Благоприятные дни для зачатия в июле 2023 года

Пополнение в семье – это одно из самых важных событий в жизни семейных пар. И подходить к нему нужно со всей ответственностью, начинания с этапа планирования. Лунный календарь на июль 2023 года показывает, какие дни окажутся самыми благоприятными для зачатия.

Влияние фаз Луны на зачатие в июле 2023

Важность лунного влияния отмечают все, включая представителей научного сообщества. Однако астрологи расширяют энергетику Луны не только на видимые процессы, но и на нематериальную сферу. Эксперты считают, что ночное светило ответственно за многие процессы, которые происходят в организме каждого человека, и эти перемены происходят каждый лунный цикл.

На определенных этапах транзита Луны энергетическое влияние будет отличаться. Чтобы правильно планировать зачатие, следует разобраться, какие фазы Луны будут в июле 2023 года и как это повлияет на жизнь малыша:

Растущая (1-2, 18-31 июля) . Очень благоприятный период для зачатия. Постепенный рост энергии укрепит здоровье будущей мамы и малыша, сделает процесс беременности более легким. Позитивная энергетика хорошо отразится и на жизни ребенка: его ожидает множество удачных возможностей и способов проявить свои умения и таланты.

. Очень благоприятный период для зачатия. Постепенный рост энергии укрепит здоровье будущей мамы и малыша, сделает процесс беременности более легким. Позитивная энергетика хорошо отразится и на жизни ребенка: его ожидает множество удачных возможностей и способов проявить свои умения и таланты. Убывающая (4-16 июля) . Снижение энергетического потенциала провоцирует организм на накопление питательных веществ и экономию. Это не лучшим образом отразится на здоровье ребенка и протекании процесса беременности. Однако негативное лунное влияние окажется не таким значительным, чтобы повлиять на жизнь малыша.

. Снижение энергетического потенциала провоцирует организм на накопление питательных веществ и экономию. Это не лучшим образом отразится на здоровье ребенка и протекании процесса беременности. Однако негативное лунное влияние окажется не таким значительным, чтобы повлиять на жизнь малыша. Полнолуние (3 июля) . В этот день мощность влияния Луны окажется максимальной, но это скажется на зачатии крайне негативно. Ребенка ждут большие трудности. Рожденные в полнолуние дети часто имеют крупные проблемы и тяжелее их преодолевают. Для достижения целей приходится прикладывать намного больше усилий, чем остальным.

. В этот день мощность влияния Луны окажется максимальной, но это скажется на зачатии крайне негативно. Ребенка ждут большие трудности. Рожденные в полнолуние дети часто имеют крупные проблемы и тяжелее их преодолевают. Для достижения целей приходится прикладывать намного больше усилий, чем остальным. Новолуние (17 июля). Энергетическое влияние Луны находится на своем минимуме, и это не лучшим образом отражается на здоровье и самочувствии. Вероятность, что зачатие окажется успешным, будет минимальной. На жизнь ребенка новолуние не повлияет ни в худшую, ни в лучшую сторону.

На успешность зачатия, протекание беременности, рождение и дальнейшую жизнь малыша влияет много факторов, а не только Луна. Поэтому вместе с планированием даты очень важно проводить физическую и психологическую подготовку. Рекомендации астрологов являются полезным дополнением к основным мероприятиям.

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Благоприятные дни для зачатия в июле 2023

Дети, зачатые в июле, отличаются своим спокойствием и медлительностью. В делах они скрупулезны и сосредоточены, решают задачи методично и ответственно. Особенности темперамента являются помехой, если нужно очень быстро принимать решения, но их действия всегда обдуманны и приводят к нужному результату. Ошибки, если и случаются, то не имеют каких-либо серьезных последствий.

Наиболее благоприятными днями для зачатия станут 16, 18, 20, 28 июля 2023 года. Звезды обещают детям очень большую удачу и крепкое здоровье. Проблемы будут обходить стороной, а интуиция предупредит об опасностях. Главное, быть уверенным в своих силах и доверять внутреннему чутью.

Хорошими днями в лунном календаре зачатия являются 2, 4, 9, 10, 12, 13, 14, 22, 23, 24, 25, 27 и 31 июля. Астрологи уверяют, что Луна всегда будет на стороне будущих мам и детей. Неприятности, если и будут случаться, окажутся незначительными и не имеющими существенного влияния.

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Неблагоприятные дни для зачатия в июле 2023

Помимо дней, когда зачатие рекомендовано, следует знать и о неблагоприятных днях. Эта информация поможет лучше подготовиться и исключить даже малейшие проблемы.

Самыми неблагоприятными днями месяца астрологи считают 3, 11, 26 и 29 июля. Зачатие в такие моменты может обернуться проблемами не только у ребенка, но и у мамы. На них будет оказываться сильнейшее энергетическое давление. Проблемы начнутся еще на этапе беременности и перетекут в жизненные трудности малыша. Таким детям окажется сложнее найти место в мире и в полной мере влиться в общество.

Согласно астрологическим прогнозам, зачатие будет нежелательным 1, 7, 8, 17 и 30 июля. Жизнь детей будет проходить под знаком частых перемен, которые не всегда приводят к хорошему результату. Также возможны проблемы психологического характера.

Влияние знаков зодиака на зачатие в июле 2023

Немаловажную роль в энергетическом влиянии играет положение Луны по отношению к зодиакальным созвездиям. При составлении прогнозов очень важно учитывать этот фактор. Таблица ниже показывает самые благоприятные дни по лунному календарю зачатия на июль 2023 года.

Дни месяца Знак зодиака Фаза Луны Пол Влияние Луны 1 Стрелец Растущая Мальчик Знак нейтрального влияния. Луна не повлияет на жизнь ребенка. 2 3 Козерог Полнолуние Девочка Крайне неблагоприятный день для зачатия. 4 Убывающая В жизни детей часто происходят несправедливые ситуации. 5 Водолей Мальчик Удача будет часто помогать, но в результате дети станут полагаться на внешние факторы, а не на свои силы. 6 7 Рыбы Девочка Дети растут добрыми, но доверчивыми. Очень часто этим качеством пользуются недоброжелатели. 8 9 Овен Мальчик Ребенок будет наделен сильными лидерскими качествами, но часто думает только о себе, не считаясь с мнением и потребностями окружающих. 10 11 Телец Девочка Очень благоприятный знак. Малыши будут расти в благоприятной обстановке. Добиваться успеха им будет намного проще. 12 13 Близнецы Мальчик Под этим знаком происходит зачатие самых целеустремленных и уверенных в себе личностей. 14 15 16 Рак Девочка Дети будут легко находить общий язык с окружающими и настраивать их на позитивный лад. 17 Новолуние День слабой энергетики. Зачатие маловероятно. 18 Лев Растущая Мальчик Под знаком стихии Огня происходит зачатие людей с крепким здоровьем. Такие личности отличаются большими спортивными успехами. 19 20 21 Дева Девочка Неблагоприятный знак для зачатия. Детям сложнее найти общий язык с другими людьми и адаптироваться в обществе. 22 23 Весы Мальчик Сильное негативное влияние. Недостаток удачи, слабая сила воли и неспособность принимать решения создадут множество проблем. 24 25 26 Скорпион Девочка Оптимизм и жизнерадостность станут отличительными качествами людей, зачатых под этим знаком. Позитивный настрой поможет преодолеть любые жизненные трудности. 27 28 Стрелец Мальчик Знак нейтрального влияния. Луна не повлияет на жизнь ребенка. 29 30 Козерог Девочка В жизни детей часто происходят несправедливые ситуации. 31

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Подведем итог

Лунный календарь на июль 2023 года помогает выбрать самое благоприятное время для зачатия. Астрологи дают ценные советы, которые помогут наладить жизнь ребенка.

Фото Клео.ру