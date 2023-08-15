Благоприятные дни для маникюра в январе 2023 года

Каждой женщине хочется, чтобы ее ногти были здоровыми, а маникюр приносил радость и хорошо ложился. Чтобы так и происходило, необходимо выбирать самые походящие даты для посещения салона и уходовых процедур. Лунный календарь на январь 2023 года указывает на благоприятные дни для маникюра в этом месяце.

Маникюр по фазам Луны в январе 2023

Многие процессы на нашей планете напрямую или косвенно зависят от положения Луны. Спутник Земли также влияет и на жизнь людей. Поэтому неудивительно, что транзит Луны отражается и на состоянии ногтей. При правильном выборе даты для посещения салона красоты результат удивит даже искушенных ценительниц красочного маникюра. Но это правило работает и в обратную сторону – в неблагоприятные дни результат работы мастера тоже удивит, но уже в отрицательную сторону.

Перед тем как делать маникюр, следует узнать, в какие фазы Луны стоит идти к мастеру, а когда нужно подождать и дать рукам немного отдохнуть. От этого выбора зависит здоровье ногтей, результат и качество выполненной работы.

В январе 2023 года Луна будет в таких фазах:

Растущая (1-6, 22-31 января) . Данный этап лунного цикла подойдет любительницам длинного маникюра. В результате активизации жизненных процессов ногтевые пластины растут быстрее. Однако необходимо помнить о том, что для сохранения здорового вида и прочности потребуется дополнительный уход, иначе ногти станут ломкими. Помимо использования специальных средств, необходимо сбалансировать свой рацион питания.

. Данный этап лунного цикла подойдет любительницам длинного маникюра. В результате активизации жизненных процессов ногтевые пластины растут быстрее. Однако необходимо помнить о том, что для сохранения здорового вида и прочности потребуется дополнительный уход, иначе ногти станут ломкими. Помимо использования специальных средств, необходимо сбалансировать свой рацион питания. Убывающая (8-20 января) . Испытывая недостаток энергии, организм замедляет обновление наименее важных частей тела, в том числе и ногтей. Это может оказаться полезным для дам, предпочитающих короткий маникюр или редко экспериментирующих с формой. Ногти будут дольше сохранять вид, который им придал мастер. Также на убывающую Луну хорошую эффективность показывают процедуры по устранению дефектов кожи.

. Испытывая недостаток энергии, организм замедляет обновление наименее важных частей тела, в том числе и ногтей. Это может оказаться полезным для дам, предпочитающих короткий маникюр или редко экспериментирующих с формой. Ногти будут дольше сохранять вид, который им придал мастер. Также на убывающую Луну хорошую эффективность показывают процедуры по устранению дефектов кожи. Полнолуние (7 января) . Максимально неблагоприятный период для любых травмоопасных мероприятий. Следует избегать стрижки, так как любые порезы негативно отразятся на общем состоянии ногтевых пластин. Лучше вовсе отказаться от посещения маникюрного салона.

. Максимально неблагоприятный период для любых травмоопасных мероприятий. Следует избегать стрижки, так как любые порезы негативно отразятся на общем состоянии ногтевых пластин. Лучше вовсе отказаться от посещения маникюрного салона. Новолуние (21 января). В этой фазе организм испытывает острый дефицит энергии и полезных микроэлементов. Это в первую очередь отражается на состоянии ногтей и волос. Астрологи советуют перенести маникюр или педикюр на другое время. Можно заняться оздоровлением, наносить лечебные кремы и масла.

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Благоприятные дни для маникюра в январе 2023

Любой визит к мастеру будет удачным, если для этого выбирать подходящие дни. Лунный календарь на январь 2023 года сообщает, какие дни окажутся благоприятными для нанесения маникюра. Это поможет выбрать самую лучшую дату для похода в салон красоты и избежать неудачных результатов.

Наиболее благоприятными днями для визита к мастеру в январе 2023 года станут 1, 2, 3, 28, 30 и 31 числа месяца. В такие моменты все виды маникюра окажутся безопасными, а лечение покажет лучший результат. Результат окрашивания, наращивания и изменения дизайна будет радовать дам длительное время. После обрезки ногти будут быстрее расти и обновляться.

Маникюр, выполненный 9, 10, 12, 13, 19 и 20 января, окажется менее впечатляющим, но не разочарует. Скорость роста ногтевых пластин заметно замедлится, поэтому эти дни окажутся лучшими для сохранения формы и выполнения короткого маникюра. Не забывайте о регулярном уходе за ногтями, подпитке кремами и маслами.

Любительницам создания необычного дизайна и расцветки стоит обратиться в маникюрный салон 11, 14, 22 и 27 января. Эти даты лучше всего подходят для креатива. Необычный цвет лака не будет привлекать внимание окружающих и подарит хорошее настроение.

Самыми неблагоприятными днями месяца окажутся 4, 7, 8, 15, 17, 18 и 21 января. В такие моменты лучше ограничиться щадящим уходом за ногтями или вовсе отказаться от похода к мастеру. С большой вероятностью процедуры нанесут вред, и о красивом маникюре придется забыть на длительное время.

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Когда лучше делать маникюр по лунному календарю в январе 2023

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На результат посещения салона красоты влияет не только Луна, но и созвездия, через которые проходит ночное светило. При планировании визита к мастеру следует учитывать этот фактор тоже. Таблица ниже показывает, какие дни будут благоприятными для маникюра по лунному календарю на январь 2023 года.

Дни месяца Зодиакальный знак Фаза лунного цикла Советы экспертов 1, 2 Телец Можно проводить незначительную корректировку и лечебные процедуры. 3-5 Близнецы Для маникюра день неблагоприятный, но допускается легкий уход без использования агрессивных средств. 6 Рак Укорачивать ногти категорически воспрещается. 7 Полнолуние Неблагоприятный день. Посещать салон красоты не рекомендуется. 8-10 Лев Отличный период для экспериментов с дизайном, формой и расцветкой. 11, 12 Дева Подходящие дни для создания модного маникюра. 13-15 Весы Стоит сосредоточиться на оздоровлении ногтевых пластин и кожи рук. Окраска не принесет желаемого результата. 16, 17 Скорпион Сосредоточьтесь на устранении дефектов кожи. Водные процедуры могут нанести вред, поэтому ванночки противопоказаны. 18, 19 Стрелец Отличный день для посещения маникюрного салона и воплощения в жизнь своих идей. 20 Козерог Удачный день, чтобы опробовать новые косметические и лечебные средства. Любые манипуляции разрешены. 21 Новолуние Неблагоприятный день. Посещать салон красоты не рекомендуется. 22, 23 Водолей Не бойтесь экспериментов, результат похода к мастеру обязательно доставит удовольствие. 24, 25 Рыбы Работы с острыми инструментами могут нанести травму. Также нежелательно применять непроверенные средства по уходу. 26, 27 Овен Нейтральный день. Маникюр не нанесет вреда ногтям, но и впечатляющего результата не будет. 28, 29 Телец Можно проводить незначительную корректировку и лечебные процедуры. 30, 31 Близнецы Для маникюра день неблагоприятный, но допускается легкий уход без использования агрессивных средств.

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Подведем итог

Лунный календарь маникюра на январь 2023 года сообщает, какие дни будут самыми лучшими для визита к мастеру. Воспользуйтесь рекомендациями астрологов, чтобы сохранить здоровый вид ногтей и получить желаемый результат от процедур.