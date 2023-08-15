Не секрет, что Солнце оказывает прямое влияние на здоровье каждого человека. Но наибольшее влияние оказывают солнечные бури на самочувствие метеозависимых людей. Предлагаем узнать, когда будут проходить магнитные бури в июле 2023 года, чтобы лучше подготовиться к этому событию.

Влияние магнитных бурь на самочувствие человека

Во время солнечного возмущения происходит выброс большого количества энергии. Энергетические потоки влияют на магнитное поле планет, которых они достигают. Это касается и Земли. Такие процессы происходят регулярно, и многие люди просто перестают замечать изменения. Меньше всего везет людям, страдающим метеозависимостью. Даже малейшие погодные и магнитные изменения крайне негативно отражаются на здоровье. Согласно статистике, на проблемы с самочувствием жалуется около 10% людей, а явно ощущают геомагнитные изменения более трети проживающих на нашей планете.

Официальная медицина пока не включает метеозависимость в список заболеваний, хотя многие врачи подтверждают изменения в работе организма во время магнитных бурь. Утверждается, что в такие моменты меняется вязкость крови, тем самым увеличивается риск образования тромбов, а также других проблем сердечно-сосудистой системы.

Могут появляться и другие симптомы, на которые следует обратить внимание:

внезапные головные боли;

нарушение сердечного ритма, повышение давления;

перемены в настроении, сильная усталость или гиперактивность, раздражительность и агрессия;

общая слабость, снижение защитных возможностей организма, нестандартная реакция на лечение;

головокружение и обмороки.

Перечисленные симптомы являются самыми распространенными, но этот список не исчерпывающий. Каждый человек уникален и по-разному переносит влияние магнитных бурь. Если какие-то из симптомов появились впервые, то это является поводом, чтобы обратиться к лечащему врачу и пройти медицинское обследование. Это позволит выявить проблемы в работе организма на ранней стадии и начать своевременное лечение.

Когда будут магнитные бури в июле 2023 года

Вспышки на Солнце – это явление, которое нельзя контролировать. Вместо этого можно подготовиться к энергетическому всплеску и провести профилактические мероприятия. Они помогут укрепить иммунитет и нервную систему, снять нагрузку на организм и уменьшить неприятные симптомы.

Чтобы подготовиться к неблагоприятным дням, необходимо знать, когда именно будут магнитные бури в июле 2023 года. Дата и сила геомагнитного возмущения показаны в таблице ниже.

В июле 2023 года будет довольно много неблагоприятных дней для людей с метеочувствительностью. Магнитные бури средней и сильной мощности принесут немало проблем со здоровьем, поэтому необходимо основательно подготовиться к этому явлению.

Как подготовиться к магнитным бурям: рекомендации экспертов

Многих проблем со здоровьем удается избежать, если вовремя проводить профилактику и проходить медицинские осмотры. Это правило относится и к магнитным бурям. Эксперты советуют заниматься оздоровительными и подготовительными процедурами как в дни магнитных бурь, так и перед ними.

Следующие мероприятия помогут снизить или полностью убрать неприятные симптомы:

Ограничение физической активности . Движение – это жизнь. Занятия спортом определенно несут пользу для здоровья, но в дни высокой солнечной активности они лишь навредят.

. Движение – это жизнь. Занятия спортом определенно несут пользу для здоровья, но в дни высокой солнечной активности они лишь навредят. Водные процедуры, основанные на температурном контрасте . Считается, что такие мероприятия помогают укрепить сердце и сосуды, поэтому их регулярная практика поможет снизить симптомы. Но в сами дни магнитных бурь принимать контрастный душ не рекомендуется. Он создаст дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

. Считается, что такие мероприятия помогают укрепить сердце и сосуды, поэтому их регулярная практика поможет снизить симптомы. Но в сами дни магнитных бурь принимать контрастный душ не рекомендуется. Он создаст дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Нормализация рациона питания . За несколько дней до наступления неблагоприятных дат рекомендуется внести изменения в меню. Следует убрать жирные, острые и соленые блюда, так как они негативно влияют на обмен веществ.

. За несколько дней до наступления неблагоприятных дат рекомендуется внести изменения в меню. Следует убрать жирные, острые и соленые блюда, так как они негативно влияют на обмен веществ. Употребление большего количества воды . Достаточное количество жидкости поможет привести обмен веществ в норму. Рекомендуется пить только чистую воду или травяные чаи. Черный крепкий чай и кофе категорически противопоказаны в дни магнитных бурь.

. Достаточное количество жидкости поможет привести обмен веществ в норму. Рекомендуется пить только чистую воду или травяные чаи. Черный крепкий чай и кофе категорически противопоказаны в дни магнитных бурь. Меньше участвовать в конфликтах . Эксперты рекомендуют пребывать в спокойной обстановке, а если сделать это не удается, то проще относиться к проблеме. Во время стрессовых ситуаций повышается давление, а это крайне противопоказано в неблагоприятные дни.

. Эксперты рекомендуют пребывать в спокойной обстановке, а если сделать это не удается, то проще относиться к проблеме. Во время стрессовых ситуаций повышается давление, а это крайне противопоказано в неблагоприятные дни. Отказ от спиртных напитков и табака . Необходимо прекратить прием алкоголя за три дня до наступления критического момента, чтобы продукты распада успели выйти из организма. Никотин, содержащийся в табаке, приводит к сужению сосудов, что также создает дополнительный фактор риска.

. Необходимо прекратить прием алкоголя за три дня до наступления критического момента, чтобы продукты распада успели выйти из организма. Никотин, содержащийся в табаке, приводит к сужению сосудов, что также создает дополнительный фактор риска. Контроль состояния. Необходимо следить за изменениями в состоянии здоровья, а при его резком ухудшении – обращаться за медицинской помощью. Это особенно важно для людей старшего возраста.

Другие неблагоприятные дни в июле 2023 года

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По мнению астрологов, проблемы для человека создает не только Солнце, но и Луна. И хотя такое влияние не подтверждается официальной медициной, не стоит его полностью игнорировать. В астрологических прогнозах утверждается, что чаще всего проблемы возникают у людей престарелого возраста и лиц с ослабленным иммунитетом.

Согласно лунному календарю, в июле 2023 года будут такие неблагоприятные дни:

3 июля (полнолуние) . В этой фазе энергетика Луны находится на максимальном уровне, и это не сулит нечего хорошего здоровью. Организм очень резко реагирует на любые внешние факторы, и это может давать нежелательные результаты при лечении и оздоровлении.

. В этой фазе энергетика Луны находится на максимальном уровне, и это не сулит нечего хорошего здоровью. Организм очень резко реагирует на любые внешние факторы, и это может давать нежелательные результаты при лечении и оздоровлении. 17 июля (новолуние) . В данной фазе здоровье будет ухудшаться по противоположной причине – из-за недостатка энергии. Человек ощущает себя более уставшим, чем обычно. Достается и иммунитету – он с трудом борется с негативными внешними факторами.

. В данной фазе здоровье будет ухудшаться по противоположной причине – из-за недостатка энергии. Человек ощущает себя более уставшим, чем обычно. Достается и иммунитету – он с трудом борется с негативными внешними факторами. 10 и 26 июля (первая и третья четверть Луны) . В такие моменты человек наиболее уязвим эмоционально. Любые стрессовые ситуации будут сильно отражаться на общем самочувствии.

. В такие моменты человек наиболее уязвим эмоционально. Любые стрессовые ситуации будут сильно отражаться на общем самочувствии. 3, 11, 17 и 26 июля (сатанинские лунные сутки). По мнению астрологов, в эти даты проявляются все отрицательные качества человека. Под влиянием Луны он может совершать необдуманные и рискованные поступки, что в конечно итоге приведет к проблемам со здоровьем.

Подведем итог

В июле 2023 года ожидаются магнитные бури сильной, средней и слабой мощностей. Геомагнитное возмущение доставит метеочувствительным людям немало проблем со здоровьем. Следует заранее подготовиться к опасным дням и провести профилактику. Это поможет снизить неприятные симптомы или вовсе убрать их.

Фото Клео.ру