Благоприятные дни для зачатия в мае 2023 года

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Когда лучше зачать ребенка по лунному календарю в мае 2023 года: самые благоприятные и неблагоприятные дни, таблица по фазам Луны.

Планирование ребенка является важным шагом в жизни каждой пары, поэтому стоит подойти к нему максимально ответственно. На жизнь малыша оказывают влияние множество факторов, включая и выбор даты. Лунный календарь на май 2023 года поможет определить, какие дни будут наиболее благоприятными для зачатия.

Влияние фаз Луны на зачатие в мае 2023

Астрологи утверждают, что лунная энергетика меняется в зависимости от того, в какой фазе находится спутник Земли. Влияние Луны отражается не только на природных процессах, но и на здоровье и самочувствии человека. Планируя рождение ребенка, молодым парам следует в первую очередь опираться на мнение врачей, но и рекомендации астрологов в этом важном деле лишними не будут.

Специалисты в этой сфере утверждают, что лунное влияние изменяется в различных фазах. В мае 2023 года они будут такими:

  • Растущая Луна (1-4, 20-31 мая). Это период сильной энергетики, которая благоприятно скажется на зачатии и беременности. Луна будет помогать и детям на их жизненном пути.
  • Убывающая Луна (6-18 мая). Данная фаза считается не самым лучшим периодом для планирования ребенка. Ослабление энергетики не лучшим образом скажется на здоровье малышей. Астрологи утверждают, что такие дети будут чаще болеть и испытывать проблемы психологического характера.
  • Полнолуние (5 мая). Самый неблагоприятный день для зачатия в лунном календаре на май 2023 года. В этой фазе лунная энергетика будет максимальной, но это лишь навредит ребенку. Дети, зачатые в этой фазе, сильнее ощущают несправедливость и труднее приспосабливаются к постоянно меняющимся условиям.
  • Новолуние (19 мая). Влияние Луны в этой фазе носит нейтральный характер. Однако из-за низкого энергетического потенциала вероятность зачатия будет очень низкой. На жизни детей и протекании беременности лунная энергия никак не скажется.

Главными факторами, влияющими как на сам процесс зачатия, так и на здоровье рожденных малышей, являются физическая и психологическая подготовка будущих родителей. Многое зависит от того, насколько ответственно пара подошла к планированию. Лунное влияние в такой ситуации является дополнительным фактором.

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Благоприятные дни для зачатия в мае 2023

Составляя прогнозы, астрологи учитывают все факторы лунного влияния. Эксперты утверждают, что дети, зачатые в мае, рождаются очень талантливыми. Для родителей очень важно вовремя раскрыть способности ребенка и направить на правильный жизненный путь, чтобы он смог в полной мере развиваться и реализовать свой потенциал.

Самыми благоприятными днями для зачатия ребенка по лунному календарю будут 18, 20, 22 и 29 мая 2023 года. У малышей будет мало неприятностей, а удача окажется на их стороне в большинстве спорных ситуаций. Люди, рожденные в благоприятные дни, отличаются особо крепким здоровьем и умением вовремя проявлять свои сильные качества.

В список хороших дней для зачатия также входят 6, 11, 12, 14, 15, 16, 24, 25, 26 и 28 мая. Жизненный путь таких людей окажется достаточно спокойным. Интуиция поможет найти самый простой и безболезненный выход из сложных ситуаций. Необходимо лишь доверять себе и своему чутью.

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Неблагоприятные дни для зачатия в мае 2023

Важно знать не только о лучших днях для зачатия, но и о неблагоприятных. Эта информация поможет избежать многих проблем со здоровьем в процессе беременности, а также устранить неприятности на жизненном пути детей.

Самыми неблагоприятными днями для зачатия в мае 2023 года по лунному календарю станут 1, 2, 5, 19, 27, 30 и 31 мая. Положение Луны указывает на множество проблем, которые затронут физическое и психологическое здоровье. Неприятности могут исходить и из внешних факторов. Детям окажется крайне сложно занять свое место в жизни.

Не рекомендуется планировать зачатие на 3, 9, 10 и 13 мая. Звезды предупреждают о несправедливости и предвзятом отношении. Людям, зачатым в такие дни, предстоит постоянно доказывать себе и окружающим, что они достойны большего. Велика вероятность, что врожденные таланты так и останутся нераскрытыми.

Неблагоприятное влияние будет сильным и на сатанинские лунные сутки: 4, 13, 19 и 27 мая. Астрологи утверждают, что лунное влияние раскрывает самые негативные человеческие качества. В процессе зачатия они могут передаться и ребенку. Под отрицательным влиянием Луны дети могут вырасти жадными, агрессивными и способными на злые поступки ради удовлетворения собственных желаний.

Влияние знаков зодиака на зачатие в мае 2023

Известные астрологи уделяют транзиту Луны очень большое внимание, считая ее положение относительно зодиакальных созвездий серьезным фактором влияния. При составлении прогнозов важно учитывать и знаки зодиака. В таблице показаны самые благоприятные и неблагоприятные дни по лунному календарю на май 2023 года с учетом положения Луны.

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Дни месяца

Знак зодиака

Фаза Луны

Пол ребенка

Прогноз известных астрологов

1

Дева

Растущая

Девочка

Знак, который указывает на множество неудач на жизненном пути. Детям будет сложно найти счастье в личной жизни.

2, 3, 4

Весы

Мальчик

Неудачи и непредвиденные обстоятельства будут преследовать малышей с самого рождения. Они не имеют влияния на события и часто подчиняются чужой воле.

5

Скорпион

Полнолуние

Девочка

Самый неблагоприятный день для зачатия.

6

Убывающая

Дети рождаются веселыми и жизнерадостными. Они спокойно переносят любые проблемы.

7, 8

Стрелец

Мальчик

Нейтральный день. Луна не повлияет на жизнь. Успех будет зависеть только от своих сил и умения адаптироваться.

9, 10

Козерог

Девочка

Судьба будет излишне требовательной к детям. Жизненные испытания окажутся крайне сложными. Лишь единицы смогут пройти их достойно.

11, 12

Водолей

Мальчик

Хорошие дни. Удача будет покровительствовать детям и помогать им в любых начинаниях.

13, 14

Рыбы

Девочка

Дети, зачатые в эти дни, вырастут добрыми и дружелюбными. Однако эти качества станут и недостатком: недоброжелатели будут часто пользоваться их доверчивостью.

15, 16, 17

Овен

Мальчик

Ребенок получит большую силу воли и крепкий характер. Очень часто из них вырастают умелые лидеры.

18

Телец

Девочка

Один из самых благоприятных дней для зачатия. Луна поможет детям в достижении поставленных целей, а удача всегда будет на их стороне.

19

Новолуние

Лунная энергетика будет слабой для зачатия.

20, 21

Близнецы

Растущая

Мальчик

Хороший день. Успех будет гарантирован в любых начинаниях. Люди, зачатые под этим знаком, отличаются умением достигать поставленных целей.

22, 23, 24

Рак

 

Девочка

Этот знак помогает добиваться одобрения окружающих. Детям будет проще устроить личную жизнь. У них много верных друзей.

25, 26

Лев

 

Мальчик

Звезды подарят крепкое здоровье и выносливость.

27, 28, 29

Дева

 

Девочка

Детям будет очень тяжело адаптироваться в обществе и получить одобрение окружающих. Они будут скрытными и замкнутыми в себе.

30, 31

Весы

 

Мальчик

Зачатые в этот день люди рождаются слабовольными и внушаемыми. Они склонны реализовывать желания окружающих, а не свои собственные.

Подведем итог

Лунный календарь на май 2023 года сообщает, какие дни будут наиболее благоприятными для зачатия. Астрологи предупреждают о том, как выбор даты отразится на последующей жизни малышей.

Станислав Полупанов

Астролог

 

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