Лунный посевной календарь на май 2023 года

Лунный календарь сообщает, какие дни будут самыми благоприятными для посевных работ в мае 2023 года. Он поможет огородникам и садоводам правильно распределить время на посадку и уход за растениями.

Влияние фаз Луны

Луна оказывает сильное влияние на большинство процессов. Спутник Земли играет важную роль в жизнедеятельности растений. Опытные огородники используют лунный календарь для планирования посевных работ и ухода за растениями, проведения некоторых работ в саду или, наоборот, избегают любой огородной деятельности в неблагоприятные дни.

Чтобы обеспечить саженцам полноценный уход, необходимо разобраться, как лунное влияние меняется на определенных этапах цикла. В мае 2023 года будут такие фазы Луны:

Растущая (1-4, 20-31 мая) . Лунная энергетика возрастает, и это приводит к активизации жизненных процессов. Ускоряется движение питательных веществ, в результате чего надземная часть куста становится более уязвимой к повреждениям. Любые работы в этой области проводить не рекомендуется. Они могут замедлить рост саженцев. Этот период можно использовать для пересадки, прополки и полива.

. Лунная энергетика возрастает, и это приводит к активизации жизненных процессов. Ускоряется движение питательных веществ, в результате чего надземная часть куста становится более уязвимой к повреждениям. Любые работы в этой области проводить не рекомендуется. Они могут замедлить рост саженцев. Этот период можно использовать для пересадки, прополки и полива. Убывающая (6-18 мая) . В этой фазе процессы замедляются, происходит накопление питательных веществ. Фокус внимания смещается на корневую систему. Именно корни будут уязвимыми на этом этапе лунного цикла. Рыхление почвы и пересадка саженцев будут наиболее опасными. Проводить эти работы следует с особой осторожностью, чтобы не нанести вред корневой системе.

. В этой фазе процессы замедляются, происходит накопление питательных веществ. Фокус внимания смещается на корневую систему. Именно корни будут уязвимыми на этом этапе лунного цикла. Рыхление почвы и пересадка саженцев будут наиболее опасными. Проводить эти работы следует с особой осторожностью, чтобы не нанести вред корневой системе. Полнолуние и новолуние (5 и 19 мая). Самые неблагоприятные фазы Луны. На эти даты можно планировать задачи, которые не связаны с растениями: обрабатывать емкости и теплицы, готовить почву к посадке, сеять сидераты. Неблагоприятными также являются дни, близкие к полнолунию и новолунию.

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Благоприятные дни для посадки в мае 2023 года

Выбор даты для посадки растений является одним из самых важных этапов. При проведении процедуры в неблагоприятные дни проращивание семян будет замедленным, они не смогут полноценно укорениться. В конечном итоге неправильный выбор может замедлить рост растений.

Чтобы такого не происходило, следует выбирать только благоприятные дни для огородной деятельности. Таблица, составленная по лунному календарю на май 2023 года, указывает на самое подходящее время для посевных работ для различных культур.

Помимо посадки и ухода за огородными растениями, особого внимания заслуживают и цветочные культуры. Выбор подходящего времени для посадки во многом зависит от типа корневой системы. Высаживая клубневые растения, необходимо учитывать влияние убывающей Луны и проводить эту процедуру с максимальной осторожностью.

Таблица ниже поможет в выборе наиболее удачной даты для высаживания цветов.

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Благоприятные дни для огородных работ в мае 2023 года

Для полноценного развития растениям необходим полноценный и своевременный уход. Проводить его необходимо не только вовремя, но и с максимальной осторожностью. Следует помнить, что в фазе роста Луны наиболее уязвима надземная часть куста, а на убывающую Луну – корневая система.

Таблица ниже подсказывает, какие дни будут самыми благоприятными по лунному календарю на май 2023 года и для каких посевных работ.

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Лунный посевной календарь по дням в мае 2023 года

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Помимо влияния фаз Луны, некоторые огородники предпочитают планировать садовые работы по знакам зодиака. Считается, что некоторые созвездия обладают различной степенью плодородности, которая может сказываться на развитии саженцев. И хотя такая методика считается неоднозначной, будет не лишним учитывать рекомендации при проведении посевных работ в мае 2023 года.

Дни месяца Знак зодиака Фаза Луны Советы экспертов 1 Дева Растущая Можно садить огурцы, укроп, артишок. Разрешается полоть и поливать грунт, пересаживать кусты, бороться с вредителями. 2, 3 Весы Благоприятный знак для посева бобовых и корнеплодных растений, высаживания саженцев капусты и многолетних цветов. 4 Неблагоприятные дни для проведения посевных работ. 5 Скорпион Полнолуние 6 Убывающая 7, 8 Стрелец Разрешается садить семена лука, бобовых и лекарственных растений, салата. Полив, пересадка и обрезка негативно скажутся на состоянии кустов. 9, 10 Козерог Хороший знак для посева редиса, свеклы и моркови. Нежелательно выполнять задачи, которые могут затронуть корневую систему. 11, 12 Водолей Неблагоприятный знак для любых работ, связанных с растениями. Можно обрабатывать емкости и теплицы, готовить почвосмесь. 13, 14 Рыбы Хороший знак для большинства огородных работ. Не рекомендуется обрезать деревья и проводить обработку химикатами. 15, 16, 17 Овен Неплодородный знак. Можно обрезать сухие ветки, удалять поросль и косить газон. 18 Телец Неблагоприятные дни для проведения посевных работ 19 Новолуние 20 Близнецы Растущая 20, 21 Знак низкой продуктивности. Можно садить вьющиеся растения и цветы, проводить пасынкование. Пересадка противопоказана. 22, 23, 24 Рак Разрешается садить практически все виды огородных культур, однолетних и многолетних кустов, деревьев и кустарников. 25, 26 Лев Знак слабой плодородности. Можно заниматься посадкой салатов и базилика, проводить рыхление почвы и прореживать саженцы. 27, 28, 29 Дева Подходящее время для пикировки, внесения комплексных удобрений и обработки от вредителей. Можно сеять укроп, фенхель, огурцы. 30, 31 Весы Благоприятный знак для посева бобовых и корнеплодных растений, высаживания саженцев капусты и многолетних цветов.

Подведем итог

Лунный календарь указывает на благоприятные дни для проведения посевных работ в мае 2023 года. Советы экспертов помогут сохранить и укрепить здоровье растений, вырастить богатый урожай.