В Москве пройдет показ в рамках проекта МКММ Международного «Московского Конкурса Молодых Модельеров»

14 мая 2025 года Москве пройдет показ новых модных брендов от проекта МКММ Международного "Московского Конкурса Молодых Модельеров" . Долгожданное fashion-событие состоится в центре столицы на самой красивой площадке "Театра на Трубной" (Неглинная 29 с.1).

Международный Конкурс Молодых Модельеров (МКММ) – социальный культурный проект в сфере моды, который ежегодно проходит в Москве более 13 лет.

С 2020 года "МКММ" не является конкурсом, а носит уникальный формат показов – где происходит презентация коллекций как известных дизайнеров с историей, так и новых креативных брендов. Сегодня проект МКММ – это некоммерческое коммьюнити талантов в сфере моды, где происходит эффективная и профессиональная коллаборация российских дизайнеров, молодых и уже известных брендов, а также деятелей культуры, предпринимателей, фотографов, блоггеров, моделей и СМИ.

В новом XIII сезоне MKMМ свои работы представят 20 брендов одежды.

По традиции, МКММ объявляет тему года, задает направление – и в 2025 году эта тема весны и красоты внутри нас: "Как цветок пробивается через холодный асфальт, так и настоящая мода прорывается сквозь однообразие и тренды. "МКММ" – это для тех, кто не боится быть собой. О дизайнерах, которые говорят в полный голос. О моде, которая пробуждает чувства!" Как рассказала автор и продюсер проекта "МКММ" – Екатерина Матвеева, на подиуме пройдут показы коллекций новых российских брендов женской, мужской и детской одежды, а также яркое открытие хэдлайнера – иностранного бренда из Хорватии XD XENIA DESIGN. Конструирование, архитектура и многообразие форм – вот то, что является визитной карточкой всемирно известного дизайнера. Будучи одним из первых пионеров хорватского модного авангарда, дизайнер XD XENIA DESIGN Ксения Врбанич никогда не следовала мировым тенденциям, а всегда стремилась создать свою индивидуальную и инновационную эстетику. Бренд представлен в шоуруме – "Европейская мода – XXI век" – это динамично развивающаяся компания со сложившимися традициями и опытом работы в сфере индустрии моды женской одежды. На российском рынке компания существует с 1993 года и является официальным представителем и дистрибьютором европейских брендов, которые не конкурируют между собой, а наоборот дополняют друг друга, из Хорватии, Германии, Греции, Голландии, Италии, Испании, Франции и других стран.

Проект МКММ был отмечен итальянскими партнерами из ЮНЕСКО и в 2014 году получил статус международного Фэшн проекта – именно поэтому – Партнером МКММ XIII выступит – ассоциация Mnemosine – это международная организация, которая уже более 15 лет занимается повышением квалификации преподавателей и обучением студентов за рубежом. Ассоциация сотрудничает с ведущими университетами Италии, Испании, Китая, Бразилии и других стран, организует международные образовательные конференции и поддерживает исследования в сфере образования. 14 мая 2025 года представители Mnemosine станут частью жюри МКММ, объединяя моду и образование в новом формате сотрудничества.

Официальным Бьюти Партнером МКММ – выступит компания - MONE – сеть салонов красоты и косметики премиум-класса, мастера которой, готовят невероятной красоты макияж и прически для моделей и презентаций новых коллекций дизайнеров! Еще один Бьюти партнер – первый салон красоты для детей и подростков – NGB. Studio – подготовит образы для детских и подростковых коллекций и создаст уникальный мейкап и прически юным моделям.





Партнером проекта (МКММ) уже ни первый год выступает ведущий вуз страны "ГУУ" (Государственный Университет Управления) – Это партнерство открыло двери возможностей для студентов и молодых специалистов России, предоставив им уникальную платформу для стажировки, чтобы продемонстрировать свой талант и начать свой путь в профессиональной сфере. "ГУУ" предлагает и организует учебную практику в проекте "МКММ". Студенты вуза обретают уникальный опыт организации крупномасштабного культурного мероприятия, новые навыки коммуникаций, получают полезные и интересные знания, вдохновляются новыми оригинальными идеями.

Ведущие мероприятия – неизменные и прекрасные:

Сабанин Александр – Актер театра и кино, телеведущий, спортсмен.

Виолетта Лаптенок – ведущая телеканала ТНТ.

Приглашенные гости и жюри:

Александр Глушков – основатель сети салонов Mone, "Точка красоты", барбершопов "Раздевалка" и бренда профессиональной косметики Mone Professional

Люси Пылаева – эксперт по моде на канале ТНТ, телеведущая, top fashion influencer

Константин Андрикопулос – директор по развитию BOSCO DI CILIEGI и руководитель BOSCO PRIVÉ.

Michele Viola – представитель международной организации Mnemosine, посол культуры и поддержки международных отношений в ЮНЕСКО

Александр Белов – эксперт по стилю

Эльдар Керимов – Генеральный директор арт-пространства дизайн завода "Флакон".

Лариса Преториус – Продюсер кинофестивалей, мероприятий, художественных фильмов и телепрограмм. Заслуженный работник культуры РФ Член Союза кинематографистов.

Лукьяшина Оксана – официальный представитель брендов FALKE и Облик на территории России.

Лара Швецова – продюсер ТВ и шоу-программ

Ксения Кожемяк – журналист, эксперт по стилю, модный обозреватель и победительницы шоу "богиня шоппинга"

Максимилиан Лапин – основатель холдинга "Розовый кролик", меценат, актер.

Тихонов Илья – Руководитель и создатель объединенной редакции и рекламного агентства ModaNews+Moda247.

Анна Владимирова – представитель редакции и рекламного агентства ModaNews+Moda247.

Ирен Карпинская – светская львица, байер люксовых брендов

Анна Скороходова – главный редактор UBazar, креативный директор издания Trends People.