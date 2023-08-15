Гороскоп на июль 2023 года от Василисы Володиной

Гороскоп от Василисы Володиной на июль 2023 года сулит представителям всех знаков зодиака много различных событий. Успехи и неудачи будут происходить и в карьере, и в личной жизни. Второй летний месяц точно не будет скучным и однообразным.

Общие рекомендации

Астролог предупреждает о сложном начале месяца для большинства знаков зодиака. Главную опасность представляет профессиональная сфера. Проблемы коснутся в первую очередь владельцев бизнеса и руководителей крупных предприятий. Конкуренты и просто недоброжелатели приложат максимум усилий, чтобы доставить неприятности.

Чтобы не оказаться в сложной ситуации, необходимо действовать быстро и на опережение. Представителям стихий Огня и Воды следует довериться своей интуиции. Внутренний голос подскажет правильное решение, и появится выход из сложного положения.

Самыми благоприятными днями окажутся 1, 22, 24, 25, 27, 29 и 30 июля 2023 года. Василиса Володина утверждает, что в эти даты будут по силам даже самые сложные задачи, которые ранее не удавались. Звезды помогут в любых начинаниях, если представители знаков зодиака будут готовы довести их до полного завершения.

Неблагоприятными днями астролог считает 7, 9, 13, 14, 16 и 17 июля. Слабая энергетика и общий фон неудачи негативно скажутся и на самочувствии, и на успехах в делах в целом. Не рекомендуется планировать на такие даты ничего важного, особенно если это связано со здоровьем или финансами.

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Любовный гороскоп

Второй месяц лета пройдет под сильным влиянием Венеры. События в личной жизни будут развиваться активно, но не всегда благоприятно. Семейным мужчинам и женщинам гороскоп от Василисы Володиной советует больше времени уделять своей второй половинке. Последнее время партнер страдает от недостатка внимания, и необходимо это срочно исправить.

Свободным представителям знака гороскоп обещает интересную встречу. Возможно, некоторым одиночкам удастся найти свою вторую половинку, но астролог настроена скептически. По мнению эксперта, попытки сменить семейный статус закончатся неудачей, но сам роман подарит много приятных эмоций и воспоминаний.

Финансовый гороскоп

Июль – это период отпусков и отдыха, поэтому глобальных перемен в материальной сфере ждать не стоит. Лучше отложить свои профессиональные амбиции на потом, активная деятельность может лишь навредить.

Для улучшения материального положения Василиса Володина рекомендует задуматься об экономии. Сохраненные финансы следует вкладывать и инвестировать в различные надежные проекты. Деньги должны приносить прибыль, а не лежать «мертвым грузом».

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Здоровье

Энергетическое влияние Марса и других планет будет переменчивым в июле 2023 года. Чередование энергетики негативно скажется на состоянии здоровья. В результате представители многих знаков зодиака почувствуют усталость и апатию, возможно обострение хронических недугов. Особую осторожность нужно соблюдать Ракам, Львам, Стрельцам и Водолеям. На них энергетические скачки отразятся в первую очередь.

Гороскоп от Василисы Володиной рекомендует всем знакам зодиака помнить об отдыхе в июле 2023 года. Черный Кролик приветствует трудолюбивых и активных личностей, но профессиональное выгорание не пойдет на пользу.

Гороскоп от Василисы Володиной на июль 2023 по знакам зодиака

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Астролог Василиса Володина составила индивидуальные гороскопы для представителей всех знаков зодиака на июль 2023 года. Предлагаем узнать, какие сюрпризы приготовили звезды в этом месяце.

Овен. Огненным знакам следует быть осторожными, принимая важные решения. Овнам нельзя полагаться на удачу, она может подвести в самый ответственный момент. Можно рассчитывать только на свои силы. Телец. Второй месяц лета пройдет под знаком одиночества и спокойствия. Шумные вечеринки и большие компании будут лишь раздражать Тельцов, выводя их из душевного равновесия. Необходимо посвятить время себе. Близнецы. Представители стихии Воздуха могут наладить личную жизнь. Одинокие Близнецы встретят свою вторую половинку, а семейные пары наконец-то решат проблемы взаимопонимания. Рак. Для этого водного знака зодиака наступает период важных решений и большой ответственности. Ракам следует тщательно обдумывать каждый свой шаг, иначе они рискуют угодить в очень неприятную ситуацию. Поддержка семьи и близких будет очень важная в таких условиях, поэтому не стесняйтесь обращаться к ним за помощью и советами. Лев. Личные успехи будут тесно связаны с работой. В отличие от других знаков зодиака, Львам нужно уделить карьере максимум внимания. Для представителей огненной стихии откроются большие возможности, которые нельзя упускать. Такие шансы появляются очень редко. Дева. Гороскоп от Василисы Володиной рекомендует мужчинам и женщинам этого знака быть максимально серьезными и осторожными в любых делах. Опрометчивость может привести к печальным последствиям. Весы. Удача будет на стороне представителей данного знака. Главные успехи произойдут в профессиональной сфере, но и в личной жизни ожидается улучшение. Владельцы бизнеса и руководители крупных компаний смогут заключить выгодный контракт, который очень благоприятно отразиться на материальном положении. Скорпион. Второй месяц лета будет относительно спокойным и легким. Скорпионы черпают энергию из общения с приятными людьми. Они на интуитивном уровне захотят быть в больших компаниях, находясь в центре внимания. Астролог рекомендует Скорпионам задуматься, чего они действительно хотят от жизни, и начать двигаться в этом направлении. Стрелец. Для представителей огненной стихии наступает время активной деятельности. Чем больше усилий Стрельцы приложат сейчас, тем выше окажется результат в будущем. Василиса Володина призывает действовать на перспективу уже сейчас. Козерог. Этот месяц станет периодом финансовых успехов. Козерогам следует браться за любые возможности подзаработать, ведь дополнительный доход укрепит денежную энергетику. Все цели окажутся достижимыми, если прикладывать для их реализации максимум сил и времени. Водолей. Астролог предупреждает о неприятностях в личной жизни. Звезды предвещают Водолеям период расставаний и предательства. Но к этому следует относиться по-философски. Там, где заканчивается один жизненный этап, начинается новый. И он обязательно будет лучше предыдущего. Рыбы. Представителям стихии Воды следует быть настороже. Рыбы будут так активно заняты решением мелких проблем, что рискуют пропустить масштабные угрозы. По возможности стоит отложить рабочие вопросы и посвятить время себе и своим потребностям.

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Подведем итог

Гороскоп на июль 2023 года от Василисы Володиной сообщает о том, какие сюрпризы приготовила судьба представителям всех знаков зодиака. Астролог советует доверять своей интуиции в любых спорных моментах. Внутренний голос подскажет правильное решение.

Фото Клео.ру