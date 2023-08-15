Каждый человек желает чувствовать себя наилучшим образом в любой ситуации. Чтобы самочувствие всегда оставалось на высочайшем уровне, необходимо выбирать правильные даты для проведения оздоровительных процедур. Составить план действий на месяц поможет лунный календарь здоровья на январь 2023 года.

Влияние фаз Луны

Известно, что ночное светило контролирует многие процессы, которые происходят на нашей планете. Отмечается, что в определенные дни самочувствие человека может изменяться кардинальным образом. С большой вероятностью причиной этому является влияние Луны. Чтобы постоянно находиться в хорошем расположении духа, не стоит игнорировать предупреждения астрологов, чтобы сохранить.

Оздоровительные процедуры окажут более эффективное воздействие, если их проводить в наиболее подходящее для этого время. Для этого стоит узнать, как транзит спутника Земли влияет на организм человека. Проводя свои исследования, астрологи учитывают такие фазы Луны:

Растущая (1-6, 22-31 января) . В данной фазе энергетический потенциал значительно возрастает. Человек становится более выносливым, способным преодолевать большие физические и эмоциональные трудности. Астрологи советуют в этот период садиться на диеты, активно заниматься спортом, избавляться от вредных привычек и уделить время себе.

. В данной фазе энергетический потенциал значительно возрастает. Человек становится более выносливым, способным преодолевать большие физические и эмоциональные трудности. Астрологи советуют в этот период садиться на диеты, активно заниматься спортом, избавляться от вредных привычек и уделить время себе. Убывающая (8-20 января) . Данная фаза является полной противоположностью. Организм начинает накапливать энергию. Многие люди ощущают упадок сил, апатию, а в редких случаях – раздражительность. В убывающей фазе могут обостряться болезни, в том числе и хронические. Находясь в такой стадии, организм усиленно избавляется от всего лишнего. Благоприятный эффект оказывают хирургические, косметологические и пластические операции.

. Данная фаза является полной противоположностью. Организм начинает накапливать энергию. Многие люди ощущают упадок сил, апатию, а в редких случаях – раздражительность. В убывающей фазе могут обостряться болезни, в том числе и хронические. Находясь в такой стадии, организм усиленно избавляется от всего лишнего. Благоприятный эффект оказывают хирургические, косметологические и пластические операции. Полнолуние (7 января) . В этот период организм находится на пределе своих возможностей, но это не идет на пользу здоровью. Негативное влияние отражается в первую очередь на психологическом состоянии человека. В полнолуние он становится более нервным и раздражительным, способным на агрессивные поступки по отношению к окружающим. Проводить оздоровительные процедуры не рекомендуется.

. В этот период организм находится на пределе своих возможностей, но это не идет на пользу здоровью. Негативное влияние отражается в первую очередь на психологическом состоянии человека. В полнолуние он становится более нервным и раздражительным, способным на агрессивные поступки по отношению к окружающим. Проводить оздоровительные процедуры не рекомендуется. Новолуние (21 января). В данной фазе лунного цикла особенно остро ощущается недостаток энергии. В результате этого страдают многие функции организма. Человеку становится сложнее сопротивляться болезням, появляется усталость даже после полноценного отдыха. Астрологи рекомендуют снизить физические нагрузки, чтобы не нагружать дополнительно организм. Тяжелые продукты и оздоровительные процедуры противопоказаны.

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Благоприятные и неблагоприятные дни

Исследуя транзит Луны и ее фазы, астрологи определили самые благоприятные и неблагоприятные дни для здоровья в январе 2023 года. В таблице показано, когда можно проводить оздоровительные процедуры с наибольшей эффективностью, а когда следует поберечь свой организм и отдохнуть.

Какими будут дни Дни месяца Благоприятными 4, 6, 13, 15, 16, 18, 25, 28 Неблагоприятными 1, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 31 Нейтральными 2, 10, 11, 20, 27, 30

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Описание процедур по дням в таблице

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Помимо фаз, на общее самочувствие могут влиять и дополнительные факторы, имеющие отношение к Луне и ее транзиту. Немаловажное значение имеют знаки зодиака, через которые проходит спутник Земли. Астрологи отмечают и систематизируют закономерности, на основании которых и строят свои прогнозы. Рекомендации специалистов, изложенные в таблице ниже, помогут сохранить здоровье и прекрасное самочувствие на протяжении всего января 2023 года.

Дни месяца Знаки зодиака Фазы Луны Рекомендации по оздоровлению 1 Телец Растущая Активна грудная клетка. Можно проводить дыхательные упражнения, водные процедуры и пить больше чистой воды. 2 Удачный день для голодания и чистки ЖКТ и печени. Также полезный эффект окажут энергетические чистки. Нагрузку на позвоночник следует максимально снизить. 3 Близнецы Можно проводить процедуры по чистке верхних дыхательных путей, выполнять упражнения по укреплению сердца, легких и печени. Необходимо употреблять больше жидкости. 4 Активна пищеварительная система. Можно плотно есть, не опасаясь за неприятные последствия. Процедуры по общему оздоровлению и омоложению организма дадут максимальный эффект. 5 Ожидается повышенная нагрузка на почки. Желательно уменьшить количество жидкости. Это поможет немного компенсировать создаваемую нагрузку. Занятия спортом должны быть умеренными. Голодать и переедать противопоказано. 6 Рак Нельзя употреблять в пищу мясные продукты. Перед неблагоприятным днем проводить оздоровление нежелательно. В холодные дни необходимо уделить особое внимание ушам и горлу. 7 Полнолуние Неблагоприятный день. Оздоровительные процедуры не проводят. 8 Лев Убывающая Повышенная нагрузка на пищеварительную систему. Нежелательно употреблять в пищу тяжелые продукты. По возможности устройте себе разгрузочный день. Кофе, алкоголь и табак категорически противопоказаны. 9 Высокая нагрузка на позвоночник может привести к травмам. Старайтесь не создавать высокую нагрузку на него без необходимости. 10 Энергетически неблагоприятный день. Могут проявляться усталость и апатия. Астрологи рекомендуют в этот день исключить занятия спортом, чтобы сэкономить силы. 11 Дева Нельзя голодать и сильно ограничивать организм в продуктах. Рацион должен быть сбалансированным, по возможности без вредных и тяжелых продуктов. Вместо тяжелых силовых упражнений стоит отдать предпочтение прогулкам на свежем воздухе. 12 Иммунитет будет ослаблен. Избегайте переохлаждения и сквозняков, чтобы не простудиться. Хирургические операции противопоказаны, они могут дать серьезные осложнения. 13 Весы Благоприятный день для усиленных физических занятий. Активны глаза, поэтому процедуры по укреплению зрения будут максимально эффективными. 14 Подходящее время для духовных практик, занятий йогой и сеансов медитации. Фитотерапия и водные процедуры принесут максимум пользы. 15 Хороший день, чтобы сесть на диету. Ограничения должны быть простыми, а сама система – испробованной и рабочей. В остальных случаях будет полезно ограничить питание только полезными продуктами. 16 Скорпион Энергетически слабый день, ожидается общее ухудшение самочувствия. Нежелательно проводить плановые хирургические и пластические операции. 17 Алкоголь противопоказан в любых количествах и напитках. Чтобы не простудиться, необходимо уделить внимание ногам. Следует держать их в тепле. 18 Стрелец Отличный день для борьбы с вредными привычками. Сила воли позволит держать себя в руках. Главное, настроить себя на этот поступок психологически. 19 Подходящий день для физического и духовного очищения. Посетите баню или сауну, займитесь духовными практиками и самоанализом. 20 Козерог Высокая физическая активность противопоказана. Перед неблагоприятным днем нежелательно создавать дополнительную нагрузку на организм. Можно устроить разгрузочный день, если позволяет самочувствие. 21 Новолуние Неблагоприятный день. Оздоровительные процедуры не проводят. 22 Водолей Растущая С началом фазы роста можно возобновлять активные занятия спортом. Нельзя ни переедать, ни голодать. Меню должно быть разнообразным. 23 Удачное время для курса ароматерапии и омолаживающих процедур. Комплексные упражнения дадут максимальный эффект. 24 Рыбы В этот день нежелательно употреблять крепкий кофе, алкоголь, принимать сильнодействующие лекарства. Если позволяет состояние, займитесь спортом или простыми упражнениями, доступными в домашних условиях. 25 Активен ЖКТ. Голодание категорически противопоказано. В пищу можно употреблять блюда с большим содержанием белка и молочные продукты. 26 Овен Отличный день для водных процедур. Необходимо избегать сладких напитков, заменив их простой чистой водой. 27 Необходимо убрать из рациона мясо и куриные яйца. Они будут окажут большую нагрузку на пищеварительную систему, что вызовет внутренний дискомфорт. 28 Телец Удачное время для дыхательных упражнений и укрепления легких. Рекомендуется проводить активные водные процедуры и пить больше жидкости. 29 Подходящее время для физических и энергетических чисток. Избегайте поднятия тяжестей, чтобы не перегружать спину и позвоночник. 30 Близнецы Можно смело употреблять в пищу любые продукты. Активная пищеварительная система справится с любой нагрузкой без последствий. 31 В этот день почки будут особенно уязвимыми. Следует ограничить количество воды, чтобы не создавать дополнительную нагрузку.

Подведем итог

Чтобы самочувствие было хорошим постоянно, необходимо внимательно следить за работой своего организма, а оздоровление проводить в подходящие для этого моменты. Лунный календарь здоровья на январь 2023 года сообщает, какие дни будут наиболее благоприятными для таких целей.