Благоприятные дни для зачатия в июле 2023 года

Когда лучше зачать ребенка по лунному календарю в июле 2023 года: самые благоприятные и неблагоприятные дни, таблица по фазам Луны.
Пополнение в семье – это одно из самых важных событий в жизни семейных пар. И подходить к нему нужно со всей ответственностью, начинания с этапа планирования. Лунный календарь на июль 2023 года показывает, какие дни окажутся самыми благоприятными для зачатия.
Влияние фаз Луны на зачатие в июле 2023
Важность лунного влияния отмечают все, включая представителей научного сообщества. Однако астрологи расширяют энергетику Луны не только на видимые процессы, но и на нематериальную сферу. Эксперты считают, что ночное светило ответственно за многие процессы, которые происходят в организме каждого человека, и эти перемены происходят каждый лунный цикл.
На определенных этапах транзита Луны энергетическое влияние будет отличаться. Чтобы правильно планировать зачатие, следует разобраться, какие фазы Луны будут в июле 2023 года и как это повлияет на жизнь малыша:
- Растущая (1-2, 18-31 июля). Очень благоприятный период для зачатия. Постепенный рост энергии укрепит здоровье будущей мамы и малыша, сделает процесс беременности более легким. Позитивная энергетика хорошо отразится и на жизни ребенка: его ожидает множество удачных возможностей и способов проявить свои умения и таланты.
- Убывающая (4-16 июля). Снижение энергетического потенциала провоцирует организм на накопление питательных веществ и экономию. Это не лучшим образом отразится на здоровье ребенка и протекании процесса беременности. Однако негативное лунное влияние окажется не таким значительным, чтобы повлиять на жизнь малыша.
- Полнолуние (3 июля). В этот день мощность влияния Луны окажется максимальной, но это скажется на зачатии крайне негативно. Ребенка ждут большие трудности. Рожденные в полнолуние дети часто имеют крупные проблемы и тяжелее их преодолевают. Для достижения целей приходится прикладывать намного больше усилий, чем остальным.
- Новолуние (17 июля). Энергетическое влияние Луны находится на своем минимуме, и это не лучшим образом отражается на здоровье и самочувствии. Вероятность, что зачатие окажется успешным, будет минимальной. На жизнь ребенка новолуние не повлияет ни в худшую, ни в лучшую сторону.
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Благоприятные дни для зачатия в июле 2023
Дети, зачатые в июле, отличаются своим спокойствием и медлительностью. В делах они скрупулезны и сосредоточены, решают задачи методично и ответственно. Особенности темперамента являются помехой, если нужно очень быстро принимать решения, но их действия всегда обдуманны и приводят к нужному результату. Ошибки, если и случаются, то не имеют каких-либо серьезных последствий.
Хорошими днями в лунном календаре зачатия являются 2, 4, 9, 10, 12, 13, 14, 22, 23, 24, 25, 27 и 31 июля. Астрологи уверяют, что Луна всегда будет на стороне будущих мам и детей. Неприятности, если и будут случаться, окажутся незначительными и не имеющими существенного влияния.
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Неблагоприятные дни для зачатия в июле 2023
Помимо дней, когда зачатие рекомендовано, следует знать и о неблагоприятных днях. Эта информация поможет лучше подготовиться и исключить даже малейшие проблемы.
Согласно астрологическим прогнозам, зачатие будет нежелательным 1, 7, 8, 17 и 30 июля. Жизнь детей будет проходить под знаком частых перемен, которые не всегда приводят к хорошему результату. Также возможны проблемы психологического характера.
Влияние знаков зодиака на зачатие в июле 2023
Немаловажную роль в энергетическом влиянии играет положение Луны по отношению к зодиакальным созвездиям. При составлении прогнозов очень важно учитывать этот фактор. Таблица ниже показывает самые благоприятные дни по лунному календарю зачатия на июль 2023 года.
|
Дни месяца
|
Знак зодиака
|
Фаза Луны
|
Пол
|
Влияние Луны
|
1
|
Стрелец
|
Растущая
|
Мальчик
|
Знак нейтрального влияния. Луна не повлияет на жизнь ребенка.
|
2
|
3
|
Козерог
|
Полнолуние
|
Девочка
|
Крайне неблагоприятный день для зачатия.
|
4
|
Убывающая
|
В жизни детей часто происходят несправедливые ситуации.
|
5
|
Водолей
|
Мальчик
|
Удача будет часто помогать, но в результате дети станут полагаться на внешние факторы, а не на свои силы.
|
6
|
7
|
Рыбы
|
Девочка
|
Дети растут добрыми, но доверчивыми. Очень часто этим качеством пользуются недоброжелатели.
|
8
|
9
|
Овен
|
Мальчик
|
Ребенок будет наделен сильными лидерскими качествами, но часто думает только о себе, не считаясь с мнением и потребностями окружающих.
|
10
|
11
|
Телец
|
Девочка
|
Очень благоприятный знак. Малыши будут расти в благоприятной обстановке. Добиваться успеха им будет намного проще.
|
12
|
13
|
Близнецы
|
Мальчик
|
Под этим знаком происходит зачатие самых целеустремленных и уверенных в себе личностей.
|
14
|
15
|
16
|
Рак
|
Девочка
|
Дети будут легко находить общий язык с окружающими и настраивать их на позитивный лад.
|
17
|
Новолуние
|
День слабой энергетики. Зачатие маловероятно.
|
18
|
Лев
|
Растущая
|
Мальчик
|
Под знаком стихии Огня происходит зачатие людей с крепким здоровьем. Такие личности отличаются большими спортивными успехами.
|
19
|
20
|
21
|
Дева
|
Девочка
|
Неблагоприятный знак для зачатия. Детям сложнее найти общий язык с другими людьми и адаптироваться в обществе.
|
22
|
23
|
Весы
|
Мальчик
|
Сильное негативное влияние. Недостаток удачи, слабая сила воли и неспособность принимать решения создадут множество проблем.
|
24
|
25
|
26
|
Скорпион
|
Девочка
|
Оптимизм и жизнерадостность станут отличительными качествами людей, зачатых под этим знаком. Позитивный настрой поможет преодолеть любые жизненные трудности.
|
27
|
28
|
Стрелец
|
Мальчик
|
Знак нейтрального влияния. Луна не повлияет на жизнь ребенка.
|
29
|
30
|
Козерог
|
Девочка
|
В жизни детей часто происходят несправедливые ситуации.
|
31
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Подведем итог
Лунный календарь на июль 2023 года помогает выбрать самое благоприятное время для зачатия. Астрологи дают ценные советы, которые помогут наладить жизнь ребенка.
Фото Клео.ру