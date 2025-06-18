Анастасия Волочкова и исполнительница "Сигма Бой" расскажут про хайп на ПМЭФ-2025

21 июня в 12:00 в рамках Форума креативных индустрий Петербургского международного экономического форума, организованного Фондом Росконгресс, продюсерский центр "Инсайт Люди" (входит в "Газпром-Медиа Холдинг") проведет панельную дискуссию "Экономика хайпа: тренды VS стратегии". Под модераторством основателя и генерального директора "Инсайт Люди" Алины Зиннатуллиной спикеры в формате круглого стола обсудят феномен хайпа и его влияние на бизнес-процессы. "Газпром-Медиа Холдинг" является генеральным медиапартнером ПМЭФ-2025.

В роли спикеров сессии выступят творческие деятели, продюсеры, представители бизнеса и медиа в разных отраслях: заслуженная артистка России Анастасия Волочкова, исполнительница трека "Сигма Бой" Мария Янковская, продюсер телеканала СТС Kids Алина Янковская, продюсер ТВ-шоу Лика Бланк, руководитель медиа-проекта HELLO! Евгения Головко, журналист Александр Малькевич, исполнительный директор Sostav.ru Маргарита Щербакова, а также вице-президент группы компаний "Родная речь" Юрий Панов. Зарубежный взгляд на экономику хайпа представит индийский кинопродюсер и режиссер Нила Мадхаб Панда.





Участники дискуссии обсудят, как кратковременные тренды становятся мощными экономическими инструментами. Спикеры проанализируют успешные рекламные кампании, связанные с хайпом, и оценят, насколько жизнеспособна стратегия продвижения, основанная на вирусных механизмах. Популярные артисты и представители медиабизнеса не только разберут "плюсы" и "минусы" хайпа, но и раскроют секрет, как эффективно использовать вирусность для достижения целей.