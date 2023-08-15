Благоприятные дни для зачатия в мае 2023 года

Когда лучше зачать ребенка по лунному календарю в мае 2023 года: самые благоприятные и неблагоприятные дни, таблица по фазам Луны.
Планирование ребенка является важным шагом в жизни каждой пары, поэтому стоит подойти к нему максимально ответственно. На жизнь малыша оказывают влияние множество факторов, включая и выбор даты. Лунный календарь на май 2023 года поможет определить, какие дни будут наиболее благоприятными для зачатия.
Влияние фаз Луны на зачатие в мае 2023
Астрологи утверждают, что лунная энергетика меняется в зависимости от того, в какой фазе находится спутник Земли. Влияние Луны отражается не только на природных процессах, но и на здоровье и самочувствии человека. Планируя рождение ребенка, молодым парам следует в первую очередь опираться на мнение врачей, но и рекомендации астрологов в этом важном деле лишними не будут.
Специалисты в этой сфере утверждают, что лунное влияние изменяется в различных фазах. В мае 2023 года они будут такими:
- Растущая Луна (1-4, 20-31 мая). Это период сильной энергетики, которая благоприятно скажется на зачатии и беременности. Луна будет помогать и детям на их жизненном пути.
- Убывающая Луна (6-18 мая). Данная фаза считается не самым лучшим периодом для планирования ребенка. Ослабление энергетики не лучшим образом скажется на здоровье малышей. Астрологи утверждают, что такие дети будут чаще болеть и испытывать проблемы психологического характера.
- Полнолуние (5 мая). Самый неблагоприятный день для зачатия в лунном календаре на май 2023 года. В этой фазе лунная энергетика будет максимальной, но это лишь навредит ребенку. Дети, зачатые в этой фазе, сильнее ощущают несправедливость и труднее приспосабливаются к постоянно меняющимся условиям.
- Новолуние (19 мая). Влияние Луны в этой фазе носит нейтральный характер. Однако из-за низкого энергетического потенциала вероятность зачатия будет очень низкой. На жизни детей и протекании беременности лунная энергия никак не скажется.
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Благоприятные дни для зачатия в мае 2023
Составляя прогнозы, астрологи учитывают все факторы лунного влияния. Эксперты утверждают, что дети, зачатые в мае, рождаются очень талантливыми. Для родителей очень важно вовремя раскрыть способности ребенка и направить на правильный жизненный путь, чтобы он смог в полной мере развиваться и реализовать свой потенциал.
В список хороших дней для зачатия также входят 6, 11, 12, 14, 15, 16, 24, 25, 26 и 28 мая. Жизненный путь таких людей окажется достаточно спокойным. Интуиция поможет найти самый простой и безболезненный выход из сложных ситуаций. Необходимо лишь доверять себе и своему чутью.
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Неблагоприятные дни для зачатия в мае 2023
Важно знать не только о лучших днях для зачатия, но и о неблагоприятных. Эта информация поможет избежать многих проблем со здоровьем в процессе беременности, а также устранить неприятности на жизненном пути детей.
Не рекомендуется планировать зачатие на 3, 9, 10 и 13 мая. Звезды предупреждают о несправедливости и предвзятом отношении. Людям, зачатым в такие дни, предстоит постоянно доказывать себе и окружающим, что они достойны большего. Велика вероятность, что врожденные таланты так и останутся нераскрытыми.
Неблагоприятное влияние будет сильным и на сатанинские лунные сутки: 4, 13, 19 и 27 мая. Астрологи утверждают, что лунное влияние раскрывает самые негативные человеческие качества. В процессе зачатия они могут передаться и ребенку. Под отрицательным влиянием Луны дети могут вырасти жадными, агрессивными и способными на злые поступки ради удовлетворения собственных желаний.
Влияние знаков зодиака на зачатие в мае 2023
Известные астрологи уделяют транзиту Луны очень большое внимание, считая ее положение относительно зодиакальных созвездий серьезным фактором влияния. При составлении прогнозов важно учитывать и знаки зодиака. В таблице показаны самые благоприятные и неблагоприятные дни по лунному календарю на май 2023 года с учетом положения Луны.
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|
Дни месяца
|
Знак зодиака
|
Фаза Луны
|
Пол ребенка
|
Прогноз известных астрологов
|
1
|
Дева
|
Растущая
|
Девочка
|
Знак, который указывает на множество неудач на жизненном пути. Детям будет сложно найти счастье в личной жизни.
|
2, 3, 4
|
Весы
|
Мальчик
|
Неудачи и непредвиденные обстоятельства будут преследовать малышей с самого рождения. Они не имеют влияния на события и часто подчиняются чужой воле.
|
5
|
Скорпион
|
Полнолуние
|
Девочка
|
Самый неблагоприятный день для зачатия.
|
6
|
Убывающая
|
Дети рождаются веселыми и жизнерадостными. Они спокойно переносят любые проблемы.
|
7, 8
|
Стрелец
|
Мальчик
|
Нейтральный день. Луна не повлияет на жизнь. Успех будет зависеть только от своих сил и умения адаптироваться.
|
9, 10
|
Козерог
|
Девочка
|
Судьба будет излишне требовательной к детям. Жизненные испытания окажутся крайне сложными. Лишь единицы смогут пройти их достойно.
|
11, 12
|
Водолей
|
Мальчик
|
Хорошие дни. Удача будет покровительствовать детям и помогать им в любых начинаниях.
|
13, 14
|
Рыбы
|
Девочка
|
Дети, зачатые в эти дни, вырастут добрыми и дружелюбными. Однако эти качества станут и недостатком: недоброжелатели будут часто пользоваться их доверчивостью.
|
15, 16, 17
|
Овен
|
Мальчик
|
Ребенок получит большую силу воли и крепкий характер. Очень часто из них вырастают умелые лидеры.
|
18
|
Телец
|
Девочка
|
Один из самых благоприятных дней для зачатия. Луна поможет детям в достижении поставленных целей, а удача всегда будет на их стороне.
|
19
|
Новолуние
|
Лунная энергетика будет слабой для зачатия.
|
20, 21
|
Близнецы
|
Растущая
|
Мальчик
|
Хороший день. Успех будет гарантирован в любых начинаниях. Люди, зачатые под этим знаком, отличаются умением достигать поставленных целей.
|
22, 23, 24
|
Рак
|
|
Девочка
|
Этот знак помогает добиваться одобрения окружающих. Детям будет проще устроить личную жизнь. У них много верных друзей.
|
25, 26
|
Лев
|
|
Мальчик
|
Звезды подарят крепкое здоровье и выносливость.
|
27, 28, 29
|
Дева
|
|
Девочка
|
Детям будет очень тяжело адаптироваться в обществе и получить одобрение окружающих. Они будут скрытными и замкнутыми в себе.
|
30, 31
|
Весы
|
|
Мальчик
|
Зачатые в этот день люди рождаются слабовольными и внушаемыми. Они склонны реализовывать желания окружающих, а не свои собственные.
Подведем итог
Лунный календарь на май 2023 года сообщает, какие дни будут наиболее благоприятными для зачатия. Астрологи предупреждают о том, как выбор даты отразится на последующей жизни малышей.