Когда будут магнитные бури и неблагоприятные дни в июле 2023 года. Какую опасность магнитные бури представляют для метеочувствительных людей.
Не секрет, что Солнце оказывает прямое влияние на здоровье каждого человека. Но наибольшее влияние оказывают солнечные бури на самочувствие метеозависимых людей. Предлагаем узнать, когда будут проходить магнитные бури в июле 2023 года, чтобы лучше подготовиться к этому событию.
Влияние магнитных бурь на самочувствие человека
Во время солнечного возмущения происходит выброс большого количества энергии. Энергетические потоки влияют на магнитное поле планет, которых они достигают. Это касается и Земли. Такие процессы происходят регулярно, и многие люди просто перестают замечать изменения. Меньше всего везет людям, страдающим метеозависимостью. Даже малейшие погодные и магнитные изменения крайне негативно отражаются на здоровье. Согласно статистике, на проблемы с самочувствием жалуется около 10% людей, а явно ощущают геомагнитные изменения более трети проживающих на нашей планете.
Официальная медицина пока не включает метеозависимость в список заболеваний, хотя многие врачи подтверждают изменения в работе организма во время магнитных бурь. Утверждается, что в такие моменты меняется вязкость крови, тем самым увеличивается риск образования тромбов, а также других проблем сердечно-сосудистой системы.
Могут появляться и другие симптомы, на которые следует обратить внимание:
- внезапные головные боли;
- нарушение сердечного ритма, повышение давления;
- перемены в настроении, сильная усталость или гиперактивность, раздражительность и агрессия;
- общая слабость, снижение защитных возможностей организма, нестандартная реакция на лечение;
- головокружение и обмороки.
Когда будут магнитные бури в июле 2023 года
Вспышки на Солнце – это явление, которое нельзя контролировать. Вместо этого можно подготовиться к энергетическому всплеску и провести профилактические мероприятия. Они помогут укрепить иммунитет и нервную систему, снять нагрузку на организм и уменьшить неприятные симптомы.
Чтобы подготовиться к неблагоприятным дням, необходимо знать, когда именно будут магнитные бури в июле 2023 года. Дата и сила геомагнитного возмущения показаны в таблице ниже.
Как подготовиться к магнитным бурям: рекомендации экспертов
Многих проблем со здоровьем удается избежать, если вовремя проводить профилактику и проходить медицинские осмотры. Это правило относится и к магнитным бурям. Эксперты советуют заниматься оздоровительными и подготовительными процедурами как в дни магнитных бурь, так и перед ними.
Следующие мероприятия помогут снизить или полностью убрать неприятные симптомы:
- Ограничение физической активности. Движение – это жизнь. Занятия спортом определенно несут пользу для здоровья, но в дни высокой солнечной активности они лишь навредят.
- Водные процедуры, основанные на температурном контрасте. Считается, что такие мероприятия помогают укрепить сердце и сосуды, поэтому их регулярная практика поможет снизить симптомы. Но в сами дни магнитных бурь принимать контрастный душ не рекомендуется. Он создаст дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.
- Нормализация рациона питания. За несколько дней до наступления неблагоприятных дат рекомендуется внести изменения в меню. Следует убрать жирные, острые и соленые блюда, так как они негативно влияют на обмен веществ.
- Употребление большего количества воды. Достаточное количество жидкости поможет привести обмен веществ в норму. Рекомендуется пить только чистую воду или травяные чаи. Черный крепкий чай и кофе категорически противопоказаны в дни магнитных бурь.
- Меньше участвовать в конфликтах. Эксперты рекомендуют пребывать в спокойной обстановке, а если сделать это не удается, то проще относиться к проблеме. Во время стрессовых ситуаций повышается давление, а это крайне противопоказано в неблагоприятные дни.
- Отказ от спиртных напитков и табака. Необходимо прекратить прием алкоголя за три дня до наступления критического момента, чтобы продукты распада успели выйти из организма. Никотин, содержащийся в табаке, приводит к сужению сосудов, что также создает дополнительный фактор риска.
- Контроль состояния. Необходимо следить за изменениями в состоянии здоровья, а при его резком ухудшении – обращаться за медицинской помощью. Это особенно важно для людей старшего возраста.
Другие неблагоприятные дни в июле 2023 года
По мнению астрологов, проблемы для человека создает не только Солнце, но и Луна. И хотя такое влияние не подтверждается официальной медициной, не стоит его полностью игнорировать. В астрологических прогнозах утверждается, что чаще всего проблемы возникают у людей престарелого возраста и лиц с ослабленным иммунитетом.
Согласно лунному календарю, в июле 2023 года будут такие неблагоприятные дни:
- 3 июля (полнолуние). В этой фазе энергетика Луны находится на максимальном уровне, и это не сулит нечего хорошего здоровью. Организм очень резко реагирует на любые внешние факторы, и это может давать нежелательные результаты при лечении и оздоровлении.
- 17 июля (новолуние). В данной фазе здоровье будет ухудшаться по противоположной причине – из-за недостатка энергии. Человек ощущает себя более уставшим, чем обычно. Достается и иммунитету – он с трудом борется с негативными внешними факторами.
- 10 и 26 июля (первая и третья четверть Луны). В такие моменты человек наиболее уязвим эмоционально. Любые стрессовые ситуации будут сильно отражаться на общем самочувствии.
- 3, 11, 17 и 26 июля (сатанинские лунные сутки). По мнению астрологов, в эти даты проявляются все отрицательные качества человека. Под влиянием Луны он может совершать необдуманные и рискованные поступки, что в конечно итоге приведет к проблемам со здоровьем.
Подведем итог
В июле 2023 года ожидаются магнитные бури сильной, средней и слабой мощностей. Геомагнитное возмущение доставит метеочувствительным людям немало проблем со здоровьем. Следует заранее подготовиться к опасным дням и провести профилактику. Это поможет снизить неприятные симптомы или вовсе убрать их.
Фото Клео.ру