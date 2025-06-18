Сеть кинотеатров «КАРО» объявляет о старте «Киновторника»

Коротко о главном

Каждый вторник в июне и июле билеты на все фильмы в "КАРО" будут продаваться по приятной фиксированной цене – независимо от времени сеанса и формата зала (исключением станут только залы Black). Билеты можно купить как онлайн, так и офлайн. Просто приходи и смотри!

Зачем эта акция

Современный зритель выбирает с умом. "КАРО" делает выбор проще и доступнее! "Киновторник" предлагает возможность ходить в кино регулярно, без привязки к промокодам, утренним сеансам или сложным правилам. Это не скидка. Это – новая привычка.

"Акция "Киновторники" – это роскошь не выбирать из моря новинок. И цена, почти в три раза меньше стандартной средней по рынку, – отметила вице-президент по управлению маркетингом, кафе и кинобарами сети кинотеатров "КАРО" Ольга Проскурякова. – Мы хотим возродить традицию еженедельных походов в кино. Теперь каждый вторник – это возможность позволить себе немного больше. Больше фильмов, больше встреч, больше впечатлений".

"Киновторник" уже наступил

Воспользоваться преимуществами "Киновторника" можно уже сейчас! В прокате идут фантастический экшн-фильм "Кракен" с Александром Петровым и Виктором Добронравовым, вдохновляющая фантастическая драма "Жизнь Чака" с Томом Хиддлстоном, остросюжетный боевик "Балерина" с Аной де Армас, семейный приключенческий фильм "Артек. Сквозь столетия" с Михаилом Галустяном и Романом Постоваловым

А в ближайшие недели на больших экранах появятся проникновенная мелодрама "Материалистка" с Педро Паскалем и Дакотой Джонсон, семейная комедия "Маленький шеф" с Романом Курцыным и Ольгой Лерман, "Саван" легендарного режиссёра Дэвида Кроненберга и многие другие картины.