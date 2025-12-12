В Москве вручили премию в области красоты и здоровья Beauty Awards 2025

Всего для участия в премии было подано 290 заявок. Номинантов оценивали 35 экспертов из области красоты, здоровья и медицины, а также звезды – Анастасия Решетова, Сергей Зверев, Оксана Федорова, Катя Лель, Анфиса Чехова.

Гостей мероприятия ждали угощения от VIP-партнеров – сервиса доставки здорового питания Milts Food, шоколадной фабрики "Золотое Правило" и бренда премиальных десертов из ягод в шоколаде Frambini, а также напитки от Drinksome, "Лев Голицинъ. Коронационное" и Baikal. За съемку премии отвечали K&K Production.





"Бьюти-сфера – лучшее, что есть в бизнесе. Я рада открыть сегодня этот праздник красоты", – произнесла со сцены Анастасия Решетова.

Организатор премии Римма Хасан поделилась:

"Каждый номинант проходил отбор, у нас ведущие участники в beauty– и health-индустрии. Наша главная цель – не создавать конкуренцию, а формировать синергию, в которой сильные игроки отрасли объединяются ради повышения качества услуг и продуктов, обмениваются опытом, а потребители получают самые высококачественные товары и услуги".

Всего в этот вечер были вручены награды более чем в 50 номинациях. Победители получили подарки от VIP-партнеров премии: Chekasso, WaiThai SPA, Russian Beauty Guru, Dr Polino, шоколадной фабрики ООО "Золотое Правило", а также от партнеров премии – b.colour, Вивион, LILYA COSMETIC, SoSkin, MedExpert Technology, Национального общества мезотерапии, сети клиник эстетической медицины доктора Михайловой "Реформа", Международной Академии эстетической медицины Натальи Михайловой, MESALTERA by Dr. Mikhaylova, HYALREPAIR BIOREPARANT, SKINASIL, HYALUFORM, ASTRALI, GERnetic.



Украсили вечер солист группы "На-На" Валерий Юрин, оперная певица KOLOMIJ, певец и танцор ArTur, пианистка Жанна Ковалева, балерина, режиссер, хореограф и художественный руководитель проекта "Щелкунчик" Екатерина Черных.



Список победителей:

1. Лучшая школа причесок – MAKEUPTREND STUDIO;

2. Лучшая школа макияжа в РФ – ARTBANDA MAKEUP SCHOOL;

3. Лучший IT-проект в сфере BEAUTY – БЬЮТИ-БОТ;

4. Лучшее мобильное приложение для BEAUTY-мастеров – MASTERS;

5. Лучшее HEALTH-СМИ – Журнал Les Nouvelles Esthétiques;

6. Лучшее производство косметики для создания собственного бренда – ANVELIAN;

7. Лучший центр биохакинга и оптимизации здоровья – ВИВИОN;

8. Лучший диодный лазер – RUIKD;

9. Лучший производитель премиальных диодных лазеров – PROF BEAUTY;

10. Лучший производитель косметологического оборудования – АтисМед;

11. Лучший инновационный аппарат по немедикаментозному омоложению тканей – MEDEXPERT TECHNOLOGY;

12. Лучший премиальный ЗОЖ-десерт – FRAMBINI;

13. Лучший ЗОЖ-батончик – KICK YOUR ENERGY;

14. Лучший бад-бренд – VILAVI;

15. Лучший ЗОЖ-бренд – DAIGO;

16. Лучший бренд коллаген – COLLA GEN;

17. Лучший бренд в инъекционной косметологии – PROMOITALIA;

18. Лучшая клиника косметологии (г. Казань) – КЛИНИКА ДОКТОРА САДЫКОВОЙ;

19. Лучшая клиника косметологии (г. Краснодар) – EVA CLINIC;

20. Лучшая клиника эстетической гинекологии (г. Москва) – МЕДЦЕЛЬ КЛИНИКА;

21. Лучшая клиника трихологии (г. Тюмень) – GRAFT CLINIC;

22. Лучшая клиника косметологии (г. Архангельск) – LUV CLINIQUE;

23. Лучшая клиника косметологии (г. Москва) – DELETE;

24. Лучшая клиника эстетической медицины (г. Москва) – ОЛИМП КЛИНИК;

25. Лучшая клиника косметологии (г. Новосибирск) – NEODERMA;

26. Лучший центр восстановительной медицины – ПЛАЗМОЛИФТИНГ КЛИНИКА;

27. Лучший бренд дерматологической косметики – CAMOMILLA BLU;

28. Лучший бренд профессиональной уходовой косметики – BEUN-FACTORY;

29. Лучший бренд уходовой косметики – ARCAYA;

30. Лучший бренд по профессиональному домашнему уходу – LILI·YA COSMETIC;

31. Лучший бренд уходовой косметики для тела – TO MY SKIN;

32. Лучший бренд мужской уходовой косметики – BARBER501;

33. Лучший массажер для лица – OLZORI;

34. Лучший бренд натуральной косметики – ECO MIRAI;

35. Лучший салон красоты (Куркино) – NAIL BERRY;

36. Лучший салон красоты в САО Москвы – DIPI;

37. Лучший премиальный бренд по восстановлению волос – CHAMPAGNE;

38. Лучший бренд-инновация года против выпадения волос – KARME;

39. Лучший BEAUTY-продукт: крем для кожи вокруг глаз – GELTEK;

40. Лучший BEAUTY-продукт: сыворотка с пробиотиками и пептидами —SKINPROBIOTIC;

41. Лучший бьюти-продукт: гиалуроновая высокомолекулярная сыворотка – SOSKIN;

42. Лучший BEAUTY-продукт: натуральный минеральный дезодорант-спрей – INVIT;

43. Лучший BEAUTY-продукт: увлажняющий крем для лица с витамином С – MIXIT;

44. Лучший BEAUTY-продукт: тональная основа – RADIANT PROFESSIONAL MAKE-UP;

45. Лучший бьюти-продукт: пудра энзимная – VIVERDI;

46. Лучший бьюти-продукт: восстанавливающая крем-маска с витамином С для энергии и сияния кожи – GREEN GLAU;

47. Лучший бренд косметики для визажистов – PMKL;

48. Лучший бренд декоративной косметики – MAKEUP REVOLUTION;

49. Лучший бренд парфюмерной бюджетной косметики – EQUIVALENT;

50. Лучший BEAUTY-бренд в категории интим-косметики – O!GAZM;

51. Лучший BROW-мастер – Варвара Табутарова;

52. Лучший технолог в сфере красоты – ARSENY PETUKHOV;

53. Лучший стилист по волосам – Елена Гришина.





Партнеры премии: Национальная ассоциация диетологов и нутрициологов, Национальное общество мезотерапии, Сеть клиник эстетической медицины доктора Михайловой "Реформа", Международная Академия эстетической медицины Натальи Михайловой, MESALTERA by Dr. Mikhaylova, HYALREPAIR BIOREPARANT, SKINASIL, HYALUFORM, ASTRALI, GERnetic, LILYA, SoSkin, b. colour, Лечи Красиво, MedExpert Technology, VERA, TOP MUA, ECO BEAUTY EXPO, HEALTHY HAIR EXPO, PROFBEAUTY EXPO, PSYCOACH EXPO, БАД EXPO, MASSAGE&SERVICE EXPO, MAKEUP EXPO, ARTBANDA, MUAH AGENCY, Medico Marketing, Чемпионат Косметологов Сибири, Мёд, CINECITTA, TOP MUA COMMUNITY, NOVIKOVA MUA, KRASIVO CAMP, CHAMPAGNE, ЗДОРОВАЯ СТРАНА, Her Storry Gallery, LESMI, Выставка Красота и Здоровье, Roubloff beauty, PMKL, DIPI SALON, MERCURY VISION, ON24PRINT, fillers. ru, HyalDew, Show Circus (Балерина), KEVYN AUCOIN, Бьюти. Бот.