Когда будут магнитные бури и неблагоприятные дни в мае 2023 года. Какую опасность магнитные бури представляют для метеочувствительных людей.
Солнечная активность очень сильно влияет на многие земные процессы. Предлагаем узнать, когда пройдут магнитные бури в мае 2023 года. Эта информация позволит метеочувствительным людям подготовиться к неблагоприятному событию и уменьшить влияние на здоровье.
Как магнитные бури отражаются на здоровье человека
Вспышки на Солнце приводят к огромному выбросу энергии, которая, достигая Земли, вызывает возмущение магнитного поля нашей планеты. Такие изменения в привычных процессах крайне негативно отражаются на здоровье людей, страдающих метеозависимостью. Известно, что даже небольшие перемены в погоде могут сказываться на самочувствии.
Специалисты утверждают, что во время магнитной бури увеличивается вязкость крови. Для людей, имеющих болезни сердца и сосудов, такие перемены могут привести к неприятным последствиям. Согласно статистическим данным, в дни прохождения магнитной бури возрастает риск инфарктов и инсультов.
Кроме нарушения работы сердечно-сосудистой системы, в неблагоприятные дни могут появляться и другие симптомы:
- головные боли без явных на то причин;
- повышение давления, нарушение сердечного ритма, тахикардия;
- недостаток сил даже при низкой активности, отсутствие желания что-либо делать;
- ухудшение иммунитета, обострение имеющихся заболеваний;
- потеря сознания;
- предболезненное состояние, общее ухудшение самочувствия.
Когда пройдут магнитные бури в мае 2023 года
Полностью избежать негативного солнечного влияния невозможно по понятным причинам. Но вполне в наших силах максимально уменьшить последствия для здоровья. Сделать это можно, если вовремя провести профилактические мероприятия и заранее привести в порядок свой образ жизни. Однако для этого следует знать точные даты возмущения.
В таблице показано, когда и какой силы пройдут магнитные бури в мае 2023 года, а также общие рекомендации.
|
Дни месяца
|
Сила магнитных бурь
|
Рекомендации
|
1, 29
|
Слабая
|
В эти дни перемены будут незначительными и не сильно отразятся на общем самочувствии. Возмущение смогут ощутить метеочувствительные люди с ослабленным здоровьем и иммунитетом. Возможны потеря аппетита, бессонница, повышенная утомляемость.
|
7, 19
|
Средняя
|
Геомагнитное возмущение окажется ощутимым для многих людей с метеочувствительностью. Возможны сильные головные боли, перепады давления, плохое самочувствие (как при болезнях). Стоит держать под рукой препараты, прописанные лечащим врачом. Полностью здоровому человеку в эти дни опасность не грозит.
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9, 22
|
Сильная
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Эти дни будут самыми опасными для здоровья. Солнечное возмущение может повлиять на самочувствие даже полностью здорового человека. Эксперты рекомендуют в такие моменты быть подальше от большого скопления людей. Необходимо снизить физическую и психологическую нагрузку на организм.
Способы подготовки к магнитным бурям
Самый главный способ снизить последствия магнитных бурь на организм – это своевременная подготовка. Профилактические мероприятия следует проводить заранее, чтобы эффект от них был максимальным.
Следующие процедуры помогут легче перенести сложные периоды для здоровья:
- Умеренная активность. Организм очень хорошо воспринимает физическую нагрузку, но в особо тяжелые периоды ее необходимо снизить. Небольшой перерыв в деятельности поможет сохранить силы, уменьшит нагрузку на сердечно-сосудистую систему, а также благоприятно скажется на самочувствии в период магнитных бурь.
- Прием контрастного душа. Температурные перепады помогают укрепить сосуды и привести в норму сердечный ритм. Одновременно с этим, такая процедура несет дополнительную нагрузку на организм. Контрастный душ благоприятно сказывается на самочувствии, но в дни магнитных бурь его принимать не стоит.
- Ограничения в рационе питания. «Вредные» продукты не лучшим образом сказываются на общем состоянии организма. Эксперты рекомендуют исключить из меню соленые, жареные, острые и жирные блюда. Для усиления эффекта следует делать это заранее.
- Употребление достаточного количества воды. Она поможет снизить вязкость крови.
- Контроль за эмоциональным состоянием. Стрессы и неприятности приводят к повышению давления, которое и так будет нестабильным в дни магнитных бурь. Привести состояние в порядок помогут легкие успокоительные препараты и настои на натуральной основе.
- Отказ от спиртных напитков. Прием алкоголя негативно отражается на обмене веществ и может усиливать некоторые симптомы при магнитных бурях. Следует избегать спиртных напитков как в неблагоприятные дни, так и за 3 суток до них.
- Внимательно следите за самочувствием. Состояние здоровья может меняться очень резко. Особая осторожность необходима в местах большого скопления людей и на дороге.
Другие неблагоприятные дни в мае 2023 года
Согласно утверждениям астрологов, не только Солнце оказывает большое влияние на здоровье. Отдельную роль в жизни каждого человека играет и Луна. Ночное светило, находясь в различных фазах своего цикла, по-особенному влияет на восприимчивых людей.
Неблагоприятными днями по лунному календарю в мае 2023 года станут:
- 5 мая (полнолуние). В данной фазе негативная лунная энергетика находится на своем пике. Человек реагирует очень резко и эмоционально на любые изменения. В результате он склонен совершать поспешные и необдуманные поступки, которые часто приводят к негативным и тяжелым последствиям.
- 19 мая (новолуние). Проблемы со здоровьем в этот день появляются из-за дефицита энергии. Усталость и апатия ощущаются особенно остро. Страдает и иммунная система: организму становится сложнее бороться с негативными природными обстоятельствами.
- 12 и 27 мая (Луна в I и III четверти). Эти дни являются очень неблагоприятными в эмоциональной сфере. Восприимчивым людям становится сложнее принимать ответственные решения и брать на себя ответственность.
- 4, 13, 19 и 27 мая (сатанинские лунные сутки). Астрологи считают эти дни опасными, так как в такие моменты проявляются отрицательные качества человека. Прямого влияния на здоровье нет, но оно может пострадать из-за безответственных и необдуманных поступков.
Подведем итог
В мае 2023 года пройдут магнитные бури всех типов мощности. Эксперты предупреждают о большой опасности для здоровья и призывают готовить свой организм заранее, чтобы максимально снизить негативные симптомы.