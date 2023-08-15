Благоприятные дни для операций в мае 2023 года

Когда лучше делать хирургическую операцию по лунному календарю в мае 2023 года: самые благоприятные и неблагоприятные дни, таблица.
Любые медицинские процедуры несут риск для здоровья. Астрологи уверяют, что важную роль в их результативности играет положение Луны. Даже незначительные манипуляции могут существенно сказаться на работе организма, если проводить их в неподходящее время. Лунный календарь на май 2023 года поможет выбрать самые благоприятные дни для операций.
Операции по фазам Луны в мае 2023
Важность лунного влияния подтверждена не только представителями астрологического сообщества, но и деятелями науки. Спутник Земли играет важную роль в жизнедеятельности и физических процессах. Однако астрологи уверены, то влияние Луны распространяется намного глубже и затрагивает энергетическую сферу каждого человека.
По мнению экспертов, положение ночного светила сказывается на общем состоянии здоровья и может определять результат некоторых медицинских процедур. Чтобы плановые операции проходили всегда удачно, следует планировать их на самые благоприятные дни. Предлагаем узнать, какие фазы Луны считаются лучшими для сложных медицинских процедур:
- Растущая. Данная фаза считается неблагоприятной. Прирост энергии ускоряет некоторые процессы. В результате увеличиваются риски, которые могут возникнуть во время проведения хирургической операции. Также возрастает риск послеоперационного заражения. Астрологи рекомендуют перенести визит к хирургу на другое время, а вместо этого сосредоточиться на лечении медикаментами.
- Убывающая. На данном этапе происходит замедление жизненных процессов, что создает благоприятные условия для проведения операции. Именно убывающую фазу астрологи называют благоприятной для хирургического лечения. Вероятность большой кровопотери, заражения и врачебной ошибки очень сильно снижается. Организм быстрее восстанавливается после вмешательства. Шрамы будут практически незаметными.
- Полнолуние. Этот день является самым сильным по энергетике, что влечет за собой большие риски для организма. Операции в такое время противопоказаны, так как могут привести к серьезным осложнениям.
- Новолуние. Самый энергетически слабый день в лунном календаре. В такие моменты организму будет довольно сложно бороться с внешними факторами. Послеоперационное восстановление окажется очень длительным и болезненным. Реакция на лечение может оказаться не такой, какой была запланирована.
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Благоприятные дни для операций в мае 2023
Определив, в каких фазах лунное влияние будет самым благоприятным, можно легко определить самые подходящие дни для посещения хирурга. При планировании визита к врачу и назначении операции необходимо учитывать и неблагоприятные дни. Выполнение процедуры в такие моменты может негативно отразиться на здоровье и самочувствии.
Согласно лунному календарю, в мае 2023 года самыми благоприятными и неблагоприятными днями для хирургических операций будут:
- Растущая Луна (1-4, 20-31 мая). Не лучшее время для визита к хирургу. Операции окажутся тяжелыми и могут дать серьезные осложнения. Лучше сосредоточиться на лечении медицинскими препаратами.
- Убывающая Луна (6-20 мая). Самый благоприятный период в лунном календаре. Можно проводить процедуры любой сложности. С большой вероятностью они принесут желаемый результат.
- Полнолуние и новолуние (5 и 19 мая). Самые неблагоприятные дни. Проводить в эти дни операции крайне нежелательно. Реабилитация окажется очень длительной и болезненной.
- Луна в мутабельных знаках (1, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 29 мая). Астрологи уверены, что в эти дни в организме происходят существенные перемены, которые обязательно отразятся на результате медицинских процедур. Из-за большой неопределенности обращаться к хирургу в эти дни опасно.
- Сатанинские лунные сутки (4, 13, 19, 27 мая). В эти дни негативная энергетика находится на пределе. Человек становится более уязвимым к внешнему вмешательству и склонен совершать необдуманные поступки. Возможны врачебные ошибки и нестандартная реакция на лекарства.
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Когда делать операцию по лунному календарю в мае 2023
Астрологи утверждают, что положение Луны относительно зодиакальных созвездий играет очень значимую роль в жизни каждого человека. Это правило относится и к здоровью. При планировании визита к хирургу будет правильным решением учитывать и этот фактор влияния.
Таблица показывает, какие дни будут благоприятными для операций по лунному календарю на май 2023 года.
|
Дни месяца
|
Знак зодиака
|
Фаза Луны
|
Какие процедуры можно выполнять
|
Какие органы нельзя оперировать
|
1
|
Дева
|
Растущая
|
В этой фазе Луны лечение не проводят.
|
Пищеварительная система
|
2, 3, 4
|
Весы
|
Почки и мочевой пузырь
|
5
|
Скорпион
|
Полнолуние
|
Неблагоприятный день для любых операций.
|
6
|
Убывающая
|
Операции в районе затылка и шеи, голосовые связки, лечение зубов.
|
Мочеполовая система
|
7, 8
|
Стрелец
|
Мутабельный знак. Органы дыхания, пальцы рук, запястья, предплечья, плечи.
|
Печень, кожа (пересадка покровов, пластические операции)
|
9, 10
|
Козерог
|
Лечебные и восстановительные процедуры на желудке и органах в районе груди.
|
Опорно-двигательный аппарат
|
11, 12
|
Водолей
|
Лечение сердца, чистка сосудов, операции на спине.
|
Ноги (выше голеностопа)
|
13, 14
|
Рыбы
|
Мутабельный знак. Лечение органов пищеварения.
|
Стопы и пальцы ног
|
15, 16, 17
|
Овен
|
Операции на почках и мочевом пузыре.
|
Голова, глаза, органы слуха, зубы
|
18
|
Телец
|
Лечение мочеполовой системы и кишечника.
|
Процедуры в районе шеи и затылка, зубы, голосовые связки.
|
19
|
Новолуние
|
Неблагоприятный день для любых операций.
|
20, 21
|
Близнецы
|
Растущая
|
В этой фазе Луны лечение не проводят.
|
Руки, органы дыхания
|
22, 23, 24
|
Рак
|
Грудь, желудок
|
25, 26
|
Лев
|
Сердечно-сосудистая система, спина
|
27, 28, 29
|
Дева
|
Пищеварительная система
|
30, 31
|
Весы
|
Почки и мочевой пузырь
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Подведем итог
Лунный календарь на май 2023 года показывает самые благоприятные дни для хирургических операций. Рекомендации астрологов помогут снизить риск при проведении сложных медицинских процедур.