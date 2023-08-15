Когда квасить капусту в октябре 2023 года по лунному календарю

Чтобы сделать квашеную капусту идеальной по вкусу, цвету и консистенции, недостаточно лишь правильно выбирать рецепты и придерживаться инструкций. Необходимо также знать некоторые нюансы приготовления. Одним из главных условий получения хорошего блюда является выбор правильной даты. Предлагаем узнать, когда квасить капусту в октябре 2023 года и какие дни будут благоприятными для этой цели.

Важность выбора благоприятных дней для квашения капусты

Влияние Луны на многие физические и энергетические процессы подтверждается не только астрологами, но и представителями научного сообщества. Воздействие распространяется и на бытовую сферу, например, кулинарию. Закономерность между фазами Луны и вкусовыми качествами была замечена еще в древности, и наши предки пользовались этой информацией в своих целях. С развитием технологий эту теорию удалось подтвердить и усовершенствовать.

Выбирая даты, следует ориентироваться на такие рекомендации:

Согласно наблюдениям, для получения хрустящей квашеной капусты с гармоничным вкусом следует планировать приготовление на фазу растущей Луны. В этот период цикла происходит активизация полезных микроорганизмов. Приготовленные овощи лучше хранятся, содержат максимальное количество полезных веществ и обладают отличным вкусом.

Дни будут удачными, если спутник Земли будет в это время находиться в знаках Тельца, Близнецов, Льва, Стрельца и Козерога.

Квасить капусту можно и на убывающую Луну, пока она находится в сильной позиции – до перехода во третью четверть, но эксперты не рекомендуют планировать готовку на эту фазу во избежание неприятных последствий.

Неблагоприятными знаками зодиака для квашения капусты считаются Рак, Дева и Рыбы. В процессе приготовления вкусовые качества будут утеряны, появится неприятный привкус.

Самыми неблагоприятными датами считаются пиковые точки лунного цикла – полнолуние и новолуние, а также ближайшие дни. Получить качественный и вкусный продукт не удастся, несмотря на все усилия и старания.

При Луне в Овне, Весах, Скорпионе и Водолее влияние будет нейтральным. В такие дни очень многое будет зависеть от кулинарных умений, правильного рецепта, качественных ингредиентов и эмоционального настроя.

Читайте также: Что приготовить из капусты белокочанной на второе

Лунный календарь и благоприятные дни в октябре 2023 года

Многолетние наблюдения и проверенные временем рецепты помогут приготовить вкусное, качественное и полезное блюдо. Ориентируясь на фазы Луны, можно определить, какие дни будут самыми благоприятными и когда квасить капусту в октябре 2023 года:

Растущая Луна (15-27 октября) . По мнению астрологов и некоторых кулинаров, данная фаза считается лучшей для приготовления квашеной капусты. Положительная динамика роста энергетики активизирует деятельность полезных микроорганизмов. Готовое блюдо получится вкусным и хрустящим.

. По мнению астрологов и некоторых кулинаров, данная фаза считается лучшей для приготовления квашеной капусты. Положительная динамика роста энергетики активизирует деятельность полезных микроорганизмов. Готовое блюдо получится вкусным и хрустящим. Луна в Тельце, Близнецах, Льве, Стрельце и Козероге (1-5, 8-10, 18-21, 29-31 октября). В такие моменты лунная энергетика благоприятно скажется на процессе квашения. При этом необходимо учитывать и другие факторы влияния Луны, чтобы улучшить вкусовые качества.

При выборе даты для приготовления квашеной капусты необходимо сочетать различные факторы и избегать неблагоприятных дней:

Новолуние и полнолуние (14 и 28 октября), а также ближайшие дни (13, 15, 27, 29 октября) . Самые неблагоприятные дни лунного календаря. Планировать приготовление капусты на эти даты категорически не рекомендуется. Она будет мягкой и кислой.

. Самые неблагоприятные дни лунного календаря. Планировать приготовление капусты на эти даты категорически не рекомендуется. Она будет мягкой и кислой. Убывающая Луна (1-13, 29-31 октября) . Квасить капусту в этот период не рекомендуется. Снижение энергетического влияния не лучшим образом скажется на вкусовых качествах капусты и ее консистенции.

. Квасить капусту в этот период не рекомендуется. Снижение энергетического влияния не лучшим образом скажется на вкусовых качествах капусты и ее консистенции. Луна в Раке, Деве и Рыбах (6, 7, 11, 12, 24, 25 и 26 октября). Лунная энергетика в этих знаках будет негативной и плохо скажется на самом процессе квашения. Противопоказано начинать готовку, даже если Луна находится в фазе роста.

Советы по приготовлению квашеной капусты

​

Получение вкусного и полезного блюда зависит не только от Луны, но и от других факторов. Профессиональные кулинары дают рекомендации, как правильно квасить капусту и на что обращать внимание:

Для приготовления необходимо выбирать поздние сорта белокочанной капусты. Кочаны должны быть полностью созревшими, в противном случае в них будет мало веществ, необходимых для правильного брожения.

В процессе приготовления нельзя использовать йодированную соль. Она будет угнетать развитие необходимых микроорганизмов, а также может окрасить капусту. Лучшим выбором будет каменная соль крупного или среднего помола.

Нельзя квасить капусту в алюминиевой посуде. Вступив в реакцию с металлической поверхностью, овощ потемнеет и получит неприятный привкус.

Приступать к готовке необходимо только с хорошим настроением и без плохих мыслей. Эксперты уверены, что негативная энергетика способна влиять на вкусовые качества готового блюда. Это правило относится не только к квашеной капусте, но и любым другим продуктам.

Читайте также: Борщ без капусты на зиму в банках

Подведем итог

Луна играет важную роль в жизни каждого человека и влияет даже на простые повседневные дела. Лунный календарь сообщает, когда лучше всего квасить капусту в октябре 2023 года и какие дни будут благоприятными. Рекомендации экспертов помогут приготовить вкусное и очень полезное традиционное блюдо.

Фото Клео.ру