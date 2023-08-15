Благоприятные дни для финансовых операций в мае 2023 года

Лунный денежный календарь укажет даты наиболее благоприятных дней для финансовых операций в мае 2023 года: таблица, фазы луны по знакам зодиака.
Наверняка каждый человек мечтает о материальном благополучии. Лунный денежный календарь на май 2023 года сообщает, в какие дни можно совершать финансовые сделки и делать крупные покупки.
Лунный денежный календарь на май 2023: таблица
Транзит Луны играет важную роль в земных процессах. Согласно наблюдениям астрологов, энергетика ночного светила может помочь в жизни или доставить массу неприятностей. Эксперты утверждают, лунное влияние затрагивает и денежные потоки. В определенные дни они могут ослабевать, и финансовые операции будут приводить к убыткам.
Чтобы использовать лунную энергетику в своих целях, следует проводить сделки и совершать крупные покупки только в наиболее подходящее для этого время. В таблице показаны благоприятные, неблагоприятные и нейтральные дни. С помощью этой информации будет проще составить план дел на месяц.
|
Влияние Луны
|
Дата
|
Положительное
|
3, 4, 7, 10, 11, 14, 17, 18, 20, 22, 24, 28
|
Отрицательное
|
1, 2, 5, 8, 19, 21, 23, 27, 29, 30, 31
|
Нейтральное
|
6, 9, 12, 13, 15, 16, 25, 26
По мнению астрологов, сделки, совершенные в благоприятные дни, будут успешными с очень большой вероятностью. В некоторых случаях они даже принесут дополнительную прибыль или усилят энергетические денежные потоки. В такие дни можно без опасений выполнять такие операции:
- переводить крупные суммы через банк;
- занимать и одалживать средства;
- покупать предметы для дома;
- оплачивать коммунальные и другие услуги;
- продавать и покупать жилье;
- заниматься вкладами и инвестированием.
Сделки, совершенные в неблагоприятные дни, приведут к противоположному результату. В процессе можно совершить грубую ошибку, которая приведет к дополнительным расходам или полной потере денег. Также повышается вероятность лишиться средств в результате мошенничества или собственной невнимательности. Инвестиции окажутся убыточными и не смогут окупиться в положенные сроки.
В нейтральные дни лунное влияние будет минимальным на финансовый сектор. При совершении сделок и операций с деньгами результат будет зависеть исключительно от умений и знаний. Не стоит излишне полагаться на удачу. В денежных делах она крайне переменчива.
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Благоприятные дни
Известные астрологи считают, что операции с деньгами будут максимально успешными, если проводить их в благоприятные дни. Положение Луны поможет приобрести качественные вещи с наибольшей выгодой, получить хорошие скидки, заключить выгодный контракт.
При планировании покупок нужно также учитывать 3, 7, 17, 18, 20, 22, 24 и 28 мая. В эти дни энергетика будет благоприятной, хотя риск переплатить за вещи или приобрести бракованный товар немного повысится. Осторожность необходима в делах, требующих определенного риска. Большинство повседневных операций таковыми не являются, поэтому окажутся максимально эффективными.
Для закрепления финансового успеха и усиления денежных потоков астрологи рекомендуют провести ритуал на привлечение денег. Обряды проводят в дни, когда лунная энергетика достигает своего пика, – в полнолуние. Точное выполнение ритуала привлечет деньги в дом.
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Неблагоприятные дни
Для достижения материального благополучия важно не только получать деньги, но и сохранять их. Известно, что финансовые операции, проведенные в неблагоприятные дни, могут привести к дополнительным расходам, а в перспективе – ослабить денежную энергетику. Чтобы такого не происходило, следует знать дни, когда операции с деньгами лучше не проводить ни при каких условиях.
Наиболее неблагоприятными днями по лунному денежному календарю будут 1, 2, 5, 21, 23, 30 и 31 мая 2023 года. Астрологи предупреждают, что риск потерять деньги даже на простых покупках существенно возрастает. Многие финансовые операции завершатся провалом, а в некоторых случаях даже приведут к дополнительным тратам в течение длительного периода.
Нежелательными днями для одалживания и займа денег являются 8, 19, 27 и 29 мая. Рассчитаться с кредитом окажется намного сложнее, чем планировалось. Для тех, кто одалживал и вкладывал деньги, возврат средств будет сопряжен с множеством сложностей. Выгоды это тоже не принесет.
Когда заниматься финансами в мае 2023 года?
Для некоторых денежных операций существуют собственные благоприятные и неблагоприятные дни. Они зависят от дополнительных факторов, включая знаки зодиака и положение Луны относительно других небесных тел. При составлении прогнозов астрологи учитывают дополнительное влияние. В таблице показано, какие дни будут благоприятными и неблагоприятными для конкретных действий.
|
Что можно делать
|
Дата
|
Одалживать
|
3, 6, 11, 17, 28
|
Нельзя одалживать
|
8, 16, 19, 21
|
Можно занимать
|
4, 10, 14, 17
|
Нельзя занимать
|
8, 19, 24
|
Можно выплачивать долг, оплачивать коммунальные и другие услуги
|
3, 7, 22, 28
|
Нельзя возвращать долги
|
2, 5, 9, 16, 23
|
Вести учет денег
|
1, 24
|
Выбирать кошелек
|
6, 7, 9, 16
|
Делать подарки
|
7, 18, 22, 24
|
Инвестировать и вкладывать
|
3, 7, 14, 22, 28
|
Совершать крупные приобретения
|
3, 6, 17, 28
|
Обменивать валюту и проводить транзакции
|
7, 10, 11, 20
|
Заниматься недвижимостью
|
10, 17, 20
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Влияние фаз Луны в мае 2023 года
При составлении прогнозов астрологи основное внимание уделяют транзиту Луны. Известно, что благоприятные дни для каждой сферы жизни определяются по тому, в какой фазе находится спутник Земли. Чтобы избежать многих проблем, связанных с лунной энергетикой, следует подробнее ознакомиться с этим фактором. В мае 2023 года фазы Луны будут такими:
- Растущая (1-4, 20-31 мая). Рост энергии отражается и на финансах соответствующим образом. Заработать становится легче, и даже привычная деятельность очень часто приносит больше денег. Чтобы избежать быстрого накопления долгов, в этой фазе нельзя брать кредиты, но можно смело одалживать деньги и вкладывать их в перспективные проекты.
- Убывающая (6-18 мая). Данная фаза является полной противоположностью. Основные процессы начинают замедляться, энергетический потенциал слабеет. Приток денег уменьшается, возможностей заработать становится все меньше. Однако этот период считается благоприятным для оформления кредитов: долги по процентам накапливаются медленнее.
- Полнолуние и новолуние (5 и 19 мая). Эти дни считаются самыми неблагоприятными во всем лунном денежном календаре. Астрологи рекомендуют избегать любых операций с деньгами. Они приведут к большим неудачам.
Подведем итог
Лунный денежный календарь на май 2023 года указывает на лучшие дни для покупок. Рекомендации астрологов помогут правильно распланировать дела на месяц и избежать дополнительных трат.