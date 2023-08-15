Благоприятные дни для маникюра в июле 2023 года

Астрологи утверждают, что можно получить хороший результат от маникюрных процедур, если посещать салон строго в благоприятные дни. Лунный календарь на июль 2023 года поможет определить самое лучшее время для маникюра.

Маникюр по фазам Луны в июле 2023

Влияние Луны распространяется на все сферы жизни человека. Лунная энергетика затрагивает не только наблюдаемые процессы, но и нематериальные аспекты. Космические потоки регулируют работу организма, это отражается на физическом и психологическом состоянии человека. Как результат, изменения происходят и в сопутствующих сферах. Например, лунное влияние сказывается на результативности косметических процедур.

Выбирая удачное время, любительницы красивого маникюра могут получить более интересный результат, а ногти лучше отреагируют на уход. И наоборот, делая процедуры в неблагоприятные дни, можно нанести большой вред ногтям и коже рук. Результат работы мастера оставит лишь неприятные воспоминания и эмоции.

Чтобы выбирать только благоприятные дни, следует разобраться, как меняется энергетическое влияние на маникюр в различных фазах Луны:

Растущая (1-2, 18-31 июля) . В этой фазе отмечается постепенное возрастание лунной энергии. Положительная динамика активизирует процессы роста ногтей, а также ускоренное обновление клеток. Данный период будет удачным для любительниц часто менять дизайн и форму маникюра. Процесс роста энерго- и ресурсозатратный, поэтому ногтям необходим усиленный уход и подпитка полезными элементами.

. В этой фазе отмечается постепенное возрастание лунной энергии. Положительная динамика активизирует процессы роста ногтей, а также ускоренное обновление клеток. Данный период будет удачным для любительниц часто менять дизайн и форму маникюра. Процесс роста энерго- и ресурсозатратный, поэтому ногтям необходим усиленный уход и подпитка полезными элементами. Убывающая (4-16 июля) . В противоположной фазе происходит замедление процессов. Организм активно накапливает питательные вещества и выводит все лишнее. Любительницы коротких ногтей могут воспользоваться благоприятным периодом: маникюр сохранится дольше. Также благоприятный эффект окажут коррекция и процедуры по очищению кожи.

. В противоположной фазе происходит замедление процессов. Организм активно накапливает питательные вещества и выводит все лишнее. Любительницы коротких ногтей могут воспользоваться благоприятным периодом: маникюр сохранится дольше. Также благоприятный эффект окажут коррекция и процедуры по очищению кожи. Полнолуние (3 июля) . Эта фаза Луны считается неблагоприятной. Астрологи уверены, что в этот период повышается риск получить травму. Даже опытный мастер может допустить ошибку. При работе с острыми инструментами необходима максимальная осторожность.

. Эта фаза Луны считается неблагоприятной. Астрологи уверены, что в этот период повышается риск получить травму. Даже опытный мастер может допустить ошибку. При работе с острыми инструментами необходима максимальная осторожность. Новолуние (17 июля). Самый энергетически слабый день. Недостаток энергии негативно сказывается и на внешнем виде ногтей, и на результате работы мастера. Любые процедуры, включая лечение, оздоровление и уход, принесут больше вреда, чем пользы. Рекомендуется посвятить этот день отдыху.

Читайте также: Лунный календарь здоровья на июль 2023 года

Благоприятные дни для маникюра в июле 2023

Наблюдая за транзитом Луны и других небесных тел, астрологи научились находить закономерности. Эти знания помогают экспертам составлять достоверные прогнозы, а людям – улучшать качество жизни и достигать успеха во многих сферах. Предлагаем узнать, какие дни станут благоприятными для маникюра по лунному календарю на июль 2023 года. Данная информация окажется полезной при планировании визита к мастеру и распределения времени на другие задачи.

Самыми подходящими днями для посещения маникюрного салона станут 5, 18, 19, 21, 24 и 31 июля. Под благоприятным влиянием Луны удастся воплотить в жизнь любые задумки и планы. Астрологи обещают успех в любых начинаниях, если настроиться на них и относиться к ним серьезно. Для работы можно пробовать новые составы и лаки. Эксперименты не навредят ногтям.

Для маникюра в домашних условиях и простых процедур подойдут 2, 10, 11, 14, 20, 22, 29 и 30 июля. Энергетика Луны также окажется благоприятной, но недостаточной для сложных работ. Делая маникюр острыми инструментами, необходимо помнить о правилах безопасности: присутствует небольшая вероятность пораниться. Эксперименты со средствами по уходу проводить не рекомендуется, они могут нанести вред ногтям, а на коже рук появится аллергическая реакция.

В июле 2023 года приветствуются сдержанные оттенки: пепельный, тёмно-пудровый, малахитовый, холодный синий и стальной. Они символизируют спокойствие, достаток и состояние медитации. По мнению экспертов, такие цвета помогают сохранять эмоциональный баланс в сложных ситуациях.

Не рекомендуется делать маникюр 3, 4, 6, 9, 13, 16, 17, 23 и 26 июля. Проводить процедуры в такие моменты категорически не рекомендуются. Результат работы мастера окажется неудовлетворительным и может нанести серьезный вред ногтям.

Когда лучше делать маникюр по лунному календарю в июле 2023

​

На результативности маникюра и уходовых процедур сказывается несколько факторов одновременно. Поэтому необходимо учитывать и дополнительное влияние. В таблице показаны благоприятные дни для маникюра с учетом рекомендаций лунного календаря на июль 2023 года, а также изменений по фазам Луны и знакам зодиака.

Дни месяца Созвездие Фаза лунного цикла Рекомендации 1 Стрелец Растущая Звезды указывают на благоприятные возможности для экспериментов. Можно пробовать что-то новое. 2 3 Козерог Полнолуние Неблагоприятный день для обрезного маникюра. Можно проводить лечение и оздоровление. 4 Убывающая Благоприятный знак для любых работ на ногтях. Они пройдут успешно и будут длительное время радовать любительниц маникюра. 5 Водолей Знак красоты и здоровья. Для получения максимального результата необходимо сосредоточить усилия на лечении, оздоровлении и устранении дефектов. 6 7 Рыбы Звезды предупреждают об опасности травм. Строго противопоказан обрезной маникюр. Допускается лишь небольшая коррекция без использования острых инструментов. 8 9 Овен Маникюр в этот день не нанесет вреда ногтям, но может разочаровать результатом. 10 11 Телец Допускаются незначительные изменения и коррекция. Сложные работы сопряжены с большими рисками и травмами. 12 13 Близнецы Любые косметические процедуры негативно скажутся на здоровье ногтей. Они станут тонкими и ломкими. 14 15 16 Рак Обрезка ногтей приведет к снижению энергетических возможностей организма. Возможны проблемы с иммунитетом. 17 Новолуние Неблагоприятный день для любых процедур на ногтях и коже рук. 18 Лев Растущая Знак поддерживает творчество и стремление к проявлению индивидуальности. Можно выразить это в необычных рисунках. 19 20 21 Дева Благоприятные дни как для сложных маникюрных работ, так и для оздоровления и лечения. 22 23 Весы Максимум времени нужно уделить лечебным и оздоровительным процедурам, они будут самыми эффективными. 24 25 26 Скорпион Нейтральный день для маникюрных процедур. Луна не будет влиять на результативность работы. 27 28 Стрелец Звезды указывают на благоприятные возможности для экспериментов. Можно пробовать что-то новое. 29 30 Козерог Благоприятный знак для любых работ на ногтях. Они пройдут успешно и будут длительное время радовать любительниц маникюра. 31

Читайте также: Благоприятные дни для свадьбы в июле 2023 года

Подведем итог

Лунный календарь на июль 2023 года помогает выбрать самое лучшее время для маникюра. Визит к мастеру может приятно удивить результатом, если выбирать для этого правильные дни.

Фото Клео.ру