достаточно спокойной, хотя не обойдется без серьезных проблем. К счастью, такие случаи окажутся единичными. Большинство людей, зачатых в эти даты апреля 2023 года, смогут реализовать свои таланты и получить от жизни желаемое.

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Неблагоприятные дни для зачатия в апреле 2023

Энергетическое влияние Луны считается астрологами одним из самых переменчивых. Ночное светило может приносить как большую удачу, так и массу негативных моментов. При планировании рождения ребенка следует учитывать и неблагоприятные дни, чтобы не привлечь беду в жизнь своих детей.

Крайне неблагоприятными днями месяца астрологи называют 2, 6, 19, 28 и 29 апреля. На такие моменты не рекомендуется планировать зачатие. В противном случае у ребенка могут возникнуть большие проблемы как со здоровьем, так и с самореализацией. Людям, зачатым в такие дни, будет крайне сложно найти свое место в этом мире.

Астрологи не рекомендуют планировать зачатие на 3, 9, 10 и 13 апреля. Главные проблемы могут возникнуть не на жизненном пути, а на этапе беременности. Она может протекать болезненно и с большими осложнениями. Дополнительные риски могут негативно отразиться на развитии малыша.

Сатанинские лунные сутки также считаются не самыми лучшими днями. Они выпадают на 4, 13, 19 и 28 апреля. В такие моменты человек является наиболее уязвимым, а негативные качества усиливаются и могут передаться ребенку. Наследники могут вырасти жадными, эгоистичными и излишне агрессивными.

Влияние знаков зодиака на зачатие в апреле 2023

Зависимость лунного влияния от знаков зодиака эксперты называют одним из самых значимых факторов. Созвездия могут определять, как сложится дальнейшая жизнь детей. В таблице показаны самые благоприятные дни для зачатия по лунному календарю на апрель 2023 года. Наблюдения астрологов помогут определить, как сложится дальнейшая жизнь ребенка.

Дата Созвездие Фаза Луны Пол Рекомендации 1, 2 Лев Рост Мальчик Родятся хорошие и здоровые дети, с обостренным чувством справедливости. 3, 4 Дева Девочка Судьба будет благосклонна к детям. На их жизненном пути не будет больших проблем. 5 Весы Мальчик В день перед полнолунием не рекомендуется планировать зачатие. 6 Полнолуние Неблагоприятный день для зачатия. 7, 8, 9 Скорпион Убыль Девочка Дети родятся талантливыми и умелыми, но здоровье будет сильно ослабленным. 10, 11 Стрелец Мальчик Люди, зачатые под этим знаком, обладают сильными лидерскими качествами и легко добиваются поставленных целей. 12, 13 Козерог Девочка Ребенок получит от этого знака зодиака мудрость. Однако достигать своих целей ему помешают врожденная нерешительность и боязнь совершить неправильный поступок. 14, 15 Водолей Мальчик Один из самых удачных знаков зодиака для зачатия. Судьба окажется благосклонной к детям, а звезды наделят хорошим здоровьем. 16, 17 Рыбы Девочка Ребенок будет послушным, но волевые качества и умение доказывать свою правоту оставят желать лучшего. 18, 19 Овен Мальчик На жизненном пути малыша будет много испытаний и трудностей. Они могут как закалить характер, так и сломить силу воли и стремление к победе. 20 Телец Новолуние Девочка Энергетически слабый день, зачатие маловероятно. 21, 22 Рост Удачный знак для родителей, которые желают своему малышу крепкого здоровья. 23, 24 Близнецы Мальчик Неблагоприятный день. Ребенок будет часто проявлять свои негативные качества, станет агрессивным по отношению к окружающим. 25, 26 Рак Девочка Высока вероятность зачатия. Беременность окажется легкой. На жизнь ребенка этот знак окажет незначительное влияние. 27,28, 29 Лев Мальчик Родятся хорошие и здоровые дети, с обостренным чувством справедливости. 30 Дева Девочка Судьба будет благосклонна к детям. На их жизненном пути не будет больших проблем.

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Подведем итог

Лунный календарь сообщает, когда лучше всего планировать зачатие на апрель 2023 года. Рекомендации астрологов помогут добиться желаемого и сделать жизнь ребенка легче и интереснее.