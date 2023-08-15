Астрологи уверены, что положение Луны влияет на многие сферы жизни человека, в том числе и семейную. Лунный календарь указывает на самые благоприятные дни для свадьбы в апреле 2023 года.

Какие дни будут самыми благоприятными для свадьбы по лунному календарю

Известные астрологи считают Луну одним из главных факторов, определяющих дальнейшую жизнь людей. Энергетическое влияние ночного светила может принести счастье в союз молодоженов или стать причиной скорого разрыва отношений. Чтобы избежать неприятных ситуаций и разочарований, следует выбирать для бракосочетания только благоприятные дни.

Самыми лучшими датами для заключения брака по лунному календарю на апрель 2023 года будут:

2 апреля (12-е лунные сутки) . Достаточно неплохой день, чтобы отправиться в ЗАГС. Звезды указывают на спокойную и долгую семейную жизнь.

. Достаточно неплохой день, чтобы отправиться в ЗАГС. Звезды указывают на спокойную и долгую семейную жизнь. 3 апреля (13) . Удачный день, если оба супруга занимаются наукой и обладают аналитическим складом ума. В отношениях будет полная гармония. Знакомства и свидания в этот день лучше не проводить.

. Удачный день, если оба супруга занимаются наукой и обладают аналитическим складом ума. В отношениях будет полная гармония. Знакомства и свидания в этот день лучше не проводить. 4, 17 апреля (14, 27) . Неоднозначный день. Судьба подбросит паре много испытаний. Если партнеры уже долго состоят в отношениях и пережили немало проблем вместе, то это лишь укрепит союз. Молодым парам не стоит планировать бракосочетания на этот день.

. Неоднозначный день. Судьба подбросит паре много испытаний. Если партнеры уже долго состоят в отношениях и пережили немало проблем вместе, то это лишь укрепит союз. Молодым парам не стоит планировать бракосочетания на этот день. 7 апреля (17) . Дата подходит для тех, кто ценит романтику и эмоции. Если это присуще обоим партнерам, то союз будет крепким и долгим. В противном случае один из супругов может не выдержать эмоциональной нагрузки.

. Дата подходит для тех, кто ценит романтику и эмоции. Если это присуще обоим партнерам, то союз будет крепким и долгим. В противном случае один из супругов может не выдержать эмоциональной нагрузки. 11, 22 апреля (21, 3) . Удачная дата для творческих людей. Молодожены будут вдохновлять друг друга. Совместная жизнь подарит много ярких эмоций.

. Удачная дата для творческих людей. Молодожены будут вдохновлять друг друга. Совместная жизнь подарит много ярких эмоций. 12 апреля (22) . Планируете сделать роскошную свадьбу? Выбирайте этот день. Скромное торжество принесет в семью финансовые неудачи.

. Планируете сделать роскошную свадьбу? Выбирайте этот день. Скромное торжество принесет в семью финансовые неудачи. 14, 30 апреля (24, 10) . Самое благоприятное время для партнеров, которые хотят завести много детей. Луна наделит супругов и их наследников хорошим здоровьем.

. Самое благоприятное время для партнеров, которые хотят завести много детей. Луна наделит супругов и их наследников хорошим здоровьем. 21 апреля (1, 2) . Один из самых лучших дней для свадьбы для любых пар. Звезды обещают благополучие, взаимопонимание и успех в любых начинаниях.

. Один из самых лучших дней для свадьбы для любых пар. Звезды обещают благополучие, взаимопонимание и успех в любых начинаниях. 25 апреля (6). Астрологи называют эту дату подходящей для тех, кто хочет стабильности и надежности. Отношения будут основаны на уважении, понимании и доверии, но могут страдать от недостатка романтики и эмоций.

Неблагоприятными днями для свадьбы будут 6, 8, 9, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 28 и 29 апреля 2023 года. По мнению экспертов, негативная энергия Луны будет мешать молодоженам выстраивать отношения в браке. Супруги чаще конфликтуют и борются за лидерство, но редко доверяют друг другу и не идут на компромисс в важных вопросах. Построить семейную жизнь в таких условиях будет чрезвычайно сложно.

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Как определить лучшее время для бракосочетания по фазам Луны

На успешность брака влияет сразу несколько лунных факторов, одним из которых являются фазы Луны. Астрологи считают, что на определенных этапах транзита ночного светила меняется энергетика и мощность воздействия. При планировании свадьбы необходимо учитывать лунное влияние в такие моменты.

В апреле 2023 года будут такие фазы Луны:

Растущая (1-6, 21-30 апреля) . При заключении брака на этом этапе лунного цикла можно рассчитывать на спокойную и благополучную семейную жизнь. Молодожены будут легко находить обоюдовыгодное решение в спорных ситуациях.

. При заключении брака на этом этапе лунного цикла можно рассчитывать на спокойную и благополучную семейную жизнь. Молодожены будут легко находить обоюдовыгодное решение в спорных ситуациях. Убывающая (7-19 апреля) . Планировать свадьбу на этот период нежелательно. Отношения будут сопровождаться взаимными упреками и обвинениями. Частыми явлениями станут ссоры и сцены ревности.

. Планировать свадьбу на этот период нежелательно. Отношения будут сопровождаться взаимными упреками и обвинениями. Частыми явлениями станут ссоры и сцены ревности. Полнолуние (6 апреля) . Самый удачный день, чтобы провести свадебную церемонию. Благоприятная энергетика Луны зарядит супругов на всю жизнь, сделает брак крепким. Удача будет сопутствовать молодоженам на их совместном жизненном пути.

. Самый удачный день, чтобы провести свадебную церемонию. Благоприятная энергетика Луны зарядит супругов на всю жизнь, сделает брак крепким. Удача будет сопутствовать молодоженам на их совместном жизненном пути. Новолуние (20 апреля). Наиболее неблагоприятный день для свадьбы. Низкая энергетика ослабит отношения, сделает брак хрупким. Чтобы его сохранить, супругам придется ежедневно прикладывать большие совместные усилия.

Как зависит свадьба от знаков зодиака

Немаловажным фактором влияния является положение Луны относительно других небесных тел и зодиакальных созвездий. По мнению известных астрологов, без учета транзита ночного светила будет невозможно построить полноценный календарь благоприятных дней.

Планируя свадьбу, следует учитывать положение Луны в таких знаках зодиака:

Овен (18, 19 апреля) . Людям, которые не хотят проблем в семье, не рекомендуется выбирать эти дни для свадебной церемонии. Попытки построить благополучие на доверии и любви обернутся провалом.

. Людям, которые не хотят проблем в семье, не рекомендуется выбирать эти дни для свадебной церемонии. Попытки построить благополучие на доверии и любви обернутся провалом. Телец (20, 21, 22) . Можно смело отправляться в ЗАГС. Оба супруга будут работать над созданием комфортной атмосферы в доме.

. Можно смело отправляться в ЗАГС. Оба супруга будут работать над созданием комфортной атмосферы в доме. Близнецы (23, 24) . Благоприятные дни. Если молодожены будут коммуникабельными и активными в отношениях, то будут становиться ближе на протяжении совместной жизни.

. Благоприятные дни. Если молодожены будут коммуникабельными и активными в отношениях, то будут становиться ближе на протяжении совместной жизни. Рак (25, 26) . Свадьба окажется яркой, а союз принесет много счастья и удовольствия. В отношениях не будет места негативным эмоциям.

. Свадьба окажется яркой, а союз принесет много счастья и удовольствия. В отношениях не будет места негативным эмоциям. Лев (1, 2, 27, 28, 29) . Знак указывает на то, что семейная жизнь будет комфортной для обоих супругов. Она принесет много удовольствия и ярких эмоций.

. Знак указывает на то, что семейная жизнь будет комфортной для обоих супругов. Она принесет много удовольствия и ярких эмоций. Дева (3, 4, 30) . Планировать брак на эти даты не стоит. Решение любых проблем будет даваться с большим трудом, а чувства охладеют очень быстро.

. Планировать брак на эти даты не стоит. Решение любых проблем будет даваться с большим трудом, а чувства охладеют очень быстро. Весы (5, 6) . Неблагоприятные дни для тех, кто планирует вступить в брак. Супруги будут обвинять друг друга, находить даже малейшие причины для ссор и упреков.

. Неблагоприятные дни для тех, кто планирует вступить в брак. Супруги будут обвинять друг друга, находить даже малейшие причины для ссор и упреков. Скорпион (7, 8, 9) . Ревность станет главным чувством для супругов. Подозрительность и недоверие сделают отношения токсичными. Планировать на эти даты церемонию крайне нежелательно.

. Ревность станет главным чувством для супругов. Подозрительность и недоверие сделают отношения токсичными. Планировать на эти даты церемонию крайне нежелательно. Стрелец (10, 11) . Можно спокойно отправляться в ЗАГС, если рядом находится человек, к которому есть полное доверие. Совместные увлечения и занятия сделают партнеров самыми близкими людьми.

. Можно спокойно отправляться в ЗАГС, если рядом находится человек, к которому есть полное доверие. Совместные увлечения и занятия сделают партнеров самыми близкими людьми. Козерог (12, 13) . Данный знак указывает на благополучие в деловых отношениях, но не любовных. Эти даты станут удачными для брака по расчету. Парам, которые хотят оформить союз по любви, стоит перенести церемонию на другие дни.

. Данный знак указывает на благополучие в деловых отношениях, но не любовных. Эти даты станут удачными для брака по расчету. Парам, которые хотят оформить союз по любви, стоит перенести церемонию на другие дни. Водолей (14, 15) . Очень удачное время для свадьбы. В отношениях партнеры будут готовы на самые смелые поступки ради друг друга.

. Очень удачное время для свадьбы. В отношениях партнеры будут готовы на самые смелые поступки ради друг друга. Рыбы (16, 17). Партнерам, которые ценят романтику, яркие эмоции и нежность, стоит обратить внимание на эти дни. Проведя свадьбу в такие моменты, они получат желаемое в совместной жизни.

Благоприятные дни для свадьбы по лунному календарю на апрель 2023 года

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При определении благоприятных дней для свадьбы в апреле 2023 года, необходимо учитывать все факторы лунного календаря. С помощью таблицы, размещенной ниже, справиться с этой задачей будет очень просто.

Дни месяца Знак зодиака Фаза Луны Какой день для свадьбы 1 Лев Растущая Благоприятный 2 3 Дева 4 5 Весы Нейтральный 6 Полнолуние Неблагоприятный 7 Скорпион Убывающая 8 9 10 Стрелец Благоприятный 11 12 Козерог Неблагоприятный 13 14 Водолей Благоприятный 15 Нейтральный 16 Рыбы 17 Благоприятный 18 Овен Неблагоприятный 19 20 Телец Новолуние 21 Растущая Благоприятный 22 23 Близнецы 24 25 Рак 26 27 Лев 28 29 30 Дева

Подведем итог

Лунный календарь на апрель 2023 года показывает, какие дни будут благоприятными для свадьбы, а когда церемонию лучше не проводить. Рекомендации известных астрологов помогут сделать семейную жизнь успешной и благополучной.