Благоприятные дни для маникюра в июле 2023 года

Когда лучше всего делать маникюр по лунному календарю в июле 2023 года: самые благоприятные и неблагоприятные дни, таблица.
Астрологи утверждают, что можно получить хороший результат от маникюрных процедур, если посещать салон строго в благоприятные дни. Лунный календарь на июль 2023 года поможет определить самое лучшее время для маникюра.
Маникюр по фазам Луны в июле 2023
Влияние Луны распространяется на все сферы жизни человека. Лунная энергетика затрагивает не только наблюдаемые процессы, но и нематериальные аспекты. Космические потоки регулируют работу организма, это отражается на физическом и психологическом состоянии человека. Как результат, изменения происходят и в сопутствующих сферах. Например, лунное влияние сказывается на результативности косметических процедур.
Выбирая удачное время, любительницы красивого маникюра могут получить более интересный результат, а ногти лучше отреагируют на уход. И наоборот, делая процедуры в неблагоприятные дни, можно нанести большой вред ногтям и коже рук. Результат работы мастера оставит лишь неприятные воспоминания и эмоции.
Чтобы выбирать только благоприятные дни, следует разобраться, как меняется энергетическое влияние на маникюр в различных фазах Луны:
- Растущая (1-2, 18-31 июля). В этой фазе отмечается постепенное возрастание лунной энергии. Положительная динамика активизирует процессы роста ногтей, а также ускоренное обновление клеток. Данный период будет удачным для любительниц часто менять дизайн и форму маникюра. Процесс роста энерго- и ресурсозатратный, поэтому ногтям необходим усиленный уход и подпитка полезными элементами.
- Убывающая (4-16 июля). В противоположной фазе происходит замедление процессов. Организм активно накапливает питательные вещества и выводит все лишнее. Любительницы коротких ногтей могут воспользоваться благоприятным периодом: маникюр сохранится дольше. Также благоприятный эффект окажут коррекция и процедуры по очищению кожи.
- Полнолуние (3 июля). Эта фаза Луны считается неблагоприятной. Астрологи уверены, что в этот период повышается риск получить травму. Даже опытный мастер может допустить ошибку. При работе с острыми инструментами необходима максимальная осторожность.
- Новолуние (17 июля). Самый энергетически слабый день. Недостаток энергии негативно сказывается и на внешнем виде ногтей, и на результате работы мастера. Любые процедуры, включая лечение, оздоровление и уход, принесут больше вреда, чем пользы. Рекомендуется посвятить этот день отдыху.
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Благоприятные дни для маникюра в июле 2023
Наблюдая за транзитом Луны и других небесных тел, астрологи научились находить закономерности. Эти знания помогают экспертам составлять достоверные прогнозы, а людям – улучшать качество жизни и достигать успеха во многих сферах. Предлагаем узнать, какие дни станут благоприятными для маникюра по лунному календарю на июль 2023 года. Данная информация окажется полезной при планировании визита к мастеру и распределения времени на другие задачи.
Для маникюра в домашних условиях и простых процедур подойдут 2, 10, 11, 14, 20, 22, 29 и 30 июля. Энергетика Луны также окажется благоприятной, но недостаточной для сложных работ. Делая маникюр острыми инструментами, необходимо помнить о правилах безопасности: присутствует небольшая вероятность пораниться. Эксперименты со средствами по уходу проводить не рекомендуется, они могут нанести вред ногтям, а на коже рук появится аллергическая реакция.
В июле 2023 года приветствуются сдержанные оттенки: пепельный, тёмно-пудровый, малахитовый, холодный синий и стальной. Они символизируют спокойствие, достаток и состояние медитации. По мнению экспертов, такие цвета помогают сохранять эмоциональный баланс в сложных ситуациях.
Когда лучше делать маникюр по лунному календарю в июле 2023
На результативности маникюра и уходовых процедур сказывается несколько факторов одновременно. Поэтому необходимо учитывать и дополнительное влияние. В таблице показаны благоприятные дни для маникюра с учетом рекомендаций лунного календаря на июль 2023 года, а также изменений по фазам Луны и знакам зодиака.
|
Дни месяца
|
Созвездие
|
Фаза лунного цикла
|
Рекомендации
|
1
|
Стрелец
|
Растущая
|
Звезды указывают на благоприятные возможности для экспериментов. Можно пробовать что-то новое.
|
2
|
3
|
Козерог
|
Полнолуние
|
Неблагоприятный день для обрезного маникюра. Можно проводить лечение и оздоровление.
|
4
|
Убывающая
|
Благоприятный знак для любых работ на ногтях. Они пройдут успешно и будут длительное время радовать любительниц маникюра.
|
5
|
Водолей
|
Знак красоты и здоровья. Для получения максимального результата необходимо сосредоточить усилия на лечении, оздоровлении и устранении дефектов.
|
6
|
7
|
Рыбы
|
Звезды предупреждают об опасности травм. Строго противопоказан обрезной маникюр. Допускается лишь небольшая коррекция без использования острых инструментов.
|
8
|
9
|
Овен
|
Маникюр в этот день не нанесет вреда ногтям, но может разочаровать результатом.
|
10
|
11
|
Телец
|
Допускаются незначительные изменения и коррекция. Сложные работы сопряжены с большими рисками и травмами.
|
12
|
13
|
Близнецы
|
Любые косметические процедуры негативно скажутся на здоровье ногтей. Они станут тонкими и ломкими.
|
14
|
15
|
16
|
Рак
|
Обрезка ногтей приведет к снижению энергетических возможностей организма. Возможны проблемы с иммунитетом.
|
17
|
Новолуние
|
Неблагоприятный день для любых процедур на ногтях и коже рук.
|
18
|
Лев
|
Растущая
|
Знак поддерживает творчество и стремление к проявлению индивидуальности. Можно выразить это в необычных рисунках.
|
19
|
20
|
21
|
Дева
|
Благоприятные дни как для сложных маникюрных работ, так и для оздоровления и лечения.
|
22
|
23
|
Весы
|
Максимум времени нужно уделить лечебным и оздоровительным процедурам, они будут самыми эффективными.
|
24
|
25
|
26
|
Скорпион
|
Нейтральный день для маникюрных процедур. Луна не будет влиять на результативность работы.
|
27
|
28
|
Стрелец
|
Звезды указывают на благоприятные возможности для экспериментов. Можно пробовать что-то новое.
|
29
|
30
|
Козерог
|
Благоприятный знак для любых работ на ногтях. Они пройдут успешно и будут длительное время радовать любительниц маникюра.
|
31
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Подведем итог
Лунный календарь на июль 2023 года помогает выбрать самое лучшее время для маникюра. Визит к мастеру может приятно удивить результатом, если выбирать для этого правильные дни.
Фото Клео.ру