Благоприятные дни для финансовых операций в мае 2023 года

Наверняка каждый человек мечтает о материальном благополучии. Лунный денежный календарь на май 2023 года сообщает, в какие дни можно совершать финансовые сделки и делать крупные покупки.

Лунный денежный календарь на май 2023: таблица

Транзит Луны играет важную роль в земных процессах. Согласно наблюдениям астрологов, энергетика ночного светила может помочь в жизни или доставить массу неприятностей. Эксперты утверждают, лунное влияние затрагивает и денежные потоки. В определенные дни они могут ослабевать, и финансовые операции будут приводить к убыткам.

Чтобы использовать лунную энергетику в своих целях, следует проводить сделки и совершать крупные покупки только в наиболее подходящее для этого время. В таблице показаны благоприятные, неблагоприятные и нейтральные дни. С помощью этой информации будет проще составить план дел на месяц.

Влияние Луны Дата Положительное 3, 4, 7, 10, 11, 14, 17, 18, 20, 22, 24, 28 Отрицательное 1, 2, 5, 8, 19, 21, 23, 27, 29, 30, 31 Нейтральное 6, 9, 12, 13, 15, 16, 25, 26

По мнению астрологов, сделки, совершенные в благоприятные дни, будут успешными с очень большой вероятностью. В некоторых случаях они даже принесут дополнительную прибыль или усилят энергетические денежные потоки. В такие дни можно без опасений выполнять такие операции:

переводить крупные суммы через банк;

занимать и одалживать средства;

покупать предметы для дома;

оплачивать коммунальные и другие услуги;

продавать и покупать жилье;

заниматься вкладами и инвестированием.

Сделки, совершенные в неблагоприятные дни, приведут к противоположному результату. В процессе можно совершить грубую ошибку, которая приведет к дополнительным расходам или полной потере денег. Также повышается вероятность лишиться средств в результате мошенничества или собственной невнимательности. Инвестиции окажутся убыточными и не смогут окупиться в положенные сроки.

В нейтральные дни лунное влияние будет минимальным на финансовый сектор. При совершении сделок и операций с деньгами результат будет зависеть исключительно от умений и знаний. Не стоит излишне полагаться на удачу. В денежных делах она крайне переменчива.

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Благоприятные дни

Известные астрологи считают, что операции с деньгами будут максимально успешными, если проводить их в благоприятные дни. Положение Луны поможет приобрести качественные вещи с наибольшей выгодой, получить хорошие скидки, заключить выгодный контракт.

Согласно лунному денежному календарю, самыми благоприятными днями станут 4, 10, 11 и 14 мая 2023 года. Успешными в такие моменты окажутся даже сделки с большим риском. Можно смело заниматься продажей и покупкой жилья, а также выполнять валютные операции. Риск потери средств окажется минимальным.

При планировании покупок нужно также учитывать 3, 7, 17, 18, 20, 22, 24 и 28 мая. В эти дни энергетика будет благоприятной, хотя риск переплатить за вещи или приобрести бракованный товар немного повысится. Осторожность необходима в делах, требующих определенного риска. Большинство повседневных операций таковыми не являются, поэтому окажутся максимально эффективными.

Для закрепления финансового успеха и усиления денежных потоков астрологи рекомендуют провести ритуал на привлечение денег. Обряды проводят в дни, когда лунная энергетика достигает своего пика, – в полнолуние. Точное выполнение ритуала привлечет деньги в дом.

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Неблагоприятные дни

Для достижения материального благополучия важно не только получать деньги, но и сохранять их. Известно, что финансовые операции, проведенные в неблагоприятные дни, могут привести к дополнительным расходам, а в перспективе – ослабить денежную энергетику. Чтобы такого не происходило, следует знать дни, когда операции с деньгами лучше не проводить ни при каких условиях.

Наиболее неблагоприятными днями по лунному денежному календарю будут 1, 2, 5, 21, 23, 30 и 31 мая 2023 года. Астрологи предупреждают, что риск потерять деньги даже на простых покупках существенно возрастает. Многие финансовые операции завершатся провалом, а в некоторых случаях даже приведут к дополнительным тратам в течение длительного периода.

Нежелательными днями для одалживания и займа денег являются 8, 19, 27 и 29 мая. Рассчитаться с кредитом окажется намного сложнее, чем планировалось. Для тех, кто одалживал и вкладывал деньги, возврат средств будет сопряжен с множеством сложностей. Выгоды это тоже не принесет.

Когда заниматься финансами в мае 2023 года?

Для некоторых денежных операций существуют собственные благоприятные и неблагоприятные дни. Они зависят от дополнительных факторов, включая знаки зодиака и положение Луны относительно других небесных тел. При составлении прогнозов астрологи учитывают дополнительное влияние. В таблице показано, какие дни будут благоприятными и неблагоприятными для конкретных действий.

Что можно делать Дата Одалживать 3, 6, 11, 17, 28 Нельзя одалживать 8, 16, 19, 21 Можно занимать 4, 10, 14, 17 Нельзя занимать 8, 19, 24 Можно выплачивать долг, оплачивать коммунальные и другие услуги 3, 7, 22, 28 Нельзя возвращать долги 2, 5, 9, 16, 23 Вести учет денег 1, 24 Выбирать кошелек 6, 7, 9, 16 Делать подарки 7, 18, 22, 24 Инвестировать и вкладывать 3, 7, 14, 22, 28 Совершать крупные приобретения 3, 6, 17, 28 Обменивать валюту и проводить транзакции 7, 10, 11, 20 Заниматься недвижимостью 10, 17, 20

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Влияние фаз Луны в мае 2023 года

При составлении прогнозов астрологи основное внимание уделяют транзиту Луны. Известно, что благоприятные дни для каждой сферы жизни определяются по тому, в какой фазе находится спутник Земли. Чтобы избежать многих проблем, связанных с лунной энергетикой, следует подробнее ознакомиться с этим фактором. В мае 2023 года фазы Луны будут такими:

Растущая (1-4, 20-31 мая) . Рост энергии отражается и на финансах соответствующим образом. Заработать становится легче, и даже привычная деятельность очень часто приносит больше денег. Чтобы избежать быстрого накопления долгов, в этой фазе нельзя брать кредиты, но можно смело одалживать деньги и вкладывать их в перспективные проекты.

. Рост энергии отражается и на финансах соответствующим образом. Заработать становится легче, и даже привычная деятельность очень часто приносит больше денег. Чтобы избежать быстрого накопления долгов, в этой фазе нельзя брать кредиты, но можно смело одалживать деньги и вкладывать их в перспективные проекты. Убывающая (6-18 мая) . Данная фаза является полной противоположностью. Основные процессы начинают замедляться, энергетический потенциал слабеет. Приток денег уменьшается, возможностей заработать становится все меньше. Однако этот период считается благоприятным для оформления кредитов: долги по процентам накапливаются медленнее.

. Данная фаза является полной противоположностью. Основные процессы начинают замедляться, энергетический потенциал слабеет. Приток денег уменьшается, возможностей заработать становится все меньше. Однако этот период считается благоприятным для оформления кредитов: долги по процентам накапливаются медленнее. Полнолуние и новолуние (5 и 19 мая). Эти дни считаются самыми неблагоприятными во всем лунном денежном календаре. Астрологи рекомендуют избегать любых операций с деньгами. Они приведут к большим неудачам.

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Подведем итог

Лунный денежный календарь на май 2023 года указывает на лучшие дни для покупок. Рекомендации астрологов помогут правильно распланировать дела на месяц и избежать дополнительных трат.