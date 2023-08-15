Солнечная активность очень сильно влияет на многие земные процессы. Предлагаем узнать, когда пройдут магнитные бури в мае 2023 года. Эта информация позволит метеочувствительным людям подготовиться к неблагоприятному событию и уменьшить влияние на здоровье.

Как магнитные бури отражаются на здоровье человека

Вспышки на Солнце приводят к огромному выбросу энергии, которая, достигая Земли, вызывает возмущение магнитного поля нашей планеты. Такие изменения в привычных процессах крайне негативно отражаются на здоровье людей, страдающих метеозависимостью. Известно, что даже небольшие перемены в погоде могут сказываться на самочувствии.

Специалисты утверждают, что во время магнитной бури увеличивается вязкость крови. Для людей, имеющих болезни сердца и сосудов, такие перемены могут привести к неприятным последствиям. Согласно статистическим данным, в дни прохождения магнитной бури возрастает риск инфарктов и инсультов.

Кроме нарушения работы сердечно-сосудистой системы, в неблагоприятные дни могут появляться и другие симптомы:

головные боли без явных на то причин;

повышение давления, нарушение сердечного ритма, тахикардия;

недостаток сил даже при низкой активности, отсутствие желания что-либо делать;

ухудшение иммунитета, обострение имеющихся заболеваний;

потеря сознания;

предболезненное состояние, общее ухудшение самочувствия.

Каждый человек ощущает перемены в геомагнитном поле по-своему. Данный перечень включает только самые распространенные симптомы и не является исчерпывающим. На самочувствие могут оказывать влияние сразу несколько дополнительных факторов. Состояние здоровья в текущий момент может как облегчить прохождение симптомов, так и усугубить их. В случае регулярного ухудшения самочувствия в дни магнитных бурь следует обратиться за помощью к лечащему врачу.

Когда пройдут магнитные бури в мае 2023 года

Полностью избежать негативного солнечного влияния невозможно по понятным причинам. Но вполне в наших силах максимально уменьшить последствия для здоровья. Сделать это можно, если вовремя провести профилактические мероприятия и заранее привести в порядок свой образ жизни. Однако для этого следует знать точные даты возмущения.

В таблице показано, когда и какой силы пройдут магнитные бури в мае 2023 года, а также общие рекомендации.

Дни месяца Сила магнитных бурь Рекомендации 1, 29 Слабая В эти дни перемены будут незначительными и не сильно отразятся на общем самочувствии. Возмущение смогут ощутить метеочувствительные люди с ослабленным здоровьем и иммунитетом. Возможны потеря аппетита, бессонница, повышенная утомляемость. 7, 19 Средняя Геомагнитное возмущение окажется ощутимым для многих людей с метеочувствительностью. Возможны сильные головные боли, перепады давления, плохое самочувствие (как при болезнях). Стоит держать под рукой препараты, прописанные лечащим врачом. Полностью здоровому человеку в эти дни опасность не грозит. 9, 22 Сильная Эти дни будут самыми опасными для здоровья. Солнечное возмущение может повлиять на самочувствие даже полностью здорового человека. Эксперты рекомендуют в такие моменты быть подальше от большого скопления людей. Необходимо снизить физическую и психологическую нагрузку на организм.

Таблица неблагоприятных дней поможет заранее подготовиться к самым опасным дням месяца. На эти даты следует держать под рукой прописанные лекарства и внимательно относиться к состоянию своего здоровья. Если самочувствие будет сильно ухудшаться, необходимо вызвать бригаду скорой помощи.

Способы подготовки к магнитным бурям

Самый главный способ снизить последствия магнитных бурь на организм – это своевременная подготовка. Профилактические мероприятия следует проводить заранее, чтобы эффект от них был максимальным.

Следующие процедуры помогут легче перенести сложные периоды для здоровья:

Умеренная активность . Организм очень хорошо воспринимает физическую нагрузку, но в особо тяжелые периоды ее необходимо снизить. Небольшой перерыв в деятельности поможет сохранить силы, уменьшит нагрузку на сердечно-сосудистую систему, а также благоприятно скажется на самочувствии в период магнитных бурь.

. Организм очень хорошо воспринимает физическую нагрузку, но в особо тяжелые периоды ее необходимо снизить. Небольшой перерыв в деятельности поможет сохранить силы, уменьшит нагрузку на сердечно-сосудистую систему, а также благоприятно скажется на самочувствии в период магнитных бурь. Прием контрастного душа . Температурные перепады помогают укрепить сосуды и привести в норму сердечный ритм. Одновременно с этим, такая процедура несет дополнительную нагрузку на организм. Контрастный душ благоприятно сказывается на самочувствии, но в дни магнитных бурь его принимать не стоит.

. Температурные перепады помогают укрепить сосуды и привести в норму сердечный ритм. Одновременно с этим, такая процедура несет дополнительную нагрузку на организм. Контрастный душ благоприятно сказывается на самочувствии, но в дни магнитных бурь его принимать не стоит. Ограничения в рационе питания . «Вредные» продукты не лучшим образом сказываются на общем состоянии организма. Эксперты рекомендуют исключить из меню соленые, жареные, острые и жирные блюда. Для усиления эффекта следует делать это заранее.

. «Вредные» продукты не лучшим образом сказываются на общем состоянии организма. Эксперты рекомендуют исключить из меню соленые, жареные, острые и жирные блюда. Для усиления эффекта следует делать это заранее. Употребление достаточного количества воды . Она поможет снизить вязкость крови.

. Она поможет снизить вязкость крови. Контроль за эмоциональным состоянием . Стрессы и неприятности приводят к повышению давления, которое и так будет нестабильным в дни магнитных бурь. Привести состояние в порядок помогут легкие успокоительные препараты и настои на натуральной основе.

. Стрессы и неприятности приводят к повышению давления, которое и так будет нестабильным в дни магнитных бурь. Привести состояние в порядок помогут легкие успокоительные препараты и настои на натуральной основе. Отказ от спиртных напитков . Прием алкоголя негативно отражается на обмене веществ и может усиливать некоторые симптомы при магнитных бурях. Следует избегать спиртных напитков как в неблагоприятные дни, так и за 3 суток до них.

. Прием алкоголя негативно отражается на обмене веществ и может усиливать некоторые симптомы при магнитных бурях. Следует избегать спиртных напитков как в неблагоприятные дни, так и за 3 суток до них. Внимательно следите за самочувствием. Состояние здоровья может меняться очень резко. Особая осторожность необходима в местах большого скопления людей и на дороге.

Другие неблагоприятные дни в мае 2023 года

Согласно утверждениям астрологов, не только Солнце оказывает большое влияние на здоровье. Отдельную роль в жизни каждого человека играет и Луна. Ночное светило, находясь в различных фазах своего цикла, по-особенному влияет на восприимчивых людей.

Неблагоприятными днями по лунному календарю в мае 2023 года станут:

5 мая (полнолуние) . В данной фазе негативная лунная энергетика находится на своем пике. Человек реагирует очень резко и эмоционально на любые изменения. В результате он склонен совершать поспешные и необдуманные поступки, которые часто приводят к негативным и тяжелым последствиям.

. В данной фазе негативная лунная энергетика находится на своем пике. Человек реагирует очень резко и эмоционально на любые изменения. В результате он склонен совершать поспешные и необдуманные поступки, которые часто приводят к негативным и тяжелым последствиям. 19 мая (новолуние) . Проблемы со здоровьем в этот день появляются из-за дефицита энергии. Усталость и апатия ощущаются особенно остро. Страдает и иммунная система: организму становится сложнее бороться с негативными природными обстоятельствами.

. Проблемы со здоровьем в этот день появляются из-за дефицита энергии. Усталость и апатия ощущаются особенно остро. Страдает и иммунная система: организму становится сложнее бороться с негативными природными обстоятельствами. 12 и 27 мая (Луна в I и III четверти) . Эти дни являются очень неблагоприятными в эмоциональной сфере. Восприимчивым людям становится сложнее принимать ответственные решения и брать на себя ответственность.

. Эти дни являются очень неблагоприятными в эмоциональной сфере. Восприимчивым людям становится сложнее принимать ответственные решения и брать на себя ответственность. 4, 13, 19 и 27 мая (сатанинские лунные сутки). Астрологи считают эти дни опасными, так как в такие моменты проявляются отрицательные качества человека. Прямого влияния на здоровье нет, но оно может пострадать из-за безответственных и необдуманных поступков.

Подведем итог

В мае 2023 года пройдут магнитные бури всех типов мощности. Эксперты предупреждают о большой опасности для здоровья и призывают готовить свой организм заранее, чтобы максимально снизить негативные симптомы.