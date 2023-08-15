Покраска волос по лунному календарю в мае 2023 года

Астрологи уверены, что Луна регулирует многие жизненные процессы, и от ее положения зависит результат отдельных процедур. Предлагаем узнать, в какие дни лучше всего проводить покраску волос по лунному календарю в мае 2023 года.

Как Луна влияет на окрашивание волос

Спутник Земли играет очень важную роль в процессах жизнедеятельности. Энергетическое влияние Луны отражается на состоянии здоровья, влияет на скорость роста волос, определяет их внешний вид. Наверняка, каждая женщина знакома с ситуацией, когда одинаковые процедуры кардинально отличаются в конечном итоге. По мнению астрологов, причина такого явления кроется в дате проведения процедуры. В процессе транзита Луна проходит через несколько этапов, в течение которых энергетическое влияние существенно изменяется.

Однако эту энергетику можно использовать в своих целях, но для этого нужно ознакомиться с особенностями фаз Луны. В мае 2023 года они будут следующими:

Растущая (1-4, 20-31 мая) . Транзит Луны в данной фазе знаменуется усилением энергетики. В результате лунного влияния ускоряется движение жидкости, происходит более интенсивное обновление клеток. Для окрашивания этот период считается благоприятным. Краска ложится лучше и качественнее. Можно проводить различные эксперименты с оттенками.

. Транзит Луны в данной фазе знаменуется усилением энергетики. В результате лунного влияния ускоряется движение жидкости, происходит более интенсивное обновление клеток. Для окрашивания этот период считается благоприятным. Краска ложится лучше и качественнее. Можно проводить различные эксперименты с оттенками. Убывающая (6-18 мая) . На этом этапе транзита Луны происходят обратные процессы. Организм активно накапливает энергию и пытается избавиться от лишнего. Для покраски волос данный период является не самым лучшим. Результат покраски может сильно разочаровать, а в некоторых случаях – привести к проблемам со здоровьем.

. На этом этапе транзита Луны происходят обратные процессы. Организм активно накапливает энергию и пытается избавиться от лишнего. Для покраски волос данный период является не самым лучшим. Результат покраски может сильно разочаровать, а в некоторых случаях – привести к проблемам со здоровьем. Полнолуние (5 мая) . В данной точке энергетика Луны будет максимальной, но для окрашивания он является не самым лучшим. Из-за высокого внешнего воздействия организм очень остро реагирует на использование любых красящих веществ, даже на натуральной основе. В этот день лучше сосредоточиться на стрижке, но не на окрашивании.

. В данной точке энергетика Луны будет максимальной, но для окрашивания он является не самым лучшим. Из-за высокого внешнего воздействия организм очень остро реагирует на использование любых красящих веществ, даже на натуральной основе. В этот день лучше сосредоточиться на стрижке, но не на окрашивании. Новолуние (19 мая). Самый неблагоприятный день для покраски волос. Дефицит энергии сделает все старания тщетными: с большой вероятностью результат преображения разочарует. Красящие вещества негативно скажутся на состоянии волос.

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Благоприятные дни для окрашивания волос в мае 2023 года

Помимо фаз Луны, существуют и другие факторы, которые могут повлиять на результат покраски волос. Астрологи, изучая транзит спутника Земли, находят закономерности, позволяющие определить периоды благоприятного и неблагоприятного воздействия. На основе этих данных составляются прогнозы.

Самыми благоприятными днями для окрашивания волос по лунному календарю станут 1, 3, 9, 20, 23, 25, 26 и 30 мая 2023 года. Звезды сулят большие успехи в любых начинаниях, касающихся экспериментов со стилем. На эти дни можно смело планировать визит к парикмахеру или красить волосы в домашних условиях.

Для обновления цвета и небольшой коррекции будут удачными 8, 11, 17, 22, 24, 27 и 29 мая. Лунная энергетика окажется не такой благоприятной, поэтому планировать серьезные перемены не стоит. Максимальный эффект окажут лечебные и оздоровительные процедуры.

При выборе цветов и оттенков следует учитывать энергетическую направленность месяца. Астрологи рекомендуют в мае 2023 года отдавать предпочтение золотому и огненно-рыжему. Эти оттенки символизируют тепло, уют, спокойствие и достаток. От химической завивки и кардинального осветления лучше оказаться.

Неблагоприятными днями месяца являются 6, 7, 10, 13, 15, 16, 18, 19 и 28 мая. На эти даты не стоит планировать серьезные процедуры. Они не дадут желаемого эффекта, но нанесут большой вред волосам, негативно повлияют на общее самочувствие.

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Лунный календарь окрашивания волос по знакам зодиака на май 2023 года

Один из самых важных факторов, который учитывают все астрологи без исключения, — положение Луны относительно знаков зодиака. Считается, что влияние созвездий играет решающую роль.

В таблице показано, когда лучше всего проводить покраску волос по лунному календарю в мае 2023 года.

Дата Знак зодиака Фаза Луны Рекомендации 1 Дева Растущая Знак, который указывает на здоровье. Смена привычного цвета волос положительно скажется на самочувствии. 2, 3, 4 Весы В этом знаке лунное влияние будет нейтральным. Дополнительных рисков и возможностей не будет. 5 Скорпион Полнолуние Сложные процедуры не рекомендуются из-за высокой восприимчивости организма. 6 Убывающая В этом знаке лунное влияние будет нейтральным. Дополнительных рисков и возможностей не будет. 7, 8 Стрелец Знак усиливает лунную энергетику. Для покраски следует выбирать цвета и оттенки, которые символизируют ваши желания и потребности. Стрелец будет способствовать их исполнению. 9, 10 Козерог Удачные дни для дам, которые хотят, чтобы цвет сохранялся длительное время. 11, 12 Водолей Этот знак не любит эксперименты и кардинальные перемены стиля. Рекомендуется перенести визит к парикмахеру на другие дни. 13, 14 Рыбы Заниматься покраской в эти дни не рекомендуется. Новый цвет с большой вероятностью будет тусклым, а сама процедура негативно отразится на структуре волос. 15, 16, 17 Овен Окрашивание волос на этот знак может повлечь за собой большие проблемы со здоровьем. 18 Телец После покраски состояние кожи головы и волос изменится в лучшую сторону. На этот знак можно планировать любые эксперименты. 19 Новолуние Неблагоприятный день. Окрашивание следует перенести на другую дату. 20, 21 Близнецы Растущая В этом знаке лунное влияние будет нейтральным. Дополнительных рисков и возможностей не будет. 22, 23, 24 Рак Результат проведения процедуры разочарует. Краска не будет держаться долго. Возможны обострения заболеваний на нервной почве. 25, 26 Лев Окрашивание в этом знаке приведет к желаемому результату. Даже небольшая смена образа положительно скажется на психоэмоциональном состоянии. 27, 28, 29 Дева Знак, который указывает на здоровье. Смена привычного цвета волос положительно скажется на самочувствии. 30, 31 Весы В этом знаке лунное влияние будет нейтральным. Дополнительных рисков и возможностей не будет.

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Подведем итог

Астрологи сообщают, в какие дни лучше всего делать покраску волос по лунному календарю в мае 2023 года. Рекомендации экспертов помогут сохранить здоровье и прекрасный внешний вид.