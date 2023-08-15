Астрологический прогноз от Анжелы Перл на июль 2023 года сообщает, с какими событиями предстоит столкнуться представителям всех знаков зодиака. Звезды указывают, что второй месяц лета окажется насыщенным различными событиями. Для решения проблем придется принимать непростые решения.

Обзор знаков на июль 2023 года от Анжелы Перл

Середина лета – период отпусков и отдыха. К сожалению, насладиться спокойствием удастся далеко не всем. Судьба подготовила для представителей многих знаков зодиака трудные жизненные испытания. Им предстоит быстро решать проблемы, опираясь только на свои силы, полученный ранее опыт и интуицию.

Гороскоп от Анжелы Перл сообщает, к чему стоит готовиться в июле 2023 года таким знакам зодиака:

Овен. Середина лета станет периодом больших перемен в личной жизни. Под давлением близких и родственников Овны будут совершать несвойственные им поступки. Напряженные отношения в семье отразятся и на других сферах деятельности, стоит готовиться к проблемам на работе. Телец. Лето будет непростым периодом и для земного знака зодиака. Звезды указывают на многочисленные трудности в профессиональной сфере. Но если Тельцы смогут преодолеть такое испытание, то станут прекрасными кандидатами на повышение в должности. Близнецы. Астрологический прогноз сообщает, что июль 2023 года будет сложным месяцем для многих знаков. Однако Близнецы будут счастливым исключением. Удача окажется на их стороне в любых вопросах. Необходимо лишь сделать шаг в нужном направлении, и успех будет обеспечен. Рак. Второй месяц лета будет удачным для тех представителей водного знака, кто решит посвящать больше времени семье и близким. Семейные Раки с легкостью наладят отношения со своей второй половинкой, а одинокие мужчины и женщины смогут завести роман с интересным человеком. Лев. Астролог уверена, что огненному знаку присущ излишний эгоизм. Именно это качество мешает в поиске единомышленников и романтических партнеров. Львам стоит пересмотреть свое отношение к окружающим. Дева. Анжела Перл уверена, что этому земному знаку зодиака улыбнется удача в июле 2023 года. Девам нужно быть более уверенными в своих силах и не бояться сложностей на пути к успеху. Лишь в этом случае удастся добиться поставленных целей. Звезды обеспечат полную поддержку в любых начинаниях. Весы. В середине лета представителей данного знака зодиака будут одолевать мелкие бытовые проблемы. Любые неудачи негативно скажутся на эмоциональном состоянии Весов. Неуверенность в себе станет причиной дальнейших ошибок, и ситуация будет лишь усугубляться. Весам необходимо полностью поменять свое отношение к жизни. Скорпион. Июль – самый неблагоприятный месяц для этого водного знака. Проблемы будут и в профессиональной сфере, и в личной жизни. Большие неприятности доставят трудности с финансами. Чтобы исправить ситуацию, Скорпионам придется принять непростое решение. Стрелец. В середине лета огненному знаку будет очень просто заводить отношения. Стрельцы получат возможность наладить личную жизнь, но воспользуются ею лишь единицы, не разглядев свою вторую половинку. Козерог. Представителям земного знака звезды обещают большие финансовые успехи. Денежные предложения будут сами идти в руки. Положение планет создаст для Козерогов благоприятные условия. Они смогут разом закрыть все материальные вопросы. Водолей. Июль будет самым тихим и спокойным периодом для представителей стихии Воздуха. Однако это создает и некоторые сложности: для активной работы и трудовых успехов этот месяц не подходит. Лучше перенести важные дела на другое время и отправиться в отпуск. Рыбы. Судьба подарит водному знаку большие возможности. Рыбам предстанут перед сложным выбором, на что тратить силы. Заниматься одновременно личной жизнью и работой не получится, на это не хватит ни возможностей, ни времени.

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Ключевые даты в июле 2023 года

Многие известные астрологи утверждают, что успешность дел во многом зависит от того, когда их начинать. Если даты окажутся благоприятными, то удастся получить поддержку звезд. И наоборот, неблагоприятные дни принесут лишь неудачу, энергетическую нестабильность и проблемы со здоровьем.

Самыми благоприятными днями месяца Анжела Перл называет 1, 7, 15, 25 и 31 июля 2023 года. Эти даты подходят для любых начинаний, проведения деловых переговоров, принятия важных решений и старта перемен в жизни. Энергетическая поддержка планет хорошо скажется на здоровье, поэтому в такие моменты можно посещать врача и проводить плановые операции.

Наиболее неблагоприятными днями являются 3, 10, 14 и 17 июля. Астролог предупреждает, что в такие моменты крайне нежелательно рассчитывать на фортуну и другие внешние факторы. Судьба преподнесет лишь испытания и сложности. Свою деятельность стоит ограничить простыми повседневными задачами.

Кроме индивидуальных гороскопов, Анжела Перл подготовила ряд общих рекомендаций. Они подходят для всех знаков зодиака и помогут изменить жизнь к лучшему.

Любовный гороскоп

Июль – месяц романтики. Под влиянием Венеры представители многих знаков зодиака будут стремиться к балансу и поиску спутника жизни. Астролог предлагает свободным мужчинам и женщинам довериться романтическим порывам и отправиться на поиски партнера. При поддержке звезд это окажется по силам всем.

А вот тем, кто состоит в отношениях, следует с максимальной осторожностью относиться к таким желаниям. Поддавшись эмоциям, можно совершить необдуманные поступки, о которых придется сожалеть долгое время.

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Финансовый гороскоп

Июль 2023 года – это прекрасное время, чтобы спокойно завершить имеющиеся дела и получить долгожданные результаты. Анжела Перл рекомендует сначала разобраться с имеющимися задачами и лишь потом браться за новые. Имеющиеся доходы следует направлять на потребности семьи и близких, отдавая предпочтение необходимым и значимым вещам, и лишь потом – на отдых и развлечения.

Анжела Перл в своем гороскопе призывает с особой тщательностью относиться к своим финансовым тратам. Экономия в расходах не скажется на уровне жизни, но существенно укрепит семейный бюджет.

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Гороскоп здоровья

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Позицию Марса в июле 2023 года астрологи определяют как нейтральную. Похвастаться крепким здоровьем не сможет ни один знак зодиака, но и серьезных проблем возникнуть не должно. У тех, кто следит за своим состоянием, не появится поводов для беспокойства, оно останется неизменным. Если же последний профилактический осмотр проводился очень давно, то рекомендуется обратиться к лечащему врачу.

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Подведем итог

Астрологический прогноз от Анжелы Перл на июль 2023 года указывает на главные опасности, подстерегающие представителей всех знаков зодиака. Второй месяц лета окажется достаточно напряженным. Рекомендации известного астролога помогут преодолеть трудности и легко выйти из любой опасной ситуации.

Фото Клео.ру