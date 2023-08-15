Благоприятные дни для финансовых операций в июле 2023

Чтобы достичь материального благополучия, иногда обычных знаний бывает недостаточно. В финансовых делах также требуются удача и покровительство небесных тел. Лунный денежный календарь на июль 2023 года поможет выбрать самое подходящее время для проведения сделок, совершения покупок, обмена валюты и других операций с финансами.

Лунный денежный календарь на июль 2023: таблица

Лунная энергетика сказывается на всех сферах деятельности и регулирует определенные процессы в организме. Так, например, влияние Луны может положительно сказаться на финансовых операциях, если они проводятся в благоприятные дни, или привести к убыткам в противоположном случае.

Лунную энергетику можно использовать себе во благо. Астрологи уверены: при совершении денежных переводов, крупных покупок и обменных операций можно получить дополнительную выгоду. Необходимо лишь выбирать для этого благоприятные дни. Таблица ниже показывает, в какие моменты энергетика будет подходящей для финансовых операций.

Влияние Луны Дата Благоприятное 1, 2, 5, 8, 9, 12, 15, 16, 20, 22, 27, 30, 31 Неблагоприятное 3, 6, 17, 18, 19, 21, 26, 28, 29 Нейтральное 4, 7, 10, 11, 13, 14, 23, 24, 25

В благоприятные дни денежная энергетика усилится под влиянием Луны. В результате многие операции с финансами окажутся успешными и могут принести дополнительную выгоду, если такое возможно. Проблемные ситуации происходят очень редко и быстро решаются в положительную сторону. В благоприятные дни успешными окажутся следующие действия:

крупные банковские переводы;

получение кредитов, одалживание средств;

крупные и мелкие покупки, товары для дома и операции с недвижимостью;

оплата коммунальных и других услуг;

открытие депозитов, инвестирование в надежные проекты.

Луна может оказывать и негативное влияние на успешность финансовых операций. Если был выбран неблагоприятный день, то даже повседневные действия окажутся опасными для семейного бюджета. Одновременно с дополнительными тратами возрастает опасность потерять деньги и другими способами – например, в результате обмана мошенниками.

В нейтральные дни влияние лунной энергетики на сферу финансов будет минимальным. Успех не будет зависеть от внешних энергетических факторов. В такие моменты следует полагаться исключительно на свои умения и способности.

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Благоприятные дни

Астрологи считают, что получить большую прибыль удастся, если проводить финансовые операции в правильное время. При таких условиях снижаются возможные риски, повышается вероятность приобрести качественный товар по скидке, сэкономить деньги на комиссии.

Согласно лунному календарю, наиболее благоприятными денежными днями станут 2, 8, 12, 15, 20, 22 и 31 июля 2023 года. Звезды указывают на успех даже в самых сложных и рискованных делах. Фортуна будет на стороне тех, кто готов идти к своей цели до конца. На даты максимального успеха следует планировать самые ответственные и дорогостоящие мероприятия: покупку и продажу недвижимости, получение кредитов, обменные операции на большую сумму.

Повседневные дела и простые задачи также будут успешными 1, 5, 9, 16, 27 и 30 июля. Риск потери средств в результате переплаты или приобретения некачественного товара будет минимальным. Можно без опаски совершать мелкие и средние покупки и оплачивать услуги. Чем чаще совершаются сделки, тем сильнее будет денежная энергетика в будущем.

Для усиления эффекта можно провести магический ритуал на привлечение денег. Наиболее благоприятным днем для этого считается полнолуние, так как лунная энергетика находится на максимуме.

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Неблагоприятные дни

Для улучшения материального положения важно не только зарабатывать, но и сохранять полученное. Операции с деньгами, проведенные в неблагоприятные дни, приводят к появлению дополнительных рисков, лишних трат и ослаблению энергии денег.

Не рекомендуется проводить даже малейшие финансовые операции в самые неблагоприятные дни: 3, 17, 19, 21 и 29 июля. Астрологи предупреждают, что опасность потери денег возрастет, и даже повседневные покупки приведут к дополнительным тратам.

Нежелательно одалживать и занимать финансовые средства 6, 18, 26 и 28 июля. Негативные аспекты создадут дополнительные сложности при возврате денег. Для обычных покупок и повседневных трат ограничений нет, если они не совершаются за счет кредитных средств. В противном случае покупку лучше перенести на другое время.

Не рекомендуется совершать финансовые операции на сатанинские лунные сутки: 3, 11, 17 и 26 июля. В такие моменты проявляются все негативные качества, присущие каждому человеку. Под влиянием Луны будет сложно принять правильное решение о целесообразности покупки или иных трат.

Когда заниматься финансами в июле 2023 года?

На успешность отдельных финансовых операций могут влиять дополнительные факторы. Чтобы провести сделку успешно, следует выбирать для нее самое подходящее время. Таблица ниже составлена по лунному денежному календарю на июль 2023 года и показывает наиболее благоприятные дни для конкретных операций.

Влияние фазы луны в июле 2023 года

По мнению астрологов, Луна играет очень важную роль в жизни каждого человека. Энергетическое влияние ночного светила регулирует многие внутренние процессы и отражается на результативности совершаемых действий. Чтобы использовать эту энергетику в своих целях, следует детальнее изучить, какие фазы Луны будут наиболее благоприятными для финансовых операций. В июле 2023 года они будут такими:

Растущая (1-2, 18-31 июля) . Постепенный рост лунной энергии позитивно отражается на многих сферах жизни, и финансы не являются исключением. Доходы немного возрастают, появляются возможности для подработки. На растущую Луну не рекомендуется брать кредиты: реальные условия окажутся не такими выгодными, а проценты будут накапливаться быстрее.

. Постепенный рост лунной энергии позитивно отражается на многих сферах жизни, и финансы не являются исключением. Доходы немного возрастают, появляются возможности для подработки. На растущую Луну не рекомендуется брать кредиты: реальные условия окажутся не такими выгодными, а проценты будут накапливаться быстрее. Убывающая (4-16 июля) . Снижение лунного влияния негативно сказывается на доходах. Планировать крупные сделки на этот период нежелательно. А вот для оформления кредита этот период окажется достаточно удачным: можно смело брать деньги под процент, если в этом есть необходимость.

. Снижение лунного влияния негативно сказывается на доходах. Планировать крупные сделки на этот период нежелательно. А вот для оформления кредита этот период окажется достаточно удачным: можно смело брать деньги под процент, если в этом есть необходимость. Полнолуние и новолуние (3 и 17 июля). Самые неблагоприятные дни лунного цикла для финансовых операций. Любые действия с деньгами не принесут выгоды, а траты могут существенно ударить по материальному положению. Рекомендуется избегать любых действий с участием денег.

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Подведем итог

Лунный календарь на июль 2023 года показывает самые удачные моменты для денежных операций. Астрологи советуют придерживаться основных рекомендаций и планировать свои траты только на благоприятные дни.

Фото Клео.ру