Благоприятные дни для косметических процедур в январе 2023 года

Когда лучше всего делать косметические процедуры по лунному календарю в январе 2023 года: самые благоприятные и неблагоприятные дни, таблица.
Астрологи считают, что любой визит к косметологу даст положительный результат, если выбирать для этого наиболее подходящее время. Лунный календарь на январь 2023 года сообщает, когда лучше всего проводить косметические процедуры.
Косметические процедуры по фазам Луны в январе 2023
О влиянии Луны на многие земные процессы известно многим. Астрологи считают, что оно отражается на здоровье каждого человека. Лунные циклы регулируют обмен веществ, движение жидкости и состояние здоровья. Следовательно, косметические процедуры, проведенные в различные фазы Луны, могут давать совершенно разные результаты.
Чтобы избежать многих неприятных моментов, следует учитывать лунный цикл перед посещением косметолога. Предлагаем узнать, как ночное светило влияет на человека и на результат проводимых косметических процедур.
В январе 2023 года Луна будет в таких фазах:
- Растущая (1-6, 22-31 января). В этой фазе активизируются жизненные процессы. Волосы и ногти начинают расти быстрее, происходит обновление клеток кожи. Для реализации этого требуется много энергии и питательных веществ. В этой лунной фазе необходимо уделить большое внимание оздоровлению и уходу. Подходящее время записаться на уколы красоты, подпитывать кожу витаминными комплексами и оздоровляющими средствами.
- Убывающая (8-20 января). Данная фаза является полной противоположностью растущей, и это открывает дополнительные возможности. В результате замедления жизненных процессов организм начинает активно накапливать энергию и питательные вещества, избавляется от всего лишнего. Можно смело делать процедуры по избавлению от проблем кожи. Также эта фаза окажется удачной для дам, предпочитающих короткие стрижки: волосы отрастают медленнее, а форма сохраняется дольше.
- Полнолуние (7 января). Неблагоприятный день для косметических процедур. Любые попытки воздействия на организм не приведут к положительному результату, а могут даже нанести вред. В полнолуние стоит отказаться от услуг косметолога.
- Новолуние (21 января). Данная фаза считается неблагоприятной из-за острого дефицита энергии. Человек ощущает себя обессиленным, а организм плохо реагирует на любое вмешательство. Желаемого результата достигнуть не получится, а деньги и время будут потрачены впустую.
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Благоприятные дни для косметических процедур в январе 2023
Тщательно исследуя транзит Луны, астрологи находят закономерности, на основании которых составляют свои прогнозы. Согласно наблюдениям экспертов, в январе 2023 года благоприятными станут такие дни:
- 5, 9, 12, 17, 23 января – наиболее удачное время для ухода за кожей тела и лица. Любые манипуляции добавят энергии и оптимизма, а уколы красоты и сложные операции приведут к желаемому результату без побочных эффектов.
- 2, 6, 14, 18, 24 января – эти дни окажутся менее благоприятными для визита в косметический салон. В эти дни следует выбирать щадящие процедуры, использовать питательные маски и уделять больше времени оздоровлению. Домашние процедуры окажутся менее результативными, но и негативных эффектов не будет.
Дни, которые не вошли в перечень благоприятных и неблагоприятных, считаются нейтральными. Влияние ночного светила на косметические процедуры будет минимальным. Не стоит рассчитывать на большие результаты, но и негативных последствий не будет. Сложные косметические операции и уколы красоты лучше проводить только в благоприятные дни.
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Когда лучше делать косметические процедуры по лунному календарю в январе 2023
Ощутимое влияние на человека оказывают не только лунные фазы, но и положение Луны относительно зодиакальных созвездий. Выбирая дату для визита к мастеру, следует учитывать эти факторы тоже. Лунный календарь на январь 2023 года сообщает, какие дни окажутся наиболее благоприятными для косметических процедур. Таблица ниже поможет определить с наиболее подходящим временем для проведения желаемых мероприятий.
|
Дни
|
Знак зодиака
|
Этапы лунного цикла
|
Уход за лицом и телом
|
Уход за волосами
|
1, 2
|
Телец
|
Растущая
|
Подходящее время для массажей, чистки организма и водных процедур.
|
Нейтральный период. Рекомендаций и предупреждений нет.
|
3-5
|
Близнецы
|
Процедуры в районе шеи и декольте нежелательны.
|
Кардинальная смена длины волос может разочаровать. Можно смело проводить осветление.
|
6
|
Рак
|
Омолаживающие средства и процедуры окажут быстрое воздействие.
|
Результат визита в салон красоты сложно предсказать. Рекомендуется перенести его на другое время.
|
7
|
Полнолуние
|
Крайне неблагоприятный день для любого вмешательства.
|
8-10
|
Лев
|
Убывающая
|
Подходящее время для омоложения кожи. Нельзя прокалывать уши и делать пирсинг. Также не рекомендуются паровые ванночки и пилинг.
|
Окрашивание даст отличный результат. Завивка противопоказана.
|
11, 12
|
Дева
|
Можно смело посещать косметолога, любые манипуляции принесут пользу.
|
Рекомендуется проводить оздоровление для восстановления жизненных сил и структуры волос.
|
13-15
|
Весы
|
Средства по уходу за кожей покажут низкую эффективность.
|
Лечебные мероприятия дадут хороший результат, но изменения во внешности лучше перенести на другое время.
|
16, 17
|
Скорпион
|
Благоприятное время для мягкого очищения кожи с использованием составов на натуральной основе.
|
Окрашивание приведет к большим переменам в жизни. Результат непредсказуемый.
|
18, 19
|
Стрелец
|
Удачные дни для проведения антицеллюлитных массажей.
|
Любые процедуры имеют низкую эффективность.
|
20
|
Козерог
|
Предпочтительными будут эпиляция, использование увлажняющих масок и кремов.
|
Приветствуется легкий уход.
|
21
|
Новолуние
|
Крайне неблагоприятный день для любого вмешательства.
|
22, 23
|
Водолей
|
Растущая
|
Цитрусовые компоненты в составе средств для ухода будут особенно целебными.
|
Крайне неблагоприятный период для экспериментов.
|
24, 25
|
Рыбы
|
Организм особенно чувствителен. Уходовые процедуры лучше перенести на другое время.
|
Процедуры положительно повлияют на развитие интуиции.
|
26, 27
|
Овен
|
Благоприятный эффект окажут ароматерапия и фитотерапия.
|
Стрижки и химические завивки приведут к ухудшению здоровья.
|
28, 29
|
Телец
|
Подходящее время для массажей, чистки организма и водных процедур.
|
Нейтральный период. Рекомендаций и предупреждений нет.
|
30, 31
|
Близнецы
|
Процедуры в районе шеи и декольте нежелательны.
|
Кардинальная смена длины волос может разочаровать. Можно смело проводит осветление.
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Подведем итог
Лунный календарь на январь 2023 года позволит выбрать самый удачный день для косметических процедур. Рекомендации астрологов помогут с максимальной пользой использовать лунную энергетику, чтобы сохранить и усилить природную красоту каждой женщины.