Покраска волос по лунному календарю в мае 2023 года

Покраска волос по лунному календарю в мае 2023 - благоприятные дни для окрашивания. Как луна может влиять на состояние волос.
Астрологи уверены, что Луна регулирует многие жизненные процессы, и от ее положения зависит результат отдельных процедур. Предлагаем узнать, в какие дни лучше всего проводить покраску волос по лунному календарю в мае 2023 года.
Как Луна влияет на окрашивание волос
Спутник Земли играет очень важную роль в процессах жизнедеятельности. Энергетическое влияние Луны отражается на состоянии здоровья, влияет на скорость роста волос, определяет их внешний вид. Наверняка, каждая женщина знакома с ситуацией, когда одинаковые процедуры кардинально отличаются в конечном итоге. По мнению астрологов, причина такого явления кроется в дате проведения процедуры. В процессе транзита Луна проходит через несколько этапов, в течение которых энергетическое влияние существенно изменяется.
Однако эту энергетику можно использовать в своих целях, но для этого нужно ознакомиться с особенностями фаз Луны. В мае 2023 года они будут следующими:
- Растущая (1-4, 20-31 мая). Транзит Луны в данной фазе знаменуется усилением энергетики. В результате лунного влияния ускоряется движение жидкости, происходит более интенсивное обновление клеток. Для окрашивания этот период считается благоприятным. Краска ложится лучше и качественнее. Можно проводить различные эксперименты с оттенками.
- Убывающая (6-18 мая). На этом этапе транзита Луны происходят обратные процессы. Организм активно накапливает энергию и пытается избавиться от лишнего. Для покраски волос данный период является не самым лучшим. Результат покраски может сильно разочаровать, а в некоторых случаях – привести к проблемам со здоровьем.
- Полнолуние (5 мая). В данной точке энергетика Луны будет максимальной, но для окрашивания он является не самым лучшим. Из-за высокого внешнего воздействия организм очень остро реагирует на использование любых красящих веществ, даже на натуральной основе. В этот день лучше сосредоточиться на стрижке, но не на окрашивании.
- Новолуние (19 мая). Самый неблагоприятный день для покраски волос. Дефицит энергии сделает все старания тщетными: с большой вероятностью результат преображения разочарует. Красящие вещества негативно скажутся на состоянии волос.
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Благоприятные дни для окрашивания волос в мае 2023 года
Помимо фаз Луны, существуют и другие факторы, которые могут повлиять на результат покраски волос. Астрологи, изучая транзит спутника Земли, находят закономерности, позволяющие определить периоды благоприятного и неблагоприятного воздействия. На основе этих данных составляются прогнозы.
Для обновления цвета и небольшой коррекции будут удачными 8, 11, 17, 22, 24, 27 и 29 мая. Лунная энергетика окажется не такой благоприятной, поэтому планировать серьезные перемены не стоит. Максимальный эффект окажут лечебные и оздоровительные процедуры.
При выборе цветов и оттенков следует учитывать энергетическую направленность месяца. Астрологи рекомендуют в мае 2023 года отдавать предпочтение золотому и огненно-рыжему. Эти оттенки символизируют тепло, уют, спокойствие и достаток. От химической завивки и кардинального осветления лучше оказаться.
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Лунный календарь окрашивания волос по знакам зодиака на май 2023 года
Один из самых важных факторов, который учитывают все астрологи без исключения, — положение Луны относительно знаков зодиака. Считается, что влияние созвездий играет решающую роль.
В таблице показано, когда лучше всего проводить покраску волос по лунному календарю в мае 2023 года.
|
Дата
|
Знак зодиака
|
Фаза Луны
|
Рекомендации
|
1
|
Дева
|
Растущая
|
Знак, который указывает на здоровье. Смена привычного цвета волос положительно скажется на самочувствии.
|
2, 3, 4
|
Весы
|
В этом знаке лунное влияние будет нейтральным. Дополнительных рисков и возможностей не будет.
|
5
|
Скорпион
|
Полнолуние
|
Сложные процедуры не рекомендуются из-за высокой восприимчивости организма.
|
6
|
Убывающая
|
В этом знаке лунное влияние будет нейтральным. Дополнительных рисков и возможностей не будет.
|
7, 8
|
Стрелец
|
Знак усиливает лунную энергетику. Для покраски следует выбирать цвета и оттенки, которые символизируют ваши желания и потребности. Стрелец будет способствовать их исполнению.
|
9, 10
|
Козерог
|
Удачные дни для дам, которые хотят, чтобы цвет сохранялся длительное время.
|
11, 12
|
Водолей
|
Этот знак не любит эксперименты и кардинальные перемены стиля. Рекомендуется перенести визит к парикмахеру на другие дни.
|
13, 14
|
Рыбы
|
Заниматься покраской в эти дни не рекомендуется. Новый цвет с большой вероятностью будет тусклым, а сама процедура негативно отразится на структуре волос.
|
15, 16, 17
|
Овен
|
Окрашивание волос на этот знак может повлечь за собой большие проблемы со здоровьем.
|
18
|
Телец
|
После покраски состояние кожи головы и волос изменится в лучшую сторону. На этот знак можно планировать любые эксперименты.
|
19
|
Новолуние
|
Неблагоприятный день. Окрашивание следует перенести на другую дату.
|
20, 21
|
Близнецы
|
Растущая
|
В этом знаке лунное влияние будет нейтральным. Дополнительных рисков и возможностей не будет.
|
22, 23, 24
|
Рак
|
Результат проведения процедуры разочарует. Краска не будет держаться долго. Возможны обострения заболеваний на нервной почве.
|
25, 26
|
Лев
|
Окрашивание в этом знаке приведет к желаемому результату. Даже небольшая смена образа положительно скажется на психоэмоциональном состоянии.
|
27, 28, 29
|
Дева
|
Знак, который указывает на здоровье. Смена привычного цвета волос положительно скажется на самочувствии.
|
30, 31
|
Весы
|
В этом знаке лунное влияние будет нейтральным. Дополнительных рисков и возможностей не будет.
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Подведем итог
Астрологи сообщают, в какие дни лучше всего делать покраску волос по лунному календарю в мае 2023 года. Рекомендации экспертов помогут сохранить здоровье и прекрасный внешний вид.