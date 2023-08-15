Благоприятные дни для свадьбы в январе 2023 года

Астрологи считают, что для крепкого семейного союза необходимо выбирать самые подходящие даты для бракосочетания. Предлагаем узнать, какие дни благоприятными для свадьбы в январе 2023 года.

Благоприятные дни для свадьбы по лунным суткам

Научно подтверждено, что Луна оказывает непосредственное влияние на многие процессы, происходящие на нашей планете. По мнению астрологов, это распространяется и на нематериальную сферу. Зная, когда проведена свадьба, можно определить, каким будет брак и что ждет супругов в их совместной жизни.

Самыми благоприятными днями для проведения свадебной церемонии в январе 2023 года будут:

2, 22 и 30 января (10, 1-2 лунные сутки). Если брак заключен в этот день, то между супругами будет полное взаимопонимание и уважение. Считается одним из самых благоприятных периодов для свадьбы.

Если брак заключен в этот день, то между супругами будет полное взаимопонимание и уважение. Считается одним из самых благоприятных периодов для свадьбы. 4 января (12 лунные сутки). Семейная жизнь окажется счастливой и спокойной. Она будет стабильной, но романтических моментов будет не так много. Хорошее время для тех, кто ценит надежность.

Семейная жизнь окажется счастливой и спокойной. Она будет стабильной, но романтических моментов будет не так много. Хорошее время для тех, кто ценит надежность. 5 января (13 лунные сутки). Если свадебная церемония была проведена в этот день, то супругов ждет долгий и крепкий брак. Отношения будут гармоничными и интеллектуальными. Эта дата окажется особенно удачной, если оба партнера связаны с наукой.

Если свадебная церемония была проведена в этот день, то супругов ждет долгий и крепкий брак. Отношения будут гармоничными и интеллектуальными. Эта дата окажется особенно удачной, если оба партнера связаны с наукой. 6 января (14 лунные сутки). Отличное время для тех, кто хочет построить серьезный и долговечный союз. Подходит для пар, которые уже длительное время состоят в отношениях и имеют за плечами большой опыт отношений. В противном случае супруги не смогут пережить жизненные испытания, и брак быстро распадется.

Отличное время для тех, кто хочет построить серьезный и долговечный союз. Подходит для пар, которые уже длительное время состоят в отношениях и имеют за плечами большой опыт отношений. В противном случае супруги не смогут пережить жизненные испытания, и брак быстро распадется. 9 января (17 лунные сутки). Подходящая дата для людей, которые хотят видеть в браке больше романтики и ярких впечатлений. Однако необходимо помнить и о рисках. Если один из партнеров не готов на полную взаимность, то отношения просуществуют недолго.

Подходящая дата для людей, которые хотят видеть в браке больше романтики и ярких впечатлений. Однако необходимо помнить и о рисках. Если один из партнеров не готов на полную взаимность, то отношения просуществуют недолго. 13 и 27 января (21 и 7 лунные сутки). Идеальная дата для свадьбы между творческими личностями. Супруги будут вдохновлять друг друга, дарить яркие и красочные эмоции. В семейной жизни будет преобладать радость.

Идеальная дата для свадьбы между творческими личностями. Супруги будут вдохновлять друг друга, дарить яркие и красочные эмоции. В семейной жизни будет преобладать радость. 14 января (22 лунные сутки). Эта дата подходит для проведения пышной и дорогой свадебной церемонии. Следует помнить, что такое торжество обойдется в крупную сумму и может вызвать финансовые трудности. Для скромной свадьбы лучше выбрать другой день в январе 2023 года.

Эта дата подходит для проведения пышной и дорогой свадебной церемонии. Следует помнить, что такое торжество обойдется в крупную сумму и может вызвать финансовые трудности. Для скромной свадьбы лучше выбрать другой день в январе 2023 года. 16 января (24 лунные сутки). Удачное время для пар, которые планируют завести много детей. Звезды наделят крепким здоровьем и силами, необходимыми для преодоления всех жизненных испытаний.

Удачное время для пар, которые планируют завести много детей. Звезды наделят крепким здоровьем и силами, необходимыми для преодоления всех жизненных испытаний. 19 января (27 лунные сутки). Астрологи заявляют, что брак окажется крепким и стабильным для зрелых и опытных пар. В семейной жизни будут возникать серьезные трудности, но они лишь скрепят союз. По этой причине молодым людям лучше выбирать другое время для брака: они не смогут пройти вместе через все испытания.

Астрологи заявляют, что брак окажется крепким и стабильным для зрелых и опытных пар. В семейной жизни будут возникать серьезные трудности, но они лишь скрепят союз. По этой причине молодым людям лучше выбирать другое время для брака: они не смогут пройти вместе через все испытания. 23 января (3 лунные сутки). Подходящая дата для активных людей, любящих веселье и радость. Семейная жизнь будет наполнена ими. Тем, кто предпочитает спокойствие и надежность, стоит перенести бракосочетание на другое время.

Подходящая дата для активных людей, любящих веселье и радость. Семейная жизнь будет наполнена ими. Тем, кто предпочитает спокойствие и надежность, стоит перенести бракосочетание на другое время. 26 января (6 лунные сутки). Благоприятный день для людей, которые мечтают о стабильной и размеренной семейной жизни. Брак будет наполнен мудростью, взаимопониманием и спокойствием. Романтических моментов будет немного, но супруги могут быть уверены в своем партнере.

Неблагоприятными днями месяца станут 1, 8, 10, 11, 15, 17, 18, 20, 21, 24 и 29 января. Астрологи уверяют, что браки, заключенные в это время, окажутся неудачными, принесут лишь разочарование и неуверенность в себе. Рекомендуется избегать бракосочетания в такие дни.

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Благоприятные дни для свадьбы по фазам Луны

Составляя прогнозы на определенные события, астрологи стараются максимально полностью анализировать транзит Луны. Считается, что в определенных фазах лунного цикла влияние ночного светила кардинально меняется.

Перед планированием свадьбы следует знать, какие фазы Луны будут в январе 2023 года и как это отразится на совместной жизни супругов:

Растущая (1-6, 22-31 января). Данный этап считается одним из самых благоприятных в лунном календаре. Оформив брак, супруги могут рассчитывать на любовь, взаимопонимание, поддержку со стороны близкого человека. Согласие и мир станут постоянными спутниками молодоженов.

Данный этап считается одним из самых благоприятных в лунном календаре. Оформив брак, супруги могут рассчитывать на любовь, взаимопонимание, поддержку со стороны близкого человека. Согласие и мир станут постоянными спутниками молодоженов. Убывающая (8-20 января). Будучи противоположностью растущей фазе, данный период принесет в брак массу негативных моментов. Астрологи считают данный этап лунного цикла неблагоприятным. Совместная жизнь не приведет к благополучному результату. В отношениях регулярно будут скандалы и ссоры. Впрочем, опытные и зрелые пары легко преодолеют такие невзгоды, а молодым людям стоит с осторожностью назначать свадьбу на эту фазу Луны.

Будучи противоположностью растущей фазе, данный период принесет в брак массу негативных моментов. Астрологи считают данный этап лунного цикла неблагоприятным. Совместная жизнь не приведет к благополучному результату. В отношениях регулярно будут скандалы и ссоры. Впрочем, опытные и зрелые пары легко преодолеют такие невзгоды, а молодым людям стоит с осторожностью назначать свадьбу на эту фазу Луны. Полнолуние (7 января). Одна из самых благоприятных фаз лунного цикла для заключения брака. Семья будет крепкой и счастливой, а отношения – стабильными. Из-за высокой энергетики супруги могут оказаться чрезмерно вспыльчивыми и восприимчивыми к поступкам партнера.

Одна из самых благоприятных фаз лунного цикла для заключения брака. Семья будет крепкой и счастливой, а отношения – стабильными. Из-за высокой энергетики супруги могут оказаться чрезмерно вспыльчивыми и восприимчивыми к поступкам партнера. Новолуние (21 января). Неблагоприятный день для оформления отношений. Слабая энергетика сделает союз хрупким, отрицательно скажется на отношениях между молодоженами. Для брака стоит выбрать другую дату.

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Благоприятные дни для свадьбы по знакам зодиака

На то, как будут развиваться отношения после свадьбы влияют сразу несколько факторов. Одним из них является положение ночного светила относительно зодиакальных созвездий. Предлагаем узнать подробнее о его влиянии на отношения супругов. В январе 2023 года Луна будет в следующих знаках зодиака:

Овен (26, 27 января). Данный знак символизирует упорство и целеустремленность, но для брака эти качества будут отрицательными. Молодожены начнут соперничать за лидерство, ссорясь даже по пустякам. Союз долго не продержится.

Данный знак символизирует упорство и целеустремленность, но для брака эти качества будут отрицательными. Молодожены начнут соперничать за лидерство, ссорясь даже по пустякам. Союз долго не продержится. Телец (1, 2, 28, 29 января). Брак окажется успешным, а супруги дополняют друг друга. В доме будет царить атмосфера спокойствия и уюта.

Брак окажется успешным, а супруги дополняют друг друга. В доме будет царить атмосфера спокойствия и уюта. Близнецы (3, 4, 5, 30, 31 января). Жизнь молодоженов будет наполнена яркими эмоциями и путешествиями. Семейные проблемы лишь укрепят союз.

Жизнь молодоженов будет наполнена яркими эмоциями и путешествиями. Семейные проблемы лишь укрепят союз. Рак (6, 7 января). Между партнерами не будет секретов и недопонимания. Совместная жизнь окажется интересной и насыщенной приятными событиями.

Между партнерами не будет секретов и недопонимания. Совместная жизнь окажется интересной и насыщенной приятными событиями. Лев (8, 9, 10 января). Знак относительно благоприятный для свадьбы, но возможны и трудности. Семейная жизнь принесет немало удовольствий, особенно для творческих личностей. Супруги не всегда будут понимать поступки своих вторых половинок, и на этом фоне возможны разногласия.

Знак относительно благоприятный для свадьбы, но возможны и трудности. Семейная жизнь принесет немало удовольствий, особенно для творческих личностей. Супруги не всегда будут понимать поступки своих вторых половинок, и на этом фоне возможны разногласия. Дева (11, 12 января). Неблагоприятные дни для брака. Союз будет страдать от бытовых проблем, регулярных ссор между партнерами и взаимных придирок. Лучше посвятить это время анализу отношений.

Неблагоприятные дни для брака. Союз будет страдать от бытовых проблем, регулярных ссор между партнерами и взаимных придирок. Лучше посвятить это время анализу отношений. Весы (13, 14, 15 января). Эти дни подходят для признания в любви, но никак не для свадьбы.

Эти дни подходят для признания в любви, но никак не для свадьбы. Скорпион (16, 17 января). Знак крайне неблагоприятный для свадебных церемоний. В семье будут царить взаимное недоверие и ревность, что в конечном итоге приведет к разрыву.

Знак крайне неблагоприятный для свадебных церемоний. В семье будут царить взаимное недоверие и ревность, что в конечном итоге приведет к разрыву. Стрелец (18, 19 января). Удачное время для посещения загса, если влюбленные уверены в своих чувствах. Отношение друг к другу лишь закрепится на протяжении союза, поэтому очень важно, чтобы чувства были положительными и искренними.

Удачное время для посещения загса, если влюбленные уверены в своих чувствах. Отношение друг к другу лишь закрепится на протяжении союза, поэтому очень важно, чтобы чувства были положительными и искренними. Козерог (20, 21 января). Неблагоприятные дни для бракосочетания. Любви в таком союзе не будет. Успешными окажутся только браки по расчету.

Неблагоприятные дни для бракосочетания. Любви в таком союзе не будет. Успешными окажутся только браки по расчету. Водолей (22, 23 января). Идеальное время, чтобы оформить отношения. Супруги станут настоящей поддержкой и опорой друг для друга в сложных ситуациях.

Идеальное время, чтобы оформить отношения. Супруги станут настоящей поддержкой и опорой друг для друга в сложных ситуациях. Рыбы (24, 25 января). Хорошие дни для тех, кто в отношениях ценит преданность, романтику и надежность. Возможно, жизнь окажется не такой яркой, как хотелось бы, но можно всегда положиться на свою вторую половинку.

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Лунный календарь свадеб на январь 2023 года

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Чтобы правильно спрогнозировать события, необходимо учитывать все факторы. Таблица ниже показывает, какие дни будут благоприятными для свадьбы в январе 2023 года.

Дни месяца Знак зодиака Фаза Луны Характеристика дня 1 Телец Растущая Благоприятный 2 3 Близнецы 4 5 6 Рак 7 Полнолуние 8 Лев Убывающая Нейтральный 9 Благоприятный 10 Нейтральный 11 Дева Неблагоприятный 12 13 Весы 14 15 16 Скорпион 17 18 Стрелец Нейтральный 19 Благоприятный 20 Козерог Неблагоприятный 21 Новолуние 22 Водолей Растущая Благоприятный 23 24 Рыбы 25 26 Овен 27 28 Телец 29 30 Близнецы 31

Подведем итог

Начало года Кролика окажется весьма подходящим для проведения бракосочетания. В январе 2023 года будет много благоприятных дней для свадьбы. Детальная таблица поможет выбрать наиболее подходящее время для проведения церемонии.