В Театре Эстрады состоится выступление Ефима Шифрина

После длительного перерыва московский зритель вновь сможет увидеть на сцене культового артиста эстрады Ефима Шифрина.



8 октября артист представит в Театре Эстрады премьеру юмористического шоу "Stand up и немножко музыки". В программе прозвучат как совершенно новые миниатюры и импровизации, так и полюбившиеся зрителям "культовые номера" артиста.

За долгие годы работы на сцене Ефим Шифрин снискал огромную любовь и уважение публики за свой абсолютно честный и огромный труд, оригинальность, наличие высокого вкуса и огромного таланта. Можно долго перечислять все грани таланта этого уникального мастера, но особо полюбились и запомнились зрителям персонажи его эстрадных миниатюр: экскурсовод, рассказывающей о картине "Мария Магдалена", и нерадивый "муж Люси", который постоянно оказывается в смешных и нелепых ситуациях.

Театр Эстрады, где пройдет выступление артиста, находится в самом сердце столицы. Его можно назвать жемчужиной, вплетенной в знаменитый исторический комплекс "Дом на набережной", засверкавшей еще ярче после обновления. В 2017 году в рамках программы создания качественной городской среды мэром Москвы Сергеем Собяниным было принято решение о комплексной реставрации театра, которая завершилась год назад, в октябре 2023 года.



Когда: 8 октября, 19:00

Где: Театр Эстрады (улица Серафимовича, дом 2)

Возрастное ограничение: 12+

