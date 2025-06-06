Дмитрий Певцов и Государственный Кремлевский оркестр представили патриотический спектакль "В списках не значился"

Масштабное патриотическое событие, в основу которого легла бессмертная повесть Бориса Васильева о Великой Отечественной войне, посетили ценители русской культуры со всей страны.

Главными звездами вечера стали чтец – народный артист России Дмитрий Певцов – и Государственный Кремлевский оркестр под руководством Константина Чудовского. Все пространство Светлановского зала заполнилось классической музыкой Сергея Прокофьева, Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Феликса Мендельсона и Георгия Свиридова, идеально перекликающейся с чувствами главного героя.

– Мощный актерский талант и один из ярчайших оркестров страны объединились, чтобы рассказать проникновенную историю о борьбе за Родину и личное счастье, – рассказал корреспонденту "ИнтерМедиа" автор сценария, музыкальный редактор, кандидат искусствоведения Константин Рычков.

Фоном для действа стал эксклюзивный видеоконтент, созданный на основе реальных исторических документов. Его мрачная правдивость придала повести особый эмоциональный заряд.

– Несмотря на проверенную временем основу, он свеж и пронзительно актуален. Это история простого русского солдата, который никогда не сдается. Я счастлив стать частью такого проекта, – рассказал Дмитрий Певцов на премьере.

Сюжет повести "В списках не значился" разворачивается в начале Великой Отечественной войны в осажденной Брестской крепости. Главный герой – лейтенант Николай Плужников – приезжает в Брест перед самым началом войны и не успевает явиться в часть с рапортом о прибытии. Так он не попадает в списки боевого состава. В центре сюжета – история его борьбы за жизнь и за Родину, его любовь и переживания о сложнейшем выборе, который иногда приходится совершать.