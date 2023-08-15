Благоприятные дни для свадьбы в июле 2023 года

Астрологи составляют точные прогнозы для всех сфер жизни, изучая движение Луны. Ночное светило может помочь или навредить в личной жизни, в зависимости от того, когда принимаются судьбоносные решения. Лунный календарь позволит узнать, какие дни окажутся самыми благоприятными для свадьбы в июле 2023 года.

Влияние по лунному календарю

Считается, что лунная энергетика влияет не только на видимые физические процессы, но и оказывает воздействие на нематериальную сферу. Эксперты астрологии считают, что при правильном использовании энергетических потоков можно сделать жизнь заметно проще, призвать удачу на свою сторону и получить другие преимущества. Отмечается, что от выбора даты для свадебной церемонии зависит дальнейшая жизнь семейной пары, то, как будут складываться их отношения.

Для крепкого и надежного брака следует выбирать самые благоприятные дни: 3, 4, 5, 9, 14, 15, 22, 27 и 28 июля 2023 года. Торжественная церемония, назначенная на эти даты, пройдет успешно и весело, неприятных ситуаций или не будет вовсе, или они окажутся незаметными и малозначимыми. Последующая семейная жизнь супругов также окажется благоприятной. На их совместном пути будет минимум ссор, а проблемы и неприятные ситуации обойдут стороной. Сами молодожены станут надежной поддержкой друг другу в сложные минуты жизни.

Неблагоприятными днями для проведения свадебной церемонии станут 1, 2, 6, 7, 11, 13, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 30 и 31 июля. Положение Луны сулит большие проблемы в семьях, образованных в эти даты. Мириться с недостатками и потребностями второй половинки окажется намного сложнее. Существует большая вероятность, что семья не просуществует долго. Чтобы избежать многих проблем, астрологи рекомендуют перенести церемонию на другое время.

Влияние по фазам Луны

При составлении прогнозов астрологи ориентируются не только на рекомендации лунного календаря, но и на другие факторы влияния ночного светила. Одним из важнейших аспектов является фаза Луны. Считается, что на различных этапах своего транзита меняются мощность и направленность влияния. Будучи в различных фазах, Луна может положительно повлиять на брак или же доставить немало проблем молодоженам.

Для правильного выбора даты для свадьбы необходимо узнать, как меняется лунное влияние в различных фазах. В июле 2023 года они будут следующими:

Растущая (1-2, 18-31 июля) . Позитивная динамика роста космической энергии положительно влияет на брак. Данная фаза считается астрологами благоприятной и открывает большие возможности перед молодоженами. Согласно прогнозам, совместная жизнь супругов будет относительно спокойной и благополучной.

. Позитивная динамика роста космической энергии положительно влияет на брак. Данная фаза считается астрологами благоприятной и открывает большие возможности перед молодоженами. Согласно прогнозам, совместная жизнь супругов будет относительно спокойной и благополучной. Убывающая (4-16 июля) . Не самый удачный период, чтобы провести свадьбу, считают эксперты. Снижение энергетического потенциала негативно отразится на отношениях в семье. Супруги будут часто ссориться, даже по пустякам. Впрочем, для опытных пар, которые давно проживают вместе, это не будет существенной проблемой.

. Не самый удачный период, чтобы провести свадьбу, считают эксперты. Снижение энергетического потенциала негативно отразится на отношениях в семье. Супруги будут часто ссориться, даже по пустякам. Впрочем, для опытных пар, которые давно проживают вместе, это не будет существенной проблемой. Полнолуние (3 июля) . Самый благоприятный день для свадьбы в лунном календаре на июль 2023 года. Ночное светило окажет максимальную поддержку. Удачно пройдет и сама церемония, и благоприятно сложится семейная жизнь. Самые крепкие и успешные браки заключались именно в полнолуние, утверждают известные астрологи.

. Самый благоприятный день для свадьбы в лунном календаре на июль 2023 года. Ночное светило окажет максимальную поддержку. Удачно пройдет и сама церемония, и благоприятно сложится семейная жизнь. Самые крепкие и успешные браки заключались именно в полнолуние, утверждают известные астрологи. Новолуние (17 июля). Наиболее неблагоприятный день месяца для проведения торжественной церемонии. Проблемы возникнут еще на этапе подготовки и празднования. В отношениях очень часто будут возникать скандалы, воцарится недоверие, которое перерастет в ревность и конфликты. Как правило, пары, заключившие брак на новолуние, не могут ужиться вместе.

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Влияние по знакам зодиака

Положение Луны относительно зодиакальных созвездий и других небесных тел также считается одним из самых главных факторов влияния. Его необходимо учитывать, чтобы составить достоверный прогноз и выбрать удачную дату для свадьбы. В июле 2023 года Луна будет в таких знаках зодиака:

Овен (9, 10 июля) . Неблагоприятный знак. Не стоит проводить торжество, чтобы не привлечь в жизнь неудачи и ревность. Доверия в семье не будет, супруги начнут постоянно подозревать друг друга в неверности.

. Неблагоприятный знак. Не стоит проводить торжество, чтобы не привлечь в жизнь неудачи и ревность. Доверия в семье не будет, супруги начнут постоянно подозревать друг друга в неверности. Телец (11, 12) . Самый благоприятный знак, чтобы провести свадьбу. Семьи, основанные на Луну в Тельце, считаются самыми крепкими и счастливыми.

. Самый благоприятный знак, чтобы провести свадьбу. Семьи, основанные на Луну в Тельце, считаются самыми крепкими и счастливыми. Близнецы (13, 14, 15) . Нейтральный знак. Луна не окажет заметного влияния на свадьбу и семейную жизнь пары.

. Нейтральный знак. Луна не окажет заметного влияния на свадьбу и семейную жизнь пары. Рак (16, 17) . Благоприятный знак. Церемония пройдет удачно, оставив после себя приятные эмоции. Подходящее время для супругов, которые ценят спокойствие и время, проведенное наедине.

. Благоприятный знак. Церемония пройдет удачно, оставив после себя приятные эмоции. Подходящее время для супругов, которые ценят спокойствие и время, проведенное наедине. Лев (18, 19, 20) . Нейтральный знак. Луна не окажет заметного влияния на свадьбу и семейную жизнь пары.

. Нейтральный знак. Луна не окажет заметного влияния на свадьбу и семейную жизнь пары. Дева (21, 22) . Неблагоприятный знак. Свадьба повлияет на денежную энергетику. Супругам будет очень сложно обеспечить материальное благополучие.

. Неблагоприятный знак. Свадьба повлияет на денежную энергетику. Супругам будет очень сложно обеспечить материальное благополучие. Весы (23, 24, 25) . Неблагоприятный знак. Свадьба пройдет плохо, а конфликты распространятся и на совместную жизнь. Молодожены будут часто ссориться, даже по мелочам.

. Неблагоприятный знак. Свадьба пройдет плохо, а конфликты распространятся и на совместную жизнь. Молодожены будут часто ссориться, даже по мелочам. Скорпион (26, 27) . Самый неблагоприятный знак. В жизни пары будет много проблем, на которые им не удастся повлиять. Неприятности начнутся с первых дней совместной жизни.

. Самый неблагоприятный знак. В жизни пары будет много проблем, на которые им не удастся повлиять. Неприятности начнутся с первых дней совместной жизни. Стрелец (1, 2, 28, 29) . Благоприятный знак. В эти дни можно оформлять союз творческим личностям. Супруги будут вдохновлять друг друга на новые свершения.

. Благоприятный знак. В эти дни можно оформлять союз творческим личностям. Супруги будут вдохновлять друг друга на новые свершения. Козерог (3, 4, 30, 31) . Нейтральный знак. Луна не окажет заметного влияния на свадьбу и семейную жизнь пары.

. Нейтральный знак. Луна не окажет заметного влияния на свадьбу и семейную жизнь пары. Водолей (5, 6) . Благоприятный знак. Эти дни будут удачными, если молодожены ценят доверие в отношениях. Однако романтических моментов будет мало, и для некоторых пар это может стать большой проблемой.

. Благоприятный знак. Эти дни будут удачными, если молодожены ценят доверие в отношениях. Однако романтических моментов будет мало, и для некоторых пар это может стать большой проблемой. Рыбы (7, 8). Благоприятный знак. Лучшее время для личностей, которые любят веселье, радость и яркие эмоции. Не самый лучший период для спокойных и сосредоточенных на работе супругов.

Сводная таблица благоприятных дней для свадьбы на июль 2023 года

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Чтобы определить, какие дни будут благоприятными для свадьбы в июле 2023 года, следует учитывать все факторы и рекомендации лунного календаря. Таблица ниже показывает, когда лучше провести торжество, а в какие моменты это будет не лучшей идеей.

Дни месяца Знаки зодиака Фаза Луны Каким окажется день 1 Стрелец Растущая Благоприятный 2 3 Козерог Полнолуние 4 Убывающая Нейтральный 5 Водолей Благоприятный 6 Неблагоприятный 7 Рыбы 8 Нейтральный 9 Овен Неблагоприятный 10 11 Телец 12 Нейтральный 13 Близнецы Неблагоприятный 14 Нейтральный 15 16 Рак 17 Новолуние Неблагоприятный 18 Лев Растущая Благоприятный 19 Нейтральный 20 Благоприятный 21 Дева Неблагоприятный 22 Благоприятный 23 Весы Нейтральный 24 Неблагоприятный 25 26 Скорпион 27 Благоприятный 28 Стрелец 29 30 Козерог Нейтральный 31

Подведем итог

Лунный календарь сообщает, какие дни будут благоприятными для свадьбы в июле 2023 года. Рекомендации астрологов помогут избежать многих проблем в семейной жизни.

Фото Клео.ру