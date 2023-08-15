Благоприятные дни для косметических процедур в апреле 2023 года

Каждая девушка желает всегда выглядеть молодо. Для сохранения природной красоты и долголетия бывает недостаточно только одного желания. В осуществлении этого желания будут одинаково полезны и советы косметологов, и рекомендации астрологов. С помощью лунного календаря удастся выбрать правильные дни для косметических процедур на апрель 2023 года.

Косметические процедуры по фазам Луны в апреле 2023

Астрологи утверждают, что Луна оказывает огромное влияние на все сферы жизни человека. Энергетика спутника Земли отражается на состоянии здоровья и внешнем виде всех обитателей планеты. Космическое влияние можно использовать в собственных интересах. Зная, как меняется лунная энергетика в различные фазы цикла, можно удачно запланировать визит к косметологу или провести процедуры в домашних условиях.

Лунный календарь на апрель 2023 года сообщает, что ночное светило будет в таких фазах:

Растущая (1-5, 21-30 апреля) . Эта фаза считается самой удачной для большинства косметических процедур. Высокая лунная энергетика ускоряет волос и ногтей, повышается регенерация клеток. Такой процесс отнимает много сил у организма, поэтому необходимо обеспечить достаточное количество питательных веществ. Процедуры по уходу и укреплению окажутся наиболее эффективными.

. Эта фаза считается самой удачной для большинства косметических процедур. Высокая лунная энергетика ускоряет волос и ногтей, повышается регенерация клеток. Такой процесс отнимает много сил у организма, поэтому необходимо обеспечить достаточное количество питательных веществ. Процедуры по уходу и укреплению окажутся наиболее эффективными. Убывающая (7-19 апреля) . Энергетика Луны идет на спад, поэтому многие мероприятия окажутся менее результативными. В организме происходит накопление энергии и избавление от лишнего. Следует заняться устранением дефектов. Убывающая Луна также прекрасно подходит для выполнения водных процедур и массажей.

. Энергетика Луны идет на спад, поэтому многие мероприятия окажутся менее результативными. В организме происходит накопление энергии и избавление от лишнего. Следует заняться устранением дефектов. Убывающая Луна также прекрасно подходит для выполнения водных процедур и массажей. Полнолуние (6 апреля) . Мнения астрологов относительно лунного влияния в этой фазе расходятся. Большинство считают его неблагоприятным, несмотря на высокую энергетику. Приток крови к коже усиливается, и даже простые процедуры могут оказаться болезненными.

. Мнения астрологов относительно лунного влияния в этой фазе расходятся. Большинство считают его неблагоприятным, несмотря на высокую энергетику. Приток крови к коже усиливается, и даже простые процедуры могут оказаться болезненными. Новолуние (20 апреля). Дефицит энергии всегда плохо сказывается на состоянии здоровья. Особенно сильно это заметно на Новую Луну. Многие процедуры окажутся бесполезными и не дадут желаемого результата. Время, силы и деньги будут потрачены впустую.

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Благоприятные дни для косметических процедур в апреле 2023

Астрологи помогают дамам в сохранении прекрасного вида и хорошего самочувствия, составляя прогнозы благоприятных дат. Эксперты находят закономерности и активно применяют эти знания в дальнейшем. Лунный календарь показывает, какие дни будут благоприятными для косметических процедур на апрель 2023 года. А также астрологи предупреждают о том, в какие периоды месяца посещать косметолога не рекомендуется.

Согласно прогнозам, самыми удачными датами для посещения салона красоты будут 2, 3, 23, 26, 27, 29 и 30 апреля. Положение спутника Земли указывает на благоприятный исход даже для самых сложных работ. Можно делать уколы красоты, если позволяет состояние здоровья и общее самочувствие. Вероятность того, что процедуры пройдут неудачно, окажется минимальной, а дополнительные риски будут зависеть исключительно от опытности и квалификации специалиста.

Для легких процедур, которые не связаны с рисками для здоровья, следует выбирать 1, 8, 11, 12, 13, 14, 22 и 28 апреля. Такие моменты считаются самыми подходящими для оздоровления и омолаживающих мероприятий. В процессе работы в домашних условиях рекомендуется пользоваться только теми средствами, которые уже были неоднократно проверены. Сложные процедуры рекомендуется делать в другие дни.

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Самыми неблагоприятными датами считаются 4, 5, 6, 7, 16, 19 и 20 апреля. Астрологи уверены: даже незначительные косметические процедуры не дадут желаемого результата, а в худшем случае – создадут реальную угрозу здоровью и негативно скажутся на внешнем виде. Не рекомендуется планировать визит к косметологу на эти дни.

Остальные даты, которые не вошли в перечень благоприятных и неблагоприятных, считаются нейтральными. Дополнительной опасности они не несут, но и высоких результатов добиться будет очень сложно.

Когда лучше делать косметические процедуры по лунному календарю в апреле 2023

Одним из самых важных факторов энергетического космического влияния является положение спутника Земли относительно других небесных тел. Астрологи уделяют особое внимание взаимосвязи Луны и знаков зодиака. Они рекомендуют учитывать это положение перед назначением визита в салон красоты или проведением омолаживающих мероприятий.

В таблице показано, когда можно посещать косметолога в апреле 2023 года, а в какие дни рекомендовано избегать любых процедур.

Дни месяца В каких знаках находится Луна Фаза Косметические процедуры Процедуры с волосами 1, 2 Лев Растущая Противопоказана чистка лица. Кремы и масла нужно использовать с осторожностью, возможна аллергическая реакция. Нельзя удалять бородавки и родинки. Любительницам пышных и воздушных причесок стоит посетить парикмахера. Допускаются завивка и окраска. 3, 4 Дева Посетите сеансы ароматерапии и фитотерапии. Воздержитесь от массажей. После визита в салон волосы будут расти быстрее и начнут лучше держать форму. 5 Весы Удачное время для масок для питания и увлажнения масками. Нейтральный день для любых манипуляций с волосами. 6 Полнолуние Неблагоприятный день для любых действий 7, 8, 9 Скорпион Убывающая Уход косметическими средствами будет чрезвычайно эффективным. Нейтральный знак для окрашивания и стрижки. 10, 11 Стрелец Применять маски противопоказано, но можно пользоваться натуральными средствами для ухода. Результат от посещения парикмахера может разочаровать. Окрашивание негативно скажется на энергетике. 12, 13 Козерог Любые косметические процедуры положительно скажутся на здоровье и энергетике. После укорачивания волосы меньше секутся и быстрее растут, улучшается их структура. Допускается окрашивание, но экспериментировать с оттенками нежелательно. 14, 15 Водолей Хороший знак для ухода за зоной декольте и шеей, использования питательных, увлажняющих масок, нанесения перманентного макияжа. Стричь волосы нельзя, но можно смело красить в любые цвета. 16, 17 Рыбы Негативный знак. Откажитесь от любых процедур. 18, 19 Овен Нейтральный знак зодиака для уходовых процедур. Стрижка и окрашивание негативно скажутся на здоровье и общем самочувствии. 20 Телец Новолуние Неблагоприятный день для любых действий 21, 22 Растущая Косметические процедуры положительно скажутся на эмоциональном состоянии. Благоприятные даты для визита к парикмахеру. Процедуры хорошо скажутся на состоянии волос. 23, 24 Близнецы Рекомендовано проводить чистку лица. Можно проводить окрашивание. Стрижка может сделать волосы непослушными. 25, 26 Рак Очистительные процедуры не дадут желаемого эффекта и могут даже навредить. Любые манипуляции с волосами нужно выполнять с осторожностью. Обращайтесь только к проверенным мастерам. 27,28, 29 Лев Противопоказана чистка лица. Кремы и масла нужно использовать с осторожностью, возможна аллергическая реакция. Нельзя удалять бородавки и родинки. Любительницам пышных и воздушных причесок стоит посетить парикмахера. Допускаются завивка и окраска. 30 Дева Посетите сеансы ароматерапии и фитотерапии. Воздержитесь от массажей. После визита в салон волосы будут расти быстрее и начнут лучше держать форму.

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Подведем итог

Лунный календарь на апрель 2023 года сообщает, на какие даты стоит планировать косметические процедуры. Рекомендации астрологов помогут избежать многих проблем со здоровьем и энергетикой.