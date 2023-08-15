Лунный календарь здоровья на июль 2023 года

Космическая энергетика отражается на многих процессах, которые происходят на нашей планете. Лунный календарь на июль 2023 года указывает, какие дни будут благоприятными для здоровья, а когда не стоит проводить оздоровительные процедуры.

Влияние Луны на здоровье

Известно, что транзит небесных тел играет важную роль в поддержании процессов, которые происходят на нашей планете. Наибольшее влияние оказывает естественный спутник Земли – Луна.

Астрологи уверены, что транзит ночного светила регулирует не только наблюдаемые физические процессы, но и более тонкие энергетические сферы. По мнению экспертов, лунное влияние может помочь любому человеку в повседневных делах. Например, оздоровительные процедуры будут намного эффективнее, если проводить их строго в благоприятные дни.

Чтобы выбирать самое подходящее время, следует детальнее изучить, как лунная энергетика отражается на состоянии здоровья человека. В июле 2023 года будут такие фазы Луны:

Растущая (1-2, 18-31 июля) . Эта фаза всегда ассоциируется с обновлением и возрождением. И не зря. На этапе роста активизируется большинство процессов, ускоряется обмен веществ, происходит ускоренное обновление клеток. Человек ощущает прилив сил и энергии, повышаются физические возможности и психологическая устойчивость. На эти дни можно смело планировать занятия в спортзале, старт диет и другие изменения в образе жизни.

. Эта фаза всегда ассоциируется с обновлением и возрождением. И не зря. На этапе роста активизируется большинство процессов, ускоряется обмен веществ, происходит ускоренное обновление клеток. Человек ощущает прилив сил и энергии, повышаются физические возможности и психологическая устойчивость. На эти дни можно смело планировать занятия в спортзале, старт диет и другие изменения в образе жизни. Убывающая (4-16 июля) . Будучи противоположностью фазе роста, в этот период происходит замедление некоторых жизненных процессов. Организм накапливает энергию и избавляется от всего, что он классифицирует как лишнее и ненужное. Процедуры по очистке кожи и удалению дефектов окажутся очень эффективными. Также на убывающую луну можно планировать плановые операции.

. Будучи противоположностью фазе роста, в этот период происходит замедление некоторых жизненных процессов. Организм накапливает энергию и избавляется от всего, что он классифицирует как лишнее и ненужное. Процедуры по очистке кожи и удалению дефектов окажутся очень эффективными. Также на убывающую луну можно планировать плановые операции. Полнолуние (3 июля) . В этой фазе лунная энергетика будет максимальной, но такое влияние станет негативным для человека. Организм резко реагирует на внешние раздражители, в том числе, психологические. Возможны приступы агрессии и принятие необдуманных решений и поступков.

. В этой фазе лунная энергетика будет максимальной, но такое влияние станет негативным для человека. Организм резко реагирует на внешние раздражители, в том числе, психологические. Возможны приступы агрессии и принятие необдуманных решений и поступков. Новолуние (17 июля). Еще один неблагоприятный день, но теперь из-за дефицита энергии. Человеку крайне сложно будут даваться физические нагрузки, сильнее ощущается усталость и психологическое давление. Запланированные упражнения и процедуры показывают малую эффективность, но и вреда здоровью они не нанесут.

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Какие дни будут благоприятными в июле 2023 года

Чтобы оздоровление давало хороший результат, следует назначать процедуры на наиболее подходящее для этого время. Таблица, составленная по лунному календарю на июль 2023 года, демонстрирует, какие дни будут самыми благоприятными.

Влияние Дата Благоприятное 4, 5, 11, 12, 14, 15, 25, 26, 30, 31 Неблагоприятное 2, 3, 6, 8, 10, 13, 16, 17, 19, 20, 27 Нейтральное 1, 7, 9, 18, 21, 22, 23, 24, 28, 29

Согласно таблице, количество благоприятных и неблагоприятных дней будет примерно одинаковым. На этом же уровне находится количество нейтральных дней, когда Луна не будет оказывать никакого влияния на здоровье человека.

Описание процедур по дням в таблице

Эксперты астрологии уверены, что на результативность процедур оказывают влияние сразу несколько факторов. И для построения достоверного прогноза необходимо учитывать их все. Одним из важнейших аспектов считается положение ночного светила относительно знаков зодиака.

Таблица ниже показывает, когда и какие процедуры можно проводить по лунному календарю здоровья в июле 2023 года. Эта информация поможет правильно распределить время и достичь максимальной эффективности.

Дата Знак зодиака Фаза Луны Рекомендации 1 Стрелец Растущая Месяц начнется с периода коррекции. В этот день необходимо проанализировать успехи, выявить проблемы и внести изменения в режим упражнений и процедур. 2 Удачное время для чисток. Нужно сосредоточиться на физической очистке организма, выведении шлаков и регулировании рациона питания. 3 Козерог Полнолуние Неблагоприятный день для любых процедур. 4 Убывающая Можно пройти сеанс фито- и ароматерапии, провести водные процедуры. Из-за слабой энергетики физические упражнения стоит ограничить. 5 Водолей Очень благоприятный день для здоровья. Даже серьезные заболевания на время отступят. В этот день нельзя злоупотреблять лишним: едой, алкоголем, лекарствами. 6 Опасный день для почек. Необходимо снизить нагрузку. По возможности стоит сократить количество выпиваемой жидкости. 7 Рыбы Находясь на природе, нужно избегать насекомых. Укусы могут вызвать нестандартную реакцию организма. 8 Опасный день для спины. Большие нагрузки на эту область противопоказаны. Рекомендуются процедуры по чистке кожи, тонизирующие массажи. 9 Овен Сложный день для печени, она будет уязвимой. Алкоголь запрещен в любых количествах. 10 В этот день уязвимыми будут область таза и низ позвоночника. Следует быть осторожными с поднятием тяжестей. 11 Телец Неблагоприятный день для оздоровительных процедур и физических упражнений. Противоречивые энергетические потоки могут обострить хронические недуги. 12 Вероятность проблем со здоровьем будет низкой. Можно проводить медитативные упражнения для укрепления психики и энергетической чистки. 13 Близнецы Нейтральный день для здоровья. Допускаются нетрадиционные методики оздоровления. 14 Полезными в этот день окажутся лечебные и расслабляющие массажи, любые косметологические процедуры, акупунктура. 15 Необходимо соблюдать осторожность при приеме лекарственных средств. 16 Рак Благоприятный день для медитационных, дыхательных и других энергетических практик. Духовная очистка должна быть приоритетной. 17 Новолуние Неблагоприятный день для любых процедур. 18 Лев Растущая После новолуния организм будет сильно уязвимым. Астрологи рекомендуют беречь силы. Можно заняться планированием упражнений и выбором программ. 19 Растущей энергии требуется выход, и самым простым способом являются активные физические упражнения. Наиболее благоприятными окажутся занятия на концентрацию и координацию действий. 20 Уязвимой в этот день будет область шеи. Тем, кто ведет сидячий образ жизни и часто находится в одном положении, нужно больше двигаться и разминать различные группы мышц. 21 Дева Все действия должны быть направлены внутрь. Энергетические и психологические упражнения окажутся самыми эффективными. 22 Уязвимы голосовые связки. Длительные и громкие разговоры противопоказаны. Также не рекомендуется пить сильно охлажденные напитки. 23 Весы Лучшее время для дыхательных упражнений. Курение в этот день крайне противопоказано. Необходимо снизить негативное влияние на легкие. 24 Приветствуются лечебные и расслабляющие массажи, сеансы фито- и ароматерапии. 25 Астрологи рекомендуют находиться в спокойной обстановке и исключить негативные психологические факторы. 26 Скорпион Опасный день для здоровья. Могут обостриться хронические недуги. 27 Физические упражнения окажут позитивное влияние на работу организма, активизируют любовную и семейную энергетику. 28 Стрелец Удачное время для голодания и чистки печени. Занятия спортом желательно проводить на природе. 29 Необходимо сместить фокус внимания с физического здоровья на психологическое. Медитации и духовные практики помогут укрепить нервную систему. 30 Козерог Походящее время для коррекции спортивных и психологических программ. Посвятите время анализу. 31 Процедуры по чистке организма окажутся наиболее эффективными.

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Подведем итог

Лунный календарь на июль 2023 года сообщает, какие процедуры будут самыми полезными для здоровья и когда их можно проводить. Рекомендации астрологов помогут улучшить работу организма и укрепить психику.

Фото Клео.ру