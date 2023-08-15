Благоприятные дни для косметических процедур в январе 2023 года

Астрологи считают, что любой визит к косметологу даст положительный результат, если выбирать для этого наиболее подходящее время. Лунный календарь на январь 2023 года сообщает, когда лучше всего проводить косметические процедуры.

Косметические процедуры по фазам Луны в январе 2023

О влиянии Луны на многие земные процессы известно многим. Астрологи считают, что оно отражается на здоровье каждого человека. Лунные циклы регулируют обмен веществ, движение жидкости и состояние здоровья. Следовательно, косметические процедуры, проведенные в различные фазы Луны, могут давать совершенно разные результаты.

Чтобы избежать многих неприятных моментов, следует учитывать лунный цикл перед посещением косметолога. Предлагаем узнать, как ночное светило влияет на человека и на результат проводимых косметических процедур.

В январе 2023 года Луна будет в таких фазах:

Растущая (1-6, 22-31 января) . В этой фазе активизируются жизненные процессы. Волосы и ногти начинают расти быстрее, происходит обновление клеток кожи. Для реализации этого требуется много энергии и питательных веществ. В этой лунной фазе необходимо уделить большое внимание оздоровлению и уходу. Подходящее время записаться на уколы красоты, подпитывать кожу витаминными комплексами и оздоровляющими средствами.

. В этой фазе активизируются жизненные процессы. Волосы и ногти начинают расти быстрее, происходит обновление клеток кожи. Для реализации этого требуется много энергии и питательных веществ. В этой лунной фазе необходимо уделить большое внимание оздоровлению и уходу. Подходящее время записаться на уколы красоты, подпитывать кожу витаминными комплексами и оздоровляющими средствами. Убывающая (8-20 января) . Данная фаза является полной противоположностью растущей, и это открывает дополнительные возможности. В результате замедления жизненных процессов организм начинает активно накапливать энергию и питательные вещества, избавляется от всего лишнего. Можно смело делать процедуры по избавлению от проблем кожи. Также эта фаза окажется удачной для дам, предпочитающих короткие стрижки: волосы отрастают медленнее, а форма сохраняется дольше.

. Данная фаза является полной противоположностью растущей, и это открывает дополнительные возможности. В результате замедления жизненных процессов организм начинает активно накапливать энергию и питательные вещества, избавляется от всего лишнего. Можно смело делать процедуры по избавлению от проблем кожи. Также эта фаза окажется удачной для дам, предпочитающих короткие стрижки: волосы отрастают медленнее, а форма сохраняется дольше. Полнолуние (7 января) . Неблагоприятный день для косметических процедур. Любые попытки воздействия на организм не приведут к положительному результату, а могут даже нанести вред. В полнолуние стоит отказаться от услуг косметолога.

. Неблагоприятный день для косметических процедур. Любые попытки воздействия на организм не приведут к положительному результату, а могут даже нанести вред. В полнолуние стоит отказаться от услуг косметолога. Новолуние (21 января). Данная фаза считается неблагоприятной из-за острого дефицита энергии. Человек ощущает себя обессиленным, а организм плохо реагирует на любое вмешательство. Желаемого результата достигнуть не получится, а деньги и время будут потрачены впустую.

​

Читайте также: Благоприятные дни для маникюра в январе 2023 года

Благоприятные дни для косметических процедур в январе 2023

Тщательно исследуя транзит Луны, астрологи находят закономерности, на основании которых составляют свои прогнозы. Согласно наблюдениям экспертов, в январе 2023 года благоприятными станут такие дни:

5, 9, 12, 17, 23 января – наиболее удачное время для ухода за кожей тела и лица. Любые манипуляции добавят энергии и оптимизма, а уколы красоты и сложные операции приведут к желаемому результату без побочных эффектов.

2, 6, 14, 18, 24 января – эти дни окажутся менее благоприятными для визита в косметический салон. В эти дни следует выбирать щадящие процедуры, использовать питательные маски и уделять больше времени оздоровлению. Домашние процедуры окажутся менее результативными, но и негативных эффектов не будет.

Наиболее неблагоприятными днями для визита к косметологу будут 4, 7, 10, 21 и 31 января. Следует максимально ограничить нагрузку на организм. Негативное влияние Луны сведет на нет все усилия. Процедуры не дадут положительного результата, а в некоторых случаях могут даже навредить здоровью.

Дни, которые не вошли в перечень благоприятных и неблагоприятных, считаются нейтральными. Влияние ночного светила на косметические процедуры будет минимальным. Не стоит рассчитывать на большие результаты, но и негативных последствий не будет. Сложные косметические операции и уколы красоты лучше проводить только в благоприятные дни.

Читайте также: Лунный календарь здоровья на январь 2023 года

Когда лучше делать косметические процедуры по лунному календарю в январе 2023

Ощутимое влияние на человека оказывают не только лунные фазы, но и положение Луны относительно зодиакальных созвездий. Выбирая дату для визита к мастеру, следует учитывать эти факторы тоже. Лунный календарь на январь 2023 года сообщает, какие дни окажутся наиболее благоприятными для косметических процедур. Таблица ниже поможет определить с наиболее подходящим временем для проведения желаемых мероприятий.

Дни Знак зодиака Этапы лунного цикла Уход за лицом и телом Уход за волосами 1, 2 Телец Растущая Подходящее время для массажей, чистки организма и водных процедур. Нейтральный период. Рекомендаций и предупреждений нет. 3-5 Близнецы Процедуры в районе шеи и декольте нежелательны. Кардинальная смена длины волос может разочаровать. Можно смело проводить осветление. 6 Рак Омолаживающие средства и процедуры окажут быстрое воздействие. Результат визита в салон красоты сложно предсказать. Рекомендуется перенести его на другое время. 7 Полнолуние Крайне неблагоприятный день для любого вмешательства. 8-10 Лев Убывающая Подходящее время для омоложения кожи. Нельзя прокалывать уши и делать пирсинг. Также не рекомендуются паровые ванночки и пилинг. Окрашивание даст отличный результат. Завивка противопоказана. 11, 12 Дева Можно смело посещать косметолога, любые манипуляции принесут пользу. Рекомендуется проводить оздоровление для восстановления жизненных сил и структуры волос. 13-15 Весы Средства по уходу за кожей покажут низкую эффективность. Лечебные мероприятия дадут хороший результат, но изменения во внешности лучше перенести на другое время. 16, 17 Скорпион Благоприятное время для мягкого очищения кожи с использованием составов на натуральной основе. Окрашивание приведет к большим переменам в жизни. Результат непредсказуемый. 18, 19 Стрелец Удачные дни для проведения антицеллюлитных массажей. Любые процедуры имеют низкую эффективность. 20 Козерог Предпочтительными будут эпиляция, использование увлажняющих масок и кремов. Приветствуется легкий уход. 21 Новолуние Крайне неблагоприятный день для любого вмешательства. 22, 23 Водолей Растущая Цитрусовые компоненты в составе средств для ухода будут особенно целебными. Крайне неблагоприятный период для экспериментов. 24, 25 Рыбы Организм особенно чувствителен. Уходовые процедуры лучше перенести на другое время. Процедуры положительно повлияют на развитие интуиции. 26, 27 Овен Благоприятный эффект окажут ароматерапия и фитотерапия. Стрижки и химические завивки приведут к ухудшению здоровья. 28, 29 Телец Подходящее время для массажей, чистки организма и водных процедур. Нейтральный период. Рекомендаций и предупреждений нет. 30, 31 Близнецы Процедуры в районе шеи и декольте нежелательны. Кардинальная смена длины волос может разочаровать. Можно смело проводит осветление.

Читайте также: Магнитные бури в январе 2023 года

Подведем итог

Лунный календарь на январь 2023 года позволит выбрать самый удачный день для косметических процедур. Рекомендации астрологов помогут с максимальной пользой использовать лунную энергетику, чтобы сохранить и усилить природную красоту каждой женщины.